Un bărbat închis pe nedrept timp de peste 40 de ani riscă acum să fie deportat
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 14:30
Un bărbat din Pennsylvania care a fost exonerat recent, după ce a petrecut mai bine de patru decenii în închisoare, a fost preluat în custodie de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (Ice) și riscă acum să fie deportat în India.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
14:45
Alianța Nord-Atlantică ia în calcul stabilirea unor proceduri comune pentru interceptarea și, dacă e necesar, doborârea aeronavelor neautorizate care pătrund în spațiul aerian al statelor membre. Măsura vine pe fondul unor incursiuni suspecte, atribuite neoficial Rusiei.
14:45
Un lider al grupării CLAUS a provocat panică într-o școală din Capitală: l-a amenințat pe profesorul fiicei sale cu briceagul în timpul orei # Adevarul.ro
Un bărbat de 29 de ani, lider al grupării CLAUS, a provocat panică într-o școală din Sectorul 5, după ce a amenințat profesorul de sport al fiicei sale cu acte de violență.
Acum 30 minute
14:30
Recrutați pe Facebook și pe TikTok: peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina # Adevarul.ro
Peste 1.000 de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainene. Mulți dintre ei ar fi fost atrași cu promisiunea unor locuri de muncă bine plătite.
14:30
Liviu Negoiță își anunță candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este un oraș părăsit” # Adevarul.ro
Liviu Negoiță își anunță candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei, criticând liderii actuali ai coaliției și pe actualul primar interimar.
14:30
Un bărbat din Pennsylvania care a fost exonerat recent, după ce a petrecut mai bine de patru decenii în închisoare, a fost preluat în custodie de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (Ice) și riscă acum să fie deportat în India.
Acum o oră
14:15
Scandal în ședința de Guvern. Premierul Ilie Bolojan amână încă o dată modificările la ordonanța pentru optimizarea cheltuielilor din administrația locală # Adevarul.ro
Scandal în Guvern pe tema Ordonanței care a blocat activitatea primăriilor. Premierul Ilie Bolojan a amânat modificările după ce noua formă propusă de Ministerul Finanțelor a fost din nou contestată în ședința de Guvern.
14:00
Ultramaratonistul Andrei Roșu și actorul Gavril Patru, chemați la mobilizare: „Nu am fost cipat și nici trimis pe front”, „Icnete, vaiete, pârțuri la poticneli” # Adevarul.ro
Andrei Roșu și actorul Gavril Patru au relatat experiențele lor din exercițiul de mobilizare MOBEX București–Ilfov. Cei doi au oferit descrieri detaliate și oneste despre organizare, reacțiile rezerviștilor și profesionalismul militarilor implicați.
14:00
Tragerile Loto de joi, 16 octombrie. Peste 40 milioane de lei la 6/49 și premii substanțiale la toate jocurile # Adevarul.ro
Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 12 octombrie, au fost acordate peste 28.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.
14:00
Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit joi, 16 octombrie, la vârsta de 65 de ani.
14:00
Orban, reacție la spusele șefului Fiscului despre TVA-ul pe gemul bunicii: „Trebuie să se schimbe comportamentul ANAF. Am văzut declarația, o stupizenie” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, a vorbit la interviurile „Adevărul” despre rolul și relevanța ANAF, făcând o observație cu privire la o declarație a șefului instituției.
Acum 2 ore
13:45
Mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza riscurilor de cancer asociate pudrei de talc # Adevarul.ro
O acțiune juridică majoră a fost inițiată în Marea Britanie împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, compania fiind acuzată că a vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest.
13:45
Cum a reușit hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu să păcălească sistemul. Șeful ANP: A anulat anumite comenzi, iar banii au revenit în contul deținuților # Adevarul.ro
Șeful ANP susține că deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu nu a micșorat pedepse și nici nu a spart baza de date a sistemului penitenciar.
13:30
Carmen Dan, audiată la poliție în dosarul în care sora sa ar fi acuzată de înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro: „Am aflat târziu.” Ar fi implicat și Cristi Borcea # Adevarul.ro
Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată joi dimineață, 16 octombrie, la Poliția Capitalei, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro.
13:15
Programul Festivalului Național de Teatru 2025 (FNT35), care se va desfășura în perioada 17-26 octombrie, cuprinde, pe lângă cele 40 de producții scenice selectate, un număr impresionant de spectacole radiofonice și tv.
13:15
Parlamentul bulgar retrage mașinile de protocol. Președintele va folosi doar autoturismul personal # Adevarul.ro
După ce Parlamentul Bulgariei a eliminat dreptul angajaților Administrației Prezidențiale de a folosi mașinile de protocol, președintele Rumen Radev a anunțat că va folosi doar autoturismul personal.
