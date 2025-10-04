WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune
Gândul, 4 octombrie 2025 13:20
WhatsApp, cea mai folosită aplicație de comunicare din lume, urmează să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas. Din 2009, de când există, WhatsApp a fost legată strict de numărul de telefon. Numele de utilizator ar putea reprezenta o alternativă la acestea, oferind atât o modalitate […]
• • •
Acum 5 minute
13:40
Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:”Este o lipsă totală de responsabilitate” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, acolo unde şapte copii au murit, susţinând că „realitatea din teren arată contrariul” a ceea ce susține președintele PNL Iași. „Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este […]
Acum 30 minute
13:20
WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune
WhatsApp, cea mai folosită aplicație de comunicare din lume, urmează să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas. Din 2009, de când există, WhatsApp a fost legată strict de numărul de telefon. Numele de utilizator ar putea reprezenta o alternativă la acestea, oferind atât o modalitate […]
Acum o oră
13:10
Un greu din PNL vrea ca Bolojan să-i fure fotoliul de la Cotroceni lui Nicușor Dan în 2030: „Va avea toate atuurile” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean îl vede pe Ilie Bolojan candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2030. Invitat la Prima TV, prețedintele Senatului a declarat că își dorește ca Bolojan să conducă PNL și la alegerile parlamentare din 2028 și că, de principiu, președintele partidului ar trebui să fie și candidatul formațiunii la prezidențiale. „Eu îmi doresc […]
13:00
Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași # Gândul
Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Arhiepiscopia Iașilor a publicat programul oficial al manifestărilor religioase care vor avea loc în perioada următoare. Pelerinii sunt așteptați la Iași, acolo unde pot participa la slujbe și procesiuni. În cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie, moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia) vor fi întâmpinate […]
13:00
Polonia se pregătește să aprovizioneze trupele NATO cu combustibil în caz de război. Proiectul va costa aproape cinci miliarde de euro # Gândul
Polonia a anunțat vineri că planul său de a se conecta la o rețea de conducte NATO, concepută pentru a aproviziona trupele cu combustibil în caz de război, va costa 20 de miliarde de zloți (4,7 miliarde de euro). Ministerul polonez al Apărării şi operatorul polonez de conducte PERN au semnat un acord preliminar pentru […]
12:50
Reforma administrațieiei, marea restanță a lui Bolojan. Ce prevede „Pachetul 3” de măsuri al Guvernului # Gândul
După 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan pare hotărât să treacă la nivelul următor de austeritate. Deși Coaliția nu s-a pus la un numitor comun pe reforma administrației locale, șeful Guvernului anunță al treilea pachet de măsuri. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi interzis, a anunțat Bolojan în conferința de […]
Acum 2 ore
12:40
Zodia apărată de Divinitate între 3 și 7 octombrie 2025. Sunt zile de aur pentru acești nativi # Gândul
În intervalul 3-7 octombrie 2025, nativii unei zodii se bucură de protecție divină și de energii favorabile care le vor aduce succes, claritate și momente importante de transformare. Astrologii avertizează că vin zile de aur pentru aceștia. Potrivit astrologilor, nativii din zodia Taur, căci despre ei este vorba, vor simți din plin sprijinul Universului, atât […]
12:30
Procurorul-şef al DNA se plânge că au fost puține sesizări pentru evaziune fiscală din partea ANAF # Gândul
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, precizează că, anul trecut, ANAF a făcut doar patru sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei. Totodată, șeful DNA anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF […]
12:30
În această zi de sâmbătă, Gândul.ro vă pune zâmbetul pe buze cu un nou banc savuros. De data aceasta, personajul principal al bancului este celebrul Bulă. Acesta iese la o bere cu vecinul lui chinez. Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez. – Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu […]
12:20
