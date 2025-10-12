Ciprian Ciucu: "Înţeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliţie. Probabil alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară"
DigiFM.ro, 12 octombrie 2025 17:50
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că luni nu va fi o întâlnire a Coaliţiei, aşa cum s-a agreat săptămâna trecută, iar în această situaţie, cel mai probabil, "sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD", alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
18:00
O mănăstire istorică din Italia, distrusă de un incendiu. Acolo a primit prima comuniune Carlo Acutis, adolescentul care a devenit de curând primul sfânt milenial # DigiFM.ro
Un incendiu violent a distrus mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune.
Acum o oră
17:50
Ciprian Ciucu: "Înţeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliţie. Probabil alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară" # DigiFM.ro
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că luni nu va fi o întâlnire a Coaliţiei, aşa cum s-a agreat săptămâna trecută, iar în această situaţie, cel mai probabil, "sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD", alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară.
17:40
Lukaşenko dă vina pe Zelenski pentru că nu se ajunge la pace între Rusia și Ucraina: "El e problema" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război, a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă, transmite EFE.
Acum 2 ore
17:00
A câștigat un milion de lire la loterie, dar și-a distrus sănătatea după trei luni de petreceri: „Nu puteam să merg, nu puteam să respir” # DigiFM.ro
Un bărbat care a devenit milionar în urmă cu doar trei luni spune că o sperietură serioasă de sănătate i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și că l-a făcut să-și dea seama cât de mult neglijase ce e cu adevărat important.
Acum 4 ore
16:20
Cât cred românii că ar rezista Armata în cazul unui atac, ce spun despre pericolul Rusia și despre implicarea în apărarea Republicii Moldova. SONDAJ # DigiFM.ro
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
16:00
Cum arată azi, la 24 de ani, cea care a fost numită "cea mai frumoasă fată din lume", pe când era doar o copilă. Cu ce se ocupă Thylane Blondeau # DigiFM.ro
Cum arată azi, la 24 de ani, cea care a fost numită "cea mai frumoasă fată din lume", pe când era doar o copilă. Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
15:30
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, 13 octombrie, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, cu minime de -3...-2 grade. Cerul va avea unele înnorări, dimineaţa şi seara va fi ceaţă, iar jumătata nordică va cădea bruma.
14:50
Ce lideri mondiali vor participa la "summitul de pace "din Egipt. Hamas a confirmat că nu va lua parte # DigiFM.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni, 13 octombrie, la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza.
14:40
Valentin Vacherot, locul 204 ATP, a câștigat Mastersul de la Shanghai. Și-a învins vărul în finală, după ce i-a scos pe Djokovic și Rune # DigiFM.ro
Surpriză uriaşă în lumea tenisului. Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, şi-a învins verişorul francez, Arthur Rinderknech, locul 54 ATP, scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai.
14:30
Se pregătesc de nuntă, dar mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, iar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar trebui să ne căsătorim” # DigiFM.ro
Planificarea unei nunți este oricum destul de stresantă, dar pentru un cuplu, discuțiile s-au aprins și mai tare atunci când a venit vorba despre bugetul pentru luna de miere.
Acum 6 ore
13:20
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani buni" # DigiFM.ro
Angelina Jolie este pregătită pentru un nou început, unul care, potrivit apropiaților, se va petrece departe de Hollywood.
12:50
Un şofer urmărit în trafic de poliţişti a produs un accident, a abandonat maşina şi a fugit. De ce se temea de oamenii legii # DigiFM.ro
Un tânăr de 27 de ani, urmărit de poliţişti în trafic pentru că nu a oprit autoturismul la semnalele acestora, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în municipiul Constanţa, a produs un accident, a abandonat maşina şi a fugit, fiind prins în aceeaşi noapte.
Acum 8 ore
12:20
Antrenorul naționalei Serbiei și-a dat demisia după înfrângerea cu Albania din preliminariile CM 2026: "Sunt aici pentru a suporta consecinţele" # DigiFM.ro
Antrenorul echipei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţie, după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa Albaniei (0-1), într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, informează AFP.
11:50
Fumatul creşte semnificativ riscul de hipertensiune arterială, confirmă un nou studiu făcut de medici canadieni # DigiFM.ro
Fumatul duce semnificativ la creşterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada. Analiza sugerează că testarea urinei pacienţilor pentru depistarea expunerii la nicotină ar putea ajuta medicii să evalueze mai precis acest risc.
