Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei
Digi24.ro, 15 octombrie 2025 08:00
Poliția poloneză a demontat informațiile apărute pe rețelele sociale, potrivit cărora un ucrainean ar fi ucis trei persoane în orașul Cracovia, descriind aceste afirmații ca parte a unei campanii de dezinformare rusești menite să slăbească sprijinul european pentru Ucraina, scrie TVPWorld.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
08:10
Un fost consilier guvernamental american, acuzat că a sustras documente secrete şi s-a întâlnit cu oficiali chinezi # Digi24.ro
Un cunoscut savant american specializat în India, care a fost consilier al Guvernului SUA, a fost acuzat că a păstrat informaţii clasificate şi că s-ar fi întâlnit cu oficiali chinezi, au declarat marţi procurorii americani.
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:20
Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre ostaticii săi decedaţi # Digi24.ro
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând rămășițele pământești ale mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Fâșiei Gaza, întrucât gruparea teroristă palestiniană predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.
Acum 2 ore
07:10
„Mamă, o să mă anuleze și o să spună că m-am sinucis”. De ce apelează soldații ruși la soluția „zero” față de propriii colegi # Digi24.ro
Konstantin Urusov, un rus de 45 de ani mobilizat, a dispărut fără urmă acum mai bine de două luni. Rudele lui sunt convinse că a fost ucis de propriii lui camarazi – înainte de a muri, el i-a sunat și i-a avertizat că ar putea fi „eliminat” pentru că a refuzat să mai lupte.
07:10
Număr record de bebeluși cu părinți străini înregistrat în Japonia, în plin scandal politic privind imigrația # Digi24.ro
Numărul de copii născuți din părinți străini a atins un nivel record în Japonia în 2024. Schimbările demografice au făcut din migrație un subiect important în centrul dezbaterii politice din țară, scrie The Guardian.
07:10
Categorii de angajați care beneficiază de spor la salariu. În ce situații pot solicita plăți suplimentare sau program de lucru redus # Digi24.ro
Conform legislației actualizate, statutul de „salariat de noapte” este atribuit doar angajaților care lucrează minimum trei ore în intervalul 22:00-06:00 sau care cumulează cel puțin 30% din programul lunar în această perioadă. Aceștia beneficiază de dreptul de a alege modalitatea de compensare a muncii nocturne.
07:10
Soluția pe care un aliat NATO i-a oferit-o Ucrainei pentru a rezolva cele mai mari probleme ale industriei sale de apărare # Digi24.ro
Danemarca i-a oferit Ucrainei posibilitatea de a produce armament pe teritoriul său și cu fonduri europene, ceea ce ar ajuta companiile ucrainene de apărare să crească ritmul de producție a echipamentelor militare necesare în războiul contra Rusiei și să își ferească fabricile de atacurile rusești.
07:10
Cererea municipalităților de pe insulele grecești de a percepe taxe compensatorii pentru a gestiona fluxurile din ce în ce mai mari de vizitatori zilnici este în creștere, căpătând dimensiuni regionale, scrie publicația elenă Kathimerini.
07:10
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția # Digi24.ro
Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, tot mai mulți români se întreabă când se va da drumul la căldură în acest sezon. Pornirea sistemelor centralizate nu depinde numai de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice de către asociațiile de proprietari.
07:10
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli” # Digi24.ro
Când a fost eliberat din închisoare în mod „miraculos”, după cinci ani de izolare totală, liderul opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, s-a întors într-o lume și o casă pe care nu le mai recunoștea. Soția sa, Svetlana, se transformase între timp într-o politiciană iscusită și determinată care conducea din exil ofensiva contra dictatorului Alexandr Lukașenko, în încercarea de a convinge Statele Unite și Uniunea Europeană să pună presiune pe regimul de la Minsk și să îi salveze pe prizonierii politici care au rămas în Belarus.
07:10
„Slang-ul englezesc”, noua formă de comunicare printre tinerii de astăzi. Ce înseamnă „lowkey", „slay", „ghost" sau „NPC” # Digi24.ro
„Slang-ul englezesc” a devenit forma preferată de comunicare a tinerilor. Limbajul generației Z s-a schimbat mult față de cel cu care erau obișnuiți părinții sau profesorii lor. Odată cu noile trenduri au apărut și noi termeni, pe care adolescenții îi folosesc zilnic. Jurnaliștii Digi24 au făcut o listă, printre care se numără și „NPC”, „lowkey”, „slay” sau „cringe”.
