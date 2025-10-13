Accesul aparținătorilor bolnavilor internați la Spitalul Județean Brașov, restricționat din cauza incidenței crescute a infectărilor cu Sars-Cov2

10:40

Epuizate în doar 13 minute, ecotichetele oferite prin programul Rabla pentru mașinile cu motoare termice sau hibride au ajuns acum pe internet, unde unii „vânzători” le oferă pe sume de bani. Doar că aceste tichete nu pot fi înstrăinate, fiind strict nominale, iar încercarea de a le cumpăra reprezintă, cel mai probabil, o formă de înșelătorie, [...]