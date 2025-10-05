Nu s-a găsit nici până acum Planeta X (sau Planeta 9), dar astronomii au găsit indicii despre existența Planetei Y
Gândul, 5 octombrie 2025 01:00
Nici până azi n-au găsit presupusa planetă X de la marginea Sistemului Solar, iar astronomii deja speculează că ar exista planeta Y. Cum ar arăta și unde se situează? Potrivit unui studiu recent, planeta Y nu a putut fi detectată, dar ar interfera cu orbitele unor obiecte îndepărtate din Centura Kuiper alcătuită din corpuri înghețate, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 2 ore
01:00
Nu s-a găsit nici până acum Planeta X (sau Planeta 9), dar astronomii au găsit indicii despre existența Planetei Y # Gândul
Nici până azi n-au găsit presupusa planetă X de la marginea Sistemului Solar, iar astronomii deja speculează că ar exista planeta Y. Cum ar arăta și unde se situează? Potrivit unui studiu recent, planeta Y nu a putut fi detectată, dar ar interfera cu orbitele unor obiecte îndepărtate din Centura Kuiper alcătuită din corpuri înghețate, […]
00:20
Nativii a trei zodii vor fi protejați de Univers, ghidați în toate proiectele importante pe care le plănuiesc. Octombrie va fi luna lor norocoasă. Potrivit SpyNews, cele trei zodii sunt Fecioară, Scorpion și Berbec. Pentru nativi, anul 2025 a început cu noroc pe plan profesional. Luna octombrie le va fi favorabilă pentru investiții și achiziții. Horoscop […]
Acum 4 ore
23:30
De când s-a scumpit, românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare și s-au pus pe RECICLAT. Casnică: Reciclez uleiul în bidoane de 2 litri # Gândul
Uleiul de gătit s-a scumpit de la majorarea TVA din august. Românii tind să renunțe la obiceiul aruncării uleiului de gătit uzat la gunoi sau în sistemul de canalizare. Acum, ei preferă să îl recicleze și să-l depoziteze în containere speciale. Lunar, fiecare gospodărie ajunge să strângă sute de litri de ulei. În felul acesta, […]
22:30
Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere # Gândul
Centrala de gaz nu are un consum fix, fiind o soluție ideală pentru românii care vor să aibă factură mai mică la căldură. Este o alternativă de încălzire pe durata iernii. Variază în funcție de randament, tipul de construcție și regimul termic setat. Amplasată într-un apartament izolat, cu ferestre termopan și cu pereții exteriori protejați, […]
22:10
PROTEST emoționant în centrul Iașiului, după tragedia celor 7 copii, de la Spitalul de Pediatrie. Oamenii vor transparență: „Raportați adevărul” # Gândul
Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii, internați la secția ATI, au murit, după ce au contractat o bacterie ucigașă, a stârnit un val de revoltă în societatea românească. Peste 100 de cetățeni au protestat sâmbătă, 4 octombrie, în Piața Națiunii din Iași, în fața Universității de Medicină și […]
Acum 6 ore
21:20
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Buzău, vernisajul expoziției de pictură LUMINI DE FLORI, semnată de LOREDANA POPESCU-TĂRICEANU, eveniment care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie a.c., de la ora 13.00, la sediul Muzeului Țării Crișurilor (Str. […]
21:10
George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că e autist și nu m-ati crezut” # Gândul
George Simion a lansat o critică dură la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, din nou, „autist”. Liderul AUR a precizat, de asemenea, că din cauza actualei conduceri, România a ajuns de „de râsul lumii”. „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor […]
20:40
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Buzău, vernisajul expoziției de pictură LUMINI DE FLORI, semnată de LOREDANA POPESCU-TĂRICEANU, eveniment care va avea loc sâmbătă, 4 octombrie a.c., de la ora 13.00, la sediul Muzeului Țării Crișurilor (Str. […]
20:20
Liber la construit: Senatul a adoptat propunerea ca anumite tipuri de construcții să nu mai necesite autorizație # Gândul
Vești bune pentru românii care locuiesc la curte: Senatul nu doar că a aprobat modificarea legislației pentru ca solariile pentru legume să fie construite fără autorizație, dar între timp, statul pregătește un sprijin financiar de 350 milioane de lei pentru cultivatorii din spațiile protejate. Propunerea a trecut cu 102 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și […]
