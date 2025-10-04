Apare moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump FOTO

19:20

Cele două mari grupuri auto din Franța, Renault și Stellantis, au ajuns în luna septembrie la egalitate de vânzări, cu un ușor avantaj pentru Renault. Situația ar putea părea paradoxală, având în vedere că Renault are doar trei mărci, iar Stellantis vinde nu mai puțin de nou mărci. Dacia a fost însă cea care a dus greul, pentru a că reușit o creștere de peste 20%.