07:10
Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni # Digi24.ro
Stau la bloc, dar trăiesc ca la țară. Este drama a mii de oameni din orașul Calafat, județul Dolj, care iarnă de iarnă sunt nevoiți să se încălzească cu lemne, la gura sobei. Conducta de gaze care ar trebui să treacă și prin orașul lor este, în acest moment, la nivel de proiect, iar oamenii s-au obișnuit ca iernile să fie un adevărat chin. În jurul blocurilor vezi numai stive de lemne, iar hornurile fumegânde fac parte, de ani de zile, din peisajul urbei. „Credeți că nouă nu ne-ar conveni cu gaze?!”, întreabă retoric un bărbat, sătul de promisiunile celor care s-au perindat, pe rând, la primărie.
07:10
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa # Digi24.ro
Președintele american Donald este pe punctul de a lua o decizie cu privire la rachetele Tomahawk, o mișcare care, potrivit unor surse citate de Kyiv Post, este menită să pună presiune asupra Moscovei și să stopeze ezitările aliaților europeni. Rachetele Tomahawk, care sunt descrise drept un adevărat „sărut al morții” pentru rafinăriile rusești, ar putea fi, în același timp, un semn pentru Germania să înceteze refuzurile de a furniza Ucrainei rachete Taurus, estimează analiștii consultați de publicația menționată.
07:10
„Cam complicat, pot spune”. Intersecția de pe cel mai nou drum național din România, care mai mult îi încurcă pe șoferi # Digi24.ro
Nici bine nu s-a deschis traficul pe cel mai nou drum național din România, că deja apar controverse. Este vorba despre noua șosea de legătură între Autostrada A1 și Timișoara. În primele ore după inaugurare, le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Ei spun că intersecția este prea complicată și că mulți șoferi vor fi dezorientați. De cealaltă parte, reprezentanții DRDP Timișoara transmit că, odată cu amenajarea nodului rutier, riscul de accidente în zonă a fost eliminat.
Acum 8 ore
01:50
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski # Digi24.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a atenționat marți, 14 octombrie, că Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neconstruirea unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone”, pe flancul estic, relatează Reuters.
01:10
Șoferul care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni în București a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.
00:20
Tragedie în Venezuela: 14 mineri morți, după ce galeria în care lucrau a fost inundată de puhoaie # Digi24.ro
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, citate de AFP.
Acum 12 ore
00:10
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene # Digi24.ro
După apariția declarațiilor ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas, au apărut și mărturiile unor palestinieni ținuți în închisoarea Nafha. Bătăile, abuzurile verbale nu au lipsit și erau supuși unui tratament psihologic dur prin expunerea continuă la muzică tare, uneori până la două zile la rând, relatează The Guardian.
00:00
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi, că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său de apărare, pe care îl consideră prea mic în raport cu ceea ce a stabilit NATO, relatează AFP.
14 octombrie 2025
23:50
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni în largul Venezuelei: șase morți. „Nava trafica narcotice”, susține Donald Trump # Digi24.ro
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.
23:20
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel # Digi24.ro
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de calificare la Cupa Mondială de fotbal, care are loc în condiţii de securitate sporită pentru a împiedica o posibilă infiltrare a grupurilor violente, relatează Reuters şi Gazzetta dello Sport, scrie News.ro.
23:20
Șeful Trezoreriei americane, Scott Bessent critică aspru guvernul de la Beijing: „Vor să tragă pe toată lumea în jos cu ei” # Digi24.ro
Scott Bessent, secretar al Trezoreriei americane, a acuzat guvernul de la Beijing că încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse vitale pentru tehnologie. Într-un interviu acordat Financial Times, Bessent a declarat că măsurile luate de China în privința metalelor rare reprezintă o încercare a acesteia de a trage toată lumea în jos odată cu ea”.
23:10
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că primarii au o „sudalmă” pe care o folosesc între ei, la adresa premierului Ilie Bolojan: „Vedea-l-aș primar!”. Vicepreședinta PSD a spus că o atitudine asemănătoare există și față de USR, care susține măsurile cu care premierul merge în ședințele Coaliției. Vasilescu a subliniat că președintele PNL va rămâne premier doar dacă va accepta și propunerile PSD.
23:00
Donald Trump, mesaj clar despre asistența economică acordată Argentinei: „Dacă nu va câștiga, nu ne vom pierde timpul” # Digi24.ro
Donald Trump a susținut marți, 14 octombrie, că planurile administrației sale de a acorda asistență economică Argentinei depind de rămânerea la putere a aliatului său, Javier Milei, relatează The Hill.
