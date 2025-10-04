România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026
PSNews.ro, 4 octombrie 2025 17:50
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă", spune ministrul Energiei. Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni
• • •
Acum 5 minute
18:20
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină. Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni
Acum 30 minute
18:00
Extinderea Bazei Kogălniceanu, în plin proces. Poate fi cel mai mare centru militar NATO din Europa # PSNews.ro
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu are potențialul de a deveni cea mai mare unitate militară NATO din Europa, urmând ca la finalul procesului de modernizare să depășească Baza Ramstein din Germania, în cadrul acțiunilor Alianței Nord-Atlantice de extindere și dezvoltare a infrastructurii pe flancul estic, în pofida obiecțiilor și tensiunilor cu Rusia, care menține totuși opțiunea
17:50
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 # PSNews.ro
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă", spune ministrul Energiei. Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni
Acum o oră
17:40
Decretul lui Donald Trump care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru o viză foarte căutată în sectorul bogat al tehnologiilor a fost contestat vineri în instanţă de o coaliţie de spitale, şcoli şi sindicate care denunţă imposibilitatea de a recruta medici şi profesori străini la acest preţ, informează AFP. În citaţia depusă la
17:30
Alegeri în Cehia. Partidul populistului Babis câştigă, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale) # PSNews.ro
Partidul populist fostului premier miliardar Andrej Babis câștigă alegerile legislative din Cehia, fără a obține majoritatea, transmite sâmbătă presa internațională citată de Agerpres. O estimare realizată de agențiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News arată că formațiunea ANO – Acțiunea cetățenilor nemulțumiți – ar urma să câștige 35,5% din voturi. După ANO, urmează alianța
Acum 2 ore
17:20
Brigada Rutieră a anunțat că, de luni, 6 octombrie, de la ora 6:00, circulația va fi restricționată temporar în Piața Unirii. Măsura este necesară pentru reabilitarea și consolidarea planșeului Unirii. Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se
17:00
Cazul chiriei de lux de la EximBank: La 3 luni după ce premierul a cerut demiterea, directorul este încă în funcție # PSNews.ro
Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce s-a întâmplat cu directorul EximBank, Traian Halalai, pe care l-a acuzat, în luna iulie, că
16:50
Rogobete felicită directorii spitalelor care au decis să extindă controlul infecţiilor. Urmează controale în toată ţara # PSNews.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, a felicitat directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor, înfiinţând un post de observator permanent la blocul operator şi la ATI. O asistentă specializată în infecţii nosocomiale întocmeşte zilnic un proces-verbal privind respectarea protocoalelor şi intervine dacă este cazul, Ministrul anunţă, de asemenea,
16:40
VIDEO Remus Pricopie: De la harta lui Emil Constantinescu, la Baza Kogălniceanu și Deveselu. România, vedetă în SUA # PSNews.ro
Președintele, premierul și miniștrii noștri sunt foarte bine primiți la Washington, a afirmat Remus Pricopie în direct, la Puterea Știrilor, contrazicându-i pe politicienii care „au decis să joace această carte a dezinformării de tip KGB". Rectorul SNSPA a amintit, în acest sens, o dezbatere recentă din Congresul American, în cadrul căreia România a fost lăudată,
16:30
Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 # PSNews.ro
Primul tren care ar urma să circule cu călători pe Magistrala 5 de metrou se află încă în teste pentru obținerea agrementării din partea Autorității Feroviare Române (AFER). Reprezentanții Metrorex au detaliat programul de testare la finalul căruia călătorii ar putea circula în sfârșit cu trenuri noi pe linia de metrou din Drumul Taberei. Până
16:30
VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina. A fost lovit un tren de pasageri. Sunt aproximativ 30 de răniți # PSNews.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Hryhorov, transmite Reuters. Bastards struck the railway station in Shostka, Sumy region. A Shahed drone hit the Shostka–Kyiv passenger train directly. Civilians are wounded. Rescuers, medics, and emergency teams
16:30
Departamentul Trezoreriei SUA pregătește lansarea unei monede de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump. Gestul este pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței. Proiectul de design are profilul lui Trump pe una dintre părți. Cealaltă parte a monedei îl înfățișează pe actualul președinte cu pumnul strâns, în fața unui
Acum 4 ore
16:20
Este PSD mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie? Ce crede preşedintele Senatului despre o guvernare PSD-AUR din 2028 # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi social-democraţi critică deciziile coaliţiei deşi acestea au fost luate şi cu acordul miniştrilor PSD. Abrudean nu crede că PSD sau un alt partid se va alia cu AUR la guvernare.
