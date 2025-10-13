Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după o noapte de violențe, în Covasna: Aceștia au înjunghiat două persoane, una dintre victime fiind în stare gravă

14:50

Polițiștii brașoveni au deschis mai multe dosare penale după ce, în ultimele zile, au depistat în trafic patru conducători auto care au încălcat grav regulile de circulație. Trei dintre aceștia s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, iar un al patrulea conducea deși avea permisul suspendat. Primul incident a fost înregistrat în noaptea [...]