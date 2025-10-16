Porsche Macan 4 în Eurocharge 2025
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 11:30
Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km.
Acum 15 minute
11:30
Ludovic Orban, la interviurile Adevărul. Ce spune noul consilier prezidențial despre situația din coaliție # Adevarul.ro
Ludovic Orban, numit recent în funcția de consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, vine la interviurile Adevărul.
11:30
Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km.
11:30
Kiev presează Washingtonul: o campanie de lobby de mare miză pregătește summitul Trump–Zelenski. Ucraina urmăreste o campanie strategică de lovituri profunde, nu o ofensivă terestră convenţională # Adevarul.ro
O delegație ucraineană puternică se află la Washington pentru a obține sprijin militar decisiv şi a creşte presiunea asupra Rusiei, pe fondul ultimelor pregătiri pentru întrevederea de vineri, a preşedintelui Volodimir Zelenski cu Donald Trump în Biroul Oval.
11:30
România poate pierde finanțări din PNRR, prin Fondul pentru Mediu. Două memorandumuri, pe masa Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul discută azi două memorandumuri importante ale Ministerului Mediului. Documentele pot evita pierderea finanțărilor PNRR și vizează digitalizarea sistemelor de mediu și sprijinirea proiectelor blocate prin Fondul pentru Mediu.
Acum 30 minute
11:15
Jumătate din votanții POT și AUR cred că pe teritoriul României sunt locuri încărcate energetic care influențează starea de spirit a oamenilor SONDAJ # Adevarul.ro
Un studiu recent al INSCOP arată că 51,4% dintre români sunt de părere că în România există locuri „încărcate energetic”. Numărul acestora este mai ridicat în mediul urban, decât în cel rural. De asemenea, și în cazul electoratului a două partide.
11:15
Fraudă de proporții în Capitală: Victimele ar fi fost păcălite să cumpere apartamente și autoturisme inexistente. Sora unui fost ministru ar fi implicată în dosar # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar complex de înșelăciune.
Acum o oră
11:00
Reacția unui deputat AUR, întrebat despre mașina de lux pe care o conduce: „Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?” # Adevarul.ro
Deputatul AUR, Eduard Virgil Koler, a reacționat nervos atunci când a fost întrebat despre BMW-ul de lux pe care îl conduce.
11:00
În război nimic nu e mai periculos decât să uiți, chiar și o clipă, că e război. Aparenta liniște care se lasă, din când în când, asupra frontului, este cea în care se pregătesc viitoarele evoluții mortale. Războiul nu ațipește niciodată.
11:00
Se deschide lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, însă pe un singur sens: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Autoritățile urmează să deschidă vineri, 17 octombrie, circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, însă traficul va fi permis doar pe un sens.
11:00
Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # Adevarul.ro
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum.
11:00
Americanii îi vor ajuta pe ucrainenii să lanseze rachete Tomahawk. Câte ar putea primi Kievul şi ce impact ar avea asupra războiului # Adevarul.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a propus vânzarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, iar, potrivit unor experţi citaţi de Financial Times, contractorii americani ar urma să asiste forţele ucrainene în instruire şi utilizare.
10:45
Taxă de transfer de zeci de mii de euro, considerată abuzivă: o studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității # Adevarul.ro
O tânără din Constanța a obținut în instanță returnarea sumei de 32.500 de euro plătită ca taxă de transfer către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Acum 2 ore
10:15
Când scoți bucuria din învățare, nu produci excelență. Produci conformism. Și o lume care nu mai știe să zâmbească.
10:15
Cine este Florentina Ioniță-Radu, prima femeie general din România, directoarea Spitalului Militar Central. Politicienii de care este apropiată # Adevarul.ro
Generalul Florentina Ioniță-Radu, actuala directoare a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, este acum în atenția procurorilor într-un dosar de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.
