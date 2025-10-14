Se poate obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce spune Legea

05:40

După ani în care a crescut de la un eveniment local la un festival european major, organizatorii Rockstadt Extreme Fest au decis că infrastructura din Râșnov nu mai poate susține o ediție de o asemenea amploare. Astfel, evenimentul ar urma să se mute la Ghimbav. Acum, edilii din Ghimbav au demarat partea de proiectare pentru amenajarea corespunzătoare [...]