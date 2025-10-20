Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România
Gândul, 20 octombrie 2025 19:20
După mai mulți ani cu ierni blânde și temperaturi peste media normal, Crăciunul 2025 înseamnă o revenire la atmosfera autentică de sărbătoare. Astfel, meteorologii prognozează o lună decembrie rece, cu ninsori, episode de ploaie înghețată și valori negative în majoritatea regiunilor din țară. Așadar, România se pregătește de un Crăciun adevărat de iarnă. Luna decembrie […]
• • •
„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI. Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani. „Ultima […]
De ce nu este suficientă doar asigurarea obligatorie în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova # Gândul
Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile. Iată cine riscă să rămână fără nimic și ce trebuie să știe proprietarii, după explozia din Rahova. Explozia din Rahova a lăsat zeci de familii în fața unei realități crunte: asigurarea obligatorie PAD nu te ptrotejează în totalitate. Unii deja încasează despăgubirile, în timp ce alții se confruntă […]
Nicușor Dan a prins gustul puterii. După doar câteva luni în funcție, deja visează la al DOILEA mandat # Gândul
Deși este în funcție de doar câteva luni, Nicușor Dan pare să fi prins gustul puterii. Șeful statului a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că își dorește un al doilea mandat, explicând că marile schimbări în societate nu se pot face într-un singur ciclu de guvernare. „E devreme, dar în principiu îmi doresc. Sunt […]
Nicușor Dan anunță că declarația șefului fiscului a fost una deplasată, dar susține că ANAF-ul ar putea să performeze, fiind convins de faptul că la ministerul Finanțelor există voință. „Asta a fost o declarație total …”, a declarat Nicușor Dan, despre șeful ANAF care a scăaot porumbelul. „Bineînțeles că parte din TVA care nu […]
Oana Roman a oferit detalii despre viața sa sentimentală. Aceasta a mărturisit că își dorește să fie mai atentă înainte de a intra într-o relație. Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a […]
Nicușor Dan a avansat, luni seara, un nou termen de rezolvare a pensiilor magistraților, respectiv anul 2025. Șeful statului a declarat la Antena 1 că este un moment emoțional. „Ce e important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliție de guvernare. CCR a găsit o problemă si respectăm deciziile”. Nicușor […]
Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare erou grec a fost implicat în apariția constelației # Gândul
Racul este cel de-al patrulea semn zodiacal din astrologia occidentală. Între 22 iunie și 22 iulie, anual, Soarele tranzitează sub cea de-a patra constelație zodiacală de la începutul solstițiului de vară în Emisfera Nordică. Este patronată de Lună și este semn de apă, la fel ca Peștii și Scorpion. În artă, este ilustrat ca un […]
Bolojan, pe scut sau sub scut? Cristoiu: „Nu a ținut cont că e președinte de coaliție. A fost ca un zbir” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache a abordat pe larg, alături de invitatul său Ion Cristoiu, cel mai arzător subiect al zilei: respingerea pe bandă rulantă, de către CCR, a reformelor propuse de guvernul Bolojan. În viziunea lui Cristoiu, premierul ar trebui să își dea demisia de onoare într-un context politic […]
Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu ar trebui să DEMISIONEZE după decizia CCR: „Nu e o chestiune atât de importantă” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu consideră că există motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în urma deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze după decizia CCR, șeful statului a răspuns ferm: „Nu, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință […]
SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu premierul australian, Anthony Albanese, în sensul intensificării accesului la minerale rare, în contextul eforturilor Washingtonului de reducere a dependenței de rețelele chineze de aprovizionare. Știre în curs de actualizare
Suveranismul, compromis de Diana Șoșoacă. Ion Cristoiu: „Nu merge că tu ești grădina Maicii Domnului” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a explicat de ce partidele suveraniste din România nu au șanse reale să acceadă la guvernare, deși domină detașat în cele mai recente sondaje de opinie. Studiu de caz: Diana Șoșoacă. Desantul Dianei Șoșoacă la Moscova, la gala […]
Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna # Gândul
