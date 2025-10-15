„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk

07:10

Stau la bloc, dar trăiesc ca la țară. Este drama a mii de oameni din orașul Calafat, județul Dolj, care iarnă de iarnă sunt nevoiți să se încălzească cu lemne, la gura sobei. Conducta de gaze care ar trebui să treacă și prin orașul lor este, în acest moment, la nivel de proiect, iar oamenii s-au obișnuit ca iernile să fie un adevărat chin. În jurul blocurilor vezi numai stive de lemne, iar hornurile fumegânde fac parte, de ani de zile, din peisajul urbei. „Credeți că nouă nu ne-ar conveni cu gaze?!”, întreabă retoric un bărbat, sătul de promisiunile celor care s-au perindat, pe rând, la primărie.