Noua eră în fitness, cu antrenor bazat pe inteligență artificială: Alergi oriunde, fără să ieși afară din casă
BizBrasov.ro, 13 octombrie 2025 04:40
O bandă de alergat modernă nu mai înseamnă doar o suprafață de alergare, ci un întreg ecosistem de mișcare inteligentă. Seriile NordicTrack X16 și X24 duc experiența fitness la un nivel superior, combinând designul premium cu funcții avansate care transformă rutina zilnică într-o aventură digitală. Imaginează-ți că în fiecare dimineață poți alerga pe un traseu [...]
• • •
Acum 30 minute
05:10
VIDEO Cum aterizează avioanele pe Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, când vântul bate puternic din lateral # BizBrasov.ro
Codul galben de vânt care a fost emis de meteorologi pentru weekend-ul trecut a dat bătaie de cap și piloților care au aterizat la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.
Acum o oră
04:40
Veniturile la care ANAF nu are acces: Lista completă a banilor care rămân neatinși de poprire # BizBrasov.ro
Tot mai mulți români se confruntă în 2025 cu popriri aplicate de ANAF sau de bănci pentru recuperarea datoriilor
04:40
Acum 2 ore
04:20
E.ON Energie România, amendată pentru că a permis accesul neatorizat la conturile de e-mail și parolele clienților # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat o investigație la operatorul EON ENERGIE ROMANIA S.A. și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 679/2016.
Acum 12 ore
21:20
Echipajele ISU Brașov au intervenit în această seară într-o gospodărie din Șercaia, unde doi bărbați erau inconștienți într-o curte. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, bărbatul de 48 de ani, care era în stop cardio-respirator, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat de către personalul medical. Cea de-a [...]
20:10
Scene horror la un loc de joacă privat din Centrul Civic al Brașovului. Un copil a fost tăiat cu o seceră chiar de către un angajat # BizBrasov.ro
Incident șocant, petrecut într-un parc de distracții din Brașov. Un băiat de 13 ani a fost tăiat cu o seceră de un angajat revoltat că cel mic ar fi sărit pe o trambulină, potrivit Pro TV. Individul a fost reținut de polițiști în timp ce victima a ajuns la spital și a fost operată. Momentul [...]
19:10
În jurul orei 17.30 echipajele de intervenție ale ISU au fost solicitate să intervină în localitatea Șercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconștiente în curtea unei locuințe. La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD Brașov, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov, din [...]
17:40
VIDEO Imagini de pe centura Comarnicului, care ar trebui finalizată în vara anului viitor # BizBrasov.ro
Noi imagini cu lucrările de pe centura Comarnic au fost publicat pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe contul Babadog a fost publicat un clip de peste 8 minute cu imagini filmate la finalul lunii septembrie. Termenul pentru finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic a fost amânat din nou, cu 6 luni față de [...]
Acum 24 ore
16:20
Șeful Armatei Române consideră util un program de instruire militară: Toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma # BizBrasov.ro
Toți cetățenii României ar trebui să aibă „cunoștințe minime” de folosire a armelor în caz de urgență, spune șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care consideră că ar fi util un program de instruire a populației. Generaul Gheorghiță Vlad a fost întrebat, într-un interviu acordat Antena 3 și preluat de Hotnews, câți români [...]
15:40
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul oficial al vacanței de schi pentru anul școlar 2025–2026, perioadă care diferă de la un județ la altul, în funcție de decizia inspectoratelor școlare. Potrivit programării, elevii din județul Brașov se vor bucura de o săptămână de pauză între 16 și 22 februarie. Vacanța mobilă, introdusă pentru a permite o mai [...]
14:50
Sâmbăta bețivilor pe șoselele din zona Făgărașului. Trei șoferi s-au ales cu dosare penale # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au deschis mai multe dosare penale după ce, în ultimele zile, au depistat în trafic patru conducători auto care au încălcat grav regulile de circulație. Trei dintre aceștia s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, iar un al patrulea conducea deși avea permisul suspendat. Primul incident a fost înregistrat în noaptea [...]