10:00
Autostrada Transilvania se împotmolește la aproape 90%. Guvernul nu a mai alocat bani pentru ultimele două loturi # Adevarul.ro
Autostrada Transilvania riscă să rămână neterminată. Două dintre cele mai avansate tronsoane ale autostrăzii A3, aflate în proporție de aproape 90% finalizate, nu mai sunt incluse în lista proiectelor finanțate prin PNRR.
09:45
Zguduită de operația care i-a extirpat o tumoare ovariană, o mare înotătoare a lumii se retrage la 25 de ani # Adevarul.ro
Arianne Titmus renunță la marea performanță la vârsta deplinei maturități.
Acum 4 ore
09:30
AUR atacă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II și III!” # Adevarul.ro
AUR a anunțat joi că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri în Camera Deputaților
09:30
Ministrul de externe al Ungariei a mers la Moscova pentru a se plânge de Uniunea Europeană: „O nebunie complet ilogică” # Adevarul.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a calificat drept „nebunesc” planul Uniunii Europene de diversificare energetică, chiar în timpul unei conferințe desfășurate la Moscova, în prezența oficialilor ruși.
09:15
Mihai Popescu, 32 de ani, s-a accidentat grav în meciul România-Austria 1-0 și va lipsi de pe teren câteva luni.
09:15
Mașinile hibride poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină sau motorină. „Emisiile reale cresc, cele oficiale scad” STUDIU # Adevarul.ro
O analiză realizată pe 800.000 de mașini înregistrate în Europa arată că vehiculele hibrid plug-in emit, în condiții reale, de aproape cinci ori mai mult dioxid de carbon decât indică testele oficiale de laborator.
09:00
Adrian Mutu a marcat peste 100 de goluri în Serie A, multe dintre ele pentru Fiorentina.
09:00
Donald Trump, cină de lux la Casa Albă pentru miliardarii care finanțează noua sală de bal # Adevarul.ro
Președintele american a oferit miercuri o cină de lux pentru miliardarii și companiile care au donat sume uriașe pentru construirea unei noi săli de bal la Casa Albă.
08:45
Vicepreședintele SUA le ia apărarea tinerilor republicani care făceau glume despre viol și camere de gazare. JD Vance: „Tinerii fac lucruri prostești, mai ales băieții” # Adevarul.ro
Vicepreședintele american a încercat să diminueze gravitatea unor mesaje rasiste, antisemite și sexiste publicate de membrii organizației Young Republicans.
08:45
Familia lui Diane Keaton dezvăluie cauza morții actriței. „Nici măcar prietenii vechi nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla” # Adevarul.ro
Familia celebrei actrițe Diane Keaton a dezvăluit că vedeta premiată cu Oscar a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii care a evoluat foarte rapid şi despre care ştiau doar foarte puţine persoane.
08:30
Percheziții la Spitalul Militar Central într-un dosar de abuz în serviciu. Este vizată directoarea instituției # Adevarul.ro
Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.
08:00
Los Angeles se ridică împotriva lui Donald Trump. Orașul american declară stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți # Adevarul.ro
Los Angeles a declarat stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți organizate de agenția federală ICE. Măsura, rar folosită în afara dezastrelor naturale, marchează o reacție politică fermă față de politicile dure de imigrație promovate de administrația Trump.
07:45
Pentru un nou model politic în România. Sau despre politicienii autohtoni și boala rătăcirii scopului # Adevarul.ro
Se pregătesc pe tușă câteva partide. Unele poartă eticheta “tot noi” iar altele chiar sunt “noi”. Dacă printr-o coincidențǎ ajung să citească aceste gânduri, ar fi bine să țină cont și de ele. Fiindcă, în fapt, asta aşteptăm de la ele…
Acum 6 ore
07:30
Uruguay a devenit prima țară din America Latină care legalizează eutanasia prin lege, marcând o premieră istorică într-o regiune puternic influențată de valorile catolice.
07:15
După ce am făcut o trecere în revistă a domeniului astropoliticii, putem trece mai departe, la lucruri mai concrete, și să ne apropiem de obiectivul final al cercetării noastre, respectiv China.
