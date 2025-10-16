Un raport oficial arată ce a dus la implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, în care au murit toți cei cinci pasageri
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 13:00
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe majore de inginerie și a lipsei testărilor corespunzătoare, potrivit unui raport oficial.
Lege contestată, adoptată în Parlament: lucrările la 7 hidrocentrale vor fi reluate. Ministrul Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase” # Adevarul.ro
Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, adăugând 214 MW de energie în sistemul național.
Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, fiind acuzat că și-a ucis iubita, în vârstă de 30 de ani. Crima a avut loc în localitatea Vulcan din județul Brașov.
Ionuț Stroe, mesaj pentru ministrul Daniel David: „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare” # Adevarul.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe îi cere ministrului Educației, Daniel David, să lanseze o dezbatere națională privind educația media în școli, considerând că România are nevoie urgentă de o strategie care să formeze discernământul digital al elevilor.
TVA-ul pe gemul bunicii stârnește dezbateri aprinse pe Internet: „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum” # Adevarul.ro
Afirmația șefului ANAF potrivit căreia produsele făcute pentru autoconsum, inclusiv gemul „făcut în casă de bunica”, sunt luate în calcul la calculul gap-ului de TVA, a stârnit val de ironii și explicații pe rețelele sociale, în timp ce datele europene arată că România are un gap mare la TVA.
Marius Budăi, reacție la declarația șefului ANAF despre neîncasarea TVA la gemul de casă: „Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl critică pe șeful ANAF, Adrian Nica, pentru declarația privind „gemul făcut în casă” și rolul acestuia în gap-ul de TVA. Budăi spune că problema reală este evaziunea și profiturile scoase din țară de marile companii.
Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului soţilor Elena și Nicolae Ceaușescu, formulată de ginerele lor # Adevarul.ro
La 35 de ani de la execuția cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, justiția militară a respins cererea de rejudecare a procesului din 1989, formulată de Mircea Oprean, ginerele fostului dictator.
Un tânăr de 22 de ani din Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în condiții misterioase.
SRI face precizări cu privire la transportul lichidelor în bagajul de mână în avion. Care sunt condițiile pe Aeroportul Henri Coandă # Adevarul.ro
Serviciul Român de Informaţii (SRI) a venit cu precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână.
Cum au intrat în România cinci cetățeni albanezi cu interdicție pentru Spațiul Schengen. Anchetă la Poliția de Frontieră Timișoara # Adevarul.ro
O anchetă internă a fost declanșată la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, după ce cinci cetățeni din Albania, care aveau interdicție de a intra în Spațiul Schengen, au fost ajutați să pătrundă pe teritoriul României.
Un copil cu origini românești uimește Franța: Luca are doar 9 ani și a înfruntat simultan 12 adversari la șah # Adevarul.ro
Un copil cu origini româneşti a reușit să uimească întreaga Franţă. Luca Protopopescu, în vârstă de doar 9 ani, stabilit în Marsilia, a participat recent la 12 partide simultane de şah.
Trump propune un „fond al victoriei” pentru Ucraina, finanțat din tarifele impuse Chinei. Îl vor ajuta europenii? # Adevarul.ro
Într-un gest cu ecouri geopolitice majore, fostul președinte american Donald Trump pregătește lansarea unui „fond al victoriei Ucrainei”, care ar urma să fie finanțat din noile taxe vamale aplicate importurilor din China.
A făcut-o în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, a repetat-o în perioada interimatului lui Ilie Bolojan, o continuă astăzi, când Nicușor Dan se află la Cotroceni.
Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său # Adevarul.ro
Ricky Hatton avea 46 de ani.
Între responsabilitate, nevoia de adevăr, toxicitate, știri false și manipulare. Cum se prezintă presa din România și ce influență are în societate? # Adevarul.ro
În era digitalului și a inteligenței artificiale, în contextul unor războaie și conflicte armate și atipice din proximitatea României, suntem afectați cu toții de bombardamentul fake news-urilor, al știrilor false, al minciunilor și informațiilor neadevărate, publicate voit!
După ce a pierdut cu cal de 100.000 de euro, Copos nu s-a mai zgâcit la bani și a „spart” o avere în Brașov # Adevarul.ro
George Copos a ieșit la cumpărături și a făcut noi investiții, pentru a trece mai ușor peste pierderea lui Castigo de Amor.
