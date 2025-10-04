Este PSD mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie? Ce crede preşedintele Senatului despre o guvernare PSD-AUR din 2028

19:20

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este convins că rotativa guvernamentală va avea loc, dar mult mai târziu decât s-ar fi așteptat unii, în anul 2027. Potrivit liderului UDMR, amânarea este în interesul PSD, deoarece „ei au vrut rotativa. Dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai […] Articolul Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală, mutată în 2027 din interesul PSD. „Nicușor Dan nu se va opune” apare prima dată în PS News.