Harrison Ford despre Donald Trump: „Nu cunosc un criminal mai mare în istorie”. Actorul e speriat de ignorarea de către SUA a schimbărilor climatice
Ziaristii, 3 noiembrie 2025 07:30
Legendarul actor american Harrison Ford a lansat un atac virulent la adresa președintelui Donald Trump, pe care-l consideră „cel mai mare criminal din istorie". Motivul: refuzul liderului MAGA de a combate încălzirea globală. Într-un intervu acordat cotidianului britanic The Guardian, marele actor Harrison Ford (83 de ani) a spus că președintele Donald Trump (79 de
• • •
Acum 30 minute
07:30
Legendarul actor american Harrison Ford a lansat un atac virulent la adresa președintelui Donald Trump, pe care-l consideră „cel mai mare criminal din istorie". Motivul: refuzul liderului MAGA de a combate încălzirea globală. Într-un intervu acordat cotidianului britanic The Guardian, marele actor Harrison Ford (83 de ani) a spus că președintele Donald Trump (79 de
Acum 4 ore
05:10
Isterica Amalia Bellantoni a fost reținută împreună cu soțul ei sicilian. Și-au bătut și jefuit vecinii pensionari, cărora le-au confiscat telefoanele # Ziaristii
Amalia Bellantoni, politiciană trecută pe la SOS și susținătoare a AUR, doarme în această noapte în arestul Poliției Capitalei. La fel și soțul ei, italianul sicilian Domenico Bellantoni. Ajutați de un alt bărbat, soții Bellantoni au bătut și tâlhărit un cuplu de pensionari, care le sunt vecini și cu care împart o curte comună în
Acum 24 ore
12:40
Trenul groazei în Anglia: 10 pasageri înjunghiați, dintre care 9 sunt în stare foarte gravă # Ziaristii
Un atac oribil a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 19.30, lângă Cambridge, în trenul care circula de la Doncaster (oraș din nordul Angliei) către o gară din Londra. Doi indivizi, înarmați cu „un cuțit mare", au înjunghiat 10 pasageri, dintre care 9 „au răni care le pun viața în pericol". „Un incident îngrozitor",
09:30
Minciuni grosolane ale celui mai agresiv politician. George Simion e deja martir: „Adversarii noștri pun mâna pe gloanțe și trag”. El apelează la paza SPP, „pentru a preveni un asasinat” # Ziaristii
Președintele AUR, George Simion, încearcă să-și compună o imagine de „martir în viață", deși violența clocotește în tabăra sa de extremiști, nu în cea a „reziștilor", cum îi numește el pe criticii săi. El apelează la protecția SPP, ba chiar cere ca ș sediul AUR să fie păzit pe banii românilor! Prezent sâmbătă la conferința
Ieri
12:40
Nicușor Dan va fi alături de Cătălin Drulă la lansarea candidaturii acestuia la Primăria Capitalei. Constituția nu-i interzice # Ziaristii
Desemnarea oficială a lui Cătălin Drulă drept candidat al USR în alegerile pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, 2 noiembrie. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan, fondatorul și primul președinte al USR. Duminică, USR va organiza două evenimente: o conferință municipală a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului
11:20
Un mare furnizor de energie intră pe piața românească. Cifra sa de afaceri: 22,7 miliarde de euro pe an # Ziaristii
Liberalizarea pieței de energie a produs un șoc al prețurilor pentru populație, dar încurajează concurența în acest domeniu strategic, ceea ce va duce la însănătoșirea pieței și, probabil, scăderea prețurilor (care va trebui susținută, însă, și cu noi capacități de producție). Compania Centrica, un gigant între furnizorii mondiali de energie, a decis să intre și
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
În ce capcană mortală au picat trumpiștii români, prin manevra idolului lor de la Casa Albă! Au intrat în blocaj logic, s-au trezit ridiculizați de propriile teorii aberante, care se bat cap în cap. De miercuri până joi a ieșit un mat fulgerător, în două mutări. Nici marii maeștri n-ar reuși așa ceva! Mutarea numărul
20:50
