Șeful Armatei Române consideră util un program de instruire militară: Toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma

05:40

Producătorul brașovean de muniție Carfil SA face o nouă încercare, ca să vândă câteva active imobiliare de pe strada Zizinului, pe care nu le mai utilizează. Pentru a vinde respectivele clădiri ce compuneau vechea secție „Carburator”, dar care nu sunt intabulate, compania a derulat licitații încă de acum mai bine de doi ani, dar fără [...]