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat! # Gândul
Cazul casei din Sibiu a fostului președinte Klaus Iohannis a reaprins spiritele. De data asta nu în instanță, ci în spațiul public. După ce ANAF a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, finanțatorul FCSB Gigi Becali a oferit o reacție care, ca de obicei, a făcut […]
12:20
Steaua are un nou COMANDANT. Mesaj pentru fanii echipei roș-albastre. „Știm ce așteptați. Putem realiza ceea ce ne dorim cu toții” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că la conducerea clubului CSA Steaua este numit Eduard Danilof. Acesta îl înlocuiește pe Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care în martie a fost instalat comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București pentru o perioadă de șase luni. Eduard Danilof are o experiență profesională în Armată de aproape 30 de ani […]
12:20
Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă # Gândul
S-a întâmplat în Italia. La două săptămâni de la sentința de apel care l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, cu un an de izolare diurnă, pentru uciderea din iunie 2022 a soției sale, Gabriela Trandafir, și a fiicei ei, Renata, au ieșit la iveală noi documente în dosar. Printre acestea, se află […]
12:10
În ediția din 29 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre importanța diplomației pentru viitorul României. Potrivit acestuia, „trebuie să ai o relație impecabilă cu vecinii”, subliniind că acest scop ar trebui să fie fundamental pentru cei care se află în funcțiile de conducere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă […]
12:10
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România # Gândul
Toamna și-a intrat în grații, iar valorile termice au scăzut, în această perioadă. Valul rece care traversează România vine și cu o întrebare pentru unii dintre cetățenii din București și din celelalte orașe: pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere? În această perioadă, poate fi sesizată o scădere bruscă a temperaturilor în […]
12:00
Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați # Gândul
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu pene de curent electric, iar asta din cauza căderilor masive de zăpadă. Astfel, zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea. Echipele de intervenții acționează pe toată zona pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se […]
12:00
Cum poți solicita DESPĂGUBIRI dacă un pom cade peste mașina ta? Ce trebuie să rețină șoferii # Gândul
Celor care le-a fost distrusă mașina de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt pot, în unele cazuri, să primească despăgubiri din partea autoritățile locale. Proprietarii automobilelor trebuie să știe că există mai multe condiții. Una dintre condițiile legate de primirea de despăgubiri este legată de locul în care s-a produs incidentul. Concret, dacă mașina […]
Acum 4 ore
11:40
A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani # Gândul
Remo Girone, starul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din celebra serie TV, „La Piovra/Caracatița”, care s-a bucurat de un succes internațional uriaș, a murit, vineri, la domiciliul său din Monte Carlo. Presa italiană scrie că actorul avea vârsta de 76 de ani. Vestea a fost data de Sorrisi e Canzoni TV online. Actorul […]
11:40
Ion Cristoiu: Decizia de anulare a alegerilor s-a luat înainte de Ședința CSAT din 28 noiembrie 2024! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție documentul care a fost prezentat de AUR și PNȚCD la Palatul Parlamentului, ieri, 3 octombrie, dar și raportul prezentat de Nicușor Dan la întâlnirea cu liderii europeni. „AUR și PNȚCD au prezentat, ieri, la Palatul Parlamentului documentul intitulat […]
11:30
Benzina și motorina s-au ieftinit la Petrom. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții # Gândul
Prețurile la benzină și motorină au scăzut cu 4 bani pe litru la Petrom, liderul pieței carburanților din România. În Capitală, la stațiile Petrom, un litru de benzină standard costă între 7,40 lei și 7,46 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,61 lei și 7,66 lei, conform peco-online. Prețurile au mai scăzut și […]
11:20
Care e SITUAȚIA lui Adrian Mazilu la Dinamo. „Nu vrem să riscăm nimic cu revenirea lui pe teren” # Gândul