Foarte puțini înțeleg ce reprezintă „pacifismului rusesc", confundându-l cu lupta nobilă împotriva războaielor nedrepte și cu voința popoarelor de a trăi în pace. Oricât ar părea de neverosimil sau paradoxal, „pacifismul rusesc" este o armă devastatoare a războiului hibrid, menită să înșele și să prostească zeci de milioane de oameni, să pregătească psihologic o țară
11:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât este atât cauză, cât și efect în formarea echilibrelor macroeconomice. De aceea, cursul nominal de schimb reprezintă o variabilă importantă, atât pentru politicile macroeconomice clasice, cât și pentru cea mai nouă politică de stabilizare,
09:20
Vestea bună a ultimelor zile este aceea că partidul lui Javier Milei a câștigat alegerile parlamentare din Argentina. Este o veste excelentă inclusiv pentru România. Javier Milei arată lumii întregi că liberalismul autentic funcționează. Și dă rezultate nu doar economice, ci și politice. Cu toată propaganda internațională făcută contra lui (inclusiv în presa din România),
08:20
Privesc cu duioșie la trumpiștii de România (niște conserve putiniste în mare măsură, dar nu toți), cum încearcă ei să găsească o explicație pro-Trump la decizia acestuia de a retrage trupe din coasta agresorului rus. Trump va lăsa vulnerabilă această parte de Europă care a suferit mult de pe urma muscalilor, dar și de pe
07:00
Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. Și ne-am trezit cu o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat PSD-ist. Asta este corupția "europeană": bara din stânga este vârsta de pensionare a magistraților din România, celelalte
05:20
Fiindcă aseară n-am apucat să văd în direct bocetele duamnei Anca, prilejuite de anunțul candidaturii sale la PMB, am zis să văd urmarea în seara asta. Oricum, azi are ultima emisiune înainte de grozava înfruntare, fiindcă, legal, n-are voie să se promoveze singură prin emisiuni dedicate sieși la Marș TV, deși nu are nimeni vreo
03:50
Document extraordinar în cazul retragerii trupelor SUA din România. Hegseth e „tamponat”, iar Trump lingușit de șefii Comisiilor de Apărare din Congres – republicani de-ai lor / „Ne opunem ferm” / „Decizia transmite un semnal greșit Rusiei” / „Subminează descurajarea” / „Riscă să invite o agresiune rusă suplimentară” / „România și-a asumat riscuri politice, militare și economice pentru apărarea aliaților NATO” # Ziaristii
Un document formidabil a fost emis miercuri de doi congresmeni-cheie de la Washington, la scurt timp după ce Pentagonul a comunicat reducerea cu circa 600 de militari a trupelor americane staționate în România. Comunicatul semnat de șefii Comisiilor de Apărare din Senat și din Camera Reprezentanților, ambii de la Partidul Republican, cere imperativ Pentagonului să-și
29 octombrie 2025
11:20
Trump slăbește flancul sud-estic al NATO: retrage 600 de militari din România, plus alte mii din Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Va fi „atrofiată” baza militară de la Kogălniceanu, cea mai apropiată de Crimeea # Ziaristii
Decizie periculoasă luată de președintele american Donald Trump: SUA își retrage circa 600 de militari din România, începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să mențină doar aproximativ 1.000. Va fi afectată baza militară de la Mihail Kogălniceanu, nu și cele de la Deveselu și Câmpia Turzii. Semnalul este foarte prost, părând să încurajeze o Rusie
01:10
Citesc în presă: „PSD, atac furibund la Bolojan: «Un om orbit de orgoliu, care blochează statul. Nu putem tolera asta»" / „PSD a declanșat un atac concertat asupra premierului Ilie Bolojan. Primul care l-a criticat pe Bolojan a fost chiar președintele interimar Sorin Grindeanu, apoi a venit rândul lui Mihai Fifor". Partid Social Democrat, chiar
00:10
Așadar, s-a schimbat modificarea! Conform agenției Reuters, Administrația președintelui american Donald Trump a pregătit sancțiuni suplimentare pe care le-ar putea folosi pentru a viza sectoare-cheie ale economiei Rusiei, dacă Vladimir Putin continuă să amâne încheierea războiului Moscovei în Ucraina. Dar, spre nestupoarea tuturor (!), după ce Casa Albă anunța mai deunăzi că nu susține folosirea
28 octombrie 2025
