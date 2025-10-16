Un bărbat închis pe nedrept timp de peste 40 de ani riscă acum să fie deportat

Un bărbat din Pennsylvania care a fost exonerat recent, după ce a petrecut mai bine de patru decenii în închisoare, a fost preluat în custodie de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (Ice) și riscă acum să fie deportat în India.

