FOTO Brand celebru în comunism revine în magazine cu tehnologie la zi. Fost angajat revitalizează marca
Profit.ro, 4 octombrie 2025 00:30
Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, încă din 1949, a lansat pe piață un casetofon care permite redarea muzicii de pe casetă audio prin stick, card și Bluetooth.
• • •
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini, cele mai mari de pe piață, și șoferii lor. Operațiune lansată la nivel național # Profit.ro
Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până la finalizarea unei anchetei fiscale aflate în desfășurare, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro.
Acum 4 ore
22:00
Umbrărescu avansează în forță pe Autostrada Moldovei.
22:00
Meta - obligată de o instanță olandeză să schimbe setările Facebook și Instagram privind afișarea conținutului # Profit.ro
Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook și Instagram opțiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, a decis o instanță olandeză.
21:40
Pentru a susține cheltuielile militare, Rusia intenționează să introducă noi creșteri de taxe pentru companii și populație.
Acum 6 ore
21:20
Un proiect ce prevede stocarea energiei solare se află tot mai aproape de realitate.
21:00
ANAF după ce a spart yala casei Iohannis: Nu pare că soții Iohannis vor să achite banii datorați. Ce urmează acum # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are, până la acest moment, indicii că soții Iohannis doresc să achite banii datorați pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29.
20:50
GRAFIC Relativ impas după secveța de creștere din maxime în maxime de la BVB. Toate acțiunile de pe podium au fost „pe roșu” # Profit.ro
O săptămână de tranzacționare cu creșteri consistente pe bursa românească se încheie cu o seisune de ezitare.
20:30
Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a finalizat oferta de preluare a Just Eat Takeaway.com, cel mai mare livrator de mâncare din Europa, tranzacția fiind acum încheiată.
20:30
Precipitații de o violență excepțională au provocat mari inundații în sud-estul Bulgariei.
20:20
DOCUMENT Listarea CEC, Aeroporturi București, altor companii: Cerințe dure de transparență. Ce sunt obligate să arate public, continuu și periodic # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat azi că vrea să listeze companiile de stat CEC și Aeroporturi București, pe care le-a folosit ca exemple de deschideri ale lor la bursă, în primul rând în vederea transparentizării activității lor. Bursa de Valori București (BVB) are reguli clare de raportare din partea emitenților listați.
20:00
19:50
ANUNȚ FOTO Controale în Centrul Vechi al capitalei. "Stradă cu stradă, terasă cu terasă." # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei anunță controale în Centrul Vechi.
19:40
Nicușor Dan semnează ca exemplu de cumpătare - taie salariile și posturile la ANRE, ASF și ANCOM # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care impune Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, scăderea cu 30% a posturilor din serviciile suport și diminuarea cu 30% a salariilor și indemnizațiilor, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.
Acum 8 ore
19:20
Cele două mari grupuri auto din Franța, Renault și Stellantis, au ajuns în luna septembrie la egalitate de vânzări, cu un ușor avantaj pentru Renault. Situația ar putea părea paradoxală, având în vedere că Renault are doar trei mărci, iar Stellantis vinde nu mai puțin de nou mărci. Dacia a fost însă cea care a dus greul, pentru a că reușit o creștere de peste 20%.
18:50
Rusia a lansat noaptea trecută „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de producție de gaz din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022.
18:30
Ministrul Energiei, ANRE și cei mai mari jucători vin la Profit Energy.forum Ediția a IX-a # Profit.ro
Ministrul Energiei, președintele ANRE și cei mai mari jucători din domeniu vin la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, pe 6 octombrie.
18:00
Cazinoul din Constanța va avea o cafenea, care ar putea fi deschisă până la începerea noului sezon estival de anul viitor.
17:40
În sudul țării plouă abundent, vântul suflă cu putere, iar la munte ninge.
Acum 12 ore
17:20
Compania națională aeriană TAROM a eliminat taxa de serviciu pentru emiterea biletelor de avion cumpărate de pe site-ul oficial și din agențiile fizice proprii.
17:00
Sebastian Burduja, fost ministrul al Energiei, a avut o intervenție pe tema posibilității producerii unei pene masive de curent în România.
16:50
Haos în București și județe după furtună - Sute de copaci la pământ, mașini lovite VIDEO # Profit.ro
Până sâmbătă la prânz, un Cod Roșu de inundații este valabil în sud-vestul țării.
16:40
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva României.
