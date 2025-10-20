VIDEO. Fostul senator Dumitru Pelican se plânge că „sorosiștii” i-au umblat la prezoane! Și tot n-au reușit să-l răpună…
Ziaristii, 20 octombrie 2025 11:50
Delir de tip paranoid al unui fost senator al României, acum pensionar special. Putinistul Dumitru Pelican, mare apărător al corupților pe vremea USL și pro-rus înrăit în ultimii ani, a bravat la Realitatea Plus, oficina putinismului valah. Afirmațiile lui Pelican necesită control de specialitate. Fost senator USL în mandatul 2012-2016, pensionarul special Dumitru Pelican (68
• • •
Acum 30 minute
11:50
Delir de tip paranoid al unui fost senator al României, acum pensionar special. Putinistul Dumitru Pelican, mare apărător al corupților pe vremea USL și pro-rus înrăit în ultimii ani, a bravat la Realitatea Plus, oficina putinismului valah. Afirmațiile lui Pelican necesită control de specialitate. Fost senator USL în mandatul 2012-2016, pensionarul special Dumitru Pelican (68
Acum 6 ore
08:10
E multă lume mâhnită de trolii sau cocalarii reali, bărbați sau femei, care ne înjură gros pe la postări sau ne trimit insulte agramate și întotdeauna cu referințe sexuale prin mesaje private. E ceva concurs la ei, gen „Cine știe să scuipe pe o distanță mai lungă", „Cine poate scoate cea mai grețoasă insultă", „Cine
Acum 12 ore
01:50
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, realizezi că lumea asta îți aparține tot mai puțin. Totodată, simți că multe din ea îți aparțin mai mult decât celor veniți mai târziu sau de altundeva în geografia ta tot mai îngustă. O parte din tine se desprinde de locuri și lucruri, alta se atașează și mai tare.
01:30
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 16 noiembrie 1995. Am făcut cunoştinţă săptămâna trecută cu un geniu, care a vrut să se angajeze în redacţia săptămânalului nostru. Ziarist. Cu diplomă. Părându-mi-se însă tânăr de tot, prea tânăr, l-am întrebat: – Dar câţi ani ai, bădie, că parcă arăţi prea tânăr pentru
Acum 24 ore
22:40
Zilele trecute, omul de televiziune Dan Negru, aflându-se la un meci de fotbal la Arena Naţională din Bucureşti, a declarat: „Unul dintre cei mai frumoşi oameni pe care i-am întâlnit a fost Nicolae Dabija". Vedeta TV a adăugat: „Aţi observat că nimeni nu mai vorbeşte despre speranţa de unire a lui Dabija, Vieru?" Şi, pornind
21:40
Un element definitoriu a ceea ce se numește trupism este mitocănia. S-au făcut și mici culegeri cu emanațiile acestui individ ce a arătat la finalul primului mandat, în timpul vandalizării Capitoliului, la ce ar trebui să se aștepte lumea în al doilea mandat. În comparație cu ceea ce se întâmplă acum, primul mandat al lui
16:50
Peter Hegseth, secretarul american pentru Război, a afirmat apăsat că pacea în Ucraina se poate înfăptui „nu atunci când folosești cuvinte puternice sau când dojenești cu degetul", ci „atunci când ai capacități militare puternice și reale, pe care adversarii le respectă". Really!? Carevasăzică, după ce Trump l-a șantajat militar pe Zelenski… … după ce a
Ieri
10:10
Colapsul FCSB a atins dimensiuni abisale: 1-2 cu ultima clasată, Metaloglobus! Un singur punct din 9 în partidele cu echipele nou-promovate. Becali e disperat: „Nu mai am echipă! Fotbaliștii au devenit ne-fotbaliști!” # Ziaristii
Campioana ultimelor două ediții, FCSB, își continuă parcursul mizerabil în Superligă. Etapa a 13-a i-a adus o nouă înfrângere, a 6-a, deși adversară i-a fost ultima clasată, Metaloglobus București, care nu bătuse pe nimeni în primele ei 12 etape pe prima scenă a fotbalului românesc! Situația de la FCSB a fost descrisă chiar de patronul
06:40
