Cine este cea care ar putea deveni prima femeie premier al Japoniei. Iubitoare de heavy metal și motociclete, a acceptat cererea în căsătorie de la soțul ei fără să fi ieșit la o întâlnire cu el
DigiFM.ro, 12 octombrie 2025 10:50
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa, relatează CNN.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
10:50
Cine este cea care ar putea deveni prima femeie premier al Japoniei. Iubitoare de heavy metal și motociclete, a acceptat cererea în căsătorie de la soțul ei fără să fi ieșit la o întâlnire cu el # DigiFM.ro
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa, relatează CNN.
Acum o oră
10:20
Hollywood-ul o plânge pe Diane Keaton. Omagii de suflet de la staruri de primă clasă: "Era amuzantă, complet originală și lipsită total de falsitate" # DigiFM.ro
Vestea morții actriței Diane Keaton, laureată cu Oscar și una dintre cele mai iubite figuri ale cinematografiei americane, a fost anunțată sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. De atunci, numeroase vedete, prieteni, colegi de platou și admiratori deopotrivă, i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.
Acum 2 ore
10:00
Donald Trump și președintele Egiptului vor prezida un "summit pentru pace", ce are ca scop pacea în Orientul Mijlociu # DigiFM.ro
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh, un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat citat și de News.ro.
Acum 4 ore
08:40
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt puternică, nu mă las" # DigiFM.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după ce în ultimii ani a avut probleme serioase de sănătate, printre care patru AVC-uri și un infarct. Nu a mai urcat pe scenă și nici n-a mai fost implicată în proiecte la tv. În primăvara lui 2025, Marinela a bifat ultimele apariții publice.
Acum 12 ore
22:20
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. Era una dintre cele mai iubite vedete de la Hollywood # DigiFM.ro
Diane Keaton, una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, a murit la 79 de ani, scrie filmnow.ro, care citează People.
Acum 24 ore
18:40
Documentul în care Ana Birchall era acuzată că s-a fi oferit să lucreze cu CIA a fost retras: "A fost depus cu rea intenție, o tentativă de dezinformare și compromitere" # DigiFM.ro
Ana Birchall anunţă, într-o declaraţie pentru News.ro, că documentul din care rezulta că s-ar fi oferit să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii importante în România a fost retras din evidenţele Departamentului American de Justiţie.
17:40
Două avioane britanice au zburat alături de SUA şi NATO în apropierea graniţei cu Rusia. Au trecut inclusiv prin România # DigiFM.ro
Două aeronave de supraveghere ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au patrulat granița rusă săptămâna aceasta, în cadrul unei misiuni comune cu SUA și NATO, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Regatul Unit, într-un comunicat citat de Reuters și EFE.
17:20
O femeie din Germania a restituit Greciei un obiect antic pe care l-a furat acum 50 de ani # DigiFM.ro
O femeie din Germania, care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani, i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat Ministerul elen al Culturii, informează AFP.
17:10
Leon Marchand, cvadruplu campion olimpic, învins la 200 m spate în debutul Cupei Mondiale în bazin scurt # DigiFM.ro
Înotătorul francez Leon Marchand, câştigător a patru medalii de aur și a uneia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost învins de partenerul său de antrenament, maghiarul Hubert Kos, în proba de 200 m spate din deschiderea concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA), informează AFP.
16:50
Charlie Ottley a stat trei zile fără curent electric, după pana din zona Bran. Ce spune ministrul Energiei după reclamația jurnalistului britanic care promovează România # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.
16:10
"Israelul îl aşteaptă pe Preşedintele Păcii". Donald Trump, vizite în Israel și Egipt,ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va călători în Israel şi apoi va ajunge în Egipt, ca parte a acordului de eliberare a ostaticilor şi retragere a trupelor încheiat cu Hamas la mijlocul săptămânii, informează EFE.
15:50
Ludovic Orban, întrebat de lentoarea cu care Nicușor Dan ia unele decizii: "E un om care cumpăneşte foarte bine" # DigiFM.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru care se observă o anumită lentoare a şefului statului.
15:40
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv: "Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească" # DigiFM.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, spunând că în România nu s-a schimbat nimic.
15:00
Novak Djokovic, învins în semifinala Mastersului de la Shanghai de jucătorul 204 ATP, venit din calificările turneului # DigiFM.ro
Jucătorul monegasc de tenis Valentin Vacherot, venit din calificări, l-a învins pe sârbul Novak Djokovic şi a reuşit performanţa istorică de a se califica în finala Mastersului de la Shanghai.
14:40
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria și a plecat din fața jurnaliștilor: "Toți sunteți selecționeri!" # DigiFM.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren. Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferinţa de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!”.
