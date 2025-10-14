Ce case îți poți ridica cu 30.000 de euro, dacă îți cumperi teren în provincie sau la marginea comunelor

17:40

Noi imagini cu lucrările de pe centura Comarnic au fost publicat pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Pe contul Babadog a fost publicat un clip de peste 8 minute cu imagini filmate la finalul lunii septembrie. Termenul pentru finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic a fost amânat din nou, cu 6 luni față de [...]