Scriam acum câteva luni despre lipsa noastră de responsabilitate, ca popor. După o altă tragedie, pe șoseaua E85. Și nu e doar a autorităților! E și a noastră, a fiecăruia dintre noi. Atunci când nu încheiem o asigurare pentru locuință. Măcar pe cea obligatorie, care costă 130 de lei pe an, pentru o construcție din
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Nicușor Dan: „Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă!”. Ilie Bolojan: „Foarte probabil, acest bloc va trebui demolat” # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde explozia produsă de o acumulare de gaze a omorât 3 oameni, a rănit alți 17 și a distrus ori avariat zeci de apartamente. Mesajul transmis de Nicușor Dan est atipic prin stilul său direct și tranșant. „Este revoltător și inadmisibil ca,
17 octombrie 2025
20:20
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, de la ora 20.30, va umple Arena Națională și va reprezenta un meci al confirmării sezonului excelent prin care trec echipele lui Zeljko Kopici și Constantin Gâlcă. Live pe Superbet, cu Streaming Exclusiv și Cote Speciale pregătite unui meci aparte. Vezi Oferta pentru Dinamo – Rapid și alege
16:50
Statul român actual nu mai are capacitatea să se autoreformeze, mi-a spus fostul premier Dacian Cioloş în interviul pe care mi l-a acordat. În acest moment, România mai poate fi reformată doar prin presiune din exteriorul sistemului, a adăugat politicianul, care la un moment dat m-a surprins cu afirmația: „Încerci să schimbi lucrurile prin evoluţie.
16:10
Mână criminală la blocul din Rahova: cineva a rupt sigiliul montat ieri și a dat drumul gazelor! # Ziaristii
Tragedia din cartierul bucureștean Rahova ia o turnură de film polițist: cineva – nu se știe cine – ar fi rupt sigiliul pus joi de o echipă Distrigaz și ar fi repornit ditribuirea gazului în blocul de pe Calea Rahovei nr. 317! Aceată situație a fost constatată de lucrătorii Distrigaz vineri dimineață, cu puțin timp
12:10
VIDEO. „Bomba cu gaz” din sectorul clanului Piedone: 3 morți, 17 răniți și multe apartamente distruse, la 10 ani de la Colectiv # Ziaristii
Clanul Piedone atrage nenorocirea: unde se mută și acest tandem corupt-medieval, acolo au loc accidente grave, cu morți și răniți. La 10 ani după incendiul de la clubul Colectiv (Sectorul 4, primar Piedone I), a venit explozia din cartierul Rahova (Sectorul 5, primar Piedone II). Cauza: aceeași indolență față de lege, pe suportul malign al
08:40
Am pus recent pe pagina de Facebook un promo la un articol de pe Comunitatea Liberală cu palatul lui Viktor Orban. A devenit neașteptat un post viral, jumătate din comentarii de la suveraniști care au avut o criză: aoleu, suveraniștii nu fură! Cu fel de fel de manifestări ale conflictului interior. Cele mai mizere comentarii
07:40
„Managerul-minune" al Spitalului Militar „Carol Davila" din București, Florentina Ioniță-Radu (general cu două stele), era de fapt creierul unui grup infracțional cinic și veros, care „sifona" milioane de euro din bani publici. Neclintită din funcție timp de aproape 12 ani, doamna general-maior a fost dată afară de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, chiar în ziua declanșării
16 octombrie 2025
22:20
Sora lui Carmen Dan, reținută pentru escrocherii de 1,3 milioane de euro! Înșela medici stomatologi, vânzându-le mașini și case pe care nu le avea. Se folosea de poziția soțului ei în SGG # Ziaristii
Simona Stan, sora sinistrei Carmen Dan (mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea la „marea gazare" din 10 august 2018), a fost reținută joi, după o serie de percheziții efectuate de polițiști în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Simona Stan este acuzată că, alături de o altă femeie, a înșelat 6 persoane, dintre
18:10
Cel mai deștept pușcăriaș și cei mai proști gardieni, în închisoarea care i-a găzduit pe Ceaușescu, Dej și Iliescu-tatăl. „Deținutul a obținut parola prin neglijența unor angajați” # Ziaristii