16:30
FOTO Mașini fără șofer în transport public: Nissan demarează propriul program-pilot. Primii pasageri vor călători gratuit, ca voluntari # Profit.ro
Nissan Motor împreună cu mai mulți parteneri specializați în echipamente și servicii de conducere automată încep de luna viitoare să ofere servicii de transport în mașini fără șofer. Primii pasageri vor călători gratuit, pe bază de voluntariat.
16:30
16:20
Republica post-electorală Moldova: Umbra lui Putin la Valdai, amenințarea alegerilor anticipate și încordări politice în Găgăuzia # Profit.ro
Cele mai importante știri din 2-3 octombrie din Republica Moldova.
16:20
Oamenii de știință se pregătesc pentru anunțarea Nobelurilor, săptămâna viitoare.
16:10
Bolojan promite să nu mai majoreze taxe: Nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor # Profit.ro
Guvernul nu mai are în plan majorări de impozite pentru anul viitor, dă asigurări premierul Bolojan, care arată că prioritățile sunt încasarea impozitelor deja majorate și limitarea cheltuielilor.
16:00
Guvernul va lansa, în perioada imediat următoare, procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat premierul Ilie Bolojan.
15:40
Statul român ar putea obține între 9,5 și 15 miliarde lei din listarea unor pachete minoritare suplimentare la Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica.
15:30
Premierul Bolojan consideră că impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) trebuie reanalizat, pentru a fi penalizați contribuabilii care abuzează de prețuri de transfer și nu plătesc impozit.
15:20
Un bărbat de 33 de ani care locuia în județul Bistrița - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuință și în împrejurimi.
15:20
Un copac a fost doborât de vântul puternic din București. A căzut chiar pe o mașină aflată în mers, pe Șoseaua Luica.
15:10
Premierul PNL Ilie Bolojan a declarat, răspunzând unei întrebări, că nu a discutat cu ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, despre propunerea acestuia, făcută public, de a se impune un preț final maxim la energie electrică de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici cu venituri lunare de cel mult 2.500 – 3.000 de lei.
15:00
FOTO Ciucu are o nouă idee - Ridică la serele exotice din Parcul Drumul Taberei un loc pentru "o nimișcuță" # Profit.ro
Serele exotice din Parcul Drumul Taberei vor avea amenajate, în apropiere, un ghift shop, un mic loc din care să cumperi o cafea, o apă, un fursesc, un sevenir, "o nimișcuță", anunță primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.
14:40
FOTO Ciucu generează reacții virulente cu o imagine: Continuați să cumpărați mașini ca și cum cineva vă datorează locuri de parcare gratis! # Profit.ro
Primarul Sectorului 6 al capitalei prezintă, printr-o imagine, cum s-a schimbat o stradă din sectorul său.
14:40
Bolojan anunță: Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a interzice cumulul pensiei cu salariul # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că Guvernul este pe cale să găsească formula constituțională pentru a interzice cumulul pensiilor cu salariul în sistemul bugetar, măsură care trebuie luată în perioada următoare.
14:30
Marea pană de curent care a afectat teritoriul peninsular al Spaniei a provocat pierderi economice de 1,6 miliarde euro, echivalentul a 0,1% din Produsul Intern Brut.
14:20
Cel mai ilustru predecesor al acestora, Albert Einstein, a fost un student mediocru.
13:40
Hidroelectrica anunță că se apropie la acdest moment de un portofoliu de 900.000 de clienți casnici.
13:40
Autoritățile anunță că se pregătesc să introducă pentru electricitate tariful binom.
13:30
Organizațiile criminale au dus frauda cu TVA și în vămi la scară industrială, spune magistratul care conduce Parchetul European.
13:20
Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0837 lei, înregistrat joi.
12:50
Brand premium chinezesc de mașini electrice intră în România. Acuzații recente de umflare a vânzărilor # Profit.ro
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.
12:40
Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.
12:40
O serie atacuri de sabotaj în Polonia, Lituania și Germania pregatătite de ruși, au fost dejucate de serviciile secrete.
Acum 24 ore
12:20
O vastă coaliție de oameni de știință a afirmat, la finalul anilor 2010, că alimentația nu trebuie să se bazeze pe carne, stârnind furia reprezentanților industriei cărnii.
12:20
Aplicația ICEBlock, folosită în Statele Unite pentru evitarea agenților de la emigrări, a fost eliminată din App Store.
12:10
Asahi Group Holdings, cel mai mare producător de bere din Japonia și proprietarul Ursus, printre alte companii europene, a suspendat mai multe transporturi de băuturi, în urma unui atac cibernetic care a afectat, parțial, operațiunile de pe piața niponă.