23:00
Moartea doctoriței Ștefania Szabo în camera de gardă, la 37 de ani. Era membru PSD și director medical al Spitalului Județean Buzău # Ziaristii
Medicul chirurg Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, la vârsta de 37 de ani. Era membră a Organizației de Femei a PSD, într-un județ dominat de PSD. Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Buzău au deschis dosar penal
08:50
Diversificarea alimentației este un moment special pentru orice familie. Este una dintre primele mari tranziții în viața bebelușului – de la laptele matern sau formulă, la descoperirea unei lumi noi de gusturi, texturi și culori. Este o etapă plină de emoție, dar și de întrebări. Iar una dintre cele mai importante este: cum pregătim spațiul
27 octombrie 2025
21:10
Reformarea Autorității de Supravghere Financiară (ASF) este pe punctul de a deveni o parodie „scrisă" pe filieră PSD: Alexandru Petrescu (președinte) – Robert Modan (secretar general). Cel din urmă este ginerele lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și a fost „parașutat" în instituție fără concurs, iar acum face organigrama ASF, stabilind cine pleacă și
15:40
Un șut în dosul suveranismului de duzină, un pas înainte către o Europă federală. Mario Draghi la Oviedo # Ziaristii
În timp ce în România avem timpanele sparte de vacarmul populist, de vociferările naționaliste și de strigătele de ură față de UE, care „ne fură resursele și ne transformă în sclavi" – iartă-le, Doamne, prostia, că nu știu ce spun! –, în Europa se înmulțesc vocile ce susțin necesitatea unei și mai mari integrări europene,
14:50
Un sol fertil este cheia unei grădini sănătoase și productive. Însă mulți grădinari se întreabă: ce ar trebui să folosesc pentru a îmbunătăți pământul – compost, humus sau gunoi de grajd? Deși aceste trei materiale sunt adesea confundate, ele au roluri și proprietăți diferite. Înțelegerea acestor diferențe te ajută să alegi soluția potrivită pentru nevoile
09:00
Șoricelul Grindeanu și prea-grațioasa doamnă. El a făcut-o deputat și consul, ea l-a făcut director la ANCOM # Ziaristii
Fanariotismul noului șef al PSD, Sorin Grindeanu, este confirmat de noi dezvăluiri venite de la Timișoara. Semnatarul sinistrei Ordonanțe 13 a făcut un târg murdar cu o protejată a lui: medicul ginecolog Bianca Gavriliță. Diplomatul Vasile Popovici scrie că Grindeanu a făcut-o deputat și apoi consul la Bilbao, iar Gavriliță l-a îmbunat pe Dragnea să-i
26 octombrie 2025
23:50
Directorul Termocentrale Constanța s-a spânzurat în sufragerie. Era bogat și depresiv, la 43 de ani # Ziaristii
Directorul general al companiei Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi după-amiază, în sufrageria locuinței sale din Constanța. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de soția acestuia, în jurul orei 15.30, când femeia s-a întors acasă de la serviciu. Nefericitul avea doar 43 de ani. SC Termocentrale Constanța SRL este o companie a Primăriei
17:50
SONDAJ. Pieleanu încinge alba-neagra la Capitală: Băluță (PSD) 25%, Ciucu (PNL) 23%, Drulă (USR) 18%, Alexandreasca 16% # Ziaristii
Marius Pieleanu, sociologul de casă al PSD, a produs o nouă „cercetare" pe tema intențiilor de vot la Primăria Capitalei. Rezultatele publicate duminică de Avangarde servesc perfect interesele finanțatorului său de cursă lungă: Daniel Băluță e plasat pe primul loc, iar USR-istul Cătălin Drulă e doar pe 3! Conform sondajului realizat de Avangarde (proprietar: Marius
15:30
Nu credeam că, în timpul vieții mele, democrația americană se va degrada atât de accelerat și profund. Părea un construct inexpugnabil, cu mecanisme de apărare imbatabile. Democrația de 249 de ani a SUA e acum demolată din interior. Sincer, nu știu ce e mai șocant: că demolatorul e chiar președintele SUA sau că un evident
14:20
Ce e și ce nu e ideologie? Definiția mea simplă: ideologia pune ideile deasupra realității. Aderența la real nu e ideologie. Să spui (cum fac conservatorii) că există doar două sexe nu e ideologie. E banala afirmare a realității. Să construiești (ca sexo-marxiștii) nu știu câte genuri și să le inventezi drepturi, pronume, mișcări civice,