Zeljko Kopic a analizat meciul de la Clinceni, a anunțat de ce nu a jucat Karamoko în partida cu Unirea Slobozia, 1-0, și a spus care e situația lui Adrian Mazilu. Dinamo a câștigat cu Unirea Slobozia, 1-0, în etapa 12 a Superligii, la Clinceni, pe un teren aflat sub orice critică. Și cei de […]
11:00
O categorie de pensionari din București poate să primească 100-500 lei în plus la pensii, după revizuirea cererilor depuse pentru Mica Recalculare. Vezi mai jos despre ce este vorba. La nivel național, peste 220.000 de dosare au fost depuse de către seniori, iar peste jumătate dintre acestea au fost, deja, soluționate. În acest sens, în […]
10:50
Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a DEMIS pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon # Gândul
Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a demis pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență foarte mare care a coordonat reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului. Hotărârea survine după confirmarea secretarului adjunct al Marinei, Hung Cao, un veteran de marcă al Marinei și fost candidat republican la Senatul din […]
10:40
Vremea rea a făcut prăpăd în jumătate de țară, dar meteorologii vin cu vești bune. Temperaturile cresc ușor atât în weekend cât și pe parcursul săptămânii viitoare. Din păcate, nu scăpăm de ploi. Chiar și așa, precipitațiile vor fi mai slab cantitativ comparativ cu cele din zilele trecute. Meteorologii spun că sâmbătă, 4 octombrie, în […]
10:40
Test de perspicacitate | Doar 3 dintre 100 de oameni pot identifica peștele ascuns în această iluzie optică # Gândul
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test de perspicacitate. Trebuie să priviți cu atenție iluzia optică de mai sus și să identificați peștele ascuns.Doar 3 din 100 de oameni reușesc să vadă peștele foarte rapid. Dacă nu l-ați descoperit, atunci mai jos în articol găsiți răspunsul corect. De altfel, tot ceea ce trebuie […]
10:40
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a răspuns întrebărilor despre politicienii actuali și despre cine reprezintă România. Discuția a virat apoi spre America, unde Georgescu a făcut diferența între administrația Biden și cea Trump, vorbind despre viitorul liderilor conservatori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: […]
10:10
Timpul de reacție și opțiunile NATO pe flancul estic. „Alianța trebuie să injecteze INCERTITUDINE, dacă Rusia nu poate evalua răspunsul va acționa mai atent” # Gândul
În opinia președintelui american Donald Trump, țările NATO au tot dreptul să doboare avioanele și dronele rusești care traversează spațiul lor aerian. Secretarul general al alianței, Mark Rutte, a adoptat o poziție similară, spunând că membrii pot viza dronele și avioanele rusești „dacă este necesar”. Au existat o serie de incidente în Polonia, România, statele baltice […]
10:10
Povestea tragică a PATULUI 20 de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Cum a ajuns un bărbat cu o afecțiune inofensivă să-și piardă viața de la o bacterie letală. Mărturii dureroase ala soției: „Spitalele astea infecte trebuie arse din temelii” # Gândul
„Patul 20. Tot Spitalul Sfântul Spiridon știe de patul 20. A fost foarte multă durere și am încercat să fac cunoscută durerea mea în tot spitalul”, și-a început povestea Cătălina, femeia care și-a pierdut soțul în vârstă de doar 52 de ani. L-a adus la spital pe picioarele lui, cu o durere de colon și […]
10:10
Bancul zilei de sâmbătă, aduce în atenție un subiect intens: prețul carburanților. Ei bine, cineva semnalează câtă motorină încape în rezervorul mașinii sale și pune, la final, o „întrebare-cheie”. Iată bancul: Anul trecut, în rezervor intra motorină de 350 de lei. Acum, intră de 450 de lei, știe cineva până la ce vârstă cresc rezervoarele? […]
10:00
Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?” # Gândul
Iată cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”. Un scurt video îl înfățișează pe un tânăr venit din Liban să studieze Medicina la noi în țară. România este o țară atractivă pentru tot mai mulți turiști, dar nu numai. Aici au venit să studieze numeroși […]
10:00
FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții # Gândul
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au intervenit de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe durata codului portocaliu de fenomene meteo extreme, la peste 350 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă. În municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări: […]