23:00
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu” # Digi24.ro
O implicare mai mare a SRI în combaterea corupției este dezbătută în cadrul coaliției de guvernare, ai cărui reprezentanți au reacționat, marți seară, la Digi24, la intenția recent anunțată a președintelui Nicușor Dan, de a include aceasta în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Adrian Câciu susține ideea, dacă se „păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, deputatul PSD spunând că „Nicușor Dan nu este un Băsescu”. Deputatul PNL Alina Gorghiu salută ideea președintelui și spune că „nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale”. Deputatul USR Radu Mihaiu susține că „administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”. Iar deputatul UDMR Csoma Botond nu susține implicarea suplimentară a SRI în combaterea corupției.
22:50
Unitățile de asalt ale Ucrainei au avansat 1,6 km în Donețk. Brigada Azov a respins atacul rus și a eliminat 78 de soldați # Digi24.ro
Unitățile de asalt ale Forțelor Armate Ucrainene au avansat până la o milă (1,6 km) în mai multe sectoare din regiunea Donețk, potrivit comandantului Oleksandr Sirski.
22:50
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană: „O decizie adecvată” # Digi24.ro
Balerinul Sergei Polunin a fost lăsat fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial emis pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev. Balerinul premiat, originar din regiunea Herson - una dintre cele mai devastate regiuni de războiul Rusiei împotriva Ucrainei - deținea anterior cetățenia ucraineană, pe lângă cea rusă și sârbă, anunță Kyiv Independent.
22:40
Cântăreţul american D'Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000 înainte de a fi mult mai rar prezent pe scena muzicală, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat mai multe publicaţii americane, informează AFP.
22:30
Președintele american Donald Trump a avertizat marți, 14 octombrie, că, în cazul în care Hamas nu depune armele, atunci Statele Unite vor interveni. Afirmația a fost făcută în timpul întrevederii cu președintele argentinian Javier Milei, relatează NBC News.
22:20
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion # Digi24.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare.
21:50
Legea privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, blocată de eurodeputați. Proiectul e susținut de un politician român # Digi24.ro
O propunere a UE, care vizează îmbunătățirea condițiilor de transport al animalelor, a intrat într-un impas, la doi ani de la introducerea sa. Proiectul de lege viza limitarea duratei transportului animalelor destinate sacrificării la nouă ore, mărirea spațiului în vehiculele de transport și impunerea transportului pe timp de noapte în perioadele de căldură extremă. Însă unii dintre eurodeputați nu o mai susțin, anunță France24.
21:40
Bulgarii se pregătesc pentru o vacanță de 12 zile în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt așteptați 720.000 de turiști # Digi24.ro
Propunerea Ministerului Finanțelor de a declara 31 decembrie și 2 ianuarie zile nelucrătoare este de așteptat să stimuleze turismul și călătoriile în Bulgaria în perioada sărbătorilor.
21:30
Israelul nu deschide punctul de trecere Rafah și limitează ajutoarele. Donald Trump: „Treaba nu e terminată” # Digi24.ro
Fragilul armistițiu din Gaza a fost testat pentru prima dată marți, când Israelul a anunțat că fluxul de ajutoare către teritoriul palestinian va fi redus la jumătate și că importantul punct de trecere a frontierei cu Egiptul, Rafah, nu va fi deschis conform planului, acuzând Hamas că a încălcat acordul negociat de SUA prin reținerea cadavrelor ostaticilor israelieni, relatează The Guardian.
21:30
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.
21:10
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat marţi că este „vâlvă mare” la nivelul primăriilor din ţară, pentru că au scăzut veniturile din impozitul pe venit, el arătând că Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, fiind singura anomalie din ţară, iar aceste taxe se duc la sectoare.
21:00
Sistemul solar ar putea avea mai multe planete decât cele 8 cunoscute: ce spune un studiu despr Planeta Y, o lume de mărimea Terrei # Digi24.ro
O echipă de astronomi susţine că a găsit indicii cu privire la existenţa celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o „Planeta Y”, pentru a o diferenţia de cealaltă planetă candidată, Planeta X, conform unui studiu publicat la 25 august în jurnalul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, scrie Live Science.
20:50
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială” # Digi24.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând mai mult, țara urmând să devină primul stat membru al UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat, conform Politico.