11:00
Încă o mutare în mass-media care confirmă organizarea „de cazarmă" a frontului rusesc de destabilizare a României: gazetarul putinist Ion Cristoiu a fost cooptat de televiziunea putinistă Realitatea Plus, pentru „viziunea clară" a născătorului de pui vii. Realitatea Plus, cunoscută și ca Marș TV sau Kremlin TV, promovează insistent noua sa achiziție editorială: Ion Cristoiu
09:40
VIDEO. Patriarhul Bartolomeu, aflat acum la București, e o țintă a Rusiei. Putinistul Longhin Jar l-a blestemat satanic: „spurcatul, ereticul și ucigașul”, „fiară sălbatică”, „împielițatul diavol”, „jgheab bătrân și împuțit”, „sângele îi curge pe buze, pe labe, pe piept” # Ziaristii
Invitatul special al Bisericii Ortodoxe Române, la istoricul eveniment de duminică, 26 octombrie – sfinţirea picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale –, este Patriarhul Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului. În ultimii ani, acesta a devenit ținta injuriilor satanice ale „agenților în
25 octombrie 2025
09:30
La Marș TV, duamna Anca e declarată deja câștigătoarea alegerilor la Prmăria Capitalei. Înainte de emisiune s-a prezentat la raport Mihai Neamțu de la AUR, care a băgat niște limbi specifice și a zis că e damă bună și că unitatea suveraniștilor în această grea situație tre’ să fie beton, nu se permite nicio fisură, […] Articolul Duamna Anca o să râdăăă… vai, ce-o să mai râdă! apare prima dată în Ziariștii.
00:50
Etapa a 14-a a Superligii 2025-2026 e cea în care FCSB și CFR continuă drumul spre play-off, Craiova și Rapid vor să mărească distanța față de ele, iar Cristiano Bergodi debutează la U Cluj – a zecea echipă din fotbalul românesc ajunsă în CV-ul antrenorului italian. Vezi Oferta Superbet pentru runda #14 și alege inspirat! […] Articolul Revenirea lui Bergodi și continuarea luptei pentru play-off apare prima dată în Ziariștii.
24 octombrie 2025
10:50
Prea mici pentru Europa: FCSB – Bologna 1-2, Craiova – Noah 1-1. Locul 28 (din 36) pentru ambele. Ce să căutăm în Liga Campionilor?! # Ziaristii
Meciurile de joi seară, din cupele europene la fotbal, au confirmat faptul că echipele românești sunt sub nivelul competițiilor la care participă. FCSB și Univ. Craiova au un bilanț total mediocru: o victorie, un egal și trei înfrângeri. Visul formațiilor de top din România de a juca în Liga Campionilor pare nu doar o himeră, […] Articolul Prea mici pentru Europa: FCSB – Bologna 1-2, Craiova – Noah 1-1. Locul 28 (din 36) pentru ambele. Ce să căutăm în Liga Campionilor?! apare prima dată în Ziariștii.
05:40
Tucă intră în istorie: prima emisiune online sancționată pentru fake news. Au contribuit Cristoiu și Georgescu # Ziaristii
Trioul putinist Marius Tucă – Ion Cristoiu – Călin Georgescu a adus trustului de presă Gândul, patronat de purtătorul-de-șpăgi Radu Budeanu, prima sancțiune din istoria emisiunilor online din România. CNA a sancționat dezinformările specifice propagandei ruse. Premieră istorică: Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aplicat marți, 21 octombrie, cea dintâi sancţiune pentru zona emisiunilor online. […] Articolul Tucă intră în istorie: prima emisiune online sancționată pentru fake news. Au contribuit Cristoiu și Georgescu apare prima dată în Ziariștii.
23 octombrie 2025
14:50
Universitatea Craiova – Noah: erupe „vulcanul” din Bănie! Oltenii, în fața unei premiere istorice # Ziaristii
Joi, de la ora 22.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova caută primele puncte în grupa din Conference League. Ar fi prima victorie sau primul punct al oltenilor într-o mega-grupă a europeană, format în care participă pentru întâia dată. Adversarii Craiovei sunt armenii de la Noah, care au început cu dreptul această fază a competiției, […] Articolul Universitatea Craiova – Noah: erupe „vulcanul” din Bănie! Oltenii, în fața unei premiere istorice apare prima dată în Ziariștii.