În Penitenciarul din Târgu Jiu (județul Gorj) se află cel mai deștept deținut și cei mai proști gardieni. Pușcăriașul a făcut șah-mat întregul sistem de scuritate cibernetică al închisorii. S-a distrat pur și simplu cu bazate de date ale „fortăreței" și cu conturile bancare ale altor deținuți. Tocmai aceștia l-au turnat, polițiștii habar n-aveau ce
08:50
Hamas le-a tras țeapă: unul dintre cadavrele predate Israelului, în aplauzele lui Trump, nu este al unui ostatic! # Ziaristii
Armata israeliană a anunţat miercuri că unul dintre cadavrele predate de Hamas în urmă cu o zi, ca parte a acordului de încetare a focului, nu este al unui ostatic care a fost ţinut în captivitate în Gaza. Escrocheria Hamas sporeşte tensiunile legate de armistiţiul fragil din războiul de doi ani, relatează agenția Associated Press,
08:10
Viziune super-optimistă: „Rusia e deja game over. Se va prăbuși total și terminal. Va fi epic” # Ziaristii
„Se vor prăbuși total și terminal. Și va începe prăbușirea din decembrie / ianuarie", scrie consultantul financiar Andrei Caramitru despre Rusia lui Putin. O perspectivă extrem de optimistă, care ar rezova atât problema războiului din Ucraina, cât și mare parte din problemele socio-economice din Europa, generate de efortul de război. Dar e doar o viziune,
15 octombrie 2025
16:50
Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului de parlamentari la 300. Dacă ne luăm după declarații, mai toate partidele susțin 300 de parlamentari. La vot, însă, doar 12 senatori au fost pentru. Da, ați citit bine: doar 12. 81 au votat să-l amâne (să-i prelungească termenul de adoptare tacită). 12 au
14:30
Se cunosc 28 dintre cele 48 de echipe de la Mondialul din 2026! Una singură e din Europa. Dramatism extrem în Africa # Ziaristii
Africa și-a stabilit cele 9 echipe calificate la Campionatul Mondial de anul viitor. Printre ele, o mare surpriză: Capul Verde. Lipsesc, în schimb, Nigeria și Camerun, care se vor bate în play-off pentru ultimul bilet spre Paradis. Europa și-a mai limpezit apele, dar matematic are o singură certitudine: Anglia. Asia plusează și ea cu încă
07:20
Deoarece lumea modernă apreciază viteza, confortul și simplitatea, instituțiile financiare nebancare au dezvoltat programe care-ți permit să soliciți credite online fără a fi nevoie să mergi fizic la bancă. Astfel de împrumuturi sunt convenabile și sunt potrivite în special pentru cei care-și prețuiesc timpul și confortul. Posibilitatea de a aplica, de a primi aprobare și
07:10
Praga este un oraș care fascinează fiecare vizitator prin amestecul său unic de istorie, cultură și arhitectură. Capitala Cehiei, cunoscută și sub numele de „orașul celor 100 de turnuri", este o destinație în care fiecare colț spune o poveste, iar fiecare piață amintește de o epocă trecută. Plimbându-te pe străzile sale, te vei simți cufundat
03:00
L-au convocat pe putinist la mobilizarea anti-ruși! „Lt. Gușă Cozmin se prezintă la UM 02210 din Garnizoana București” # Ziaristii
Surpriză pentru putinistul înrăit Cozmin Gușă: a primit din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN) un „ordin de chemare", ca rezervist, la „exerciții și antrenamente de mobilizare" în Garnizoana Ghencea. Gușă spune că nu se va prezenta, caz în care ar putea primi o amendă de maximum 1.215 lei. Fost deputat PDL, fost secretar general al
14 octombrie 2025
21:10
Când Ucraina a vrut să adere la UE și la NATO, Rusia a amenințat Kievul cu repercusiuni. În Ucraina, alegerile au fost câștigate de forțe pro-europene, dar Rusia nu le-a recunoscut. A trimis apoi sute de mii de soldați la graniță. Foarte mulți n-au crezut că se va întâmpla una ca asta, dar Rusia –
08:50