14:20
Circa 25.000 de persoane stau la un rând de 4 km pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # DigiFM.ro
Aproximativ 25.000 de persoane stau la un rând de câţiva kilometri, sâmbătă, aşteptând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.
13:30
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a readus împreună # DigiFM.ro
Marinela Chelaru a murit sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani. Actrița a activat mai ales în zona umorului și divertismentului românesc, aparținând grupului „Vouă”, și a avut roluri memorabile în televiziune. Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale în anii recenți, ceea ce i-a influențat dramatic starea de sănătate și capacitatea de a reveni la scenă. A fost supusă și unei operații pe cord. Alături i-a stat mereu, de peste 40 de ani încoace, soțul ei.
12:50
Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Renunțase la scenă după patru accidente cerebrale # DigiFM.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit 66 de ani. În ultimii ani a avut patru accidente vasculare cerebrale, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la activitatea de pe scenă.
12:40
Val de ironii după ce Poliția a anunțat cea mai mare captură de bancnote contrafăcute, care erau, de fapt, de recuzită: "Mă duc să predau Monopoly-ul de acasă" # DigiFM.ro
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele sociale după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. ”Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.
12:20
Sorin Grindeanu explică de ce a ieșit din sală la Congresul UDMR când s-a intonat imnul secuiesc: "Din perspectiva României, există un singur imn oficial" # DigiFM.ro
Sorin Grindeanu şi-a explicat gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat imnul secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.
11:50
Andrea Bocelli a stârnit o licitație aprinsă. Cât a plătit un fan pentru bilete la concertul artistului, o cină și o întâlnire cu acesta # DigiFM.ro
Andrea Bocelli și soția sa, Veronica Berti, știu cum să transforme o seară de gală într-un moment memorabil și, mai ales, într-un gest generos.
11:50
Donald Trump e într-o "stare de sănătate excelentă". Vârsta sa cardiacă este "cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta lui cronologică" # DigiFM.ro
Donald Trump se află într-o "stare de sănătate excelentă", conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale.
11:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, 11 octombrie, în 22 de județe.
Ieri
11:10
Emmanuel Macron l-a pus din nou premier pe Sebastien Lecornu, la patru zile după demisia acestuia: "Accept din datorie" # DigiFM.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru vineri seara, la doar câteva zile după demisia acestuia, a anunțat președinția franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franța din impasul politic, transmite France Presse.
10:30
Ce este, de fapt, mustul, ce beneficii are și cine ar trebui să-l evite. Conține sau nu alcool? # DigiFM.ro
Mustul de struguri este o băutură tradițională românească, consumată cu plăcere în sezonul recoltei. Pe lângă gustul său dulce și revigorant, mustul oferă o serie de beneficii pentru sănătate, dar există și câteva contraindicații importante.
10:20
Putin spune că premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, după ce Trump nu a fost ales câștigător. Președintele american i-a mulțumit # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.
09:50
Donald Trump a fost sunat de câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace: "Mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'" # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că a primit un telefon de la laureata premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, informează dpa și Agerpres.
09:40
Paradă militară în Coreea de Nord, cu rachete balistice și prezența reprezentanților Rusiei și Chinei # DigiFM.ro
Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere.
09:30
Maria Corina Machado, câștigătoarea Nobelului pentru Pace 2025, dedică premiul poporului venezuelean, dar și lui Donald Trump # DigiFM.ro
Laureata premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, anunţă că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi lui Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei.
10 octombrie 2025
17:00
Spania răspunde că este membru 'cu drepturi depline și angajat' al NATO, după criticile lui Trump # DigiFM.ro
Spania este un membru 'cu drepturi depline' și 'angajat' al NATO, au afirmat vineri surse guvernamentale de la Madrid, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că țara iberică ar merita să fie 'expulzată' din organizație din cauza cheltuielilor militare insuficiente, transmite AFP.
15:40
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deţinere per cont, nu ar ameninţa stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană, informează AFP.
15:30
A murit una dintre fiicele lui Paul Newman. Actriţa şi producătoarea Susan Kendall Newman avea 72 de ani # DigiFM.ro
Actriţa şi producătoarea Susan Kendall Newman, fiica actorului american Paul Newman şi a primei soţii a acestuia, Jacqueline Witte, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani în urma unor complicaţii provocate de bolile cronice de care suferea.
15:30
Grindeanu, la congresul UDMR: Dacă această coaliţie va da greş, România va da greş. Dincolo e doar deşertul populismului # DigiFM.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că "dincolo de coaliţia de guvernare este doar deşertul populismului", menţionând că dacă această coaliţie va da greş, România va da greş, afirmaţie făcută la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România.