14:20
Experința unui jurnalist britanic, fan Dracula, în Brașov: „Se înțelege cum acest peisaj a inspirat creatura imaginară Dracula” # BizBrasov.ro
Jurnalistul britanic Rob Lewis, de la cotidianul The Sun, și-a petrecut recent un weekend în Brașov, afirmând că peisajele din jurului orașului par făcute pentru legenda lui Dracula. Călătoria a început cu un zbor de trei ore de la Londra, iar pentru deplasări a ales o Dacia Duster 4×4, ideală pentru drumurile montane. Prima oprire [...]
13:30
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, față de 27.023 în perioada similară din 2024, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 7.083 de firme (în creștere cu 24,77% față de ianuarie-august 2024) și în [...]
13:20
Uber renunță la un serviciu care era disponibil și în Brașov și prin care puteai obține o cursă cu preț mai mic # BizBrasov.ro
Compania Uber a anunțat că retrage din România opțiunea care permitea mai multor pasageri să împartă aceeași cursă și costul acesteia. Măsura a intrat în vigoare din 10 octombrie 2025, potrivit unei înștiințări transmisă de companie. UberX Share, care era disponibilă și în Brașov, le permitea pasagerilor care se deplasau în aceeași direcție să împartă [...]
12:10
După ce au intrat pe „lista neagră” a ministrului Energiei, angajații Electrica explică ce s-a întâmplat de fapt în cazul penelor de curent din județul Brașov, de săptămâna trecută # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a susţinut ieri că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran. Bogdan Ivan a fost întrebat sâmbătă, la Prima [...]
11:20
Un nou cutremur s-a produs în această dimineață în zona Brașovului, la o adâncime de 5 km # BizBrasov.ro
În această dimineață, la a ora 04:17:07 (ora locală a României) s-a produs în zona sismică Făgăraș – Câmpulung – Brașov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 5.0km, potrivit Institutului de Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km SV de Brașov, 45km SV de Sfantu-Gheorghe, 65km N de Targoviste, 75km NV de [...]
11:00
Un nou val de aer polar lovește România. Vremea se răcește puternic chiar de la noapte. În plus, meteorologii anunță că revin ploile și ninsorile. Diana Giurgiu, meteorolog ANM: „Într-adevăr, începând din această noapte, o masă de aer rece pătrunde dinspre nordul continentului, determinând o scădere accentuată a valorilor termice, atât pe timpul zilei, cât [...]
10:10
O hidrocentrală construită acum un secol la poalele Bucegilor este și acum funcțională. A fost amenajată în 16 luni, iar drumul de acces, azi drum național, în 8 luni # BizBrasov.ro
Aproape un secol a trecut de la construirea primei mari hidrocentrale din România. Centrala Dobrești și instalațiile sale au fost construite în doar 16 luni și au reprezentat o inovație nemaivăzută până atunci pentru hidroenergia din România. Cele mai vechi hidrocentrale din România au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar în deceniile următoare [...]
10:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineața, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale județelor Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, valabile până la ora 11:00.Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru județe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice și susținute [...]
09:40
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi. Clasamentul celor mai ieftine [...]
09:30
Când se va finaliza calvarul șantierelor de pe DN 73, Brașov – Pitești. Care este stadiul lucrărilor # BizBrasov.ro
Traficul pe DN 73 este în prezent un calvar, din cauza șantierelor care îi țin pe șoferi la semafoare. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban a transmis la solicitarea deputatului de Argeș Alina Gorghiu care este stadiul lucrărilor de modernizare a DN73 pe porţiunea Câmpulung – Brașov, precum și termenele privind finalizarea lucrărilor. Pentru tronsonul [...]
Ieri
17:00
O nouă fraudă funcționează deja în întreaga lume. Mai mulți păgubiți au format deja grupuri și avertizează ceilalți clienți Revolut asupra noului fenomen. „Evitați să răspundeți apelurilor voce de intrare din partea *0704220503* sau similare. Conversația se derulează cu un robot care vă notifică debitarea contului Revolut cu suma de 75 € pentru utilizarea serviciului [...]
