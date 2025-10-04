Atenționare MAE pentru Bulgaria. Feribotul dintre Oryahovo și Bechet a fost suspendat temporar
PSNews.ro, 4 octombrie 2025 14:50
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo – Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 8:00, relatează Agerpres.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Șoferii cu permis de categoria B pot conduce tractoare ușoare – noul Cod Rutier promulgat de președintele Nicușor Dan # PSNews.ro
Un „drept în plus" pentru milioane de șoferi. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 octombrie, decretul de promulgare a legii care modifică și completează Codul Rutier, confirmând ordonanța de urgență adoptată la începutul anului. Actul introduce în legislație categoria Tr1 – tractoare agricole și forestiere cu viteză maximă de 40 km/h – și
15:10
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista "până la termenul de expirare", adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că "unii se mai supără" şi mai critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie. Mircea Abrudean a
Acum 15 minute
15:00
Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații, subliniind riscul unei escaladări accidentale nedorite, relatează Reuters. În strâmtorile daneze, o rută maritimă
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor câştigate definitiv în instanţă # PSNews.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că "reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar". "Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate (UNIUNEA TESA) condamnă ferm adoptarea OUG 52 din
14:20
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe" de ţări autocrate care vizează democraţia liberală mai agresiv decât oricând de la Războiul Rece încoace, relatează POLITICO. Vorbind alături de preşedintele francez Emmanuel Macron la un eveniment care a marcat cea de-a 35-a
14:20
Furnizorii de energie, care încă mai așteaptă ca statul să le deconteze o sumă de aproximativ 7 miliarde de lei aferente schemei de plafonare încheiată pe acest segment pe 1 iunie, consideră ideea lansată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, de a stabili prețul de 1 leu/kwh pentru persoanele vulnerabile drept una „șugubeață" și nesustenabilă. Propunerea
Acum 2 ore
14:10
Shutdown-ul continuă în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat # PSNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat, relatează Reuters. În a treia zi de shutdown, Trump
14:00
Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi. Doi turişti au cerut ajutorul salvamontiştilor # PSNews.ro
Salvamontiştii au fost alertaţi, vineri seară, de doi turişti care, din cauza stratului mare de zăpadă din Munţii Bucegi, au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie. "Acţiune în curs de desfăşurare în zona Poiana Prepeleac din Munţii Bucegi. Echipa de prim răspuns din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov, parte a Serviciului Judeţean Salvamont
14:00
România trăiește un paradox, adică încă unul dintre nenumăratele paradoxuri și ciudățenii. Avem unul dintre cele mai dinamice sectoare IT din regiune, cu centre de excelență care exportă competență și inovație, dar acest avantaj nu reușește să difuzeze în restul economiei. Raportul DESI/Digital Decade Country Report 2024 arată o realitate îngrijorătoare: competențele digitale de bază
13:50
Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar vrea modificări la planul lui Trump pentru Gaza # PSNews.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters. Într-un mesaj postat pe reţelele sociale, seful Casei Albe
13:40
Nu sunt indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate, spune şeful ANAF. Ce urmează # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri,
13:20
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Giorgia Meloni, anunță France24.
Acum 4 ore
13:10
O româncă de aur pe podium la Mondialele de haltere. Mihaela Cambei a obţinut trei medalii # PSNews.ro
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg. Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 94 kg, şi argintul la aruncat (114 kg) şi la total (208 kg). "Performanţă extraordinară în condiţiile
13:00
Ziua de sâmbătă aduce vreme mult mai bună decât vineri, deși cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a țării și mai vin ceva ploi, în special în nordul și în nord-estul României. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Pleacă de la 8…9 grade în sudul Banatului și se opresc pe la 19…20 de
13:00
Pachetul 3 de măsuri ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție. Anunţul premierului # PSNews.ro
Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Deși Coaliția nu a ajuns încă la un consens în privința concedierilor la stat, premierul anunță și al treilea pachet de măsuri. Acesta va schimba legislația și pentru actualii și viitorii pensionari.