07:15
Reprezentanții service-urilor avertizează: „Păgubitul va fi pus la coplata pagubelor RCA”. Expert: „Modificările ridică multe semne de întrebare” # Adevarul.ro
Reprezentanții service-urilor din România trag un semnal de alarmă conform căruia la presiunea companiilor de asigurare, Parlamentul va adopta modificări la Legea RCA care îl vor pune pe păgubit în dezavantaj major. Ce spun asigurătorii și experții consultați de „Adevărul”.
07:00
Donald Trump confirmă că a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei şi ia în calcul un posibil atac: „Nu vreau să vă spun mai multe, dar ne uităm acum la partea terestră...” # Adevarul.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump despre autorizarea unor operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei au stârnit furia preşedintelui Nicolas Maduro, care acuză Washingtonul de tentative de destabilizare și de încălcări grave ale dreptului internațional.
07:00
Școlile care reușesc să nu îngroașe numărul șomerilor pe piața muncii. „Am renunțat și la textile-pielărie. Pe copii nu-i atrăgea” # Adevarul.ro
Într-o vreme în care angajatorii se plâng de faptul că găsesc din ce în ce mai greu personal calificat, și în niciun caz printre absolvenți, sunt școli care atrag și care specializează cu adevărat tinerii. Până să ajungă aici au trecut prin încercări și s-au adaptat.
06:30
Rușii se lansează în noi asalturi sinucigașe pe câmpul de luptă. Decizia disperată luată de un comandant rus # Adevarul.ro
Val după val de atacuri ale soldaților ruși au fost zdrobite de apărarea ucraineană în apropierea orașului Dobropillia. Într-un act disperat, comandanții ruși au detonat o conductă de amoniac, punându-și în pericol propriile trupe.
06:30
Ziua de joi aduce o răcire ușoară în majoritatea regiunilor, mai ales în nord și centru, unde diminețile vor fi reci și izolat se va depune brumă. În sud, temperaturile se mențin mai ridicate, cu valori maxime apropiate de normalul perioadei.
06:30
După succesul modelului danez, țara nordică se implică într-un nou proiect ambițios. Obiectivul Kievului # Adevarul.ro
Danemarca ajută Ucraina să-și mărească producția de arme permițându-i să fabrice arme pe teritoriul său în cadrul inițiativei „Construiește pentru Ucraina”.
06:15
Sărăcia lovește dur în copiii din România. Suntem pe podiumul rușinii în Uniunea Europeană # Adevarul.ro
33,8% dintre copiii din România se aflau în risc de sărăcie în 2024. În cifre, asta înseamnă peste un milion. Datele au fost colectate de Eurostat și ne plasează în primele trei țări din Europa la acest capitol. În 2025, numărul copiilor afectați de neajunsuri ar putea crește.
Acum 8 ore
05:30
Directori de școală epuizați și copleșiți de sarcini. Opt din zece spun că nu mai fac față provocărilor din sistem # Adevarul.ro
Opt din zece directori de școală spun că sunt epuizați profesional. Iar aproape jumătate dintre aceștia nu se simt apreciați pentru munca pe care o depun. În plus, anul acesta școlar a venit cu provocări noi, cum ar fi obligația de a preda.
05:15
Guvernarea Bolojan, sub semnul echilibrului fragil. Analiza lui Radu Magdin: „2026, testul real al stabilității”. Capcanele care trebuie evitate # Adevarul.ro
La câteva luni după alegeri, România traversează o perioadă de reașezare politică și economică. Radu Magdin analizează începutul guvernării Ilie Bolojan, echilibrul fragil din Coaliția PSD–PNL și efectele Congresului PSD din 7 noiembrie, avertizând că 2026 va fi testul decisiv al stabilității.
04:45
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR # Adevarul.ro
AUR readuce în discuție ideea suspendării președintelui, însă demersul are șanse minime de reușită, întrucât nu există suficiente voturi în Parlament din partea neafiliaților și partidelor suveraniste. Formațiunea lui George Simion a folosit această temă și în timpul mandatului precedent.