Acum 8 ore
20:00
P. Diddy, CONDAMNAT la patru ani de închisoare. Mogulul a implorat iertare în fața judecătorului: „Mi-e atât de rușine” # Gândul
Magnatul hip-hop Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru acuzații legate de prostituție, care le-au implicat pe două dintre fostele sale iubite. Avocații lui Combs au pledat pentru o pedeapsă de 14 luni, spunând că clientul lor s-a reformat după ce a […]
19:50
Un băiat de 14 ani a fost reținut în Suedia, după ce a împușcat 6 persoane. Focurile de armă au fost trase în centrul orașului # Gândul
Cel puțin șase persoane au fost transportate de urgență la spital după ce au fost împușcate în timpul unui atac armat într-un centru aglomerat al orașului suedz Gävle, relatează presa locală. Sâmbătă, 4 octombrie, poliția a primit rapoarte privind sunete de focuri de armă pe o stradă plină cu magazine și restaurante din centrul orașului […]
19:40
Marian Ghiță, bărbat de 47 de ani, este dat dispărut. Ultima oară a fost văzut la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița # Gândul
Un bărbat de 47 ani, pe nume Marian Ghiță, este dat dispărut! Bărbatul a plecat voluntar de la Unitatea de Primiri Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență Dâmbovița Potrivit CANCAN , acesta nu a mai fost văzut, iar Poliția Română a solicitat ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Persoanele care îl văd sunt rugate să anunțe imediat oamenii […]
19:20
Israelul anunță că a DEPORTAT încă 137 de cetățeni străini reținuți după ce au încercat să ajungă pe mare în Gaza # Gândul
Israelul a anunțat sâmbătă că alți 137 de membri ai flotilei care încercau să aducă ajutoare în Gaza au fost deportați din Israel în Turcia, cetățenii fiind din mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord. „Persoanele deportate sunt cetățeni ai Statelor Unite, Italiei, Regatului Unit, Iordaniei, Kuweitului, Libiei, Algeriei, Mauritaniei, Malaeziei, […]
19:00
ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate parțiale: Partidul populist al fostului premier Andrej Babis, pe primul loc # Gândul
Alegerile parlamentare din Cehia s-au încheiat sâmbătă, după două zile în care alegătorii și-au putut exprima opțiunea de vot. Cu peste 90% din voturi deja numărate, se pare că partidul populist de dreapta ANO, al fostului prim-ministru miliardar Andrej Babis, auto-descris ca fiind „trumpist” și care se opune continuării acordării de asistență militară pentru Ucraina, […]
19:00
Noi reguli pentru românii care dețin un câine la curte. Nerespectarea atrage o AMENDĂ usturătoare # Gândul
Românii care au câine de dimensiune mare la curte trebuie să știe că riscă să fie amendați. Noua legislație le impune proprietarilor de animale de companie să respecte conviețuirea armonioasă cu vecinii. De asemenea, proprietarii care dețin câini de luptă din rase precum Bulldog, Bull Terier, Rotweiler și Pit Bull trebuie să se asigure că […]
18:30
Dan Voiculescu, mărturii despre averea lui Ceaușescu. Mogul pretinde că fostul dictator nu avea bani. S-a vehiculat că a fost beneficiarul valutei # Gândul
Dan Voiculescu, patronul Intact, a vorbit, în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, despre averea ultimului președinte al României comuniste, Nicolae Ceaușescu. Mogulul a oferit detalii surprinzătoare despre ce s-a întâmplat cu banii lui Ceaușescu, după ce a fost executat în decembrie ’89. Dan Voiculescu, directorul trustului Intact, a făcut dezvăluiri inedite despre averea fostului președinte […]
18:10
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină. Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni […]
18:10
Liderii internaționali REACȚIONEAZĂ după ce Hamas a acceptat o parte din planul lui Donald Trump privind Gaza. „Sunt gata pentru o pace de durată” # Gândul
Mai mulți lideri internaționali au reacționat după ce gruparea Hamas a acceptat parțial planul în 20 de puncte al președintelui SUA, Donald Trump, privind încheierea conflictului din Fâșia Gaza, însă oprirea războiului nu este un lucru cert în acest moment, iar negocierile din zilele ce urmează vor fi, cel mai probabil, unele foarte complicate. Vineri […]
Acum 12 ore