10:50
E stupefiantă ușurința cu care nostalgicii perioadei comuniste, în special georgiștii, uită mizeria, sărăcia atroce în care trăiau copiii României înainte de 1989. Câți își mai amintesc de oribilele orfelinate comuniste în care părinții își depuneau copiii pentru că nu aveau cu ce-i hrăni, de centrele pentru copii “irecuperabili” în care erau aruncați să moară […] Articolul Copiii neglijați, abandonați și orfani ai României: o spirală de traume fără sfârșit apare prima dată în Ziariștii.
09:00
La reels-ul anterior cu hidrocentralele a apărut la comentarii un tip special de dobitoc, cu punctaj adânc. Cică am făcut un PNRR OZN, că am inclus centralele pe gaz şi metroul acolo, că nu era timp să se facă. Hmmm… Deci, oamenii Olguței de la compania de stat căpuşată de PSD, care au trimis proiectul […] Articolul Nu răspund pentru lenea și furăciunea lor! apare prima dată în Ziariștii.
22 octombrie 2025
16:00
Sunt patetici rău magaioții de la noi. Amplifică toate prostiile legate de idolul lor violator de femei. Conservator, adică. Acum ar fi apărut informații cu privire la întâlnirea de pe covorul roșu din Alaska dintre cei doi smintiți – unul criminal dovedit internațional, altul violator dovedit. Vezi Doamne, Putin l-ar fi îmbârligat cu povești pe […] Articolul Magaioții de la noi apare prima dată în Ziariștii.
12:10
Păcăleala cu hidrocentralele. Ministrul Ivan inventează „mormoloci” și sabotează singura soluție reală: stocarea # Ziaristii
Ministrul Ivan creează isterie cu prețuri și hidrocentrale, dar sabotează singura soluție reală: a blocat proiectele de stocare. Informația pe scurt: PSD a inventat o cabală useristo-bruxelleză vinovată pentru problemele din energie. Isteria anti-verde nu se pupă cu faptul că guvernele PSD au decis închideri de capacități, când asta era la modă. PNRR a oferit soluția […] Articolul Păcăleala cu hidrocentralele. Ministrul Ivan inventează „mormoloci” și sabotează singura soluție reală: stocarea apare prima dată în Ziariștii.
10:00
Au apărut cifrele pentru luna septembrie. Aveți impresia că se fac mari reduceri de cheltuieli? Din păcate, absolut deloc. Cheltuielile cresc din nou. Cresc cu 7,4 miliarde lună-la-lună. Deci, nici luna asta politicienii nu strâng cureaua. Iar veniturile lună-la-lună cresc cu 6,5 miliarde, pe fondul creșterilor de taxe. Aici sunt taxele mărite care au scăzut […] Articolul Nici acum nu strâng cureaua! apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Anul 1941 a fost unul tragic pentru Bucovina, dar și pentru Basarabia. Românii care s-au trezit peste noapte în altă țară (URSS) își doreau un singur lucru: să se mute printre români. Ar fi vrut să treacă granița în România, pentru a scăpa de Uniunea Sovietică. Pe 1 aprilie, sute sau chiar mii de români […] Articolul Masacrul de la Fântâna Albă și trădătoarea Zinaida apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Am observat ceva: cum aude de moartea unei celebrități relativ tinere, secta antivaccinistă (care a încorporat rapid și cultul georgist) se bucură dacă află că mortul fusese vaccinat anti-Covid. Secta e convinsă că, la ani de zile de la Covid, orice moarte, subită sau la capătul unei lupte cu cancerul, e cauzată de vaccin. Printre […] Articolul Vraciul de la ATI apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Putin a ridicat-o de de stradă pe cea care cu trei zile în urmă a organizat un protest la adresa lui, în Sankt Petersburg. Versurile cu „bătrânul din grotă” sunt deja în mintea multor tineri, care vor duce mesajul mai departe. Îl vor transforma, mai devreme sau mai târziu, în libertate. Femeia riscă ani grei […] Articolul Putin și Trump apare prima dată în Ziariștii.
