Nu e ideologie, e imbecilitate!
Ziaristii, 26 octombrie 2025 14:20
Ce e și ce nu e ideologie? Definiția mea simplă: ideologia pune ideile deasupra realității. Aderența la real nu e ideologie. Să spui (cum fac conservatorii) că există doar două sexe nu e ideologie. E banala afirmare a realității. Să construiești (ca sexo-marxiștii) nu știu câte genuri și să le inventezi drepturi, pronume, mișcări civice, […]
• • •
Acum o oră
14:20
Acum 4 ore
11:00
Încă o mutare în mass-media care confirmă organizarea „de cazarmă" a frontului rusesc de destabilizare a României: gazetarul putinist Ion Cristoiu a fost cooptat de televiziunea putinistă Realitatea Plus, pentru „viziunea clară" a născătorului de pui vii. Realitatea Plus, cunoscută și ca Marș TV sau Kremlin TV, promovează insistent noua sa achiziție editorială: Ion Cristoiu […]
Acum 6 ore
09:40
VIDEO. Patriarhul Bartolomeu, aflat acum la București, e o țintă a Rusiei. Putinistul Longhin Jar l-a blestemat satanic: „spurcatul, ereticul și ucigașul”, „fiară sălbatică”, „împielițatul diavol”, „jgheab bătrân și împuțit”, „sângele îi curge pe buze, pe labe, pe piept” # Ziaristii
Invitatul special al Bisericii Ortodoxe Române, la istoricul eveniment de duminică, 26 octombrie – sfinţirea picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale –, este Patriarhul Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului. În ultimii ani, acesta a devenit ținta injuriilor satanice ale „agenților în sutană" ai Rusiei putiniste, pentru „vina" de a fi recunoscut în 2018 […]
Ieri
09:30
La Marș TV, duamna Anca e declarată deja câștigătoarea alegerilor la Prmăria Capitalei. Înainte de emisiune s-a prezentat la raport Mihai Neamțu de la AUR, care a băgat niște limbi specifice și a zis că e damă bună și că unitatea suveraniștilor în această grea situație tre' să fie beton, nu se permite nicio fisură, […]
00:50
Etapa a 14-a a Superligii 2025-2026 e cea în care FCSB și CFR continuă drumul spre play-off, Craiova și Rapid vor să mărească distanța față de ele, iar Cristiano Bergodi debutează la U Cluj – a zecea echipă din fotbalul românesc ajunsă în CV-ul antrenorului italian. Vezi Oferta Superbet pentru runda #14 și alege inspirat! […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Prea mici pentru Europa: FCSB – Bologna 1-2, Craiova – Noah 1-1. Locul 28 (din 36) pentru ambele. Ce să căutăm în Liga Campionilor?! # Ziaristii
Meciurile de joi seară, din cupele europene la fotbal, au confirmat faptul că echipele românești sunt sub nivelul competițiilor la care participă. FCSB și Univ. Craiova au un bilanț total mediocru: o victorie, un egal și trei înfrângeri. Visul formațiilor de top din România de a juca în Liga Campionilor pare nu doar o himeră, […]
05:40
Tucă intră în istorie: prima emisiune online sancționată pentru fake news. Au contribuit Cristoiu și Georgescu # Ziaristii
Trioul putinist Marius Tucă – Ion Cristoiu – Călin Georgescu a adus trustului de presă Gândul, patronat de purtătorul-de-șpăgi Radu Budeanu, prima sancțiune din istoria emisiunilor online din România. CNA a sancționat dezinformările specifice propagandei ruse. Premieră istorică: Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aplicat marți, 21 octombrie, cea dintâi sancţiune pentru zona emisiunilor online. […]
23 octombrie 2025
14:50
Universitatea Craiova – Noah: erupe „vulcanul” din Bănie! Oltenii, în fața unei premiere istorice # Ziaristii
Joi, de la ora 22.00, pe stadionul „Ion Oblemenco", Universitatea Craiova caută primele puncte în grupa din Conference League. Ar fi prima victorie sau primul punct al oltenilor într-o mega-grupă a europeană, format în care participă pentru întâia dată. Adversarii Craiovei sunt armenii de la Noah, care au început cu dreptul această fază a competiției, […]
10:50
E stupefiantă ușurința cu care nostalgicii perioadei comuniste, în special georgiștii, uită mizeria, sărăcia atroce în care trăiau copiii României înainte de 1989. Câți își mai amintesc de oribilele orfelinate comuniste în care părinții își depuneau copiii pentru că nu aveau cu ce-i hrăni, de centrele pentru copii "irecuperabili" în care erau aruncați să moară […]
