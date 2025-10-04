VIDEO Protest cu sute de mii de oameni, în Italia

10:40

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare. „Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, […]