„Liberalizarea" pieței de energie este o glumă bună, dar proastă. Cea mai mare parte a producției de energie este de stat. Transportul energiei electrice este integral de stat. Distribuția energiei este tot de stat. Reglementarea pieței o face tot statul. Este o glumă proastă să vorbești de prețuri și liberalizare în acest caz. Mai ales
13 octombrie 2025
15:00
Tatăl meu a fost un luptător pentru identitatea noastră românească. Şi-a iubit neamul, limba şi istoria, spunându-i României – Acasă. Însă dragostea lui pentru neamul acesta şi pentru tot ce înseamnă românesc a pornit încă din copilărie, atunci când a găsit în podul casei bunicului său cărţi româneşti. Dacă nu ar fi găsit acele cărţi,
12:50
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se apropie de final. În zona europeană mai sunt
10:40
VIDEO. Victorie eroică pe filiera Lucescu I – Hagi I – Hagi II: 1-0 cu Austria, în minutul 90+5! Dacă batem în Bosnia, locul 2 e al nostru, iar drumul spre Mondiale devine mai accesibil # Ziaristii
Cel mai important aspect al meciului disputat duminică seara pe Arena Națională din București, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, este rezultatul final: România – Austria 1-0. Un scor care ne oferă șansa de a prinde locul 2 în Grupa H – și un culoar mai bun în play-off – „pe mâna noastră”, […] Articolul VIDEO. Victorie eroică pe filiera Lucescu I – Hagi I – Hagi II: 1-0 cu Austria, în minutul 90+5! Dacă batem în Bosnia, locul 2 e al nostru, iar drumul spre Mondiale devine mai accesibil apare prima dată în Ziariștii.
00:20
Țara-arhipelag cu 55.000 de locuitori șochează Europa: 2-1 cu Cehia, după 4-0 cu Muntenegru! # Ziaristii
Naționala Insuleloe Feroe a reușit o nouă victorie istorică, 2-1 cu Cehia, la doar trei zile de la uluitorul 4-0 cu Muntenegru, în preliminariile CM 2026. Conform Wikipedia, la recensământul de anul trecut, Insulele Feroe – un arhipelag situat între Norvegia, Scoția și Islanda – aveau 54.719 locuitori. Asta înseamnă circa 27.000 de cetățeni de […] Articolul Țara-arhipelag cu 55.000 de locuitori șochează Europa: 2-1 cu Cehia, după 4-0 cu Muntenegru! apare prima dată în Ziariștii.
12 octombrie 2025
17:00
Au trecut aproape 20 de ani de când mi-am susținut doctoratul la Sorbona. În comisie, regretații André Crépin (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) și Hans Sauer (LMU München), precum și Leo Carruthers (Paris IV-Sorbonne), Malcolm Godden (Oxford), Colette Stévanovich (Nancy). Cu câteva săptămâni înainte de susținerea tezei, am avut parte de o rară onoare: am […] Articolul Toamna la Paris apare prima dată în Ziariștii.
15:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 9 noiembrie 2006. Lui Napoleon Bonaparte, împăratul care cucerise o jumătate de Europă, îi aparţine o frază: „Sunt două puteri în lume: Sabia şi Pana de Scris; iar în cele din urmă, prima este întotdeauna cucerită de cea de-a doua”. Scrisul, această sângerare cu cerneală, […] Articolul Mărturie că am existat apare prima dată în Ziariștii.
15:10
Și pentru că „suveraniștii” nu înțeleg deloc care-i treaba cu globalism/sorosism, cuvinte pe care le repetă la nesfârșit, fără să înțeleagă ce spun și crezând că sunt înjurături, am zis să le explicăm în cuvinte simple. Globalism înseamnă libertatea de a călători sau de a te stabili, de a munci sau studia în orice țară […] Articolul Globalism și sorosism apare prima dată în Ziariștii.
14:30
Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, pasagerii de lux din avioanele Nordis – noua formă de jaf&șpagă PSD-istă –, sunt apostolii dezastrului bugetar din România. Ciolacu (secondat de Grindeanu) a băgat țara în șanț, Grindeanu (sfătuit din umbră de Ciolacu) blochează reformele salvatoare. Ca țară, suntem într-un moment critic: ne omoară nordișii! Degeaba se dă Bolojan […] Articolul Ne omoară nordișii apare prima dată în Ziariștii.