08:00
Incredibil ce idiot a ajuns la Casa Albă! De necrezut. Așa ceva rar întâlnești în istorie, chiar și la state bananiere. Relatarea făcută de istoricul Armand Goșu, citând prestigioasa publicație «Financial Times», spune totul. Nivelul ororii care vine de peste Ocean a crescut exponențial de când Donald Trump a revenit la Casa Albă. Cu un […] Articolul Idiotul de la Casa Albă apare prima dată în Ziariștii.
06:40
Niște gardieni ai Constituției s-au șters cu ea la fund. Ce stat de drept, ce egalitate în fața legii pensionării cu pensie de stat? Hârtie igienică. Amănunte, detalii… Cum să se pensioneze bieții la 65 de ani, ca tot omul de rând? Cum să li se calculeze pensia ca nouă, ceilalți, plebea? Cum să-și plătească […] Articolul De aia! apare prima dată în Ziariștii.
06:00
CCR a spus că respinge legea reformei pensiilor magistraților pentru că Guvernul trebuia să aștepte avizul CSM pe lege, până la adoptare. Conform Curții Constituționale, Guvernul trebuia să aștepte 30 de zile acest aviz, pentru cǎ CSM este garantul independenței justiției. Câteva întrebări. 1. Guvernul de ce nu a așteptat 30 de zile, ci doar […] Articolul 9 întrebări pe blocajul pensiilor speciale apare prima dată în Ziariștii.
05:10
Propaganda orbanistă arată identic cu cea AUR-istă sau putinistă. Anti-UE, pro-Rusia, cu Trump în rolul de idiot util, care justifică orice mizerie putinistă și orbanistă. Noroc cu inteligența artificială (AI), care poate crea o realitate paralelă, în care călăul de la Kremlin devine lider vesel și onorabil, garantat Trump și Orban, iar Peter Magyar (liderul […] Articolul Doctrina Trump: „Mă-ta!” apare prima dată în Ziariștii.
04:30
La a doua ediție în formatul revoluționar cu o singură grupă de 36 de echipe (în loc de 8 grupe a câte 4 formații, cum a fost până în 2024), Liga Campionilor la fotbal devine un spectacol total. Rolul decisiv pe care-l poate avea golaverajul în departajarea pentru locurile 1-8, 9-16 sau 17-24 face ca, […] Articolul Potop de goluri în Liga Campionilor. Seară magică pentru Man și Chivu apare prima dată în Ziariștii.
20 octombrie 2025
11:50
VIDEO. Fostul senator Dumitru Pelican se plânge că „sorosiștii” i-au umblat la prezoane! Și tot n-au reușit să-l răpună… # Ziaristii
Delir de tip paranoid al unui fost senator al României, acum pensionar special. Putinistul Dumitru Pelican, mare apărător al corupților pe vremea USL și pro-rus înrăit în ultimii ani, a bravat la Realitatea Plus, oficina putinismului valah. Afirmațiile lui Pelican necesită control de specialitate. Fost senator USL în mandatul 2012-2016, pensionarul special Dumitru Pelican (68 […] Articolul VIDEO. Fostul senator Dumitru Pelican se plânge că „sorosiștii” i-au umblat la prezoane! Și tot n-au reușit să-l răpună… apare prima dată în Ziariștii.
08:10
E multă lume mâhnită de trolii sau cocalarii reali, bărbați sau femei, care ne înjură gros pe la postări sau ne trimit insulte agramate și întotdeauna cu referințe sexuale prin mesaje private. E ceva concurs la ei, gen „Cine știe să scuipe pe o distanță mai lungă”, „Cine poate scoate cea mai grețoasă insultă”, „Cine […] Articolul Urlete, onomatopee, înjurături apare prima dată în Ziariștii.
01:50
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, realizezi că lumea asta îți aparține tot mai puțin. Totodată, simți că multe din ea îți aparțin mai mult decât celor veniți mai târziu sau de altundeva în geografia ta tot mai îngustă. O parte din tine se desprinde de locuri și lucruri, alta se atașează și mai tare. […] Articolul La Sorbona apare prima dată în Ziariștii.