13:00
Lege contestată, adoptată în Parlament: lucrările la 7 hidrocentrale vor fi reluate. Ministrul Mediului: „O rușine care va distruge păduri valoroase” # Adevarul.ro
Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, adăugând 214 MW de energie în sistemul național.
13:00
Un bărbat de 40 de ani, recidivist, a fost reținut, fiind acuzat că și-a ucis iubita, în vârstă de 30 de ani. Crima a avut loc în localitatea Vulcan din județul Brașov.
13:00
Ionuț Stroe, mesaj pentru ministrul Daniel David: „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare” # Adevarul.ro
Deputatul liberal Ionuț Stroe îi cere ministrului Educației, Daniel David, să lanseze o dezbatere națională privind educația media în școli, considerând că România are nevoie urgentă de o strategie care să formeze discernământul digital al elevilor.
13:00
Un raport oficial arată ce a dus la implozia submersibilului Titan, în iunie 2023, în care au murit toți cei cinci pasageri # Adevarul.ro
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe majore de inginerie și a lipsei testărilor corespunzătoare, potrivit unui raport oficial.
Acum 4 ore
12:45
TVA-ul pe gemul bunicii stârnește dezbateri aprinse pe Internet: „Mâine o să taxeze și zacusca din cămară. Poliția gemului e pe drum” # Adevarul.ro
Afirmația șefului ANAF potrivit căreia produsele făcute pentru autoconsum, inclusiv gemul „făcut în casă de bunica”, sunt luate în calcul la calculul gap-ului de TVA, a stârnit val de ironii și explicații pe rețelele sociale, în timp ce datele europene arată că România are un gap mare la TVA.
12:45
Marius Budăi, reacție la declarația șefului ANAF despre neîncasarea TVA la gemul de casă: „Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, îl critică pe șeful ANAF, Adrian Nica, pentru declarația privind „gemul făcut în casă” și rolul acestuia în gap-ul de TVA. Budăi spune că problema reală este evaziunea și profiturile scoase din țară de marile companii.
12:30
Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului soţilor Elena și Nicolae Ceaușescu, formulată de ginerele lor # Adevarul.ro
La 35 de ani de la execuția cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, justiția militară a respins cererea de rejudecare a procesului din 1989, formulată de Mircea Oprean, ginerele fostului dictator.
12:30
Un tânăr de 22 de ani din Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în condiții misterioase.
12:30
SRI face precizări cu privire la transportul lichidelor în bagajul de mână în avion. Care sunt condițiile pe Aeroportul Henri Coandă # Adevarul.ro
Serviciul Român de Informaţii (SRI) a venit cu precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână.
12:30
Cum au intrat în România cinci cetățeni albanezi cu interdicție pentru Spațiul Schengen. Anchetă la Poliția de Frontieră Timișoara # Adevarul.ro
O anchetă internă a fost declanșată la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, după ce cinci cetățeni din Albania, care aveau interdicție de a intra în Spațiul Schengen, au fost ajutați să pătrundă pe teritoriul României.
12:15
Un copil cu origini românești uimește Franța: Luca are doar 9 ani și a înfruntat simultan 12 adversari la șah # Adevarul.ro
Un copil cu origini româneşti a reușit să uimească întreaga Franţă. Luca Protopopescu, în vârstă de doar 9 ani, stabilit în Marsilia, a participat recent la 12 partide simultane de şah.
12:15
Trump propune un „fond al victoriei” pentru Ucraina, finanțat din tarifele impuse Chinei. Îl vor ajuta europenii? # Adevarul.ro
Într-un gest cu ecouri geopolitice majore, fostul președinte american Donald Trump pregătește lansarea unui „fond al victoriei Ucrainei”, care ar urma să fie finanțat din noile taxe vamale aplicate importurilor din China.
12:15
A făcut-o în timpul mandatului lui Klaus Iohannis, a repetat-o în perioada interimatului lui Ilie Bolojan, o continuă astăzi, când Nicușor Dan se află la Cotroceni.
12:15
Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său # Adevarul.ro
Ricky Hatton avea 46 de ani.
12:15
Între responsabilitate, nevoia de adevăr, toxicitate, știri false și manipulare. Cum se prezintă presa din România și ce influență are în societate? # Adevarul.ro
În era digitalului și a inteligenței artificiale, în contextul unor războaie și conflicte armate și atipice din proximitatea României, suntem afectați cu toții de bombardamentul fake news-urilor, al știrilor false, al minciunilor și informațiilor neadevărate, publicate voit!
12:00
După ce a pierdut cu cal de 100.000 de euro, Copos nu s-a mai zgâcit la bani și a „spart” o avere în Brașov # Adevarul.ro
George Copos a ieșit la cumpărături și a făcut noi investiții, pentru a trece mai ușor peste pierderea lui Castigo de Amor.
12:00
Guvernul suedez a anunțat că va înființa primele stocuri de cereale destinate utilizării în caz de război sau criză în nordul țării.
