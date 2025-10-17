Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, în urma tragediei din Rahova: „Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare”
MainNews.ro, 17 octombrie 2025 20:50
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri seară după explozia devastatoare care a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți, afirmând că tragedia putea fi evitată și cerând anchete rapide și transparente. „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din Bucureşti este o tragedie cutremurătoare care …
Acum 10 minute
21:20
Interlopul Makaveli, ridicat de jandarmi după ce a încercat să forțeze perimetrul de intervenție la locul exploziei din Rahova # MainNews.ro
Situație tensionată, vineri, în zona blocului din Sectorul 5 al Capitalei afectat de explozia soldată cu trei morți și mai multe persoane rănite. Interlopul Makaveli, devenit cunoscut după ce i-a făcut campanie electorală lui Călin Georgescu, a fost ridicat de jandarmi după ce a încercat să pătrundă în perimetrul de securitate instituit de autorități. Potrivit Jandarmeriei …
Acum o oră
20:50
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, în urma tragediei din Rahova: „Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri seară după explozia devastatoare care a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți, afirmând că tragedia putea fi evitată și cerând anchete rapide și transparente. „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din Bucureşti este o tragedie cutremurătoare care …
20:30
Sora fostei ministre de interne Carmen Dan, Simona Stan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru următoarele 30 zile, printr-o decizie luată, vineri, de magistraţii Tribunalului Bucureşti. Cealaltă femeie pusă sub învinuire în dosar a fost pusă sub control judiciar pentru 60 zile. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, …
Acum 4 ore
18:50
Distrigaz vine cu noi precizări în urma tragediei din Rahova / Ce obligații aveau locatarii # MainNews.ro
Distrigaz a transmis vineri după-amiază noi precizări în legătură cu explozia produsă într-un bloc situat în Cartierul Rahova, soldată cu 3 morți, 13 răniți și pagube materiale majore. Compania anunță că robinetul de branșament sigilat anterior exploziei nu a fost afectat, însă sigiliul fusese găsit rupt în urma unei intervenții neautorizate. Potrivit companiei, un echipaj …
17:40
Aproape 3 milioane de lei ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei # MainNews.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul Rahova. Consilierii municipali au …
Acum 6 ore
17:10
Noi detalii despre starea răniților în urma exploziei din Cartierul Rahova. Șase persoane, internate în stare gravă # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a transmis o nouă informare oficială privind starea pacienților răniți în urma exploziei, internați în unitățile medicale din Capitală. Trei persoane, printre care și o femeie gravidă, și-au pierdut viața în urma deflagrației. Șase persoane, printre care și doi copii, se află internate la spital în stare gravă. La Spitalul Floreasca sunt internați …
15:40
Ilie Bolojan a anunțat că va propune organizarea în acest an a alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va susține ideea organizării alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei la sfârșitul lunii noiembrie, respectiv la începutul lunii decembrie. Pentru ca acest lucru să se întâmple este totuși nevoie ca Guvernul să adopte cât mai rapid o hotărâre în acest sens. „Voi susțin săptămâna viitoare organizarea acestor …
15:40
Ilie Bolojan anunță transferul în străinătate a doi dintre răniții în urma exploziei din Rahova, care au arsuri # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că două dintre persoanele care au fost rănite în urma exploziei de la blocul din cartierul Rahova și care au arsuri grave vor fi transferate în străinătate. El a adăugat că, potrivit primelor estimări, există posibilitatea ca blocul să nu mai poată fi reparat și să fie necesară demolarea lui. …
Acum 8 ore
14:50
Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, după producerea tragediei din Cartierul Rahova. Ancheta a fost deschisă inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă cauza a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, având în …
14:10
Informații șocante transmise de către președintele ANRE: Distrigaz a oprit gazul în blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie, dar a găsit sigiliul rupt după deflagrație # MainNews.ro
Președintele ANRE, George Niculescu, a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele în urma exploziei care a avut loc în această dimineață la blocul din cartierul Rahova. Operatorul de distribuție a transmis că, în urma unei sesizări primite joi, a sistat furnizarea gazului natural în bloc. În această dimineață, după o nouă sesizare și după …
Acum 12 ore
12:50
Stelian Bujduveanu a anunțat că primăria generală va oferi cazare locuitorilor din blocul afectat de explozie. A fost convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență # MainNews.ro
Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că va pune la dispoziție spații de cazare pentru locuitorii blocului afectat de explozia din această dimineață. Edilul va lua parte la ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, dar și la o întâlnire convocată la Ministerul Afacerilor Interne. „Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, …
10:00
BREAKING Un bloc din București s-a prăbușit parțial. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție # MainNews.ro
Un bloc din cartierul Rahova din București s-a prăbușit parțial în urma unei explozii. Mai multe apartamente, între etajele 1 și 5 sunt afectate. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind trimise echipe de căutare-salvare. Martorii au auzit deflagrația în jurul orei 9. A fost afectat un bloc cu opt etaje situat pe Calea …