12:50
Alina Bica scapă definitiv de închisoare. Curtea de Apel a retras mandatul european de executare a pedepsei # PSNews.ro
Curtea de Apel București a decis definitiv, vineri, 3 octombrie 2025, retragerea mandatului european de arestare emis pe numele Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT. Magistrații români au considerat că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral și, astfel, au dispus încetarea efectelor mandatului. Potrivit Ministerului Justiției, „instanța
12:40
EUROSTAT În România, un tânăr din cinci, între 15 și 29 de ani, nu muncește și nici nu studiază. Care sunt cauzele # PSNews.ro
România înregistrează un record îngrijorător în rândul tinerilor: un procent de 20% din populația cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu este încadrată în nicio formă de muncă sau educație (cunoscut sub acronimul NEET – Not in Employment, Education or Training), conform celor mai recente date ale EUROSTAT. Acest procent, de două
12:30
Prețurile carburanților au scăzut din nou în aceasă dimineață la stațiile de alimentare din România, pentru a doua oară în această lună. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 4 octombrie un preț al benzinei standard de 7,45 lei pe litru și un preț
12:20
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău. Şeful Executivului este de părere că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar însemna un câştig pentru comunitatea românească de pe
12:10
Rectificarea bugetară pentru Sănătate. Cât primește CNAS de la Guvern pentru medicamente și terapii inovatoare # PSNews.ro
CNAS anunţă că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului. Suma primită din partea guvernului la rectificarea bugetară asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază de terapii moderne, dar şi includerea în programe a altora persoane. Preşedintele
12:10
Este blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore # PSNews.ro
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă. Zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea. Echipele de intervenție acționează pe întreaga zonă pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se va relua treptat.
11:30
VIDEO Primul episod de iarnă în zona montană a Moldovei. Ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț # PSNews.ro
Nopțile reci din nordul Moldovei au adus primul episod de iarnă în zona montană a județelor Suceava și Neamț, unde ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, fără a provoca însă blocaje în trafic. Vineri noaptea temperaturile au scăzut accentuat, iar precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor Suceava și
Acum 6 ore
11:00
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters. „Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării
10:40
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: „Dacă nu acceptă acordul de pace până duminică, se va dezlănțui iadul!” # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare. „Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord,
10:40
VIDEO Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi paralizate # PSNews.ro
Fenomenele extreme au lovit România în ultimele ore, iar Constanța a fost unul dintre orașele cel mai puternic afectate. O furtună puternică a inundat străzi, a blocat autoturisme în trafic și a pătruns în mai multe locuințe și subsoluri. Autoritățile au emis cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, iar populația a primit mesaje
10:10
Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană: Ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia # PSNews.ro
Viktor Orban, contra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarațiile făcute de premier: „Nu vrem să murim pentru Ucraina", a spus acesta. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, recent, că va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, susținând că acest pas ar atrage blocul comunitar într-un război direct cu Rusia. „Ucraina este o ţară cu un
10:00
Român care fabrica și testa bombe artizanale acasă a fost arestat. Plănuia un atentat cu mai multe victime # PSNews.ro
Un bărbat din România a fost reținut de autorități sub acuzația că a fabricat și testat dispozitive explozive în propria gospodărie. Acesta plănuia un atentat care viza victime multiple. Un caz șocant a ieșit la iveală după ce autoritățile au reținut un bărbat de 33 de ani din Bistrița Năsăud sub acuzația gravă de fabricare
10:00
Prăpăd în Capitală după furtuna de vineri: străzi inundate, 163 de mașini avariate și o persoană rănită # PSNews.ro
Furtuna violentă care a lovit Capitala vineri a provocat pagube importante: pompierii ISU București-Ilfov au raportat peste 300 de intervenții, 163 de autoturisme au fost avariate, iar o persoană a fost rănită ușor. Pompierii ISU București-Ilfov au fost solicitați la nu mai puțin de 309 intervenții în Capitală, cele mai multe pentru copaci doborâți de
09:40
Cehia – TikTok a eliminat 1000 de profiluri raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile parlamentare # PSNews.ro
Rețelele coordonate de conturi TikTok false promovează narative pro-ruse și susț
09:30
PE SCURT: UE se confruntă cu întârzieri în reducerea birocrației din cauza disputelor parlamentare, iar în Franța sindicatele protestează contra austerității. Deficitul public al Italiei ar putea scădea la 3% din PIB, atingând obiectivul UE cu un an mai devreme decât se anticipase. La Copenhaga, Viktor Orbán a acuzat Uniunea Europeană că are „planuri de război” […] Articolul Știri din capitalele Europei, 3 octombrie apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
09:10
Start în forță – A treia ediție a Programului de inițiere pe gheață „Creștem Campioni” debutează în acest weekend # PSNews.ro
Află detalii despre deschiderea oficială a ediției a III-a a programului „Creștem Campioni”, care aduce o nouă serie de copii la Berceni Arena pentru a descoperi bucuria patinajului sub îndrumarea antrenorilor. Antrenamentele vor avea loc săptămânal, sâmbăta și duminica. Programul de Inițiere pe Gheață „Creștem Campioni” își deschide oficial porțile pentru a treia ediție în […] Articolul Start în forță – A treia ediție a Programului de inițiere pe gheață „Creștem Campioni” debutează în acest weekend apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
19:30
VIDEO Pricopie: Spre deosebire de americani, politicienii românii fug de ideea de compromis. „Să se uite în dicționar” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a analizat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, blocajul Guvernului Federal american (shutdown) și implicațiile acestuia asupra relației cu România. „Deși parteneriatul academic și discuțiile cu Washingtonul nu se opresc total, prima disfuncţionalitate este exact în modul în care funcţionează Guvernul Federal. Guvernul federal munceşte pentru cetăţenii americani, nu pentru cetățenii […] Articolul VIDEO Pricopie: Spre deosebire de americani, politicienii românii fug de ideea de compromis. „Să se uite în dicționar” apare prima dată în PS News.