Sunt noi actualizări în Codul Rutier 2025, în ce privește siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer ce circulă pe drumurile publice din România. Chiar dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unei mașini de serviciu. este deci important să știi ce trebuie să ai în mașină, în mod obligatoriu, atât în […]
Liderii Partidului Comunist din China se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului. Aceștia sunt așteptați să acorde prioritate creșterii investițiilor în industria prelucrătoare avansată, potrivit Financial Times. Aproximativ în fiecare an, cel mai înalt organism politic al țării, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, […]
Judecătorii comunică public în această seară motivele pentru care modificările legea privind statutul procurorilor și judecătorilor au fost declarate neconstituționale de către CCR. CCR: Guvernul trebuia să aștepte și să respecte avizul CSM Așa cum Gândul a anunțat de aseară, Constituțională confirmă că proiectul de lege privind pensionarea magistraților pentru care a insistat Ilie Bolojan […]
Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției # Gândul
Statele Unite și Rusia trebuie să intensifice contactele diplomatice pentru a rezolva conflictul din Ucraina printr-o modalitate ”durabilă”, anunță Administrația Donald Trump, după discuția telefonică pe care secretarul de Stat Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă. Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, […]
CRBL, în vârstă de 47 de ani, a dezvășlit care este relația din prezent cu fiica sa, Alessia, după ce el a divorțat de soție. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei […]
România, în cea mai caldă toamnă din ultimii ani: Valorile termice vor urca până la 26 grade Celsius. ANM anunță și ploi însemnate cantitativ # Gândul
Meteorologii au prognozat creșterea valorilor termice la finalul lunii octombrie. S-ar putea înregistra temperaturi urcate până la 26 de grade Celsius în unele zone, în data de 25 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea se va răci ulterior și a semnalat precipitații pe arii extinse între 25 și 29 octombrie. Ce regiuni vor […]
De ce s-a scumpit varza românească în toamna lui 2025. Preț mare, profit mic pentru producători # Gândul
E sezonul verzei, astfel că gospodarii merg la piață, ca să cumpere pentru murat. Doar că prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența. De le un leu pe kilogram, cu cât se vindea anul trecut din poarta fermei, acum prețul pornește de la 1,2 lei și poate ajunge […]
Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene # Gândul
Australia și-a exprimat îngrijorările cu privire la exercițiile militare ale Chinei, denunțând manevrele unei aeronave care a lansat rachete de semnalizare „în imediată apropiere” de avionul său de patrulare, deasupra Mării Chinei de Sud. Guvernul australian a transmis că manevrele Beijingului sunt „nesigure și neprofesioniste”, desfășurând operațiuni în apropiere de propriile sale aeronave militare. Personalul […]
CTP se năpustește asupra CCR după decizia de azi: Rușii luau pâinea de la gură Justiției române # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a atacat dur Curtea Constituțională, despre care a scris că „face țăndări dreptatea în societatea românească”. Sub titlul „Rușii luau pâinea de […]
Ce înseamnă decizia CCR dată azi în cazul „reformei” pensiilor magistraților. Care e explicația motivelor „extrinseci” care au stat la baza respingerii. Cum ar putea suna motivarea CCR # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut un prim proiect pe care a cerut avizul CSM pe reforma pensiilor magistraților. CSM rămăsese în termen pentru acordarea acelui aviz pe proiectul de lege inițial, însă premierul Bolojan a adoptat în ședința de Guvern un al doilea proiect de lege (varianta maximală a reformei pensiilor magistraților) pentru care nici […]
Israelul acuză grupul Hamas de încălcarea armistițiului. „TERORIȘTII au traversat deliberat Linia Galbenă” # Gândul
Guvernul Israelului a acuzat, luni, mișcarea islamistă Hamas de continuarea ”deliberată” a acțiunilor prin care încalcă Acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza. ”Hamas încalcă deliberat armistițiul. Teroriștii Hamas au traversat deliberat Linia Galbenă la periferia estică a orașului Gaza, fiind o amenințare pentru trupele israeliene”, a transmis Ministerul israelian de Externe, citat de […]
Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a anunțat în exclusivitate în urmă cu două zile # Gândul
După o zi de luni cu valuri de respingeri la Curtea Constituțională, marți urmează o ședință tensionată și în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a precizat luni seara că data propusă de PSD pentru alegerile locale este 30 noiembrie, discuție care va fi tranșată marți în coaliție. Rămâne de văzut dacă data de 30 noiembrie […]