Guvernul suedez a anunțat că va înființa primele stocuri de cereale destinate utilizării în caz de război sau criză în nordul țării.
Cutremur în Vrancea. Seismologii avertizează că România are mai multe zone potențial periculoase din punct de vedere seismic # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).
Alertă meteo în Bulgaria. Staţiunea Elenite, deja afectată de inundații, amenințată de noi ploi abundente # Adevarul.ro
Autoritățile din sudul Bulgariei au emis o nouă avertizare de vreme severă pentru regiunea Burgas, după ce stațiunea Elenite a fost deja grav afectată de inundațiile recente.
Aruncat în gura lupului, Ovidiu Mihăilă nu s-a făcut de râs la debutul pe banca naționalei feminine de handbal # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României a pierdut greu testul cu puternica selecționată a Norvegiei.
Un polițist din Iași, acuzat că a agresat un minor în timpul unei petreceri. Reacția IPJ # Adevarul.ro
Un poliţist din judeţul Iaşi este cercetat după ce ar fi agresat un minor la o petrecere în localitatea Răducăneni.
Virginia Giuffre, acuzatoarea prințului Andrew: „Credea că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”. Dezvăluiri șocante din cartea sa publicată postum # Adevarul.ro
Memoriile publicate postum ale Virginiei Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, readuc în atenție acuzațiile împotriva prințului Andrew.
Ludovic Orban, la interviurile Adevărul. Ce spune noul consilier prezidențial despre situația din coaliție # Adevarul.ro
Ludovic Orban, numit recent în funcția de consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, vine la interviurile Adevărul.
Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km.
Kiev presează Washingtonul: o campanie de lobby de mare miză pregătește summitul Trump–Zelenski. Ucraina urmăreste o campanie strategică de lovituri profunde, nu o ofensivă terestră convenţională # Adevarul.ro
O delegație ucraineană puternică se află la Washington pentru a obține sprijin militar decisiv şi a creşte presiunea asupra Rusiei, pe fondul ultimelor pregătiri pentru întrevederea de vineri, a preşedintelui Volodimir Zelenski cu Donald Trump în Biroul Oval.
România poate pierde finanțări din PNRR, prin Fondul pentru Mediu. Două memorandumuri, pe masa Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul discută azi două memorandumuri importante ale Ministerului Mediului. Documentele pot evita pierderea finanțărilor PNRR și vizează digitalizarea sistemelor de mediu și sprijinirea proiectelor blocate prin Fondul pentru Mediu.
Jumătate din votanții POT și AUR cred că pe teritoriul României sunt locuri încărcate energetic care influențează starea de spirit a oamenilor SONDAJ # Adevarul.ro
Un studiu recent al INSCOP arată că 51,4% dintre români sunt de părere că în România există locuri „încărcate energetic”. Numărul acestora este mai ridicat în mediul urban, decât în cel rural. De asemenea, și în cazul electoratului a două partide.
Fraudă de proporții în Capitală: Victimele ar fi fost păcălite să cumpere apartamente și autoturisme inexistente. Sora unui fost ministru ar fi implicată în dosar # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar complex de înșelăciune.
Reacția unui deputat AUR, întrebat despre mașina de lux pe care o conduce: „Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?” # Adevarul.ro
Deputatul AUR, Eduard Virgil Koler, a reacționat nervos atunci când a fost întrebat despre BMW-ul de lux pe care îl conduce.
În război nimic nu e mai periculos decât să uiți, chiar și o clipă, că e război. Aparenta liniște care se lasă, din când în când, asupra frontului, este cea în care se pregătesc viitoarele evoluții mortale. Războiul nu ațipește niciodată.
Se deschide lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, însă pe un singur sens: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Autoritățile urmează să deschidă vineri, 17 octombrie, circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, însă traficul va fi permis doar pe un sens.
Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # Adevarul.ro
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum.
Americanii îi vor ajuta pe ucrainenii să lanseze rachete Tomahawk. Câte ar putea primi Kievul şi ce impact ar avea asupra războiului # Adevarul.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a propus vânzarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, iar, potrivit unor experţi citaţi de Financial Times, contractorii americani ar urma să asiste forţele ucrainene în instruire şi utilizare.
Taxă de transfer de zeci de mii de euro, considerată abuzivă: o studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității # Adevarul.ro
O tânără din Constanța a obținut în instanță returnarea sumei de 32.500 de euro plătită ca taxă de transfer către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Când scoți bucuria din învățare, nu produci excelență. Produci conformism. Și o lume care nu mai știe să zâmbească.