Acum 6 ore
09:30
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar # Gândul
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Iată cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar. Vă mai amintiți de acea fetiță gingașă care nu reușea să pronunțe denumirea celebrului mezel, salam săsesc? Avea doar 4 ani în respectivul spot publicitar, care a rămas în […]
09:20
Dinamo a învins Unirea Slobozia, 1-0, în „piscina” de la Clinceni. Andrei Nicolescu: „Nu vreau să mă compromit așa” # Gândul
Dinamo a învins Unirea Slobozia, 1-0, la Clinceni, în primul meci din etapa a 12-a a Superligii. Terenul a fost aproape impracticabil din cauza ploii abundente. Stipe Perica (65) a marcat singurul gol al meciului de la Clinceni și roș-albii sunt invincibil de nouă etape. Au șase victorii și trei egaluri. Unirea Slobozia avea trei […]
09:20
Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a vorbit despre schimbările de alianțe ale României și despre rolul pe care îl au Statele Unite, China și Rusia în actualul echilibru mondial. El a criticat incoerența politicii externe europene și a analizat, oferind exemple, realitățile energetice și economice globale. Urmăriți […]
09:10
Sezonul de GRIPĂ a început mai devreme. Medic infecționist: „Am avut un mic val de COVID-19” # Gândul
Sezonul de gripă a început mai devreme decât în anii anteriori, iar medicii infecționiști trag un semnal de alarmă. Primele cazuri confirmate au apărut încă de la începutul lunii septembrie, înainte ca temperaturile să scadă brusc. Specialiștii avertizează că lipsa vaccinării va duce la o creștere alarmantă a cazurilor în sezonul rece. În același timp, […]
09:10
Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, nu crede că se poate juca fotbal pe un gazon îmbibat cu apă. Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă. Jean Vlădoiu, după Slobozia – Dinamo 0-1: „Gazon impracticabil” Dinamo e neînvinsă […]
09:10
Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să vă delectați cu un nou banc spumos. În cel mai nou banc spus de Gândul, o discuție dintre soț și soție, la miez de noapte, va stârni hohote de râs! Iată bancul! În pat, soțul, mângâindu-i burtica soției, zice: –Acesta este domeniul meu, aici am să „sădesc cartofi”. […]
08:50
Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș # Gândul
Retailerul de bricolaj Dedeman, controlat de frații Adrian și Dragoș Pavăl, a achiziționat recent terenul pe care a funcționat înainte hipermarketul PIC, unul dintre primele concepte de acest tip din România, aflat de mai bine de 15 ani în faliment. Terenul a fost cumpărat de la lanțul de retail La Cocoș, care își continuă astfel […]
08:30
Ambele piste ale aeroportului din Munchen au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, după ce au fost observate din nou drone, au spus autoritățile, conform Reuters. Un purtător de cuvânt al poliției aeroportuare a spus că ambele piste ale aeroportului au fost închise. Astfel, căpitanul unui […]
08:10
Cum își imaginează Ion Cristoiu armata TEFELIȘTILOR gândită de Moșteanu: cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete. Și asta nu e tot # Gândul
Într-un nou episod marca Cristoiu TV, publicistul Ion Cristoiu spune cum își imaginează armata tefeliștilor gândită de Moșteanu. Va fi cazarmă cu cafenele, în loc de bocanci, teneși, coafor și trotinete. De altfel, publicistul își aduce aminte de propria experiență din armată. „Se trimite o lege la Parlament privind stagiul militar voluntar: anume: contra unei […]
Acum 8 ore
07:20
4 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christoph Waltz împlinește 69 de ani, Dakota Johnson 36/ Ziua Mondială a Animalelor # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 4 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Christoph Waltz este un actor austriaco-german recunoscut pentru rafinamentul și intensitatea cu care își interpretează personajele. Născut pe 4 octombrie 1956, la Viena, Waltz a devenit cunoscut la nivel internațional relativ târziu […]
07:20
Caz neobișnuit în Tunisia: Bărbat condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare # Gândul
Un tribunal din Tunisia a condamnat la moarte un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost acuzat că l-a insultat pe președintele Kais Saied și a amenințat securitatea statului prin postări pe Facebook. Este vorba despre o premieră judiciară în țară, unde pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată încă din anul […]