16:20
Electrica, luată în colimator de Ministrul Energiei, după ce jurnalistul britanic Charlie Ottley a fost lăsat în beznă în casa sa din județul Brașov # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran. Bogdan Ivan a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, de [...]
14:50
Ministrul Energiei: România are cel mai scump curent electric din Europa. Soluția pentru scăderea prețurilor ar fi tarifele diferențiate și contoarele inteligente # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat din nou că România are cel mai scump curent electric din Europa și le-a recomandat cetățenilor să își monteze contoare inteligente pen‐ tru a-și reduce facturile. Declarația ministrului a fost contrazisă de premierul Ilie Bolojan, care joi seara a precizat că „nu este cel mai mare preț din Europa [...]
13:50
Când estimează constructorul că se va circula pe șoseaua alternativă la DN 1, pe Valea Doftanei. Pentru anul acesta, sumele alocate au fost destul de mici # BizBrasov.ro
Soluția autorităților de a prelua din traficul de pe Valea Prahovei se lasă în continuare așteptată. Drumul județean Valea Doftanei – Săcele, lucrare începută și încă în faza de execuție, nu are șanse să fie finalizată nici măcar anul viitor, anunță constructorul. Cristian Erbașu, proprietarul companiei Construcții Erbașu, societate care are în derulare contractul de [...]
12:50
Bărbat din Rupea, cercetat penal după ce și-a bătut soția seara trecută. Agresorul a primit cadou de la polițiști o „brățară” # BizBrasov.ro
Un bărbat de 51 de ani din Rupea s-a ales cu dosar penal și cu ordin de protecție emis pe numele său, după ce și-ar fi agresat soția în propria locuință, pe fondul consumului de alcool. Incidentul a avut loc seara trecută, în jurul orei 22.15, când polițiștii au fost sesizați că un bărbat, aflat [...]
12:40
Agenți de pază prinși băuți în timpul serviciului. Amenzi de peste 120.000 de lei aplicate de Poliția Brașov # BizBrasov.ro
Noapte cu surprize pentru polițiștii Serviciului de Ordine Publică Brașov, care au descins la peste 150 de obiective pentru a verifica modul în care firmele de securitate își fac treaba. Rezultatul: zeci de nereguli, sancțiuni și mai mulți agenți de pază prinși băuți în timpul serviciului. În noaptea de 9 spre 10 octombrie, polițiștii au [...]
11:40
Casa în care s-a născut dictatorul Nicolae Ceaușescu a devenit loc de „pelerinaj” fiind asaltată de turiști în ultima perioadă # BizBrasov.ro
Casa din Scornicești în care s-a născut Nicolae Ceaușescu a devenit un loc de pelerinaj. Românii fac coadă pentru a vedea casa în care s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul dictatorului anunță când ar putea fi deschis muzeul. Deși în prezent nu funcționează oficial ca muzeu, casuța natală din Scornicești, județul Olt, este vizitată zilnic de [...]
11:20
Ministrul Energiei pasează vina la ANRE pentru scumpirea curentului, după ce Hidroelectrica a transmis un mesaj clienților referitor la acest lucru # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat vineri noapte, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că a cerut Hidroelectrica să modifice un mesaj transmis clienților săi, prin care compania energetică justifica creșterea ușoară a tarifului practicat pentru consumatorii casnici. La începutul săptămânii, Hidroelectrica a transmis o informare clienților săi, potrivit căreia a mărit ușor prețul energiei [...]
11:00
Scandal într-un bloc nou din Brașov. Acesta nu a fost intabulat, din cauză că nu a respectat autorizația, iar locatarii sunt la cheremul dezvoltatorului, care le taie curentul, dacă nu vor să achite sume în plus # BizBrasov.ro
Oamenii reclamă că, la 6 ani după încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare, nu reușesc să devină proprietarii apartamentelor în acte, deși locuiesc acolo. Dezvoltatorul recunoaște că nu a respectat autorizația de construcție și are probleme, însă le-a pretins locatarilor să plătească impozit pe un bun care nu le aparține. Mihaela Stănoiu a refuzat să plătească impozitul [...]