Cine este Florentina Ioniță-Radu, prima femeie general din România, directoarea Spitalului Militar Central. Politicienii de care este apropiată # Adevarul.ro
Generalul Florentina Ioniță-Radu, actuala directoare a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, este acum în atenția procurorilor într-un dosar de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.
Autostrada Transilvania se împotmolește la aproape 90%. Guvernul nu a mai alocat bani pentru ultimele două loturi # Adevarul.ro
Autostrada Transilvania riscă să rămână neterminată. Două dintre cele mai avansate tronsoane ale autostrăzii A3, aflate în proporție de aproape 90% finalizate, nu mai sunt incluse în lista proiectelor finanțate prin PNRR.
Zguduită de operația care i-a extirpat o tumoare ovariană, o mare înotătoare a lumii se retrage la 25 de ani # Adevarul.ro
Arianne Titmus renunță la marea performanță la vârsta deplinei maturități.
AUR atacă la CCR legea privind plata pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din Pilonul II și III!” # Adevarul.ro
AUR a anunțat joi că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind plata pensiilor private, adoptată miercuri în Camera Deputaților
Ministrul de externe al Ungariei a mers la Moscova pentru a se plânge de Uniunea Europeană: „O nebunie complet ilogică” # Adevarul.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a calificat drept „nebunesc” planul Uniunii Europene de diversificare energetică, chiar în timpul unei conferințe desfășurate la Moscova, în prezența oficialilor ruși.
Mihai Popescu, 32 de ani, s-a accidentat grav în meciul România-Austria 1-0 și va lipsi de pe teren câteva luni.
Mașinile hibride poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină sau motorină. „Emisiile reale cresc, cele oficiale scad” STUDIU # Adevarul.ro
O analiză realizată pe 800.000 de mașini înregistrate în Europa arată că vehiculele hibrid plug-in emit, în condiții reale, de aproape cinci ori mai mult dioxid de carbon decât indică testele oficiale de laborator.
Adrian Mutu a marcat peste 100 de goluri în Serie A, multe dintre ele pentru Fiorentina.
Donald Trump, cină de lux la Casa Albă pentru miliardarii care finanțează noua sală de bal # Adevarul.ro
Președintele american a oferit miercuri o cină de lux pentru miliardarii și companiile care au donat sume uriașe pentru construirea unei noi săli de bal la Casa Albă.
Vicepreședintele SUA le ia apărarea tinerilor republicani care făceau glume despre viol și camere de gazare. JD Vance: „Tinerii fac lucruri prostești, mai ales băieții” # Adevarul.ro
Vicepreședintele american a încercat să diminueze gravitatea unor mesaje rasiste, antisemite și sexiste publicate de membrii organizației Young Republicans.
Familia lui Diane Keaton dezvăluie cauza morții actriței. „Nici măcar prietenii vechi nu erau pe deplin conștienți de ceea ce se întâmpla” # Adevarul.ro
Familia celebrei actrițe Diane Keaton a dezvăluit că vedeta premiată cu Oscar a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii care a evoluat foarte rapid şi despre care ştiau doar foarte puţine persoane.
Percheziții la Spitalul Militar Central într-un dosar de abuz în serviciu. Este vizată directoarea instituției # Adevarul.ro
Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.
Los Angeles se ridică împotriva lui Donald Trump. Orașul american declară stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți # Adevarul.ro
Los Angeles a declarat stare de urgență pentru a sprijini victimele raidurilor antimigranți organizate de agenția federală ICE. Măsura, rar folosită în afara dezastrelor naturale, marchează o reacție politică fermă față de politicile dure de imigrație promovate de administrația Trump.
Pentru un nou model politic în România. Sau despre politicienii autohtoni și boala rătăcirii scopului # Adevarul.ro
Se pregătesc pe tușă câteva partide. Unele poartă eticheta “tot noi” iar altele chiar sunt “noi”. Dacă printr-o coincidențǎ ajung să citească aceste gânduri, ar fi bine să țină cont și de ele. Fiindcă, în fapt, asta aşteptăm de la ele…
Uruguay a devenit prima țară din America Latină care legalizează eutanasia prin lege, marcând o premieră istorică într-o regiune puternic influențată de valorile catolice.