16:10
Depozit ilegal de deşeuri, pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, descoperit de Garda de Mediu în Teleorman # PSNews.ro
Un depozit ilegal de deşeuri, care se întinde pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, a fost descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman şi au fost dispuse măsuri de remediere a situaţiei pentru primărie. Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei. "Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
16:00
Avertismentul liderului senatorilor AUR: datoria României, nou record negativ! Cât va împrumuta statul în 2025 # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România se confruntă cu un nou record negativ în ceea ce privește împrumuturile de stat. Potrivit acestuia, necesarul de finanțare pentru anul 2025 a crescut de la 232 de miliarde de lei la 259 de miliarde de lei, ca urmare a rectificării bugetare prin care deficitul bugetar este
16:00
Băluță, despre organizarea alegerilor în Bucureşti: Decizia aparţine exclusiv premierului, nu PSD hotărăşte # PSNews.ro
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei îi aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El a menţionat că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, scrie Agerpres. „PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel
15:40
Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC), din cadrul Ministerului Agriculturii are 14 angajați și patru funcții de conducere. Astfel, conform organigramei, direcția are un total de 18 posturi ocupate dintr-un total de 31 alocate, patru dintre acestea fiind de conducere, respectiv: un post de director general, un post de director două posturi
15:40
R. Moldova: Curtea Constituțională va decide asupra validării mandatelor partidului condus de prietenul lui Simion # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) va solicita Curții Constituționale a țării să se pronunțe în legătură cu excluderea Partidului „Democrația Acasă" (PDA) din scrutinul desfășurat la 28 septembrie și câștigat de partidul fondat de președinta Maia Sandu, PAS, cu peste 50%, anunță presa de dincolo de Prut. Comisia a examinat subiectul după ce Partidul Acțiune și
15:40
Kelemen Hunor: Investițiile și exporturile, cheia pentru o economie mai puternică după 2026 # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că dacă România reușește reducerea deficitului și o colectare mai bună a veniturilor, trebuie să deschidă perspectiva creșterii economice, cu stimularea investițiilor, a sectoarelor care pot produce și pentru export. Întrebat, joi, la Europa FM când vor trăi românii mai bine, Kelemen Hunor a spus că cel mai repede în a doua
15:20
Şi-ar putea da demisia Bolojan? „Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă", spune Bolojan. Întrebat
15:10
Șoferii cu permis de categoria B pot conduce tractoare ușoare – noul Cod Rutier promulgat de președintele Nicușor Dan # PSNews.ro
Un „drept în plus" pentru milioane de șoferi. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 octombrie, decretul de promulgare a legii care modifică și completează Codul Rutier, confirmând ordonanța de urgență adoptată la începutul anului. Actul introduce în legislație categoria Tr1 – tractoare agricole și forestiere cu viteză maximă de 40 km/h – și
15:10
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista "până la termenul de expirare", adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că "unii se mai supără" şi mai critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie. Mircea Abrudean a
15:00
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații, subliniind riscul unei escaladări accidentale nedorite, relatează Reuters. În strâmtorile daneze, o rută maritimă
14:50
Atenționare MAE pentru Bulgaria. Feribotul dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendat temporar # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo – Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 8:00, relatează Agerpres.
14:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor câştigate definitiv în instanţă # PSNews.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că "reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar". "Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate (UNIUNEA TESA) condamnă ferm adoptarea OUG 52 din
Acum 6 ore
14:20
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe" de ţări autocrate care vizează democraţia liberală mai agresiv decât oricând de la Războiul Rece încoace, relatează POLITICO. Vorbind alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la un eveniment care a mar
14:20
Furnizorii de energie, care încă mai așteaptă ca statul să le deconteze o sumă de aproximativ 7 miliarde de lei aferente schemei de plafonare încheiată pe acest segment pe 1 iunie, consideră ideea lansată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, de a stabili prețul de 1 leu/kwh pentru persoanele vulnerabile drept una „șugubeață” și nesustenabilă. Propunerea […] Articolul Furnizorii de energie avertizează: plafonarea la 1 leu/kWh nu este sustenabilă economic apare prima dată în PS News.