15:20
Kelemen Hunor, către Bolojan: Te încurajez să faci reforma până la capăt. Poţi conta pe noi # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, în discursul său susţinut la congresul formaţiunii, un mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, şi pentru demersurile privind reforma statului.
12:10
Maria Corina Machado, din Venezuela, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agențiilor de presă internaționale.
11:50
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul: "Trec pe lista realizărilor vieții" # DigiFM.ro
Lidia Buble a cântat imnul național la meciul de fotbal amical dintre România și Republica Moldova, terminat 2-1, ce a avut loc pe Arena Națională. Solista s-a pregătit temeinic pentru acest moment. Nu numai interpretarea a contat foarte tare pentru ea, ci și ținuta, căci Lidia a ținut să-și arate dragostea pentru România și printr-o surpriză vestimentară.
11:20
Reacția lui Viktor Orban, după ce scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, un opozant al său, a câștigat premiul Nobel pentru Literatură. A sărbătorit la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Premierul ungar Viktor Orban a reacţionat după ce László Krasznahorkai, un opozant al său, a obţinut premiul Nobel pentru Literatură , declarând că, deşi sunt în dezacord asupra multor lucruri, sunt totuşi de acord asupra unui obiectiv, acela de a aduce glorie Ungariei.
11:20
Instagram plănuiește o mișcare importantă pentru a concura mai eficient cu TikTok pe zona video # DigiFM.ro
Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei, Adam Mosseri.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Preliminarii CM 2026. Jucătorii din Guineea Ecuatorială au refuzat să se urce în avion pentru meciul cu Malawi: "Călătoria ne pune grav în pericol sănătatea fizică" # DigiFM.ro
Meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 dintre Malawi şi Guineea Ecuatorială, programat joi, a fost anulat după ce naţionala din Guineea Ecuatorială a refuzat să ia un zbor charter către Lilongwe, protestând faţă de condiţiile de călătorie, relatează RMC Sport.
11:00
Maratonul București 2025 are loc în acest weekend. Brigada Rutieră a anunţat restricţii de trafic # DigiFM.ro
Bucharest Marathon 2025 va avea loc în acest weekend, astfel că Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, pe timpul desfăşurării evenimentului.
11:00
Patinatoarea Julia Sauter a primit cetăţenia română şi va evolua la Jocurile Olimpice 2026 # DigiFM.ro
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit, joi, cetăţenia română, astfel că ne va putea reprezenta la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, două atenţionări cod galben de intensificări ale vântului, valabile pe parcursul zilei de sâmbătă, în 23 de judeţe situate în Moldova, Dobrogea, Transilvania şi Muntenia.
10:50
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor # DigiFM.ro
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că armistiţiul intră imediat în vigoare.
09:40
Meteorologii anunță schimbări de temperatură: frig la final de octombrie, dar început de noiembrie neașteptat de cald # DigiFM.ro
Meterologii anunţă vineri că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei pe întreg teritoriul ţării.
09:20
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunţat vineri. Cum se decide cine este laureatul? Ce şanse are Donald Trump # DigiFM.ro
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura preşedintelui american Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat. Sunt însă câteva detalii tehnice de care trebuie ţinut cont.
09:20
Trump: Spania merită să fie "dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie "dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP.
08:40
Ce crede premierul Ilie Bolojan despre reducerea numărului de parlamentari: "Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un parlament" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că "dacă s-ar reduce numărul de parlamentari la 300, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară" şi a subliniat că în calitate de preşedinte al PNL consideră că trebuie să îşi respecte cuvântul dat electoratului în această privinţă.
08:20
Ludovic Orban nu exclude o revenire în PNL: "Mi-am petrecut jumătate din viaţă în acest partid" # DigiFM.ro
Ludovic Orban, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat, joi, 9 octombrie, întrebat dacă s-ar putea întoarce într-o zi în PNL, că nu exclude posibilitatea pentru că este liberal şi un om care şi-a petrecut jumătate din viaţă în acest partid.
9 octombrie 2025
23:10
România - Republica Moldova: 2-1, într-un meci amical disputat la București. "Frații în veci vor fi frați", scris în tribune # DigiFM.ro
Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Moldovei cu scorul de 2-1 (2-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical.
23:00
Ilie Bolojan: "ANRE putea să facă mai mult pentru a avea reguli mai clare în piața energiei" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 9 octombrie, că este necesară o mai bună reglementare a pieţei energiei şi că ANRE ar fi putut face mai mult în ultimii 10-15 ani pentru reguli "mai clare" în domeniu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.