17:50
Armata israeliană OPREȘTE ofensiva în Fâșia Gaza și va desfășura numai operațiuni defensive, la solicitarea lui Donald Trump – presă # Gândul
Liderii politici israelieni au ordonat Armatei să oprească campania de cucerire a orașului Gaza, conform Radiodifuziunii Armatei și postului public de televiziune Kan. Aceasta după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Israelului să înceteze atacurile în Gaza, în timp ce insistă să pună capăt războiului și să obțină eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de […]
17:50
Alfred Simonis anunță continuarea lucrărilor „Stadionului Lego” din Timișoara. Consiliul Județean Timiș alocă 20 de milioane de lei # Gândul
Alfred Simonis, șeful CJ Timiș, a anunțat că a fost luată decizia ca „Stadionul Lego”, proiectul de 23 de milioane de euro, să fie cofinanțat. În acest sens, într-o postare pe Facebook, a anunțat că lucrările pentru arena din Timișoara vor continua. Potrivit datelor, noul stadion din Timișoara, care acum este cunoscut drept „Arena Eroilor”, […]
17:40
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute # Gândul
O moldoveancă pe nume Valentina, stabilită în Coreea de Sud, s-a măritat cu un bărbat sud-coreean. Ea a relatat pe contul ei de TikTok despre cât de diferite sunt nunțile coreene față de cele românești. La nunțile din Coreea de Sud, oamenii nu se ghiftuiesc cu multă mâncare și băutură alcoolică, nu ascultă manele sau […]
17:30
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud povestește cât de diferite sunt NUNȚILE coreene față de cele din România # Gândul
O moldoveancă pe nume Valentina, stabilită în Coreea de Sud, s-a măritat cu un bărbat sud-coreean. Ea a relatat pe contul ei de TikTok despre cât de diferite sunt nunțile coreene față de cele românești. La nunțile din Coreea de Sud, oamenii nu se ghiftuiesc cu multă mâncare și băutură alcoolică, nu ascultă manele sau […]
17:20
Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității # Gândul
Maria Cojocaru, o badantă româncă de 65 de ani, care era stabilită în Italia, a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității. Femeia a fost condusă pe ultimul drum de mai mulți cetățeni italieni din provincia Caserta. A fost o mobilizare înduioșătoare pentru ca femeia să fie înmormântată creștinește, la […]
17:10
A nins ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de omăt. Zăpada așternută a transformat peisajul din stațiune. Imaginile cu ninsoarea neașteptată au fost surprinse și publicate pe pagina de Facebook Visit Brașov România. A fost cod portocaliu de ninsori Administrația Națională de Meteorologie a emis și un COD PORTOCALIU pentru […]
17:00
Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie” # Gândul
Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost invitatul lui Daniel Morar, în cadrul unei ediții a podcastului „Fain și Simplu”. Voiculescu a dezvăluit că el a fost cel care l-a împrumutat cu bani pe Adrian Sârbu, ca să înființeze PRO TV. Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost întrebat de Daniel Morar, în cadrul podcastului […]
16:50
O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul. Nu se întâmplă pentru prima dată, când […]
16:50
Un desert care poate fi pregătit rapid și simplu reprezintă celebra plăcintă cu brânză dulce. Însă, există un mic secret care poate fi urmat, pentru ca textura prăjiturii să fie pufoasă. Fiecare porție de plăcintă poate fi o reală bucurie pentru papilele gustative, iar modul de preparare este simplu. Vezi mai jos lista cu ingrediente. […]
16:40
Bucureștiul riscă să fie aruncat în HAOS în această toamnă din cauza austerității lui Bolojan. Cum ar putea ajunge la grevă sindicaliștii de la metrou # Gândul
Ca în fiecare toamnă, între sindicaliștii de la metrou și conducerea Metrorex există tensiuni foarte mari înainte de semnarea Contractului Colectiv de Muncă. Angajații de la metrou „ridică” de fiecare dată pretenții, și nu de puține ori reușesc să obțină o bună parte din ceea ce își doresc. Doar că în acest an, în contextul […]
16:40
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump # Gândul