09:00
La reels-ul anterior cu hidrocentralele a apărut la comentarii un tip special de dobitoc, cu punctaj adânc. Cică am făcut un PNRR OZN, că am inclus centralele pe gaz şi metroul acolo, că nu era timp să se facă. Hmmm… Deci, oamenii Olguței de la compania de stat căpuşată de PSD, care au trimis proiectul […]
22 octombrie 2025
16:00
Sunt patetici rău magaioții de la noi. Amplifică toate prostiile legate de idolul lor violator de femei. Conservator, adică. Acum ar fi apărut informații cu privire la întâlnirea de pe covorul roșu din Alaska dintre cei doi smintiți – unul criminal dovedit internațional, altul violator dovedit. Vezi Doamne, Putin l-ar fi îmbârligat cu povești pe […]
12:10
Păcăleala cu hidrocentralele. Ministrul Ivan inventează „mormoloci” și sabotează singura soluție reală: stocarea # Ziaristii
Ministrul Ivan creează isterie cu prețuri și hidrocentrale, dar sabotează singura soluție reală: a blocat proiectele de stocare. Informația pe scurt: PSD a inventat o cabală useristo-bruxelleză vinovată pentru problemele din energie. Isteria anti-verde nu se pupă cu faptul că guvernele PSD au decis închideri de capacități, când asta era la modă. PNRR a oferit soluția […]
10:00
Au apărut cifrele pentru luna septembrie. Aveți impresia că se fac mari reduceri de cheltuieli? Din păcate, absolut deloc. Cheltuielile cresc din nou. Cresc cu 7,4 miliarde lună-la-lună. Deci, nici luna asta politicienii nu strâng cureaua. Iar veniturile lună-la-lună cresc cu 6,5 miliarde, pe fondul creșterilor de taxe. Aici sunt taxele mărite care au scăzut […]
09:30
Anul 1941 a fost unul tragic pentru Bucovina, dar și pentru Basarabia. Românii care s-au trezit peste noapte în altă țară (URSS) își doreau un singur lucru: să se mute printre români. Ar fi vrut să treacă granița în România, pentru a scăpa de Uniunea Sovietică. Pe 1 aprilie, sute sau chiar mii de români […]
08:20
Am observat ceva: cum aude de moartea unei celebrități relativ tinere, secta antivaccinistă (care a încorporat rapid și cultul georgist) se bucură dacă află că mortul fusese vaccinat anti-Covid. Secta e convinsă că, la ani de zile de la Covid, orice moarte, subită sau la capătul unei lupte cu cancerul, e cauzată de vaccin. Printre […]
08:20
Putin a ridicat-o de de stradă pe cea care cu trei zile în urmă a organizat un protest la adresa lui, în Sankt Petersburg. Versurile cu „bătrânul din grotă" sunt deja în mintea multor tineri, care vor duce mesajul mai departe. Îl vor transforma, mai devreme sau mai târziu, în libertate. Femeia riscă ani grei […]
08:00
Incredibil ce idiot a ajuns la Casa Albă! De necrezut. Așa ceva rar întâlnești în istorie, chiar și la state bananiere. Relatarea făcută de istoricul Armand Goșu, citând prestigioasa publicație «Financial Times», spune totul. Nivelul ororii care vine de peste Ocean a crescut exponențial de când Donald Trump a revenit la Casa Albă. Cu un […]
06:40
Niște gardieni ai Constituției s-au șters cu ea la fund. Ce stat de drept, ce egalitate în fața legii pensionării cu pensie de stat? Hârtie igienică. Amănunte, detalii… Cum să se pensioneze bieții la 65 de ani, ca tot omul de rând? Cum să li se calculeze pensia ca nouă, ceilalți, plebea? Cum să-și plătească […]
06:00
CCR a spus că respinge legea reformei pensiilor magistraților pentru că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe lege, până la adoptare. Conform Curții Constituționale, Guvernul trebuia să aștepte 30 de zile acest aviz, pentru cǎ CSM este garantul independenței justiției. Câteva întrebări. 1. Guvernul de ce nu a așteptat 30 de zile, ci doar […]
05:10
Propaganda orbanistă arată identic cu cea AUR-istă sau putinistă. Anti-UE, pro-Rusia, cu Trump în rolul de idiot util, care justifică orice mizerie putinistă și orbanistă. Noroc cu inteligența artificială (AI), care poate crea o realitate paralelă, în care călăul de la Kremlin devine lider vesel și onorabil, garantat Trump și Orban, iar Peter Magyar (liderul […]