Marile întrebări fără răspuns în cazul blocului GROAZEI din Rahova. Cristoiu: „Avem o mare ciudățenie, ceva nu se leagă” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, gazetarul Ion Cristoiu, au analizat implicațiile profunde ale tragediei din cartierul Rahova. Cel mai evident semn al incompetenței și lipsei de strategie a autorităților provine din faptul că, la 4 zile de la deflagrație, încă nu s-a stabilit cine a […]
Gafă uriașă făcută de Hidroelectrica. Amenda colosală primită de companie din cauza facturii unui client # Gândul
Hidroelectrica a primit o amendă colosală de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane. Astfel, Hidroelectrica a fost amendată în baza regulammentului GDPR de protecție a datelor cu caracter personal. Operatorul a fost sancționat […]
Sorin Grindeanu, reacția momentului: Bolojan nu trebuie să își dea demisia din cauza deciziei CCR # Gândul
Curtea Constituțională a României a admis, astăzi, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la 1 septembrie. Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după decizia CCR. Premierul Ilie Bolojan a […]
CFR Cluj, în criză în Superliga de fotbal, SCHIMBĂ președintele! Se desparte de Cristi Balaj, vine Iuliu Mureșan # Gândul
CFR Cluj a anunțat oficial că Iuliu Mureşan revine în Gruia după 7 ani, perioadă în care a lipsit din fotbalul de înalt performanță. A mai trecut, e adevărat, o scurtă perioadă, pe la Dinamo. În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei în prima […]
Adina Buzatu este în culmea fericirii. Fiica sa, Sara, a fost cerută în căsătorie. Cele două au oferit detalii despre eveniment. Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara. Sara a fost cerută în căsătorie de curând Adina Buzatu […]
Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor # Gândul
5,8 miliarde de recipiente din plastic, sticlă sau metal au fost returnate de la lansarea sistemului de returnare și garanție. Jumătate au fost returnate numai în primele luni ale anului 2025. 2024 a fost primul an din istoria României în care n-au fost importate PET-uri datorită reciclării. Autoritățile fac eforturi pentru a extinde sistemul și […]
Firma bănuită de desigilarea ROBINETULUI UCIGAȘ din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz # Gândul
ANAF anunță că a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz (Ampropertyconstruct SRL), firma despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, la instalația de gaz a blocului din Rahova care a explodat săptămâna trecută. Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost […]
Nicușor Dan, PRIMA reacție după decizia CCR. Președintele insistă în continuare cu reformarea pensiilor: „Va fi redactat un nou text legislativ” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a postat pe pagina sa de facebook o primă reacție după decizia CCR cu privire la reformarea pensiilor magistraților. Decizia Curții Constituționale a stârnit un val de reacții, atât pe scena politică, cât și în peisajul justiției din României. Reamintim că CCR a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea […]
CFR Călători, îngropată în DATORII de sute de milioane de lei. Circulația trenurilor va fi blocată din această noapte # Gândul
Peste 30 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate începând din această noapte. Măsura vine după ce compania de stat nu a plătit la timp banii pe care îi datorează pentru folosirea infrastructurii feroviare, potrivit ecomedia. CFR Infrastructură, compania care administrează liniile de cale ferată, a anunțat că oprește temporar circulația mai multor trenuri CFR […]
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi # Gândul
E criză mare de șoferi profesioniști în România. Aceștia sunt căutați nu numai de companiile de transport și logistică pentru curse interne și internaționale, ci și de către firmele din domeniul producției, pentru transport local și manipularea mărfii. Astfel, tot mai multe firme de la noi angajează conducători auto in India. Țara noastră se confruntă […]
La 4 zile de la explozie, NU se știe cine a rupt sigiliul. Ultimele ipoteze ale anchetatorilor. Degringolada pornirii și opririi gazului # Gândul
Au trecut deja 4 zile de la explozia imobilului din cartierul Rahova care a zguduit întreaga țară. Odată cu trecerea timpului se adâncește și misterul sigiliului rupt de la locul exploziei. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un […]
Președinte în pragul crizei de nervi. Cristoiu: „Nicușor Dan să se trateze, cred că a clacat” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul Ion Cristoiu, a abordat reacția inadecvată și tardivă a lui Nicușor Dan în cazul tragediei de la Rahova. Șeful statului a avut o poziție abia la 12 ore de la momentul exploziei care a furat vieți în același sector […]
