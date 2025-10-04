Mesaj alertă în Constanța - mașini blocate în apă VIDEO
Profit.ro, 4 octombrie 2025 13:20
ISU Constanța a fost sesizat de faptul că o mașină cu 3 persoane în interior a rămas blocată în apă, pe o stradă din oraș.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
12:50
Fondatorul Amazon a declarat la Italian Tech Week că inteligența artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” și va aduce beneficii uriașe pentru societate, transmite CNBC.
Acum 2 ore
12:30
Lanțul german de supermarketuri Kaufland s-a angajat să retragă sticlele de apă considerate supradimensionate de pe rafturile sale din Polonia, după ce a fost acuzat că ar exploata astfel o lacună în noul sistem de garanție a sticlelor.
12:00
Austria surprinde - Nu mai vrea să susțină sancțiunile contra Rusiei dacă nu se intervine în favoarea Raiffeisen # Profit.ro
Austria a decis că nu va sprijini noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.
11:50
O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eșuat în Senat.
Acum 4 ore
11:20
Berkshire Hathaway separă funcțiile de președinte și director executiv.
10:50
Apel pentru extinderea utilizării mașinilor autonome în Europa: Sunt deja o realitate în SUA și China! # Profit.ro
Ursula von der Leyen a făcut apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea mașinilor autonome.
10:20
Cea mai folosită aplicație de comunicare din lume se pregătește să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas.
Acum 6 ore
09:40
Roi, o aplicație de finanțe personale bazată pe inteligența artificială, a fost achiziționară de producătorul ChatGPT.
09:30
Curtea de apel București a decis că Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul de arestare # Profit.ro
Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica.
09:10
Vinul zilei: Un Cabernet Franc corpolent și elegant, cu arome intense de fructe negre și condimente, savuros alături de brânzeturi fine, carne roșie sau sushi # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Pelerin Cabernet Franc Reserve 2019, este un roșu corpolent și rafinat din inima Olteniei, de la Crama Crama Drăgași.
08:40
Bursele europene și-au consolidat creșterea care a dus indicii regionali la noi maxime în această săptămână, transmite CNBC.
08:00
Pe Wear OS, Assistant te ajută când vrei să faci lucruri rapid, fără să navighezi prin meniuri.
07:50
Terapia cu sunete produse de bolurile tibetane este considerată una dintre cele mai eficiente forme de meditație și de reconectare cu sinele
Acum 8 ore
07:40
Cursă contracronometru. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:20
Departamentul Trezoreriei SUA pregătește lansarea unei monede de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump.
Acum 24 ore
00:30
FOTO Brand celebru în comunism revine în magazine cu tehnologie la zi. Fost angajat revitalizează marca # Profit.ro
Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, încă din 1949, a lansat pe piață un casetofon care permite redarea muzicii de pe casetă audio prin stick, card și Bluetooth.
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini, cele mai mari de pe piață, și șoferii lor. Operațiune lansată la nivel național # Profit.ro
Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până la finalizarea unei anchetei fiscale aflate în desfășurare, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro.
3 octombrie 2025
22:00
Umbrărescu avansează în forță pe Autostrada Moldovei.
22:00
Meta - obligată de o instanță olandeză să schimbe setările Facebook și Instagram privind afișarea conținutului # Profit.ro
Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook și Instagram opțiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, a decis o instanță olandeză.
21:40
Pentru a susține cheltuielile militare, Rusia intenționează să introducă noi creșteri de taxe pentru companii și populație.
21:20
Un proiect ce prevede stocarea energiei solare se află tot mai aproape de realitate.
21:00
ANAF după ce a spart yala casei Iohannis: Nu pare că soții Iohannis vor să achite banii datorați. Ce urmează acum # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are, până la acest moment, indicii că soții Iohannis doresc să achite banii datorați pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29.
20:50
GRAFIC Relativ impas după secveța de creștere din maxime în maxime de la BVB. Toate acțiunile de pe podium au fost „pe roșu” # Profit.ro
O săptămână de tranzacționare cu creșteri consistente pe bursa românească se încheie cu o seisune de ezitare.
20:30
Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a finalizat oferta de preluare a Just Eat Takeaway.com, cel mai mare livrator de mâncare din Europa, tranzacția fiind acum încheiată.
20:30
Precipitații de o violență excepțională au provocat mari inundații în sud-estul Bulgariei.