04:30
La a doua ediție în formatul revoluționar cu o singură grupă de 36 de echipe (în loc de 8 grupe a câte 4 formații, cum a fost până în 2024), Liga Campionilor la fotbal devine un spectacol total. Rolul decisiv pe care-l poate avea golaverajul în departajarea pentru locurile 1-8, 9-16 sau 17-24 face ca, […]
20 octombrie 2025
11:50
VIDEO. Fostul senator Dumitru Pelican se plânge că „sorosiștii” i-au umblat la prezoane! Și tot n-au reușit să-l răpună… # Ziaristii
Delir de tip paranoid al unui fost senator al României, acum pensionar special. Putinistul Dumitru Pelican, mare apărător al corupților pe vremea USL și pro-rus înrăit în ultimii ani, a bravat la Realitatea Plus, oficina putinismului valah. Afirmațiile lui Pelican necesită control de specialitate. Fost senator USL în mandatul 2012-2016, pensionarul special Dumitru Pelican (68 […]
08:10
E multă lume mâhnită de trolii sau cocalarii reali, bărbați sau femei, care ne înjură gros pe la postări sau ne trimit insulte agramate și întotdeauna cu referințe sexuale prin mesaje private. E ceva concurs la ei, gen „Cine știe să scuipe pe o distanță mai lungă", „Cine poate scoate cea mai grețoasă insultă", „Cine […]
01:50
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, realizezi că lumea asta îți aparține tot mai puțin. Totodată, simți că multe din ea îți aparțin mai mult decât celor veniți mai târziu sau de altundeva în geografia ta tot mai îngustă. O parte din tine se desprinde de locuri și lucruri, alta se atașează și mai tare. […]
01:30
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 16 noiembrie 1995. Am făcut cunoştinţă săptămâna trecută cu un geniu, care a vrut să se angajeze în redacţia săptămânalului nostru. Ziarist. Cu diplomă. Părându-mi-se însă tânăr de tot, prea tânăr, l-am întrebat: – Dar câţi ani ai, bădie, că parcă arăţi prea tânăr pentru […]
19 octombrie 2025
22:40
Zilele trecute, omul de televiziune Dan Negru, aflându-se la un meci de fotbal la Arena Naţională din Bucureşti, a declarat: „Unul dintre cei mai frumoşi oameni pe care i-am întâlnit a fost Nicolae Dabija". Vedeta TV a adăugat: „Aţi observat că nimeni nu mai vorbeşte despre speranţa de unire a lui Dabija, Vieru?" Şi, pornind […]
21:40
Un element definitoriu a ceea ce se numește trupism este mitocănia. S-au făcut și mici culegeri cu emanațiile acestui individ ce a arătat la finalul primului mandat, în timpul vandalizării Capitoliului, la ce ar trebui să se aștepte lumea în al doilea mandat. În comparație cu ceea ce se întâmplă acum, primul mandat al lui […]
16:50
Peter Hegseth, secretarul american pentru Război, a afirmat apăsat că pacea în Ucraina se poate înfăptui „nu atunci când folosești cuvinte puternice sau când dojenești cu degetul", ci „atunci când ai capacități militare puternice și reale, pe care adversarii le respectă". Really!? Carevasăzică, după ce Trump l-a șantajat militar pe Zelenski… … după ce a […]
10:10
Colapsul FCSB a atins dimensiuni abisale: 1-2 cu ultima clasată, Metaloglobus! Un singur punct din 9 în partidele cu echipele nou-promovate. Becali e disperat: „Nu mai am echipă! Fotbaliștii au devenit ne-fotbaliști!” # Ziaristii
Campioana ultimelor două ediții, FCSB, își continuă parcursul mizerabil în Superligă. Etapa a 13-a i-a adus o nouă înfrângere, a 6-a, deși adversară i-a fost ultima clasată, Metaloglobus București, care nu bătuse pe nimeni în primele ei
06:40
Scriam acum câteva luni despre lipsa noastră de responsabilitate, ca popor. După o altă tragedie, pe șoseaua E85. Și nu e doar a autorităților! E și a noastră, a fiecăruia dintre noi. Atunci când nu încheiem o asigurare pentru locuință. Măcar pe cea obligatorie, care costă 130 de lei pe an, pentru o construcție din […] Articolul E și lipsa noastră de responsabilitate! apare prima dată în Ziariștii.