19:20
Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală, mutată în 2027 din interesul PSD. „Nicușor Dan nu se va opune” # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este convins că rotativa guvernamentală va avea loc, dar mult mai târziu decât s-ar fi așteptat unii, în anul 2027. Potrivit liderului UDMR, amânarea este în interesul PSD, deoarece „ei au vrut rotativa. Dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai […] Articolul Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală, mutată în 2027 din interesul PSD. „Nicușor Dan nu se va opune” apare prima dată în PS News.
19:00
VIDEO „Bolojan este o uriașă dezamăgire pentru cei care au mizat pe el” – Victor Ciutacu # PSNews.ro
Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, posibilele scenarii legate de candidatura lui Ilie Bolojan și jocurile de culise dintre PNL, PSD și Nicușor Dan. Întrebat cine ar putea ocupa funcția de prim-ministru dacă actualul președinte al Consiliului Județean Bihor ar candida la Primăria Capitalei, jurnalistul a explicat: „PSD-ul nu vrea, […] Articolul VIDEO „Bolojan este o uriașă dezamăgire pentru cei care au mizat pe el” – Victor Ciutacu apare prima dată în PS News.
18:50
Bolojan: Reducerea jandarmilor care asigura paza instituțiilor ar aduce mai multă ordine pe străzi # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective și că, dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente și aceștia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine și siguranță publică în zonele cu probleme. Acesta consideră că este nevoie de integrarea […] Articolul Bolojan: Reducerea jandarmilor care asigura paza instituțiilor ar aduce mai multă ordine pe străzi apare prima dată în PS News.
18:10
Bolojan: Guvernul pregătește o soluție constituțională pentru interzicerea cumulului pensie-salariu # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în conferința în care și-a prezentat bilanțul după 100 de zile de mandat, că Guvernul este pe cale să găsească o soluție constituțională pentru a interzice cumulul pensie-salariu la stat. Întrebat dacă măsura se va regăsi în pachetul trei de măsuri fiscal-bugetare care va fi adoptat luna aceasta, potrivit […] Articolul Bolojan: Guvernul pregătește o soluție constituțională pentru interzicerea cumulului pensie-salariu apare prima dată în PS News.
17:10
Capitala României are, începând de astăzi, un nou prefect. Andrei Nistor, liderul USR din Ilfov, a fost desemnat de Ilie Bolojan și a depus jurământul. ,,Colegul nostru, Andrei Nistor (USR) este noul prefect al Capitalei. Suntem încrezători că experiența și dedicarea lui vor aduce schimbări pozitive și vor contribui la dezvoltarea continuă a comunității noastre. Succes […] Articolul Andrei Nistor, (USR), este noul prefect al Capitalei apare prima dată în PS News.
16:50
Ilie Bolojan: Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră în bugetul statului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a emis un avertisment clar cu privire la ineficiența măsurilor fiscale recente, subliniind că simpla majorare a taxelor nu va rezolva problemele bugetare. Acesta a insistat că obiectivul esențial pentru Guvern este dublu: „Să ne încasăm veniturile și, de asemenea, să limităm şi să reducem cheltuielile de funcţionare”. Doar prin urmarea acestor […] Articolul Ilie Bolojan: Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră în bugetul statului apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO De ce pierde PSD și cine conduce, de fapt, Bucureștiul – Ciutacu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Victor Ciutacu a demontat mitul unei victorii facile pentru PSD la Primăria Capitalei, chiar și cu un candidat apreciat ca Daniel Băluță. Acesta a explicat de ce Bucureștiul este un oraș ostil pentru PSD, de ce Nicușor Dan conduce de facto Primăria prin viceprimarul Bujduveanu și care este motivul […] Articolul VIDEO De ce pierde PSD și cine conduce, de fapt, Bucureștiul – Ciutacu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
16:10
Nicușor Dan a promulgat legea care taie excesele la ANRE, ASF, ANCOM. Statul trebuie să fie cumpătat # PSNews.ro
Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”. Președintele a anunțat că a promulgat legea care reglementează activitatea ANRE, ASF și ANCOM. Legea face parte din al doilea pachet de reforme și a trecut de Curtea Constituțională. „Legea corectează dezechilibrele apărute […] Articolul Nicușor Dan a promulgat legea care taie excesele la ANRE, ASF, ANCOM. Statul trebuie să fie cumpătat apare prima dată în PS News.
