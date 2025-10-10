Cafu, la SuperMondial: “Românii să creadă în calificarea la World Cup” Ce antrenor propune la naţională
Antena Sport, 10 octombrie 2025 11:20
România în drumul spre World Cup – un vis, o credință pentru milioane de români. Mergem în lume să întâlnim super fotbaliști din istoria World Cup care să ne inspire și pe noi în regăsirea acestui drum după 28 de ani. Un căpitan al Braziliei la București Cafu a fost contemporan cu două dintre turneele finale la care România a fost în prim-plan – în America '94 și în Franța '98. El finalist, noi protagoniști. Cafu e singurul fotbalist care a jucat trei finale consecutiv
Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria
România a învins pe teren propriu Republica Moldova, cu 2-1, într-un meci amical. Jocul tricolorilor a fost unul chinuit, iar Mircea Lucescu a preferat să testeze mai mulţi fotbalişti care au evoluat puţin la prima reprezentativă sau au debutat. La finalul confruntării de pe „Arena Naţională", Mihai Pintilii s-a declarat dezamăgit de prestaţia tricolorilor.
Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești"
Gigi Becali are o nouă dispută cu FRF, după ce a cerut înlăturarea regulii U21. Patronul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de faptul că cei din Federației nu i-au acordat banii care consideră că i se cuvin după ce a respectat regula 5+6. Latifundiarul din Pipera a explicat că FRF le cere cluburilor 10%
Toto îl face bunic pe Ilie Dumitrescu. Cine este femeia care a anunţat la proces că este gravidă
Ilie Dumitrescu primeşte si veşti bune din partea fiului Toto, îl face bunic! Totul s-a aflat în timpul procesului penal în care este implicat fiul lui. Toată România a fost scandalizată de imaginile cu Toto Dumitrescu, care în urma unui accident, pleca fără remuşcări, cu toate că într-o altă maşină o femeie părea să aibă
Singura echipă din "careul de ași" care încă nu a marcat nicio victorie în 2025 este Ferrari. Mai mult, au trecut cinci Grand Prix-uri fără ca vreun pilot în roșu să urce pe podium. În acest răstimp, Red Bull și Mercedes au recuperat mare parte din deficitul față de McLaren. „Din păcate, nu avem mașina de curse necesară pentru
Selecționerul Bosniei a „explodat" după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?"
Selecționerul Bosniei a avut un discurs dur și s-a certat cu jurnaliștii, după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Bosnia a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, în minutul 90+6, din penalty. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a fost întrebat la conferința de presă dacă jucătorii săi au avut
Jucătorul de la FCSB, taxat după amicalul României cu Moldova: „Nu-l văd o soluție pentru națională"
Ciprian Marica a taxat un jucător de la FCSB, după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Fostul internațional nu-l vede titular la națională pe David Miculescu. Jucătorul campioanei a început amicalul cu Moldova ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 58. El i-a luat locul lui Louis Munteanu, cel
Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul"
România a învins pe teren propriu Republica Moldova, cu 2-1, într-un meci amical. Jocul tricolorilor a fost unul chinuit, iar Mircea Lucescu a preferat să testeze mai mulţi fotbalişti care au evoluat puţin la prima reprezentativă sau au debutat. La finalul confruntării de pe „Arena Naţională", Mihai Pintilii s-a declarat dezamăgit de prestaţia tricolorilor. Ce
Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Mircea Lucescu a dat buzna peste selecționerul Moldovei, chiar în momentul în care acesta se pregătea să-și încheie discursul. România s-a impus în duelul amical cu moldovenii, scor 2-1, pe Arena Națională. Mircea Lucescu a ținut să-l felicite pe Lilian Popescu, selecționerul Moldovei. Cei doi s-au îmbrățișat în momentul în care „Il Luce" se pregătea să-și înceapă discursul
Leonard Doroftei este marcat de o tragedie, care a uluit şi lumea boxului mondial. Familia fostului mare pugilist mexican Arturo Gatti este din nou în doliu. După moartea boxerului din 2009, acum fiul său, în vârstă de numai 17 ani, a fost găsit mort în casă. Şi Leonard Doroftei s-a declarat marcat de tragedie, mai
Detaliul remarcat de selecționerul Austriei la România. S-a convins după schimbările lui Mircea Lucescu: „Echipă B"
Selecționerul Austriei a oferit declarații despre România, după victoria din amicalul cu Moldova. Ralf Rangnick a stat cu ochii pe „tricolori" înaintea duelului direct din preliminariile World Cup 2026, de duminică, duel care va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Înaintea meciului cu naționala lui Lucescu, Austria a dat recital cu San Marino, reușind să
O nouă calificare la World Cup 2026. Naționala care revine după 11 ani la turneul final mondial
O nouă calificare la World Cup 2026. Echipa națională a Algeriei a trecut joi seara de Somalia, scor 3-0, și s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Riyad Mahrez, fostul star de la Manchester City și actualul jucător al celor de la Al Ahli, a fost cel mai bun de pe teren cu un
