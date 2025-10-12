Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt puternică, nu mă las"

16:40

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, joi, 9 octombrie, legea care prevede că salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.