15:50
ANALIZĂ Democrația hibridă: Bolojan la Primăria București sau alegeri amânate până în 2028? # PSNews.ro
Primăria București a rămas fără primar după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din 2025. Capitala este condusă de un primar interimar, iar legea prevede că Guvernul ar fi trebuit să organizeze alegerile în 90 de zile de când postul a rămas liber. Actuala coaliție de guvernare nu respectă legea pentru că nu s-a […] Articolul ANALIZĂ Democrația hibridă: Bolojan la Primăria București sau alegeri amânate până în 2028? apare prima dată în PS News.
15:50
Guvernul Bolojan, măsuri pentru relansarea activității în domeniul procesării produselor agricole # PSNews.ro
În cadrul conferinței de presă la finalul primelor 100 de zile de guvernare, premierul Ilie Bolojan a propus o serie de măsuri privind relansarea activității în domeniul procesării produselor agricole. „Trebuie să susținem campionii acestor zone”, a subliniat Bolojan, la conferința în care a făcut bilanțul activității guvernului. Premierul a mai spus că industria de […] Articolul Guvernul Bolojan, măsuri pentru relansarea activității în domeniul procesării produselor agricole apare prima dată în PS News.
15:20
Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE: dovezile implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din România # PSNews.ro
Președintele României Nicușor Dan a prezentat liderilor UE, joi, la Copenhaga, un document de 25 de pagini care prezintă dovezile implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din România, de anul trecut. „Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea […] Articolul Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE: dovezile implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din România apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Românii, gata să ajute Ambasada SUA pe Facebook. Remus Pricopie: „Politica este o super știință” # PSNews.ro
Prezent în studioul Puterea Știrilor, Remus Pricopie, rector SNSPA, a comentat o postare recentă publicată pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București, urmată de o serie de comentarii inedite din partea românilor, inclusiv oferta de a o administra gratuit. La întrebarea cum ar trebui tradusă această mobilizare online, Pricopie a explicat […] Articolul VIDEO Românii, gata să ajute Ambasada SUA pe Facebook. Remus Pricopie: „Politica este o super știință” apare prima dată în PS News.
Ieri
14:50
Analistul militar Aurel Cazacu a ridicat un semnal de alarmă cu privire la prioritățile de înzestrare ale Armatei Române, subliniind că accentul ar trebui mutat de la echipamentele clasice la cele moderne. „Producția de drone, eu am spus zilele acestea cuiva: păcat că am alocat, alocăm foarte mulți bani, de exemplu, pentru tancuri, […] Articolul VIDEO Aurel Cazacu, analist militar: „Dotarea Armatei României este esențială” apare prima dată în PS News.
14:20
„Subiectul tarifului binom este foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el, iar după ce vom avea o formă benefică pentru toţi consumatorii vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările”, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare (ANRE) în domeniul Energiei, George Niculescu, […] Articolul România ar putea implementa tariful binom: ANRE analizează impactul pentru consumatori apare prima dată în PS News.
14:20
Premierul Ilie Bolojan va susține vineri de la ora 14.00 o conferință de presă în care va prezenta principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru. Principalele declarații: Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care s-au impus și care erau absolut necesare […] Articolul VIDEO Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat apare prima dată în PS News.
13:40
Secretarul general al Guvernului reclamă ”agresiuni” ale presei. A cumpărat în leasing 17 mașini, în plină austeritate # PSNews.ro
În contextul tensiunilor generate de achiziția a 17 mașini Duster pentru consilierii de stat, șeful cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, s-a plâns de modul în care jurnaliștii au abordat subiectul. Într-o declarație adresată presei, Jurca a spus că este agresat de reporteri, deși a furnizat deja informațiile printr-un comunicat de presă. Achiziția celor 17 […] Articolul Secretarul general al Guvernului reclamă ”agresiuni” ale presei. A cumpărat în leasing 17 mașini, în plină austeritate apare prima dată în PS News.
13:20
Ciutacu: Prezentarea documentului anulării alegerilor la Copenhaga, demers periculos pentru imaginea externă a țării # PSNews.ro
Liderii europeni reuniți joi la Copenhaga au fost martorii unui moment inedit și controversat: prezentarea de către președintele României, Nicușor Dan, a „documentului anulării alegerilor”. În loc să tacă și să caute redresarea imaginii afectate grav de evenimentele din urmă cu aproape un an, autoritățile române au ales să se expună din nou, de data […] Articolul Ciutacu: Prezentarea documentului anulării alegerilor la Copenhaga, demers periculos pentru imaginea externă a țării apare prima dată în PS News.