04:15
Angajații, demotivați după ce inflația a anulat creșterile de salariu. Ce greșeli fac companiile. Explicațiile unui psiholog # Adevarul.ro
Un studiu global privind piața muncii indică o nemulțumire acută a angajaților față de locul de muncă, o bună parte dintre cei intervievați considerând că șefii lor pun mai mult preț pe profit decât pe bunăstarea lor.
03:45
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în România # Adevarul.ro
În perioadele de criză economică, ne gândim adesea să ne mutăm într-o altă țară pentru o viață mai bună. Însă nu este o alegere ușoară și sunt multe lucruri de luat în considerare, inclusiv costul vieții și puterea de cumpărare.
Acum 12 ore
03:15
Românii își stabilesc bugetele de vacanță cu mult timp înainte de a-și planifica sejururile, fiind o etapă extrem de importantă chiar și în alegerea destinației, atât timp cât cu un buget moderat nu te poți duce într-o țară scumpă.
02:45
Generația Z în fața provocărilor pieței muncii. „Puțini se așteaptă la 7.000 de lei, din prima. Dar măcar un 5.000, să poți trăi” # Adevarul.ro
România are o rată ridicată de șomaj în rândul tinerilor, însă a trecut și prin perioade mai dificile. Adesea criticați pentru lipsa de interes în a-și căuta de lucru sau pentru pretențiile exagerate, mulți tineri arată că modul în care sunt priviți ține mai degrabă de prejudecățile din societate.
02:15
Cu cine s-a aliat în secret România pentru a-și proteja granițele. Povestea unui tratat care ar fi schimbat destinul țării noastre # Adevarul.ro
Românii au schimbat taberele de mai multe ori în istorie. Au fost nevoiți să facă compromisuri și chiar să îndure umilințe pentru a supraviețui. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că la un moment dat românii au încheiat un pact secret cu Germania și Austro-Ungaria.
01:45
Amerindienii au în folclor povești care vorbesc despre o populație bizară de uriași, cu pielea albă și părul roșcat, care trăiau în peșteri Aceste povești sunt numeroase iar specialiștii, în urma cercetărilor, au ajuns la concluzia că pornesc de la un adevăr istoric.
01:15
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele # Adevarul.ro
Peste 600.000 de români au rămas fără asigurare de sănătate după ce a fost eliminată calitatea de coasigurat. În județele sărace, numărul acestora este semnificativ. În acest context, Unitățile de Primire a Urgențelor sunt sufocate de pacienți.
00:45
Alegerile pentru Primăria Capitalei. Riscul repetării scenariului de după plecarea lui Băsescu în 2004. „Lipsește dinamica colectivă” # Adevarul.ro
Bucureștiul ar fi trebuit să fie la al 9-lea edil ales prin vot direct, dacă fiecare primar ar fi avut un câte un mandat întreg. În schimb este la al 12-lea. Iar situația de anul acesta reia scenariul din 2004, când Traian Băsescu pleca la Cotroceni.
00:15
16 octombrie: Ziua în care a avut loc „Jaful Secolului”. Doi români au furat, în 2012, șapte tablouri de la un muzeu din Rotterdam în valoare de 18 milioane de euro # Adevarul.ro
În noaptea de 15 spre 16 octombrie, doi români, sprijiniți de complici, au furat 7 tablouri din Muzeul Kunsthal din Rotterdam. Valoarea estimată a operelor sustrase se ridică la 18 milioane de euro.
00:15
Poți să-ți normalizezi glicemia și să previi diabetul fără să slăbești – ce arată un studiu revoluționar # Adevarul.ro
Află cum un studiu revoluționar arată că poți să-ți normalizezi glicemia, să pui prediabetul în remisie și implicit să previi diabetul chiar fără să slăbești.
00:00
Șeful ANAF precizează că produsele realizate pentru consumul propriu, cum ar fi „gemul pe care îl face în casă bunica”, este calculat la GAP-ul de TVA # Adevarul.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