11:40
Gata cu ştampila pe paşaport. UE a introdus un nou sistem automatizat de control la frontiere # DigiFM.ro
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE.
10:50
Cine este cea care ar putea deveni prima femeie premier al Japoniei. Iubitoare de heavy metal și motociclete, a acceptat cererea în căsătorie de la soțul ei fără să fi ieșit la o întâlnire cu el # DigiFM.ro
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa, relatează CNN.
Acum 12 ore
10:20
Hollywood-ul o plânge pe Diane Keaton. Omagii de suflet de la staruri de primă clasă: "Era amuzantă, complet originală și lipsită total de falsitate" # DigiFM.ro
Vestea morții actriței Diane Keaton, laureată cu Oscar și una dintre cele mai iubite figuri ale cinematografiei americane, a fost anunțată sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. De atunci, numeroase vedete, prieteni, colegi de platou și admiratori deopotrivă, i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.
10:00
Donald Trump și președintele Egiptului vor prezida un "summit pentru pace", ce are ca scop pacea în Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh, un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat citat și de News.ro.
08:40
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt puternică, nu mă las" # DigiFM.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după ce în ultimii ani a avut probleme serioase de sănătate, printre care patru AVC-uri și un infarct. Nu a mai urcat pe scenă și nici n-a mai fost implicată în proiecte la tv. În primăvara lui 2025, Marinela a bifat ultimele apariții publice.
Acum 24 ore
22:20
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. Era una dintre cele mai iubite vedete de la Hollywood # DigiFM.ro
Diane Keaton, una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, a murit la 79 de ani, scrie filmnow.ro, care citează People.
18:40
Documentul în care Ana Birchall era acuzată că s-a fi oferit să lucreze cu CIA a fost retras: "A fost depus cu rea intenție, o tentativă de dezinformare și compromitere" # DigiFM.ro
Ana Birchall anunţă, într-o declaraţie pentru News.ro, că documentul din care rezulta că s-ar fi oferit să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii importante în România a fost retras din evidenţele Departamentului American de Justiţie.
Ieri
17:40
Două avioane britanice au zburat alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia. Au trecut inclusiv prin România # DigiFM.ro
Două aeronave de supraveghere ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au patrulat granița rusă săptămâna aceasta, în cadrul unei misiuni comune cu SUA și NATO, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Regatul Unit, într-un comunicat citat de Reuters și EFE.
17:20
O femeie din Germania a restituit Greciei un obiect antic pe care l-a furat acum 50 de ani # DigiFM.ro
O femeie din Germania, care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani, i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat Ministerul elen al Culturii, informează AFP.
17:10
Leon Marchand, cvadruplu campion olimpic, învins la 200 m spate în debutul Cupei Mondiale în bazin scurt # DigiFM.ro
Înotătorul francez Leon Marchand, câştigător a patru medalii de aur și a uneia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost învins de partenerul său de antrenament, maghiarul Hubert Kos, în proba de 200 m spate din deschiderea concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA), informează AFP.
16:50
Charlie Ottley a stat trei zile fără curent electric, după pana din zona Bran. Ce spune ministrul Energiei după reclamația jurnalistului britanic care promovează România # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.
16:10
"Israelul îl aşteaptă pe Preşedintele Păcii". Donald Trump, vizite în Israel și Egipt,ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va călători în Israel şi apoi va ajunge în Egipt, ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas la mijlocul săptămânii, informează EFE.
15:50
Ludovic Orban, întrebat de lentoarea cu care Nicușor Dan ia unele decizii: "E un om care cumpăneşte foarte bine" # DigiFM.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru care se observă o anumită lentoare a şefului statului.
15:40
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv: "Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească" # DigiFM.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, spunând că în România nu s-a schimbat nimic.
15:00
Novak Djokovic, învins în semifinala Mastersului de la Shanghai de jucătorul 204 ATP, venit din calificările turneului # DigiFM.ro
Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, venit din calificări, l-a învins pe sârbul Novak Djokovic şi a reuşit performanţa istorică de a se califica în finala Mastersului de la Shanghai.
14:40
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria și a plecat din fața jurnaliștilor: "Toți sunteți selecționeri!" # DigiFM.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren. Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferinţa de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!”.
14:20
Circa 25.000 de persoane stau la un rând de 4 km pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # DigiFM.ro
Aproximativ 25.000 de persoane stau la un rând de câţiva kilometri, sâmbătă, aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.
