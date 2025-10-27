Diferența dintre compost, humus și gunoi de grajd – care e mai bun pentru grădină

08:50

Armata israeliană a anunţat miercuri că unul dintre cadavrele predate de Hamas în urmă cu o zi, ca parte a acordului de încetare a focului, nu este al unui ostatic care a fost ţinut în captivitate în Gaza. Escrocheria Hamas sporeşte tensiunile legate de armistiţiul fragil din războiul de doi ani, relatează agenția Associated Press,