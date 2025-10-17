Donald Trump anunţă că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria

20:40

Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea … Articolul Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA. Prejudiciul estimat la peste 30 milioane de lei apare prima dată în Main News.