10:40
Ecotichetele Rabla se vând „pe sub mână” pe internet, însă cei care cumpără pot rămâne și banii dați și cu imposibilitatea de a folosi voucherul # BizBrasov.ro
Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele oferite prin programul Rabla pentru mașinile cu motoare termice sau hibride au ajuns acum pe internet, unde unii „vânzători” le oferă pe sume de bani. Doar că aceste tichete nu pot fi înstrăinate, fiind strict nominale, iar încercarea de a le cumpăra reprezintă, cel mai probabil, o formă de înșelătorie, [...]
10:10
Incident aseară, după ora 22.00, în stația de autobuz de la Gara Brașov, de pe sensul spre Făget. Un șofer care circula pe prima bandă a intrat în plin într-un autocar oprit, după stație. Autoturismul s-a avariat destul de tare, iar airbag-urile s-au deschis în urma impactului.
10:00
O ofertă pentru proiectare electrificării căii ferate dintre Brașov și Sibiu. În joc sunt 32,75 milioane de lei # BizBrasov.ro
Două companii românești și una parte a unui grup cu sediul la Bruxelles, grupate în asocieri, au depus oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate privind electrificarea căii ferate pe 400 km pe raza CFR Brașov. Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov vrea electrificarea căii ferate pe o distanță de 389 km, grupată în cinci loturi, [...]
09:40
De la videochat, la afaceri în Brașov. Experiența unei tinere care a făcut și 43.000 de dolari/lună din această „industrie” # BizBrasov.ro
Miruna Milu, pe numele său de scenă Ema Karter a fost unul dintre modelele din industria pentru adulți care a câștigat sume colosale. Aceasta a reușit să facă și 43.000 de dolari pe lună. Miruna Milu a făcut o avere din industria pentru adulți. „Cel mai mult într-o lună am făcut 43.000 de mii de [...]
09:20
Noi ambulanțe au ajuns la Brașov. Sunt dotate cu detectoare de gaze și sistem special de dezinfecție # BizBrasov.ro
Noile ambulanţe cumpărate cu bani din PNRR au început să fie livrate în două judeţe, între cre se numără și Brașovul. Acestea vin echipate cu instrumente menite să-i ajute pe medici să ofere servicii cât mai apropiate de cele din spital, oriunde s-ar afla. Autorităţile promit că numărul ambulanţelor se va dubla până anul viitor. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
RMN coloană vertebrală în Brașov – soluții moderne pentru diagnostic precis
17:00
Omul de afaceri brașovean Sorin Doroftei, fondatorul cafenelelor cu păcănele Las Vegas, și-a cumpărat 16 apartamente în Dubai # BizBrasov.ro
Omul de afaceri brașovean Sorin Doroftei, fondatorul cafenelelor cu păcănele Las Vegas, și-a cumpărat 16 apartamente în Dubai
16:40
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia că singurele comunicări oficiale sunt transmise exclusiv de pe domeniul @asfromania.ro.
16:20
Primăria din Râșnov a mai făcut un pas important pentru demararea reabilitării Cetății Medievale și readucerea monumentului în circuitul turistic # BizBrasov.ro
Direcția Județeană de Cultură Brașov a eliberat avizul necesar pentru punerea în siguranță a obiectivului Cetatea Medievală Râșnov, iar monumentul intră acum într-o etapă esențială:
14:50
Un șofer de ride-sharing a fost reținut de polițiștii brașoveni, după ce a folosit cardul bancar uitat în mașină de un client pe care l-a transportat # BizBrasov.ro
La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că în data de 29 septembrie și-a pierdut cardul bancar, iar ulterior cu acesta au fost efectuate mai multe tranzacții neautorizate.