09:20
Oana Țoiu a transmis că România susține reformarea proceselor decizionale ale UE pentru a grăbi aderarea statelor candidate # MainNews.ro
Ministra de externe Oana Țoiu a declarat că România susține reformarea proceselor decizionale ale Uniunii Europene pentru a accelera negocierile pentru aderare cu statele candidate. Lidera diplomației române a refuzat să precizeze care este poziția țării noastre față de o eventuală decuplare a candidaturii Republicii Moldova de cea a Ucrainei, relatează Euronews. Declarația Oanei Țoiu …
Acum 24 ore
03:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capă războiului dintre Rusia şi Ucraina. „Tocmai am încheiat conversaţia telefonică cu preşedintele Vladimir Putin din Rusia şi a fost una …
16 octombrie 2025
23:40
Florentina Ioniță, plasată sub control judiciar de DNA. Nu va putea să exercite funcția de manager al Spitalului Militar # MainNews.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, a fost plasată sub control judiciar pe o cauţiune de 1 milion de lei, în dosarul instrumentat de procurorii DNA, relatează Digi24. Ioniță este acuzată că ar fi numit preferenţial mai mulţi apropiaţi care să lucreze la proiectele spitalului, unele finanţate de Uniunea …
22:10
Kelemen Hunor, ironic la adresa şefului ANAF, în chestiunea GAP-ului de TVA: „Am încălcat legea! Am făcut şase borcane de gem de prune” # MainNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut, joi, un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. "Am încălcat legea!", a afirmat liderul UDMR, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF "probele". Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian …
Ieri
21:10
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de apărare. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare” # MainNews.ro
Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene. Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind …
21:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capă războiului dintre Rusia şi Ucraina. „Tocmai am încheiat conversaţia telefonică cu preşedintele Vladimir Putin din Rusia şi a fost una …
20:20
Afacerile cu iz penal ale Floretinei Ioniță, șefa Spitalului Militar, vizată de DNA într-un dosar de corupție # MainNews.ro
Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central din București, oferă în aceste momente explicații procurorilor Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar penal de corupție cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de lei. Nu sunt încă clare toate acuzațiile, însă presa a relatat în ultimele luni despre afacerile suspecte ale Florentinei Ioniță și ale soțului său, …
19:30
Simona Stan, sora fostei ministre de interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind suspectată că alături de o altă femeie, a reușit să înșele mai multe persoane, pe care le-au convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii, relatează Euronews. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice Sector …
18:20
Nicușor Dan a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, document necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA. "Am promulgat astăzi legea …
18:00
PSD, prin vocea deputatului Mihai Fifor, solicită demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, acuzându-l de modul în care a fost organizat exercițiul de mobilizare „Mobex". „Exerciţiul de mobilizare 'Mobex' – între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură. A mai trecut o zi şi nimeni nu-şi asumă uriaşa bătaie de joc care a pus …
16:10
Camera Deputaților a adoptat o modificare controversată a legii privind ariile naturale protejate. Diana Buzoianu și Bogdan Ivan, reacții opuse față de schimbare # MainNews.ro
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, o modificare a ordonanței de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, pentru a permite deblocarea șantierelor la hidrocentralele începute înainte de 1989 și rămase neterminate. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur schimbarea. În schimb, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a salutat deblocarea șantierelor. Potrivit noii legi, …
16:00
Diana Buzoianu anunță restructurarea unor proiecte din PNRR: 12 miliarde de lei vor fi direcționate prin Administrația Fondului pentru Mediu # MainNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a susținut joi o conferință de presă la finalul ședinței de Guvern, în cadrul căreia a anunțat o serie de decizii importante privind implementarea proiectelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministra a explicat că anumite proiecte, în special cele cu un grad de execuție mai mic de …
15:50
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, act normativ care modifică modul de plată a pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3. Magistrații reclamă că noua lege încalcă dreptul de proprietate al cetățenilor, împiedicând retragerea integrală și stabilirea cuantumului pensiei din …
15:30
Modificările la Ordonanţa 52, amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal în ședința de guvern” # MainNews.ro
Guvernul României a decis să amâne până săptămâna viitoare adoptarea modificărilor la Ordonanţa de Urgenţă 52/2025, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului. Modificările aduse Ordonanţei de Urgenţă 52/2025 vor fi amânate pentru săptămâna viitoare, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana
14:40
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că, din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci, va închide circulația rutieră pe sectorul Obârşia Lotrului şi Curpăt din DN 67C (Transalpina). „Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei … Articolul VIDEO CNAIR închide încă un sector din Transalpina apare prima dată în Main News.
