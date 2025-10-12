Ciprian Ciucu: "Înţeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliţie. Probabil alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară"

16:20

Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.