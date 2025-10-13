Noua eră în fitness, cu antrenor bazat pe inteligență artificială: Alergi oriunde, fără să ieși afară din casă

11:00

Brașovenii s-au așezat, astăzi, la coadă la „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, în speranța că vor reuși să se angajeze. 23 de agenţi economici din judeţul Braşov şi-au confirmat participarea la bursa, organizată la sediul AJOFM Brașov, oferind peste 215 locuri de muncă, dintre care 21 de joburi pentru persoane cu studii superioare și [...]