14:30
Asociația Pro Infrastructură aduce acuzații grave cu privire la execuția viaductului Boița de pe A1. ONG-ul solicită măsuri urgente de remediere # MainNews.ro
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au criticat dur compania turcă Mapa-Cengiz, care execută lucrările la viaductul Boița de pe A1 Pitești-Sibiu, pentru faptul că betonul turnat este neconform. Ei au mai cerut CNAIR și consultantului să supervizeze mult mai atent lucrările. „Așa se prezintă placa de suprabetonare pe viaductul Boița, fix pe prima deschidere de lângă … Articolul Asociația Pro Infrastructură aduce acuzații grave cu privire la execuția viaductului Boița de pe A1. ONG-ul solicită măsuri urgente de remediere apare prima dată în Main News.
14:20
Carmen Dan a fost audiată de procurori: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” # MainNews.ro
Fosta ministră de interne Carmen Dan a ajuns la parchet pentru a fi audiată în calitate de martoră în dosarul în care sora sa, Simona Stan, este acuzată de înșelăciune. Prejudiciul estimat de către anchetatori este de 1,3 miliarde de euro. Carmen Dan a declarat că nu era la curent cu activitățile surorii sale și … Articolul Carmen Dan a fost audiată de procurori: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” apare prima dată în Main News.
12:00
Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune în care este implicată sora lui Carmen Dan # MainNews.ro
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții la adrese din București și din județele Ilfov, Argeș și Buzău în cadrul unui dosar în care două femei, una fiind sora fostei ministre de interne Carmen Dan, sunt cercetate pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat … Articolul Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune în care este implicată sora lui Carmen Dan apare prima dată în Main News.
10:30
Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar în care este vizat generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar Central # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează 19 percheziții într-un dosar în care este vizat generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, care conduce Spitalul Militar Central. Sunt investigate infracțiuni asimilate celor de corupție. Perchezițiile au loc atât la sediul unității medicale, cât și la adresa de domiciliu a șefei spitalului. „Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru … Articolul Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar în care este vizat generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar Central apare prima dată în Main News.
09:30
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Liderul de la Damasc dorește extrădarea lui Bashar al-Assad # MainNews.ro
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a efectuat o vizită fără precedent la Kremlin, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Momentul a avut loc la mai puțin de un an de când rapida ofensivă rebelă condusă de către acesta l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, un important aliat al Rusiei … Articolul Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Liderul de la Damasc dorește extrădarea lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.
00:30
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii # MainNews.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri. La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii … Articolul Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii apare prima dată în Main News.
15 octombrie 2025
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei. „Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul … Articolul Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Consiliului European. apare prima dată în Main News.
21:30
Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte de a se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # MainNews.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte. Şeful ANAF Adrian Nica a … Articolul Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte de a se urcă într-o maşină şi nu are venituri” apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA. Prejudiciul estimat la peste 30 milioane de lei # MainNews.ro
Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea … Articolul Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA. Prejudiciul estimat la peste 30 milioane de lei apare prima dată în Main News.
19:50
Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială # MainNews.ro
Apple a anunţat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, echipate cu cipul M5, care oferă o performanţă de calcul de până la patru ori mai mare faţă de generaţia anterioară M4, potrivit companiei, transmite CNBC. Noile MacBook Pro pornesc de la 1.599 dolari, iPad Pro de 11 inci de la … Articolul Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială apare prima dată în Main News.
19:10
Parlamentarii USR, membri în comisiile juridice ale celor două camere, au depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede că persoanele care depun declarații vor menționa și averea membrilor de familie, fiind însă responsabili doar pentru informațiile pe care le … Articolul Proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere apare prima dată în Main News.
18:30
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au lichidat un magazin de electronice # MainNews.ro
Românii inventivi lovesc din nou în Occident. Biroul de Invetigații Criminale din cadrul Poliției Lugoj a făcut percheziții, în această dimineață, la locuințele a doi bănățeni din Buziaș. Cei doi sunt suspectați că au furat echipamente multimedia dintr-un magazin de electornice din localitatea franceză Vitry-sur-Seine. Conform autorităților franceze, în luna august a anului 2024, un grup … Articolul Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au lichidat un magazin de electronice apare prima dată în Main News.
18:20
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii # MainNews.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri. La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii … Articolul Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii apare prima dată în Main News.
17:10
Cozi la unitățile militare din București și Ilfov: Peste 10.000 de rezerviști, chemați pentru un exercițiu de mobilizare # MainNews.ro
Între 12 și 20 octombrie, rezerviștii din București și județul Ilfov sunt chemați la un amplu exercițiu de mobilizare, intitulat MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării. Scopul acțiunii este verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, dar și consolidarea cooperării dintre militarii activi și cei în rezervă. Exercițiul a surprins mulți participanți, mai … Articolul Cozi la unitățile militare din București și Ilfov: Peste 10.000 de rezerviști, chemați pentru un exercițiu de mobilizare apare prima dată în Main News.