18 octombrie 2025
09:30
Nicușor Dan: „Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă!”. Ilie Bolojan: „Foarte probabil, acest bloc va trebui demolat” # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde explozia produsă de o acumulare de gaze a omorât 3 oameni, a rănit alți 17 și a distrus ori avariat zeci de apartamente. Mesajul transmis de Nicușor Dan est atipic prin stilul său direct și tranșant. „Este revoltător și inadmisibil ca, […] Articolul Nicușor Dan: „Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă!”. Ilie Bolojan: „Foarte probabil, acest bloc va trebui demolat” apare prima dată în Ziariștii.
17 octombrie 2025
20:20
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, de la ora 20.30, va umple Arena Națională și va reprezenta un meci al confirmării sezonului excelent prin care trec echipele lui Zeljko Kopici și Constantin Gâlcă. Live pe Superbet, cu Streaming Exclusiv și Cote Speciale pregătite unui meci aparte. Vezi Oferta pentru Dinamo – Rapid și alege […] Articolul Cote Speciale până la 50 pe Dinamo – Rapid! apare prima dată în Ziariștii.
16:50
Statul român actual nu mai are capacitatea să se autoreformeze, mi-a spus fostul premier Dacian Cioloş în interviul pe care mi l-a acordat. În acest moment, România mai poate fi reformată doar prin presiune din exteriorul sistemului, a adăugat politicianul, care la un moment dat m-a surprins cu afirmația: „Încerci să schimbi lucrurile prin evoluţie. […] Articolul Statul român nu mai are capacitatea de a se autoreforma! apare prima dată în Ziariștii.
16:10
Mână criminală la blocul din Rahova: cineva a rupt sigiliul montat ieri și a dat drumul gazelor! # Ziaristii
Tragedia din cartierul bucureștean Rahova ia o turnură de film polițist: cineva – nu se știe cine – ar fi rupt sigiliul pus joi de o echipă Distrigaz și ar fi repornit ditribuirea gazului în blocul de pe Calea Rahovei nr. 317! Aceată situație a fost constatată de lucrătorii Distrigaz vineri dimineață, cu puțin timp […] Articolul Mână criminală la blocul din Rahova: cineva a rupt sigiliul montat ieri și a dat drumul gazelor! apare prima dată în Ziariștii.
12:10
VIDEO. „Bomba cu gaz” din sectorul clanului Piedone: 3 morți, 17 răniți și multe apartamente distruse, la 10 ani de la Colectiv # Ziaristii
Clanul Piedone atrage nenorocirea: unde se mută și acest tandem corupt-medieval, acolo au loc accidente grave, cu morți și răniți. La 10 ani după incendiul de la clubul Colectiv (Sectorul 4, primar Piedone I), a venit explozia din cartierul Rahova (Sectorul 5, primar Piedone II). Cauza: aceeași indolență față de lege, pe suportul malign al […] Articolul VIDEO. „Bomba cu gaz” din sectorul clanului Piedone: 3 morți, 17 răniți și multe apartamente distruse, la 10 ani de la Colectiv apare prima dată în Ziariștii.
08:40
Am pus recent pe pagina de Facebook un promo la un articol de pe Comunitatea Liberală cu palatul lui Viktor Orban. A devenit neașteptat un post viral, jumătate din comentarii de la suveraniști care au avut o criză: aoleu, suveraniștii nu fură! Cu fel de fel de manifestări ale conflictului interior. Cele mai mizere comentarii […] Articolul Suveraniștii nici nu știu cât de corupt este Viktor Orban apare prima dată în Ziariștii.