20:40
Hamas va returna astăzi cadavrele a încă patru ostatici, după ce Israelul a amenințat că va reduce livrările de alimente în Gaza # Digi24.ro
Hamas a informat mediatorii că intenționează să transfere cadavrele a patru ostatici israelieni decedați în Israel marți, la ora locală 22:00 (n.r. 22.00 a României), a declarat pentru The Guardian un oficial implicat în operațiune.
20:40
Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a spus totul despre doi titulari cerți în mandatul lui Iordănescu: „Nu puteam să continui cu ei” # Digi24.ro
Mircea Lucescu a surprins în cele două meciuri și a folosit formule de start cu anumiți jucători noi. Printre marii absenți s-a numărat Răzvan Marin, care, deși a fost convocat, nu a bifat niciun minut cu Moldova și Austria, scrie DigiSport.
20:20
Poartă dintr-o curte privată, deschisă direct în curtea unei școli din Pitești. Cristian Gentea: „Am văzut multe de când sunt primar” # Digi24.ro
O situație „fără precedent” a fost descoperită în Pitești, unde poarta unei proprietăți private se deschide direct în curtea unei școli. Mai mult, proprietarul locuinței deversa apa pluvială în aceeași curte, conform News.ro.
20:20
OMS cere politici dure anti-alcool, după ce numărul cazurilor de cancer, în urma consumului, a crescut îngrijorător # Digi24.ro
Biroul regional european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a îndemnat marţi guvernele europene să adopte politici dure cu scopul reducerii consumului de alcool, responsabil pentru zeci de mii de decese cauzate de cancer în fiecare an şi pierderi economice de milioane de dolari, transmite agenţia EFE.
20:20
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, despre cum va fi iarna pentru bucureșteni în privinţa apei calde şi a căldurii # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a spus într-un interviu cum crede el că va fi iarna aceasta pentru bucureșteni, după ce în precedentele mulți s-au plâns de lipsa apei calde și/sau a căldurii.
20:00
Stelian Bujduveanu spune că alegerile pentru București trebuie organizate cât de repede. Ce variantă de candidat preferă primarul # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, marţi, că alegerile pentru București trebuie să se ţină cât mai repede, el apreciind că un candidat comun ar rezolva o mare parte dintre problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028.
20:00
Ministerul Sănătății: Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul de familie # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii face apel, într-un mesaj transmis marţi, ca toţi cetăţenii să se adreseze medicului de familie pentru consultaţii preventive. „Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie”, transmite Ministerul pe Facebook.
20:00
Un suplimentul alimentar popular, care se ia începând cu luna octombrie, poate avea un efect neașteptat, avertizează experții # Digi24.ro
Vitamina D este cunoscută ca fiind esențială pentru multe aspecte ale sănătății umane, dar un nou studiu sugerează că administrarea unei anumite forme a acesteia poate avea un efect negativ.
19:50
Automate pentru cartofi, lapte și ouă. Fermierii din țară își pot vinde produsele la prețuri mai mici, non-stop # Digi24.ro
Cartofi, lapte sau ouă - sunt doar câteva dintre produsele care pot fi cumpărate de la automate care funcționează non-stop. Fermierii spun că în acest fel economisesc timp, forță de muncă și oferă clientului un produs mai ieftin decât în magazine.
19:40
19:30
Bagaje mari și despăgubiri generoase. Parlamentul European susține drepturile pasagerilor, companiile aeriene sunt tot mai furioase # Digi24.ro
Companiile aeriene europene au denunțat adoptarea de către comisia pentru transporturi a Parlamentului European a unui text care refuză să îngreuneze obținerea de despăgubiri de către pasagerii aerieni pentru zborurile întârziate.
19:20
FMI anunță creșterea economiei mondiale, pe fondul taxelor vamale reduse. Conflictul dintre două mari puteri ar putea schimba situația # Digi24.ro
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere estimările privind evoluția economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie şi 2,8% cât era avansul indicat în aprilie, arată cel mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marţi și transmis de Reuters.
Acum 24 ore
19:10
Sfârșitul unei epoci: după 44 de ani, postul muzical MTV se va închide la sfârșitul anului 2025 # Digi24.ro
Postul de televiziune muzical MTV se închide după 44 de ani. Decizia aparține Paramount Global, gigdanul din domeniul disvertismentului și este una care ține doar de afaceri. Dincolo de asta, dispariția MTV reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale în cadrul unei comunități și provocând o reflecție asupra modului în care oamenii consumă muzica în era digitală, scrie euronews.com. Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile muzicale și să se bucure de toată cultura pop și moda oferite de MTV.
