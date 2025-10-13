Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este jucătoarea din România cel mai bine clasată. Sorana Cîrstea a urcat şapte locuri

09:00

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, şi a afirmat că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.