Japonia ar putea avea pentru prima oară o femeie prim-ministru. Membră a Casei Reprezentanților în vârstă de 64 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru, fostă prezentatoare de la TV Asahi, Sanae Takaichi a preluat recent conducerea Partidului Liberal Democrat de orientare conservatoare aflat la putere. Din 2006 până în 2024, ea a ocupat funcții de […]
16:30
Turiști ISRAELIENI, rătăciți pe Platoul Bucegilor. Salvamont a intervenit de urgență. Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare # Gândul
Doi turiști israelieni s-au rătăcit în Platoul Bucegilor, vineri după-amiază, pe vreme severă. Echipajele Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, care au pornit în cătarea lor, i-au găsit în stare de hipotermie. Turiștii israelieni, care s-au avântat pe Platoul Bucegi vineri după-amiază, au fost recuperați de salvamontiștii din cadrul Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița. Aceștia se […]
16:30
PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte PSD, spune că data alegerilor pentru Primăria Capitalei ține exclusiv de premierul Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu decide asupra calendarului electoral din București. Cât despre Congresul PSD, prim-vicepreședintele social-democraților susține că Sorin Grindeanu va anunţa această dată în următoarele zile. „PSD nu are cum să aibă un […]
16:20
O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul. Nu se întâmplă pentru prima dată, când […]
16:10
Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo # Gândul
Egiptul va găzdui, duminică, negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune. Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului […]
16:00
Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14 # Gândul
Ianis Hagi a deschis scorul, în minutul 14, în meciul disputat de Alanyaspor în deplasare cu Genclerbirligi (Turcia). În a patra apariție a sa alături de echipă, mijlocașul tricolor a executat perfect o lovitură liberă, cu piciorul stâng, de la 22 de metri, marcând primul său gol pentru echipa turcă. De altfel, fiul lui Gheorghe […]
15:50
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație în centrul Capitalei, care vor intra în vigoare de luni, pe durata următoarelor șase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Edilul a precizat că, datorită ritmului alert al constructorilor, există șanse ca proiectul să fie finalizat mai devreme decât estimările inițiale. […]
15:30
Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari # Gândul
Te-ai gândit vreodată la greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură, la bloc? Legea arată că asociației de proprietari i se poate oferi dreptul să intervină, în anumite condiții, solicitând aplicarea anumitor penalități. Vezi mai jos despre ce este vorba. Locatarii aflați într-un condominiu trebuie să respecte un set de reguli pentru a […]
15:30
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii” # Gândul
Administrația Trump este pregătită să ia măsuri concrete pentru a determina copii migranți să se întoarcă, de bună voie, în țara lor de origine. Potrivit unui document intrat în posesia publicației The Guardian, copii migranților ar urma să primească 2500 de dolari pentru a părăsi SUA și a se repatria voluntar. Memorandumul, Departamentul american al […]
15:10
Poate ar fi bine să adopți o nouă abordare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 5 octombrie 2025. Berbec În ceea ce privește relațiile romantice s-ar putea să descoperi că joci mai degrabă un joc de-a v-ați ascunselea decât să depui eforturi comune pentru a construi o prietenie bazată pe încredere și […]
15:10
Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre viața de comunist în ilegalitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Comuniștilor li se cerea atunci să facă lungi drumuri, să țină ședințe de partid noaptea, […]
15:10
O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale # Gândul
O companie aeriană plănuiește să elimine ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale. Cel mai mare transportator low-cost din Europa, Ryanair, a anunțat că, din 12 noiembrie, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Astfel că, sute de milioane de oameni […]
14:50
