Cine este cea care ar putea deveni prima femeie premier al Japoniei. Iubitoare de heavy metal și motociclete, a acceptat cererea în căsătorie de la soțul ei fără să fi ieșit la o întâlnire cu el

Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, spunând că în România nu s-a schimbat nimic.