Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români

08:50

Printre cele 12 zodii există una care nu se înțelege cu nimeni în realitate, iar relațiile pe care le are sunt mai mult de suprafață. Acest nativ este considerat cel mai dificil dintre toți, fiind obsedat de control, posesiv și foarte gelos, chiar dacă mulți dintre nativii zodiei fac eforturi mari pentru a ascunde aceste […]