13:30
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a readus împreună # DigiFM.ro
Marinela Chelaru a murit sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani. Actrița a activat mai ales în zona umorului și divertismentului românesc, aparținând grupului „Vouă”, și a avut roluri memorabile în televiziune. Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale în anii recenți, ceea ce i-a influențat dramatic starea de sănătate și capacitatea de a reveni la scenă. A fost supusă și unei operații pe cord. Alături i-a stat mereu, de peste 40 de ani încoace, soțul ei.
12:50
Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Renunțase la scenă după patru accidente cerebrale # DigiFM.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit 66 de ani. În ultimii ani a avut patru accidente vasculare cerebrale, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la activitatea de pe scenă.
12:40
Val de ironii după ce Poliția a anunțat cea mai mare captură de bancnote contrafăcute, care erau, de fapt, de recuzită: "Mă duc să predau Monopoly-ul de acasă" # DigiFM.ro
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele sociale după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. ”Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.
12:20
Sorin Grindeanu explică de ce a ieșit din sală la Congresul UDMR când s-a intonat imnul secuiesc: "Din perspectiva României, există un singur imn oficial" # DigiFM.ro
Sorin Grindeanu şi-a explicat gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat imnul secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.
11:50
Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o cină și o întâlnire cu acesta # DigiFM.ro
Andrea Bocelli și soția sa, Veronica Berti, știu cum să transforme o seară de gală într-un moment memorabil și, mai ales, într-un gest generos.
11:50
Donald Trump e într-o "stare de sănătate excelentă". Vârsta sa cardiacă este "cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta lui cronologică" # DigiFM.ro
Donald Trump se află într-o "stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale.
11:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, 11 octombrie, în 22 de județe.
11:10
Emmanuel Macron l-a pus din nou premier pe Sebastien Lecornu, la patru zile după demisia acestuia: "Accept din datorie" # DigiFM.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru vineri seara, la doar câteva zile după demisia acestuia, a anunțat președinția franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franța din impasul politic, transmite France Presse.
10:30
Ce este, de fapt, mustul, ce beneficii are și cine ar trebui să-l evite. Conține sau nu alcool? # DigiFM.ro
Mustul de struguri este o băutură tradițională românească, consumată cu plăcere în sezonul recoltei. Pe lângă gustul său dulce și revigorant, mustul oferă o serie de beneficii pentru sănătate, dar există și câteva contraindicații importante.
10:20
Putin spune că premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, după ce Trump nu a fost ales câștigător. Președintele american i-a mulțumit # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.
09:50
Donald Trump a fost sunat de câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace: "Mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'" # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că a primit un telefon de la laureata premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, informează dpa și Agerpres.
09:40
Paradă militară în Coreea de Nord, cu rachete balistice și prezența reprezentanților Rusiei și Chinei # DigiFM.ro
Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere.
09:30
Maria Corina Machado, câștigătoarea Nobelului pentru Pace 2025, dedică premiul poporului venezuelean, dar și lui Donald Trump # DigiFM.ro
Laureata premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, anunţă că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi lui Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Spania răspunde că este membru 'cu drepturi depline și angajat' al NATO, după criticile lui Trump # DigiFM.ro
Spania este un membru 'cu drepturi depline' și 'angajat' al NATO, au afirmat vineri surse guvernamentale de la Madrid, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că țara iberică ar merita să fie 'expulzată' din organizație din cauza cheltuielilor militare insuficiente, transmite AFP.
15:40
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deţinere per cont, nu ar ameninţa stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană, informează AFP.
15:30
A murit una dintre fiicele lui Paul Newman. Actriţa şi producătoarea Susan Kendall Newman avea 72 de ani # DigiFM.ro
Actriţa şi producătoarea Susan Kendall Newman, fiica actorului american Paul Newman şi a primei soţii a acestuia, Jacqueline Witte, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani în urma unor complicaţii provocate de bolile cronice de care suferea.
15:30
Grindeanu, la congresul UDMR: Dacă această coaliţie va da greş, România va da greş. Dincolo e doar deşertul populismului # DigiFM.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că "dincolo de coaliţia de guvernare este doar deşertul populismului", menţionând că dacă această coaliţie va da greş, România va da greş, afirmaţie făcută la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România.
15:20
Kelemen Hunor, către Bolojan: Te încurajez să faci reforma până la capăt. Poţi conta pe noi # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, în discursul său susţinut la congresul formaţiunii, un mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, şi pentru demersurile privind reforma statului.
12:10
Maria Corina Machado, din Venezuela, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.