20:20
20:00
DOCUMENT Listarea CEC, Aeroporturi București, alte companii: Cerințe dure de transparență. Ce sunt obligate să arate public, continuu și periodic # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat azi că vrea să listeze companiile de stat CEC și Aeroporturi București, pe care le-a folosit ca exemple de deschideri ale lor la bursă, în primul rând în vederea transparentizării activității lor. Bursa de Valori București (BVB) are reguli clare de raportare din partea emitenților listați.
19:50
ANUNȚ FOTO Controale în Centrul Vechi al capitalei. "Stradă cu stradă, terasă cu terasă." # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei anunță controale în Centrul Vechi.
19:40
Nicușor Dan semnează ca exemplu de cumpătare - taie salariile și posturile la ANRE, ASF și ANCOM # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care impune Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, scăderea cu 30% a posturilor din serviciile suport și diminuarea cu 30% a salariilor și indemnizațiilor, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.
19:20
Cele două mari grupuri auto din Franța, Renault și Stellantis, au ajuns în luna septembrie la egalitate de vânzări, cu un ușor avantaj pentru Renault. Situația ar putea părea paradoxală, având în vedere că Renault are doar trei mărci, iar Stellantis vinde nu mai puțin de nou mărci. Dacia a fost însă cea care a dus greul, pentru a că reușit o creștere de peste 20%.
18:50
Rusia a lansat noaptea trecută „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de producție de gaz din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022.
18:30
Ministrul Energiei, ANRE și cei mai mari jucători vin la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Ministrul Energiei, președintele ANRE și cei mai mari jucători din domeniu vin la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, pe 6 octombrie.
18:00
Cazinoul din Constanța va avea o cafenea, care ar putea fi deschisă până la începerea noului sezon estival de anul viitor.
17:40
În sudul țării plouă abundent, vântul suflă cu putere, iar la munte ninge.
17:20
Compania națională aeriană TAROM a eliminat taxa de serviciu pentru emiterea biletelor de avion cumpărate de pe site-ul oficial și din agențiile fizice proprii.
17:00
Sebastian Burduja, fost ministrul al Energiei, a avut o intervenție pe tema posibilității producerii unei pene masive de curent în România.
16:50
Haos în București și județe după furtună - Sute de copaci la pământ, mașini lovite VIDEO # Profit.ro
Până sâmbătă la prânz, un Cod Roșu de inundații este valabil în sud-vestul țării.
16:40
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva României.
16:30
FOTO Mașini fără șofer în transport public: Nissan demarează propriul program-pilot. Primii pasageri vor călători gratuit, ca voluntari # Profit.ro
Nissan Motor împreună cu mai mulți parteneri specializați în echipamente și servicii de conducere automată încep de luna viitoare să ofere servicii de transport în mașini fără șofer. Primii pasageri vor călători gratuit, pe bază de voluntariat.
16:30
16:20
Republica post-electorală Moldova: Umbra lui Putin la Valdai, amenințarea alegerilor anticipate și încordări politice în Găgăuzia # Profit.ro
Cele mai importante știri din 2-3 octombrie din Republica Moldova.
16:20
Oamenii de știință se pregătesc pentru anunțarea Nobelurilor, săptămâna viitoare.
16:10
Bolojan promite să nu mai majoreze taxe: Nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor # Profit.ro
Guvernul nu mai are în plan majorări de impozite pentru anul viitor, dă asigurări premierul Bolojan, care arată că prioritățile sunt încasarea impozitelor deja majorate și limitarea cheltuielilor.
16:00
Guvernul va lansa, în perioada imediat următoare, procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
15:40
Statul român ar putea obține între 9,5 și 15 miliarde lei din listarea unor pachete minoritare suplimentare la Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica.
15:30
Premierul Bolojan consideră că impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) trebuie reanalizat, pentru a fi penalizați contribuabilii care abuzează de prețuri de transfer și nu plătesc impozit.
15:20
Un bărbat de 33 de ani care locuia în județul Bistrița - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuință și în împrejurimi.
15:20
Un copac a fost doborât de vântul puternic din București. A căzut chiar pe o mașină aflată în mers, pe Șoseaua Luica.
15:10
Premierul PNL Ilie Bolojan a declarat, răspunzând unei întrebări, că nu a discutat cu ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, despre propunerea acestuia, făcută public, de a se impune un preț final maxim la energie electrică de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici cu venituri lunare de cel mult 2.500 – 3.000 de lei.