07:40
„Managerul-minune” al Spitalului Militar „Carol Davila” din București, Florentina Ioniță-Radu (general cu două stele), era de fapt creierul unui grup infracțional cinic și veros, care „sifona” milioane de euro din bani publici. Neclintită din funcție timp de aproape 12 ani, doamna general-maior a fost dată afară de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, chiar în ziua declanșării […] Articolul Hoțiile doamnei general de la Spitalul Militar Central. Era directoare de 11 ani apare prima dată în Ziariștii.
16 octombrie 2025
22:20
Sora lui Carmen Dan, reținută pentru escrocherii de 1,3 milioane de euro! Înșela medici stomatologi, vânzându-le mașini și case pe care nu le avea. Se folosea de poziția soțului ei în SGG # Ziaristii
Simona Stan, sora sinistrei Carmen Dan (mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea la „marea gazare” din 10 august 2018), a fost reținută joi, după o serie de percheziții efectuate de polițiști în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Simona Stan este acuzată că, alături de o altă femeie, a înșelat 6 persoane, dintre […] Articolul Sora lui Carmen Dan, reținută pentru escrocherii de 1,3 milioane de euro! Înșela medici stomatologi, vânzându-le mașini și case pe care nu le avea. Se folosea de poziția soțului ei în SGG apare prima dată în Ziariștii.
18:10
Cel mai deștept pușcăriaș și cei mai proști gardieni, în închisoarea care i-a găzduit pe Ceaușescu, Dej și Iliescu-tatăl. „Deținutul a obținut parola prin neglijența unor angajați” # Ziaristii
În Penitenciarul din Târgu Jiu (județul Gorj) se află cel mai deștept deținut și cei mai proști gardieni. Pușcăriașul a făcut șah-mat întregul sistem de scuritate cibernetică al închisorii. S-a distrat pur și simplu cu bazate de date ale „fortăreței” și cu conturile bancare ale altor deținuți. Tocmai aceștia l-au turnat, polițiștii habar n-aveau ce […] Articolul Cel mai deștept pușcăriaș și cei mai proști gardieni, în închisoarea care i-a găzduit pe Ceaușescu, Dej și Iliescu-tatăl. „Deținutul a obținut parola prin neglijența unor angajați” apare prima dată în Ziariștii.
08:50
Hamas le-a tras țeapă: unul dintre cadavrele predate Israelului, în aplauzele lui Trump, nu este al unui ostatic! # Ziaristii
Armata israeliană a anunţat miercuri că unul dintre cadavrele predate de Hamas în urmă cu o zi, ca parte a acordului de încetare a focului, nu este al unui ostatic care a fost ţinut în captivitate în Gaza. Escrocheria Hamas sporeşte tensiunile legate de armistiţiul fragil din războiul de doi ani, relatează agenția Associated Press, […] Articolul Hamas le-a tras țeapă: unul dintre cadavrele predate Israelului, în aplauzele lui Trump, nu este al unui ostatic! apare prima dată în Ziariștii.
08:10
Viziune super-optimistă: „Rusia e deja game over. Se va prăbuși total și terminal. Va fi epic” # Ziaristii
„Se vor prăbuși total și terminal. Și va începe prăbușirea din decembrie / ianuarie”, scrie consultantul financiar Andrei Caramitru despre Rusia lui Putin. O perspectivă extrem de optimistă, care ar rezova atât problema războiului din Ucraina, cât și mare parte din problemele socio-economice din Europa, generate de efortul de război. Dar e doar o viziune, […] Articolul Viziune super-optimistă: „Rusia e deja game over. Se va prăbuși total și terminal. Va fi epic” apare prima dată în Ziariștii.
15 octombrie 2025
16:50
Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului de parlamentari la 300. Dacă ne luăm după declarații, mai toate partidele susțin 300 de parlamentari. La vot, însă, doar 12 senatori au fost pentru. Da, ați citit bine: doar 12. 81 au votat să-l amâne (să-i prelungească termenul de adoptare tacită). 12 au […] Articolul Șmenul 300 apare prima dată în Ziariștii.