10:50
Calcule de calificare la Mondiale: păstrăm șanse dacă nu pierdem cu Austria! Europa fierbe: Albania câștigă în Serbia; Turcia zdrobește Bulgaria; Norvegia, Spania, Portugalia, Anglia și Elveția defilează spre turneul final # Ziaristii
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se apropie de final. Mai sunt trei etape, cele decisive, iar câteva echipe se îndreaptă viguros spre turneul final din SUA, Mexic și Canada (11 iunie – 19 iulie 2026), la care vor participa în premieră 48 de națiuni (față de 32 la ultimele 7 ediții). România joacă […] Articolul Calcule de calificare la Mondiale: păstrăm șanse dacă nu pierdem cu Austria! Europa fierbe: Albania câștigă în Serbia; Turcia zdrobește Bulgaria; Norvegia, Spania, Portugalia, Anglia și Elveția defilează spre turneul final apare prima dată în Ziariștii.
11 octombrie 2025
11:00
România – Austria: victoria ne duce aproape de locul 2, care deschide un drum mai bun spre Mondiale. Super-cote pentru meciul crucial de duminică # Ziaristii
Selecționata lui Mircea Lucescu se luptă pentru a rămâne în cărțile calificării și întâlnește, pe Arena Națională, cel mai greu adversar al grupei de calificare la Mondialul nord-american din 2026. România – Austria se joacă duminică, de la ora 21.45, live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, SuperPariuri, BetBuilder, Cote Mărite […] Articolul România – Austria: victoria ne duce aproape de locul 2, care deschide un drum mai bun spre Mondiale. Super-cote pentru meciul crucial de duminică apare prima dată în Ziariștii.
10 octombrie 2025
21:00
Este clar că Nicușor Dan nu este gomosul ăla formalist din sistem, pregătit de sistem să dea onorul, pregătit de sistem să stea cum îl pui. Și nici genul de aiurit neatent la detaliile care contează, lipsit de concentrare pe obiectivele esențiale și pe alegerea celor mai bune mijloace de a le atinge. Mă uit […] Articolul Nicușor la onor apare prima dată în Ziariștii.
20:00
„Poporul imaculat”, strămoșii geniali, nostalgia pentru trecutul comunist și împotrivirea la reforme # Ziaristii
„POPORUL ROMÂN ESTE INVINCIBIL! România este CEA MAI IMPORTANTĂ țară din lume!”; „Românii s-au trezit în conștiință! Valul nu mai poate fi oprit!”; „Suntem un popor de luptători. Suntem un popor creator”; „Sub soarele iubirii și al credinței punem ROMÂNIA și ROMÂNII pe primul loc de fiecare dată!” – sunt câteva dintre mesajele lansate de […] Articolul „Poporul imaculat”, strămoșii geniali, nostalgia pentru trecutul comunist și împotrivirea la reforme apare prima dată în Ziariștii.
07:30
Cod roșu de prostie în București-Ilfov. Au închis școlile pentru o banală ploaie de toamnă. Muniție pentru extremiști # Ziaristii
Ciclonul Barbara, care a lovit sud-estul României miercuri, 8 octombrie, a devenit ciclonul prostiei administrative cel puțin în București și în județul Ilfov. Mobilizarea în fața unor pericole specifice codului roșu de inundații a fost normală, cu excepția deciziei de a închide școlile, inclusiv facultățile. Aceasta a fost o aberație populistă, în condițiile în care […] Articolul Cod roșu de prostie în București-Ilfov. Au închis școlile pentru o banală ploaie de toamnă. Muniție pentru extremiști apare prima dată în Ziariștii.
9 octombrie 2025
16:12
Un cunoscut influencer socialist zice că ce face acum guvernul este liberalism. Nu este. Dimpotrivă. Probabil cel mai mare rău pe care îl face Guvernul Bolojan este să lase impresia că e „liberal”. Cu așa liberalism, nici nu-i de mirare că lumea devine socialistă. Mă refer la o emisiune a domnului Pătraru. Are dreptate cu […] Articolul Ăsta nu e liberalism! apare prima dată în Ziariștii.