06:40
Extinderea Bazei Kogălniceanu e în plin proces. Poate fi cel mai mare CENTRU militar NATO din Europa. Cum se deosebește de Ramstein și ce rol va avea # Gândul
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu are potențialul de a deveni cea mai mare unitate militară NATO din Europa, urmând ca la finalul procesului de modernizare să depășească Baza Ramstein din Germania, în cadrul acțiunilor Alianței Nord-Atlantice de extindere și dezvoltare a infrastructurii pe flancul estic, în pofida obiecțiilor și tensiunilor cu Rusia, care menține totuși opțiunea […]
06:10
Un drog nou face ravagii în cartierele din București. “Yaba” sau drogul săracului este un stupefiant sintetic, ieftin și extrem de toxic. Cum a ajuns din mahalalele din Asia la București și care sunt riscurile # Gândul
Un drog nou, provenit din Asia de Est, a ajuns pe străzile din București. Substanța ilegală se numește yaba și este o combinație între metamfetamină și cafeină, vândută sub forma unor pastile mici roșii. În Bangladesh substanța a apărut pentru prima dată în 2002, însă de o calitate inferioară, față de aceeași substanță vândută în […]
Acum 12 ore
03:00
Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei # Gândul
O trombă uriașă a fost filmată în Marea Neagră. Imaginile surprinse arată coloanal de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni. Trombele marine apar atunci când mase de aer cald și rece se întâlnesc deasupra apei, iar vântul creează un efect de rotație. Priviți, mai sus, imaginile spectaculoase! […]
01:30
Motivul pentru care turiștii lasă cartofi la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea # Gândul
Mai mulți turiști care au fost în Germania vara aceasta au lăsat cartofi la mormântul regelui prusac Frederic al II-lea cel Mare. Un comandant briliant al secolului 18, a transformat Prusia într-o mare putere europeană prin tacticile sale inedite și reorganizarea armatei sale, fiind și un adept al absolutismului iluminat. Mai mulți germani credeau că […]
01:00
Egiptul, mereu cu un pas înaintea României: S-a apucat de construit o pasarelă dintre Marele Muzeu Egiptean și Piramidele de la Giza # Gândul
Cu toate că România este pe locul 39 la PIB nominal și pe locul 54 la PIB per capita, încă este în urma Egiptului la capitolul infrastructură, o țară situată pe locul 42 la PIB nominal și pe locul 135 la PIB pe capita. Egiptul a anunțat că o companie privată va construi o pasarelă […]
Acum 24 ore
00:40
Gruparea militară Hamas a declarat, vineri, că ar fi de acord cu unele dintre condițiile din planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, inclusiv eliberarea ostaticilor. Astfel, practic Hamas ar urma să elibereze toți ostaticii israelieni și să repatrieze cadavrele, conform Reuters. Într-o declarație analizată de sursa citată, Hamas și-a […]
00:20
Operațiune de salvare în Munții Bucegi: Doi turiști pierduți au fost găsiți cu semne de hipotermie. Nu erau echipați corespunzător # Gândul
O acțiune de salvare a fost în curs de desfășurare în zona Poiana Prepeleac din Munții Bucegi, pentru recuperarea a doi turiști pierduți din cauza stratului de zăpadă de peste 50 de cm. A intervenit echipa de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov. Salvatorii montani au reușit să […]
3 octombrie 2025
23:10
Secretele din viața regelui-strateg Frederic cel Mare al Prusiei și motivul pentru care turiștii lasă CARTOFI la mormântul său # Gândul
Mai mulți turiști care au fost în Germania vara aceasta au lăsat cartofi la mormântul regelui prusac Frederic al II-lea cel Mare. Un comandant briliant al secolului 18, a transformat Prusia într-o mare putere europeană prin tacticile sale inedite și reorganizarea armatei sale, fiind și un adept al absolutismului iluminat. Mai mulți germani credeau că […]
23:00
După cinci ani, Alexandra a dat Marea Britanie pe viața modestă de la țară: „Nu se moare de foame!” Cu ce se ocupă acum # Gândul
După cinci ani petrecuți în străinătate, Alexandra Stamate a ales să se întoarcă în România, alături de soțul ei, Sorin, și de cei cinci copii ai lor. Originară din Galați, aceasta s-a stabilit cu familia în localitatea Apold, județul Mureș, dedicându-se agriculturii. Alexandra are studii în Medicină, dar nu a practicat niciodată, dezamăgită fiind de […]