11:45
Cutremur în Vrancea. Seismologii avertizează că România are mai multe zone potențial periculoase din punct de vedere seismic # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).
11:45
Alertă meteo în Bulgaria. Staţiunea Elenite, deja afectată de inundații, amenințată de noi ploi abundente # Adevarul.ro
Autoritățile din sudul Bulgariei au emis o nouă avertizare de vreme severă pentru regiunea Burgas, după ce stațiunea Elenite a fost deja grav afectată de inundațiile recente.
11:45
Aruncat în gura lupului, Ovidiu Mihăilă nu s-a făcut de râs la debutul pe banca naționalei feminine de handbal # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României a pierdut greu testul cu puternica selecționată a Norvegiei.
11:45
Un polițist din Iași, acuzat că a agresat un minor în timpul unei petreceri. Reacția IPJ # Adevarul.ro
Un poliţist din judeţul Iaşi este cercetat după ce ar fi agresat un minor la o petrecere în localitatea Răducăneni.
11:45
Virginia Giuffre, acuzatoarea prințului Andrew: „Credea că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”. Dezvăluiri șocante din cartea sa publicată postum # Adevarul.ro
Memoriile publicate postum ale Virginiei Giuffre, una dintre cele mai cunoscute acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, readuc în atenție acuzațiile împotriva prințului Andrew.
11:30
Ludovic Orban, la interviurile Adevărul. Ce spune noul consilier prezidențial despre situația din coaliție # Adevarul.ro
Ludovic Orban, numit recent în funcția de consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, vine la interviurile Adevărul.
11:30
Cum se prezintă Porsche Macan 4 după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.637 km.
11:30
Kiev presează Washingtonul: o campanie de lobby de mare miză pregătește summitul Trump–Zelenski. Ucraina urmăreste o campanie strategică de lovituri profunde, nu o ofensivă terestră convenţională # Adevarul.ro
O delegație ucraineană puternică se află la Washington pentru a obține sprijin militar decisiv şi a creşte presiunea asupra Rusiei, pe fondul ultimelor pregătiri pentru întrevederea de vineri, a preşedintelui Volodimir Zelenski cu Donald Trump în Biroul Oval.
11:30
România poate pierde finanțări din PNRR, prin Fondul pentru Mediu. Două memorandumuri, pe masa Guvernului # Adevarul.ro
Guvernul discută azi două memorandumuri importante ale Ministerului Mediului. Documentele pot evita pierderea finanțărilor PNRR și vizează digitalizarea sistemelor de mediu și sprijinirea proiectelor blocate prin Fondul pentru Mediu.
11:15
Jumătate din votanții POT și AUR cred că pe teritoriul României sunt locuri încărcate energetic care influențează starea de spirit a oamenilor SONDAJ # Adevarul.ro
Un studiu recent al INSCOP arată că 51,4% dintre români sunt de părere că în România există locuri „încărcate energetic”. Numărul acestora este mai ridicat în mediul urban, decât în cel rural. De asemenea, și în cazul electoratului a două partide.
11:15
Fraudă de proporții în Capitală: Victimele ar fi fost păcălite să cumpere apartamente și autoturisme inexistente. Sora unui fost ministru ar fi implicată în dosar # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar complex de înșelăciune.
11:00
Reacția unui deputat AUR, întrebat despre mașina de lux pe care o conduce: „Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?” # Adevarul.ro
Deputatul AUR, Eduard Virgil Koler, a reacționat nervos atunci când a fost întrebat despre BMW-ul de lux pe care îl conduce.
11:00
În război nimic nu e mai periculos decât să uiți, chiar și o clipă, că e război. Aparenta liniște care se lasă, din când în când, asupra frontului, este cea în care se pregătesc viitoarele evoluții mortale. Războiul nu ațipește niciodată.
11:00
Se deschide lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău, însă pe un singur sens: „Bătaia de joc ține până în ultima clipă” # Adevarul.ro
Autoritățile urmează să deschidă vineri, 17 octombrie, circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, însă traficul va fi permis doar pe un sens.
11:00
Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # Adevarul.ro
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum.
11:00
Americanii îi vor ajuta pe ucrainenii să lanseze rachete Tomahawk. Câte ar putea primi Kievul şi ce impact ar avea asupra războiului # Adevarul.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a propus vânzarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, iar, potrivit unor experţi citaţi de Financial Times, contractorii americani ar urma să asiste forţele ucrainene în instruire şi utilizare.
Acum 6 ore
10:45
Taxă de transfer de zeci de mii de euro, considerată abuzivă: o studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității # Adevarul.ro
O tânără din Constanța a obținut în instanță returnarea sumei de 32.500 de euro plătită ca taxă de transfer către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
10:15
Când scoți bucuria din învățare, nu produci excelență. Produci conformism. Și o lume care nu mai știe să zâmbească.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.