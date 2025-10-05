ULTIMA ORĂ FOTO Dacia pregătește o mare surpriză peste doar câteva zile. „Small, built like a giant!”
Profit.ro, 5 octombrie 2025 01:10
Dacia prezintă o fotografie cu un mesaj surprinzător, prin care anunță „ceva nou”. În imagine apare silueta unui automobil cu o formă mai puțin obișnuită.
Acum o oră
01:10
Acum 2 ore
01:00
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a mai inițiat un proiect de producție de electricitate solară, de astă dată cu amplasament în Țara Hațegului, județul Hunedoara, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
Exclusivitățile săptămânii: Fabrică de tradiție, salvată în ultimul moment de la dispariție. Gigant german preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule din țară. Miliardarul Sokratis Kokkalis intră în asigurările din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Acum 4 ore
23:10
Ploile se întorc în România începând de duminică noapte.
Acum 6 ore
21:30
Fostul premier Andrej Babis, care controlează grupul ceh agroalimentar Agrofert, dar și compania East Grain din Cluj, revine la putere în Cehia.
20:40
Apa Nova arată la ce a fost supus sistemul de canalizare în Capitală - În mai puțin de 2 ore a căzut 50% din media multianuală a precipitațiilor pe octombrie. În 2 zile, sistemul de canalizare a fost tranzitat un debit echivalent cu al Râului Mureș # Profit.ro
Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureș, în zilele de 2 și 3 octombrie.
20:20
Profiturile înainte de plata taxelor ale Jamie Oliver Holdings (JOH) au scăzut anul trecut cu 1 milion lire sterline, ajungând la 2,4 milioane lire sterline.
20:10
Un parc fotovoltaic de 100 milioane euro este pregătit în România.
20:10
China furnizează informații Rusiei pentru a-i permite să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei.
Acum 8 ore
20:00
Revolut, companie fintech cu circa 4 milioane de clienți pe piața locală, a introdus oficial în România Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB).
20:00
Partidul lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, judecat pentru corupție, câștigă în Cehia # Profit.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia.
19:50
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru mai multe fapte de corupție, dar fugit în Grecia, a fost reținut, sâmbătă, pe aeroportul din Salonic
19:00
Proiectul de extindere a celebrului hotelul Rex, din stațiunea Mamaia, a fost respins de experții în patrimoniu.
18:30
Inteligența artificială poate fi folosită pentru a crea breșe nemaiîntâlnite de securitate în biologie, susțin experții Microsoft.
Acum 12 ore
18:00
Sunt nenumărate cazuri în care noii proprietari ai unei locuințe constată că nu au fost inspirați să cumpere acea proprietate, descoperind abia acum că au lângă ei vecini gălăgioși.
17:30
Bacșișul, trecut direct de restaurante și cafenele la plata cu cardul. Mulți clienți nemulțumiți # Profit.ro
În primii doi ani (2023 și 2024) de la introducerea impozitului pe bacșiș, veniturile la buget au fost de doar o treime din estimările inițiale, iar pentru anul 2025 nivelul estimat este similar, conform datelor analizate de Profit.ro.
16:50
Autoritățile chineze vor anula zboruri și vor închide magazine.
16:10
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2.
15:50
Stațiunile montane Bran, Fundata, Moeciu și Peștera, din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică.
15:30
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus, în nordul Ucrainei.
15:00
FOTO Plățile Uber și Bolt către 100 firme și șoferi, blocate. Reacția șoferilor după anunțul Profit.ro: "De la era și cazul, bravo ANAF!" la "Vine Jihadul!" # Profit.ro
Reacțiile șoferilor care lucrează pe platformele Uber și Bolt sunt împărțite după anunțul Profit.ro conform căruia Antifrauda a suspendat, la nivel național, plățile acestor două companii către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, oscilând de la felicitări către ANAF la predicții apocaliptice, precum "Vine Jihadul!"
14:50
Un jurnalist salvadorian, stabilit de două decenii în Statele Unite, a fost expulzat.
14:20
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair ia în calcul ca, odată cu oprirea biletelor de îmbarcare pe hârtie, să intervină și asupra burourilor de check-in, din aeroporturi.
14:20
Noul director general al Renault, Francois Provost, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport.