14:30
Se cunosc 28 dintre cele 48 de echipe de la Mondialul din 2026! Una singură e din Europa. Dramatism extrem în Africa # Ziaristii
Africa și-a stabilit cele 9 echipe calificate la Campionatul Mondial de anul viitor. Printre ele, o mare surpriză: Capul Verde. Lipsesc, în schimb, Nigeria și Camerun, care se vor bate în play-off pentru ultimul bilet spre Paradis. Europa și-a mai limpezit apele, dar matematic are o singură certitudine: Anglia. Asia plusează și ea cu încă […] Articolul Se cunosc 28 dintre cele 48 de echipe de la Mondialul din 2026! Una singură e din Europa. Dramatism extrem în Africa apare prima dată în Ziariștii.
07:20
Deoarece lumea modernă apreciază viteza, confortul și simplitatea, instituțiile financiare nebancare au dezvoltat programe care-ți permit să soliciți credite online fără a fi nevoie să mergi fizic la bancă. Astfel de împrumuturi sunt convenabile și sunt potrivite în special pentru cei care-și prețuiesc timpul și confortul. Posibilitatea de a aplica, de a primi aprobare și […] Articolul (P) Credite fără verificare ANAF, rapide și sigure apare prima dată în Ziariștii.
07:10
Praga este un oraș care fascinează fiecare vizitator prin amestecul său unic de istorie, cultură și arhitectură. Capitala Cehiei, cunoscută și sub numele de „orașul celor 100 de turnuri”, este o destinație în care fiecare colț spune o poveste, iar fiecare piață amintește de o epocă trecută. Plimbându-te pe străzile sale, te vei simți cufundat […] Articolul Locuri de neratat când vizitezi Praga apare prima dată în Ziariștii.
03:00
L-au convocat pe putinist la mobilizarea anti-ruși! „Lt. Gușă Cozmin se prezintă la UM 02210 din Garnizoana București” # Ziaristii
Surpriză pentru putinistul înrăit Cozmin Gușă: a primit din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN) un „ordin de chemare”, ca rezervist, la „exerciții și antrenamente de mobilizare” în Garnizoana Ghencea. Gușă spune că nu se va prezenta, caz în care ar putea primi o amendă de maximum 1.215 lei. Fost deputat PDL, fost secretar general al […] Articolul L-au convocat pe putinist la mobilizarea anti-ruși! „Lt. Gușă Cozmin se prezintă la UM 02210 din Garnizoana București” apare prima dată în Ziariștii.
14 octombrie 2025
21:10
Când Ucraina a vrut să adere la UE și la NATO, Rusia a amenințat Kievul cu repercusiuni. În Ucraina, alegerile au fost câștigate de forțe pro-europene, dar Rusia nu le-a recunoscut. A trimis apoi sute de mii de soldați la graniță. Foarte mulți n-au crezut că se va întâmpla una ca asta, dar Rusia – […] Articolul La început au fost amenințările apare prima dată în Ziariștii.
08:50
„Liberalizarea” pieței de energie este o glumă bună, dar proastă. Cea mai mare parte a producției de energie este de stat. Transportul energiei electrice este integral de stat. Distribuția energiei este tot de stat. Reglementarea pieței o face tot statul. Este o glumă proastă să vorbești de prețuri și liberalizare în acest caz. Mai ales […] Articolul Jaful de pe piața energiei apare prima dată în Ziariștii.
13 octombrie 2025
15:00
Tatăl meu a fost un luptător pentru identitatea noastră românească. Şi-a iubit neamul, limba şi istoria, spunându-i României – Acasă. Însă dragostea lui pentru neamul acesta şi pentru tot ce înseamnă românesc a pornit încă din copilărie, atunci când a găsit în podul casei bunicului său cărţi româneşti. Dacă nu ar fi găsit acele cărţi, […] Articolul Cărţile dictează caracterul apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se apropie de final. În zona europeană mai sunt două etape, cele din luna noiembrie, decisive pentru calificarea turneul final din SUA, Mexic și Canada (11 iunie – 19 iulie 2026), la care vor participa în premieră 48 de națiuni (față de 32 la ultimele 7 ediții). Victoria […] Articolul 15 concluzii după meciul România – Austria apare prima dată în Ziariștii.