16:12
În România, dacă intri în anumite biserici după ce semnezi controlul judiciar, nu se aude rușinea, ci sunetul clopotelor. Episodul de la Buftea e doar o nouă dovadă a felului în care credința este instrumentalizată politic în România. Și de către politicieni, dar și de o bună parte a Bisericii. Călin Georgescu spune că “poate […] Articolul Rușinea clopotelor apare prima dată în Ziariștii.
16:12
În loc să-i confiște averea și să-l pună să plătească întregul prejudiciu produs statului român, gașca savoneiardă l-a lăsat pe individ cu banii în buzunar. Cu zeci de milioane de euro, adică! Iar acum, fostul pușcăriaș și turnător securist – probabil, una dintre cele mai abjecte prezențe din viața Cetății românești postdecembriste – este umanizat […] Articolul Spălătorii de cadavre apare prima dată în Ziariștii.
16:12
Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de luni că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”. Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău? Aşa […] Articolul Cod Roşu de Gigel Viteazu apare prima dată în Ziariștii.
16:12
Situația din Franța este interesantă de observat pentru publicul român din perspectiva stării finanțelor publice, dar și a instabilității politice create de lipsa unei majorități parlamentare. În Republică franceză, partide cu orientări și interese divergente nu reușesc, de mai bine de un an, să formeze o coaliție de guvernare și să dea țării un buget. […] Articolul Criza politică din Franța pe înțelesul tuturor apare prima dată în Ziariștii.
16:12
Primăria Bucureștiului vrea să pună o taxă pe mașinile înmatriculate în afara Bucureștiului. Niște socialiști! Când stai să te gândești, ideea asta nu e departe de pornirile maniacale împotriva imigranților care ne fură locurile de muncă (de parcă ar fi mulți români dornici să călărească bicicleta cu rucsacul în spate). Și se aseamănă, cumva, cu […] Articolul O nouă aberație: taxa pe București apare prima dată în Ziariștii.
16:12
O gafă uriașă arată cum Trump îi ordonă procurorului general persecutarea adversarilor politici # Ziaristii
Președintele Donald Trump se află în mijlocul unui nou scandal, în urma uni gafe care arată cum încearcă el să folosească puterea pentru a lichida opoziția politică. Donald Trump (79 de ani) a postat pe platforma sa, Truth Social, un mesaj destinat, aparent, procurorului general al SUA, Pam Bondi (59 de ani), fost procuror general […] Articolul O gafă uriașă arată cum Trump îi ordonă procurorului general persecutarea adversarilor politici apare prima dată în Ziariștii.
8 octombrie 2025
13:20
Numele oficial al țării este Republica Chineză, o denumire urmată uneori, aproape ca o scuză, de paranteza „(Taiwan)”. O fantomă a unui război civil pierdut, care persistă în documente și în siglele mari de la intrările în instituții, dar a dispărut aproape complet din vorbirea curentă. În realitate, toată lumea îi spune Taiwan. Chiar și […] Articolul Ăștia sunt chinezi sau nu sunt chinezi? Jurnal taiwanez (II) apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Am filmat, pentru „Colecționarul de istorie”, un episod despre istoria propagandei. Unul dintre afișele pe care l-am rugat pe invitatul meu să le comenteze este cel din imaginea de mai jos. Traducerea afișului de acum 84 de ani. „Hitler vrea să credem asta: Democrația e pe moarte. Forțele noastre armate sunt slabe. „Noua Ordine” este […] Articolul Putin n-a inventat nimic: ne livrează propaganda lui Hitler apare prima dată în Ziariștii.
08:10
Imaginea zilei: bătrânul și fetița de pe mașina scufundată în canal. Cei doi au fost salvați in extremis # Ziaristii
O imagine incredibilă, prin dramatismul ei, a fost surprinsă marți, în comuna Băiculești din județul Argeș. Un bătrân și o fetiță stau cu picioarele în apă, pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal de fugă, așteptând sosirea salvatorilor. S-a întâmplat în comuna Băiculești, județul Argeș. Un bărbat de 76 de ani a urcat la volanul […] Articolul Imaginea zilei: bătrânul și fetița de pe mașina scufundată în canal. Cei doi au fost salvați in extremis apare prima dată în Ziariștii.