14:10
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat # PSNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat, relatează Reuters. În a treia zi de shutdown, Trump […] Articolul Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat apare prima dată în PS News.
14:00
Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi. Doi turişti au cerut ajutorul salvamontiştilor # PSNews.ro
Salvamontiştii au fost alertaţi, vineri seară, de doi turişti care, din cauza stratului mare de zăpadă din Munţii Bucegi, au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie. ”Acţiune în curs de desfăşurare în zona Poiana Prepeleac din Munţii Bucegi. Echipa de prim răspuns din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov, parte a Serviciului Judeţean Salvamont […] Articolul Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi. Doi turişti au cerut ajutorul salvamontiştilor apare prima dată în PS News.
14:00
România trăiește un paradox, adică încă unul dintre nenumăratele paradoxuri și ciudățenii. Avem unul dintre cele mai dinamice sectoare IT din regiune, cu centre de excelență care exportă competență și inovație, dar acest avantaj nu reușește să difuzeze în restul economiei. Raportul DESI/Digital Decade Country Report 2024 arată o realitate îngrijorătoare: competențele digitale de bază […] Articolul România digitală pe hârtie: țara cu IT de top, dar fără competențe digitale apare prima dată în PS News.
13:50
Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea modificări la planul lui Trump pentru Gaza # PSNews.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters. Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, seful Casei Albe […] Articolul Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea modificări la planul lui Trump pentru Gaza apare prima dată în PS News.
13:40
Nu sunt indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate, spune şeful ANAF. Ce urmează # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, […] Articolul Nu sunt indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate, spune şeful ANAF. Ce urmează apare prima dată în PS News.
13:20
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Giorgia Meloni, anunță France24. […] Articolul VIDEO Protest cu sute de mii de oameni, în Italia apare prima dată în PS News.
13:10
O româncă de aur pe podium la Mondialele de haltere. Mihaela Cambei a obţinut trei medalii # PSNews.ro
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg. Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 94 kg, şi argintul la aruncat (114 kg) şi la total (208 kg). “Performanţă extraordinară în condiţiile […] Articolul O româncă de aur pe podium la Mondialele de haltere. Mihaela Cambei a obţinut trei medalii apare prima dată în PS News.
13:00
Ziua de sâmbătă aduce vreme mult mai bună decât vineri, deși cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a țării și mai vin ceva ploi, în special în nordul și în nord-estul României. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Pleacă de la 8…9 grade în sudul Banatului și se opresc pe la 19…20 de […] Articolul METEO Vremea azi, 4 octombrie. Plouă în mai multe zone din țară apare prima dată în PS News.
13:00
Pachetul 3 de măsuri ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție. Anunţul premierului # PSNews.ro
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari. […] Articolul Pachetul 3 de măsuri ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție. Anunţul premierului apare prima dată în PS News.
12:50
Alina Bica scapă definitiv de închisoare. Curtea de Apel a retras mandatul european de executare a pedepsei # PSNews.ro
Curtea de Apel București a decis definitiv, vineri, 3 octombrie 2025, retragerea mandatului european de arestare emis pe numele Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT. Magistrații români au considerat că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral și, astfel, au dispus încetarea efectelor mandatului. Potrivit Ministerului Justiției, „instanța […] Articolul Alina Bica scapă definitiv de închisoare. Curtea de Apel a retras mandatul european de executare a pedepsei apare prima dată în PS News.
12:40
EUROSTAT În România, un tânăr din cinci, între 15 și 29 de ani, nu muncește și nici nu studiază. Care sunt cauzele # PSNews.ro
România înregistrează un record îngrijorător în rândul tinerilor: un procent de 20% din populația cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu este încadrată în nicio formă de muncă sau educație (cunoscut sub acronimul NEET – Not in Employment, Education or Training), conform celor mai recente date ale EUROSTAT. Acest procent, de două […] Articolul EUROSTAT În România, un tânăr din cinci, între 15 și 29 de ani, nu muncește și nici nu studiază. Care sunt cauzele apare prima dată în PS News.
12:30
Prețurile carburanților au scăzut din nou în aceasă dimineață la stațiile de alimentare din România, pentru a doua oară în această lună. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 4 octombrie un preț al benzinei standard de 7,45 lei pe litru și un preț […] Articolul Carburanții s-au ieftinit din nou în benzinării. Cât costă astăzi benzina și motorina apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:20
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău. Şeful Executivului este de părere că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar însemna un câştig pentru comunitatea românească de pe […] Articolul Va candida Maia Sandu la alegerile din România? Ce spune Bolojan apare prima dată în PS News.