16:10
BREAKING Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii # MainNews.ro
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie după ce ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia. Știre în curs de actualizare. Articolul BREAKING Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii apare prima dată în Main News.
16:00
Birocrație redusă în instanțe și procese mai scurte. Parlamentul a adoptat legea care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești # MainNews.ro
Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat modificarea Codului de procedură civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este … Articolul Birocrație redusă în instanțe și procese mai scurte. Parlamentul a adoptat legea care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești apare prima dată în Main News.
15:50
Donald Trump amenință Spania cu taxe vamale din cauza refuzului de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat Spania că va impune taxe vamale din cauza refuzului statului european de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Liderul de la Casa Albă a calificat decizia autorităților de la Madrid drept lipsită de respect față de NATO, relatează Reuters. „Sunt foarte nemulțumit de Spania. Sunt singura … Articolul Donald Trump amenință Spania cu taxe vamale din cauza refuzului de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB apare prima dată în Main News.
15:10
Breșă majoră de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu: Un deținut a spart sistemul informatic și a redus pedepsele pentru el și alți condamnați # MainNews.ro
Un incident grav zguduie sistemul penitenciar din România după ce, în Penitenciarul Târgu Jiu, a fost descoperită o breșă informatică ce ar fi permis mai multor deținuți să obțină acces la conturi cu drepturi de administrator, destinate exclusiv personalului de securitate. Surse sindicale afirmă că în centrul acestui caz se află un deținut cunoscut pentru … Articolul Breșă majoră de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu: Un deținut a spart sistemul informatic și a redus pedepsele pentru el și alți condamnați apare prima dată în Main News.
14:10
CNAIR deschide vineri circulația pe Lotul 2 al A7 Ploiești-Buzău. Șoferii vor putea circula doar pe autostradă de la București la Buzău # MainNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat că vineri va fi inaugurat Lotul 2 al A7 Ploiești-Buzău. Momentul a fost îndelung amânat după constatarea unor probleme tehnice la podul peste râul Sărata. Odată cu deschiderea pentru trafic, va fi posibilă circularea exclusiv pe autostradă de la București la Buzău, relatează Buletin de … Articolul CNAIR deschide vineri circulația pe Lotul 2 al A7 Ploiești-Buzău. Șoferii vor putea circula doar pe autostradă de la București la Buzău apare prima dată în Main News.
13:40
Scandal în Senat: Jigniri între parlamentari în timpul dezbaterii unei legi AUR privind pornografia # MainNews.ro
Un nou moment tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului, în timpul dezbaterii unui proiect de lege propus de AUR privind limitarea accesului minorilor la conținut pornografic. Senatorul neafiliat Ninel Peia a lansat un atac personal la adresa senatoarei USR Ruxandra Cibu Deaconu, afirmând de la tribuna Parlamentului că „mama ei a luat prea … Articolul Scandal în Senat: Jigniri între parlamentari în timpul dezbaterii unei legi AUR privind pornografia apare prima dată în Main News.
12:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a anunțat miercuri că a avut întâlniri strategice la Washington cu oficiali de rang înalt din administrația americană. Printre aceștia se numără Paolo Zampolli, reprezentantul președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, și Brandon Beach, Trezorierul Statelor Unite. „O nouă vizită în Statele Unite: am … Articolul Alexandru Nazare, în SUA: România este pregătită pentru noi investiții americane apare prima dată în Main News.
12:10
CFR Infrastructură anunţă că s-a finalizat străpungerea Tunelului Mureni de pe linia de cale ferată Braşov-Sighişoara # MainNews.ro
Reprezentanții CFR Infrastructură au anunțat finalizarea străpungerii Tunelului Mureni de pe linia de cale ferată dintre Brașov și Sighișoara. După încheierea lucrărilor, trenurile vor putea circula cu viteza de 160 de km/h pe tronsonul de cale ferată, parte a Coridorului Rin–Dunăre. Tunelul Mureni este localizat între halta Mureni și stația Vânători, în județul Mureș. Are … Articolul CFR Infrastructură anunţă că s-a finalizat străpungerea Tunelului Mureni de pe linia de cale ferată Braşov-Sighişoara apare prima dată în Main News.
11:50
Raport al Consiliului Europei: Tratamente inumane și neglijență în spitalele de psihiatrie din România # MainNews.ro
Un raport recent publicat de Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) din cadrul Consiliului Europei (CoE) aduce acuzații grave la adresa sistemului românesc de sănătate mintală. Potrivit documentului, în spitalele de psihiatrie și cu măsuri de siguranță din România persistă condiții degradante, practici inumane și o neglijență sistemică care în unele cazuri ar putea constitui încălcări … Articolul Raport al Consiliului Europei: Tratamente inumane și neglijență în spitalele de psihiatrie din România apare prima dată în Main News.
