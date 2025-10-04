WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune

10:00

Iată cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”. Un scurt video îl înfățișează pe un tânăr venit din Liban să studieze Medicina la noi în țară. România este o țară atractivă pentru tot mai mulți turiști, dar nu numai. Aici au venit să studieze numeroși […]