12:10
Rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare # PSNews.ro
CNAS anunţă că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului. Suma primită din partea guvernului la rectificarea bugetară asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază de terapii moderne, dar şi includerea în programe a altora persoane. Preşedintele […] Articolul Rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare apare prima dată în PS News.
12:10
Este blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore # PSNews.ro
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă. Zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea. Echipele de intervenție acționează pe întreaga zonă pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se va relua treptat. […] Articolul Este blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore apare prima dată în PS News.
11:30
VIDEO Primul episod de iarnă în zona montană a Moldovei. Ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț # PSNews.ro
Nopțile reci din nordul Moldovei au adus primul episod de iarnă în zona montană a județelor Suceava și Neamț, unde ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, fără a provoca însă blocaje în trafic. Vineri noaptea temperaturile au scăzut accentuat, iar precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor Suceava și […] Articolul VIDEO Primul episod de iarnă în zona montană a Moldovei. Ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț apare prima dată în PS News.
11:00
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters. „Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării […] Articolul Războiul dronelor. Aeroportul din München, închis a doua noapte consecutiv apare prima dată în PS News.
10:40
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: „Dacă nu acceptă acordul de pace până duminică, se va dezlănțui iadul!” # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare. „Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, […] Articolul Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: „Dacă nu acceptă acordul de pace până duminică, se va dezlănțui iadul!” apare prima dată în PS News.
10:40
VIDEO Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi paralizate # PSNews.ro
Fenomenele extreme au lovit România în ultimele ore, iar Constanța a fost unul dintre orașele cel mai puternic afectate. O furtună puternică a inundat străzi, a blocat autoturisme în trafic și a pătruns în mai multe locuințe și subsoluri. Autoritățile au emis cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, iar populația a primit mesaje […] Articolul VIDEO Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi paralizate apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
10:10
Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană: Ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia # PSNews.ro
Viktor Orban, contra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile făcute de premier: „Nu vrem să murim pentru Ucraina”, a spus acesta. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, recent, că va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, susținând că acest pas ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia. „Ucraina este o ţară cu un […] Articolul Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană: Ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia apare prima dată în PS News.
10:00
Român care fabrica și testa bombe artizanale acasă a fost arestat. Plănuia un atentat cu mai multe victime # PSNews.ro
Un bărbat din România a fost reținut de autorități sub acuzația că a fabricat și testat dispozitive explozive în propria gospodărie. Acesta plănuia un atentat care viza victime multiple. Un caz șocant a ieșit la iveală după ce autoritățile au reținut un bărbat de 33 de ani din Bistrița Năsăud sub acuzația gravă de fabricare […] Articolul Român care fabrica și testa bombe artizanale acasă a fost arestat. Plănuia un atentat cu mai multe victime apare prima dată în PS News.
10:00
Prăpăd în Capitală după furtuna de vineri: străzi inundate, 163 de mașini avariate și o persoană rănită # PSNews.ro
Furtuna violentă care a lovit Capitala vineri a provocat pagube importante: pompierii ISU București-Ilfov au raportat peste 300 de intervenții, 163 de autoturisme au fost avariate, iar o persoană a fost rănită ușor. Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați la nu mai puțin de 309 intervenții în Capitală, cele mai multe pentru copaci doborâți de […] Articolul Prăpăd în Capitală după furtuna de vineri: străzi inundate, 163 de mașini avariate și o persoană rănită apare prima dată în PS News.
09:40
Cehia – TikTok a eliminat 1000 de profiluri raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile parlamentare # PSNews.ro
Rețelele coordonate de conturi TikTok false promovează narative pro-ruse și susțin partidele antisistem din Cehia, au avertizat serviciile de informații și cercetătorii înaintea alegerilor parlamentare din 3-4 octombrie. Potrivit ziarului ceh Deník N, au fost identificate aproape o mie de astfel de profiluri, multe dintre ele fiind create recent și operate parțial de roboți, precizează […] Articolul Cehia – TikTok a eliminat 1000 de profiluri raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile parlamentare apare prima dată în PS News.