14:10
ANUNȚ Noi restricții de circulație la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei FOTO # Profit.ro
Noi măsuri și restricții de circulație vor intra în vigoare de luni, pentru următoarele șase luni, la planșeul din Piața Unirii, în centrul capitalei.
13:20
ISU Constanța a fost sesizat de faptul că o mașină cu 3 persoane în interior a rămas blocată în apă, pe o stradă din oraș.
Acum 24 ore
12:50
Fondatorul Amazon a declarat la Italian Tech Week că inteligența artificială se află în prezent într-o ”într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” și va aduce beneficii uriașe pentru societate, transmite CNBC.
12:30
Lanțul german de supermarketuri Kaufland s-a angajat să retragă sticlele de apă considerate supradimensionate de pe rafturile sale din Polonia, după ce a fost acuzat că ar exploata astfel o lacună în noul sistem de garanție a sticlelor.
12:00
Austria surprinde - Nu mai vrea să susțină sancțiunile contra Rusiei dacă nu se intervine în favoarea Raiffeisen # Profit.ro
Austria a decis că nu va sprijini noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.
11:50
O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eșuat în Senat.
11:20
Berkshire Hathaway separă funcțiile de președinte și director executiv.
10:50
Apel pentru extinderea utilizării mașinilor autonome în Europa: Sunt deja o realitate în SUA și China! # Profit.ro
Ursula von der Leyen a făcut apel la o strategie continentală pentru dezvoltarea mașinilor autonome.
10:20
Cea mai folosită aplicație de comunicare din lume se pregătește să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas.
09:40
Roi, o aplicație de finanțe personale bazată pe inteligența artificială, a fost achiziționară de producătorul ChatGPT.
09:30
Curtea de apel București a decis că Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul de arestare # Profit.ro
Curtea de Apel București a decis retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica.
09:10
Vinul zilei: Un Cabernet Franc corpolent și elegant, cu arome intense de fructe negre și condimente, savuros alături de brânzeturi fine, carne roșie sau sushi # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Pelerin Cabernet Franc Reserve 2019, este un roșu corpolent și rafinat din inima Olteniei, de la Crama Crama Drăgași.
08:40
Bursele europene și-au consolidat creșterea care a dus indicii regionali la noi maxime în această săptămână, transmite CNBC.
08:00
Pe Wear OS, Assistant te ajută când vrei să faci lucruri rapid, fără să navighezi prin meniuri.
07:50
Terapia cu sunete produse de bolurile tibetane este considerată una dintre cele mai eficiente forme de meditație și de reconectare cu sinele
07:40
Cursă contracronometru. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
02:20
Departamentul Trezoreriei SUA pregătește lansarea unei monede de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump.
Ieri
00:30
FOTO Brand celebru în comunism revine în magazine cu tehnologie la zi. Fost angajat revitalizează marca # Profit.ro
Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, încă din 1949, a lansat pe piață un casetofon care permite redarea muzicii de pe casetă audio prin stick, card și Bluetooth.
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini, cele mai mari de pe piață, și șoferii lor. Operațiune lansată la nivel național # Profit.ro
Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până la finalizarea unei anchetei fiscale aflate în desfășurare, potrivit informațiilor obținute de către Profit.ro.
3 octombrie 2025
22:00
Umbrărescu avansează în forță pe Autostrada Moldovei.
22:00
Meta - obligată de o instanță olandeză să schimbe setările Facebook și Instagram privind afișarea conținutului # Profit.ro
Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook și Instagram opțiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, a decis o instanță olandeză.
21:40
Pentru a susține cheltuielile militare, Rusia intenționează să introducă noi creșteri de taxe pentru companii și populație.
21:20
Un proiect ce prevede stocarea energiei solare se află tot mai aproape de realitate.
21:00
ANAF după ce a spart yala casei Iohannis: Nu pare că soții Iohannis vor să achite banii datorați. Ce urmează acum # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are, până la acest moment, indicii că soții Iohannis doresc să achite banii datorați pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29.
20:50
GRAFIC Relativ impas după secveța de creștere din maxime în maxime de la BVB. Toate acțiunile de pe podium au fost „pe roșu” # Profit.ro
O săptămână de tranzacționare cu creșteri consistente pe bursa românească se încheie cu o seisune de ezitare.
20:30
Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a finalizat oferta de preluare a Just Eat Takeaway.com, cel mai mare livrator de mâncare din Europa, tranzacția fiind acum încheiată.