Ce şanse are România pentru locul 2, după ce Bosnia s-a împiedicat de Cipru. Scenarii în care tricolorii prind barajul
România încă mai are şanse de calificare în grupă, totul după ce Bosnia nu a reuşit să treacă de Cipru. Remiza de la Larnaca, 2-2, dă o nouă gură de oxigen pentru tricolori, care îşi joacă până la capă şansa de calificare. În acest moment, Bosnia are 13 puncte, cu două meciuri rămase, cu Austria
Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare"
Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Austria, într-un meci amical. Mijlocașul a oferit două pase decisive, la reușitele lui Louis Munteanu și Ianis Hagi, el revenind la națională după o pauză de șapte luni. Olimpiu Moruțan a fost titular în amicalul de pe Arena Națională, fiind schimbat în minutul
Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? "Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul"
După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o "promisiune". Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu" surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria"
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu" surprinzător după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. „Tricolorii" se pregătesc acum de confruntarea cu Austria care va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Ilie Dumitrescu a oferit declarații despre Lisav Eissat, debutantul din naționala României. Fundașul născut în
Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu". Ce a spus despre meciul cu Austria
Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după ce România a învins Moldova cu scorul de 2-1, într-un meci amical. Fiul „Regelui" a fost căpitan în duelul cu moldovenii, reușind să marcheze și un gol, cealaltă reușită aparținându-i lui Louis Munteanu. Selecționerul s-a declarat convins că Hagi Jr poate să preia rolul lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei,
„Nu vreau să mai ies din poartă". Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
Ionuț Radu a oferit declarații după ce a revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani. Portarul de 28 de ani a fost titular în duelul amical dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. Ionuț Radu speră să fie titular și în confruntarea cu Austria, din preliminariile World Cup
Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară"
Louis Munteanu a oferit prima reacție după ce a marcat primul gol la națională, în amicalul dintre România și Moldova, încheiat cu scorul de 2-1. Atacantul de la CFR Cluj a punctat în minutul 12, din pasa lui Olimpiu Moruțan. Louis Munteanu s-a declarat extrem de fericit după prima reușită sub tricolor și speră să
Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial"
Ianis Hagi a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Internaționalul român a fost căpitan și decar al „tricolorilor" în duelul de pregătire disputat înaintea confruntării cu Austria. Partida „de foc" va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Ianis Hagi a
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate” # Antena Sport
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România, de pe Arena Națională. Portarul revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani a gafat la reușita lui Daniel Dumbrăvanu. România a deschis scorul în minutul 12 prin Louis Munteanu. Atacantul de la CFR Cluj a punctat pentru […] The post Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate” appeared first on Antena Sport.
Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat # Antena Sport
România joacă un meci de pregătire contra Moldovei, pe Arena Naţională, înaintea marelui meci cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După ce Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 12, iar Ianis Hagi a lovit bara în minutul 26, […] The post Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat appeared first on Antena Sport.
Kira Hagi, „explozie” de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România – Moldova. Imagini superbe cu fiica „Regelui” # Antena Sport
Kira Hagi s-a bucurat pe deplin de golul marcat de fratele ei, Ianis, în duelul amical dintre România și Moldova. Fiica „Regelui” a oferit imagini superbe pe Arena Națională. România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu. Ulterior, în minutul 38, Moldova a egalat prin Dumbrăveanu, după o fază la care „tricolorii” au cerut fault […] The post Kira Hagi, „explozie” de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România – Moldova. Imagini superbe cu fiica „Regelui” appeared first on Antena Sport.
Moment încins în România – Moldova. „Tricolorii” au protestat după o fază care l-a avut în prim plan pe Ionuț Radu # Antena Sport
România joacă un meci de pregătire contra Moldovei, pe Arena Naţională, înaintea marelui meci cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După ce Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 12, iar Ianis Hagi a lovit bara în minutul 26, […] The post Moment încins în România – Moldova. „Tricolorii” au protestat după o fază care l-a avut în prim plan pe Ionuț Radu appeared first on Antena Sport.
Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova # Antena Sport
Camerele TV au surprins gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în România – Moldova. Fundașul născut în Israel, cu origini românești, debutează sub „tricolor”, el fiind titular în amicalul de pe Arena Națională. După partida cu Moldova, România își va îndrepta toată atenția către duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de duminică […] The post Gestul făcut de Lisav Eissat la imn, în primul meci la naționala României, cu Moldova appeared first on Antena Sport.
Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova # Antena Sport
Louis Munteanu şi-a trecut în cont primul său gol pentru naţionala României. Titularizat de Mircea Lucescu în meciul amical cu Moldova, atacantul celor de la CFR Cluj a avut nevoie de doar câteva minute pentru a marca. În minutul 12, Munteanu l-a învins pe Avram cu o lovitură de cap, după o fază în care […] The post Louis Munteanu, primul gol la naţionala României! Atacantul lui CFR Cluj a deschis scorul cu Moldova appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid appeared first on Antena Sport.
Denis Drăguş şi-a vizitat coechipierii înainte de România – Moldova: “Clar e o dezamăgire, dar am încredere în colegi” # Antena Sport
The post Denis Drăguş şi-a vizitat coechipierii înainte de România – Moldova: “Clar e o dezamăgire, dar am încredere în colegi” appeared first on Antena Sport.
Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a oferit o reacție emoționantă înaintea primului meci la echipa națională. Căpitanul lui Dinamo e rezervă în amicalul României cu Moldova. Cătălin Cîrjan a fost convocat în premieră la naționala mare, pentru „dubla” din această lună. După partida cu Moldova, „tricolorii” vor înfrunta Austria, în preliminariile World Cup 2026, meciul urmând să fie […] The post Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul” appeared first on Antena Sport.
„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională # Antena Sport
Fostul internațional a avut o reacție fermă despre debuturile de la națională pentru amicalul cu Moldova. Gabi Torje a declarat că vrea să-i vadă pe teren pe toți tinerii convocați de Mircea Lucescu. Ștefan Baiaram și Lisav Eissat sunt titulari în premieră la echipa națională, în amicalul cu Moldova. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, și va fi în […] The post „De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul # Antena Sport
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea meciului cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu Austria e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tot pe Arena Naţională, România întâlneşte joi seară Moldova, într-un […] The post Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul appeared first on Antena Sport.
Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man” # Antena Sport
Horațiu Moldovan a fost făcut praf de Mircea Lucescu, care l-a nominalizat drept primul vinovat pentru situaţia catastrifală în care se găseşte România. Cum a gafat cu Canada şi Cipru, acum portarul nici măcar nu a fost convocat de Mircea Lucescu. La ultima conferinţă, selecționerul Mircea Lucescu l-a criticat aprig pe Horațiu Moldovan pentru prestaţia […] The post Criticat de Lucescu, Horațiu Moldovan e apărat de portarul “Generaţiei de Aur”: “Mi se pare mai mare greșeala lui Man” appeared first on Antena Sport.
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla” # Antena Sport
Clubul pe care Gică Hagi l-ar putea prelua a făcut un anunț oficial despre această posibilitate. Oficialii celor de la Eyupspor au oferit declarații despre „Rege”. Echipa la care evoluează Denis Drăguș a rămas fără antrenor, după ce Selcuk Șahin a fost demis după doar trei luni. Turcii au anunțat că pe lista cu posibili înlocuitori se află și numele […] The post Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla” appeared first on Antena Sport.
România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria # Antena Sport
România – Moldova, duelul amical de pe Arena Națională, se va juca azi, de la ora 21:00. Naționala lui Mircea Lucescu se duelează cu vecinii înaintea confruntării „de foc” cu Austria, care va fi duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026. Duelul dintre […] The post România – Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a iniţiat un proiect de lege prin care să fie eliminate două reguli din fotbal. Acesta susţine că proiectul de lege nu a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Sport, urmând ca proiectul său să ajungă şi la Comisia de Învăţământ. După ce se va face un […] The post Gigi Becali a lămurit situaţia proiectului de lege din Parlament: “Cred că va trece! Mă obligi pe mine? Nu accept!” appeared first on Antena Sport.
De ce Ionuţ Chirilă, fratele lui Tudor Chirilă, nu se spală niciodată pe faţă: “În viața mea…” # Antena Sport
Tudor Chirilă are un frate şi el la fel de cunoscut, dar în lumea fotbalului. Ionuț Chirilă (59 de ani) a uluit la ultima lui apariţie televizată. El a recunoscut ce truc are pentru a-și păstra tenul fără riduri. Obiceiul antrenorului a lăsat fără cuvinte pe multă lume. Ce a părut să fie doar o […] The post De ce Ionuţ Chirilă, fratele lui Tudor Chirilă, nu se spală niciodată pe faţă: “În viața mea…” appeared first on Antena Sport.
Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist” # Antena Sport
Gică Popescu a oferit o reacție dură după ce a văzut ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu în amicalul România – Moldova, din această seară. „Baciul” nu înțelege cum Lisav Eissat a ajuns să joace pentru naționala lui „Il Luce”. Tânărul fundaș născut la Haifa, care a reprezentat Israelul la naționalele de juniori și are […] The post Gică Popescu, reacție dură după ce a văzut surpriza pregătită de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova: „Un lucru trist” appeared first on Antena Sport.
Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună în privința lui Mihai Lixandru, jucător care a fost operat de urgență la sfârșitul lunii trecute. Mijlocașul de 24 de ani a început să facă primele exerciții pentru recuperare. Lixandru a fost operat de apendicită în Olanda, înaintea meciului FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, câștigat cu 1-0, în prima […] The post Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren appeared first on Antena Sport.
Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României # Antena Sport
Dacă România va disputa un amical joi seară contra Moldovei, celelalte patru echipe din grupa tricolorilor din preliminariile World Cup 2026 vor evolua în meciuri oficiale. Austria, adversara României de duminică seară (meciul e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45), va primi vizita celor din San Marino, în timp […] The post Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României appeared first on Antena Sport.
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil # Antena Sport
Novak Djokovic nu a avut o misiune uşoară la Rolex Shanghai Masters 2025, dar sârbul rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu la competiţia ATP Masters 1000. Fostul lider ATP l-a învins joi pe Zizou Bergs, scor 6-3, 7-5, şi şi-a asigurat locul în semifinale. Cu această victorie, sârbul în vârstă de 38 de […] The post Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul care a băut cu soţia o sticlă de vin de 18.700 € susţine acum teoria ”chemtrails”. Ce înseamnă asta # Antena Sport
Marcos Llorente continuă să surprină în mediul online. După Celta Vigo – Atletico Madrid 1-1, fotbalistul a postat câteva imagini care au ajuns rapid virale în întreaga lume. Fotbalistul iberic a deschis o sticlă de Romanee-Conti din 1995, care costă 16.300 de lire sterline, aproximativ 19.000 de euro. El a celebrat momentul alături de soţie, […] The post Fotbalistul care a băut cu soţia o sticlă de vin de 18.700 € susţine acum teoria ”chemtrails”. Ce înseamnă asta appeared first on Antena Sport.
„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor” # Antena Sport
Basarab Panduru a transmis un mesaj ironic înainte ca România și Moldova să se întâlnească într-un meci amical, pe Arena Națională, în această seară, de la ora 21:00. Fostul internațional s-a declarat convins că moldovenii nu le vor pune mari probleme „tricolorilor” lui Mircea Lucescu înaintea meciului „de foc” cu Austria. Partida cu favorita grupei preliminare de […] The post „Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor” appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Becali vrea să cumpere Steaua Gigi Becali i-a cerut ministrului MApN să scoată la licitație marca Steaua. Patronul de la FCSB vrea să cumpere numele și însemnele campioanei Europei din […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie appeared first on Antena Sport.
„Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria # Antena Sport
Gică Popescu a lansat un avertisment înainte ca România să înfrunte Austria, în preliminariile World Cup 2026. Partida „de foc” va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. România are șapte puncte în Grupa H, după cinci meciuri jucate. De cealaltă parte, Austria are maximum de puncte […] The post „Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria appeared first on Antena Sport.
Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon # Antena Sport
Edmonton Oilers, finalista ediţiei trecute, a debutat cu stângul în noul sezon al ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a fost învinsă de Calgary Flames cu 4-3, după şuturile de departajare, miercuri, chiar pe propriul patinoar. Nazem Kadri a transformat ultimul penalty şi a adus victoria echipei sale. Leon Draisaitl a […] The post Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon appeared first on Antena Sport.
Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată # Antena Sport
E război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova a fost dat în judecată de Federație, după declarațiile defăimătoare făcute de-a lungul timpului de acesta. Concret, Adrian Mititelu l-a atacat extrem de dur pe Răzvan Burleanu, mai ales după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile în startul acestui sezon. […] The post Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată appeared first on Antena Sport.
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase # Antena Sport
Ştirea că Samuel Asamoah riscă să rămână paralizat a şocat România. Fostul jucător al FCU Craiova a suferit o accidentare extrem de gravă, după ce a fost proiectat în panourile publicitare de pe marginea gazonului de un jucător. Momentele grele au trecut acum pentru Samuel Asamoah. El este în spital şi se recuperează, după ce […] The post Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase appeared first on Antena Sport.