14:30
Tânăr din Viștea, arestat după o cursă cu o mașină pe care și-o înmatriculase cu numerele altui autovehicul # BizBrasov.ro
Un tânăr de 26 de ani din comuna Viștea, județul Brașov, a ajuns după gratii, după ce a fost prins de polițiștii rutieri din Făgăraș la volanul unui autoturism neînmatriculat, deși nu deținea permis de conducere. Incidentul s-a petrecut luni, 8 octombrie, în jurul orei 18.00, pe drumul județean 105, în localitatea Cincșor. Polițiștii Biroului [...]
14:30
VIDEO Patroni de „păcănele”, amendați cu 112.000 de lei. Controalele au avut loc în mai multe localități din județul Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au organizat două acțiuni de control, ce au avut ca scop prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul jocurilor de noroc și prevenirea şi combaterea infracționalității în domeniul contrabandei și evaziunii fiscale. Verificări, în mai multe localități din județul Brașov „Activitatea [...]
14:20
Grupul MedLife reafirmă angajamentul față de excelența medicală prin participarea activă la evenimente de referință în domeniu # BizBrasov.ro
Grupul MedLife reafirmă angajamentul față de excelența medicală prin participarea activă la evenimente de referință în domeniu
14:00
Bolojan: „Dacă ne reducem cheltuielile, de anul viitor lucrurile se vor îndrepta (…) vom vedea o stabilizare a lucrurilor” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă România va reduce cheltuielile în aceste luni, situaţia se va îndrepta de anul viitor, iar inflaţia va scădea destul de mult ”înspre jumătatea anului viitor” şi se va vedea o stabilizare a lucrurilor, într-un interviu la televiziunea B1TV.
13:50
Încep înscrierile pentru cel mai important concurs educațional de mediu din România. Premii în valoare totală de 110.000 de lei/ Cine se poate înscrie # BizBrasov.ro
Eco Provocarea, un program al asociației Viitor Plus, începe înscrierile pentru cel mai important concurs educațional de mediu din România, aflat la ediția a XV-a. Concursul este destinat tuturor elevilor din România, din învățământul primar, gimnazial și liceal. Eco Provocarea este un concurs național cu tradiție de 14 ani destinat elevilor și profesorilor, care dezvoltă [...]
13:00
Semnal de alarmă: Peste 60% dintre preadolescenții și adolescenții care au solicitat consiliere în 2025 au prezentat probleme severe de sănătate mintală, ajungând în unele cazuri până la tentative de suicid # BizBrasov.ro
Semnal de alarmă: Peste 60% dintre preadolescenții și adolescenții care au solicitat consiliere în 2025 au prezentat probleme de sănătate
11:20
Vânt puternic mâine, în județul Brasov. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi două coduri galbene de vânt care vor afecta mâine județul Brașov.
11:00
FOTO Coadă imensă la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată la Brașov # BizBrasov.ro
Brașovenii s-au așezat, astăzi, la coadă la „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, în speranța că vor reuși să se angajeze. 23 de agenţi economici din judeţul Braşov şi-au confirmat participarea la bursa, organizată la sediul AJOFM Brașov, oferind peste 215 locuri de muncă, dintre care 21 de joburi pentru persoane cu studii superioare și [...]
10:50
Salvamontiștii avertizează că zăpada în masivele Bucegi și Făgăraș este instabilă, iar deplasarea în zonele înalte este anevoioasă # BizBrasov.ro
Salvamontiștii avertizează că deplasările iubitorilor de munte pe crestele din masivele Bucegi și Făgăraș sunt periculoase, din cauza stratului de zăpadă proaspăt depus în acele zone.
10:30
Potrivit unei platforme globale de închirieri auto, două orașe din țara noastră sunt în top cinci destinații europene de Halloween. Sibiul a câștigat locul întâi în clasament, datorită arhitecturii și atmosferei medievale, iar Brașovul e pe locul 5, mai ales pentru apropierea de „castelul lui Dracula”. Brașovul, pe locul 5 în topul european Brașovul ocupă [...]