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a transmis că România a atins un nou record în ceea ce privește datoria, care a crescut de la 232 miliarde de lei la 259 miliarde de lei, după rectificarea bugetară impusă de guvernul Bolojan ce majorează deficitul la 8,4% din PIB. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat că […]
14:40
Echipa națională a României va juca două meciuri pe Arena Națională, un amical cu Moldova și cel din preliminariile CM 2026 cu Austria. Joi, 9 octombrie, ora 21:00, se joacă România – Moldova, iar duminică, 12 octombrie, ora 21:45, are loc România – Austria. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul, care e alcătuit din 14 […]
14:40
Nicușor Dan la Casa Albă?! Cristian Diaconescu: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine” # Gândul
Președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o vizită la Washington, iar scopul întâlnirii cu Donald Trump nu va fi unul de imagine, ci de substanță, a explicat sâmbătă Cristian Diaconescu, consilierul președintelui pe securitate națională, la Digi24. „Se lucrează la o vizită oficială de substanță a Președului la Washington. Președintele vrea o întâlnire de substanță […]
14:40
WSJ: Cum încearcă Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se OPUNĂ independenței Taiwanului # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, încearcă în ultima perioadă să se apropie cât de mult posibil de omologul său american, Donald Trump, având în minte un scop precis. Potrivit The Wall Street Journal, care citează mai multe surse care au informații despre acest subiect, Xi și-ar propune să îl determine pe Donald Trump să renunțe la […]
14:40
Aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor. Greșeala majoră care poate provoca scurtcircuit și incendiu în casă # Gândul
Iată care sunt aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor, acasă. Poate fi o greșeală majoră în urma căreia poate să apară un incendiu sau un scurtcircuit. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Există câteva greșeli în urma cărora gospodăria unei persoane poate fi pusă în pericol. De data aceasta, […]
14:30
Caz uluitor în Galați. Peste 100 de pensionari primesc o PENSIE calculată la valoarea de 1 leu # Gândul
Peste 100 de pensionari primesc o pensie calculată la valoarea de 1 leu, în Galați. Totodată, cea mai mare pensie din județ depășește 45.000 de lei. Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Aceștia sunt pensionari de invaliditate și primesc lunar suma minimă garantată de […]
14:20
Iată ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. Ei o fac acum de teama rasismului. Deși nu există un număr exact public al livratorilor Glovo din România, se știe că România este țara este cea mai mare piață Glovo din regiunea Europei de Sud-Est la începutul anului 2023, sugerând deci o […]
14:10
Nu, nu e caz de Sanepid: iaurt fermentat cu furnici, servit ca delicatesă într-un restaurant de lux. Ce gust are # Gândul
Ceea ce sună ca un experiment ciudat s-a transformat rapid într-un proiect gastronomic și științific serios: iaurtul obținut cu ajutorul furnicilor, testat în laborator, după aceea, servit clienților într-un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga. Această poveste inedită a pornit de la o observație întâmplătoare în bucătăria Alchemist, un local situate pe locul 5 […]
14:10
Rusia a LOVIT un tren de călători aflat într-o gară din regiunea ucraineană Sumî. Zeci de oameni au fost răniți # Gândul
Un atac cu drone rusești a lovit gara ucraineană Șostka, din regiunea Sumî, în cursul zilei de sâmbătă. Serviciile de urgență de la fața locului au raportat zeci de răniți, printre aceștia numărându-se atât pasageri, cât și personal al căilor ferate. Din imagini se vede că ținta a fost un vagon de pasageri. „Un atac […]
14:00
Coaliția de guvernare „va rezista până la termenul de expirare”, promite Mircea Abrudean: „Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor” # Gândul
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), dă asigurări că actuala coaliție de guvernare nu se va destrăma prea curând. Liberalul este convins că parteneriatul dintre PSD-PNL și ceilalți aliați va rezista „până la termenul de expirare”, adică până la alegerile din 2028, chiar și după rotativă guvernamentală patentată de „coaliția lui Nicu și Marcel”. „Eu cred că […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.