CNAIR închide Transfăgărășanul și Transalpina. Decizia care îi afectează pe toți ȘOFERII din zona montană # Gândul
CNAIR a închis de luni, 20 octombrie, circulația pe sectoarele înalte ale Transfăgărășanului și Transalpinei, din cauza condițiilor meteo severe. Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor crescute de avalanșă, viscol și polei. CNAIR a anunțat că traficul a fost închis pe Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, și […]
Bătaia între designerul Adrian Oianu și un administrator de târg. Scena violentă a apărut pe pagina de Facebook a USR. Clotilde Armand este și ea implicată. Ce a declarat designerul în EXCLUSIVITATE pentru Gândul # Gândul
Adrian Oianu, designer și prim-vicepreședinte al filialei Partidului Ecologist Român Sectorul 1, a povestit, într-o intervenție pentru Gândul că a fost bruscat, atât el, cât și soția sa de către administratorul Târgului de la Agronomie. Întreaga scenă care a degenerat rapid într-un scandal a fost filmată, iar Adrian Oianu a mărturisit că îl va acționa […]
FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat” # Gândul
Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, luni, că vizita președintelui rus, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, ar fi relevantă doar în contextul în care ar conduce la o „încetare a focului” în Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi președinți este „utilă”, dar „să fim clari, […]
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață # Gândul
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce pace și liniște în viața nativilor din horoscop. Fenomenul de la finalul acestei luni produce deci o resetare cosmică și vine cu schimbări semnificative. Luna octombrie 2025 se finalizează cu un fenomen astrologic care va avea impact asupra oamenilo. Luna Nouă în Balanță, care are loc mâine, 21 […]
Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, a vorbit deschis despre perioadele dificile prn care a trecut de-a lungul anilor. Anca Serea este cunoscută publicului larg ca prezentatoare de televiziune. Însă, cu ani în urmă, aceasta a lucrat ca model. Aceasta a participat și a câștigat, în 1999, concursul Elite Model Look. Vedeta […]
Reacția lui Victor Ponta după decizia CCR privind pensiile magistraților: România are mare nevoie de reforme, dar nu „hei-rup” # Gândul
După ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților, fostul premier Victor Ponta a reacționat, avertizând că România traversează „o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și o criză instituțională”. Victor Ponta a declarat că țara are mare nevoie de reforme, însă acestea trebuie făcute de profesioniști — oameni competenți, cu […]
Consiliul Uniunii Europene aprobă planul de interzicere COMPLETĂ a importului de gaz rusesc # Gândul
Consiliul Uniunii Europene a aprobat planul de interzicere completă a importului de gaze naturale din Rusia, atât prin conducte, cât și sub forma gazelor naturale lichefiate. Interdicția completă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028, se arată într-un comunicat oficial al Consiliului Uniunii. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au susținut luni propunerile de […]
Statele UE au stabilit TERMENUL opririi importurilor de gaze din Rusia. Decizia finală va fi luată prin negocieri cu Parlamentul European # Gândul
Consiliul Uniunii Europene și-a stabilit, luni, poziția de negociere în privința reglementărilor de oprire etapizată a importurilor de gaze naturale din Rusia, în contextul noilor ambiții stabilite din cauza invaziei ruse în Ucraina și a obiectivelor de neutralitate climatică. ”Consiliul UE a stabilit astăzi poziția de negociere asupra proiectelor reglementărilor de renunțare la importurile de […]
SRI: ȘTIRILE FALSE privind explozia din Rahova fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul cere revizuirea legislaţiei # Gândul
Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind […]
După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia # Gândul
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un romând din Iași, pe nume Adrian Nechita, a încercat să se întoarcă definitiv acasă, în țară. Dar, după numai 11 luni, el a revenit în Anglia, dezamăgit de realitatea din România. Originar din Iași, Adrian Nechita este stabilit, în prezent, în Birmingham, unde lucrează […]
Liderul AUR, George Simion, vine cu prima reacție după ce Curtea Constituțională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Cei 9 judecători ai CCR au admis astăzi, pe formă […]
O menajeră din Italia, considerată săracă, a lăsat moștenire o sumă uriașă unui cămin de bătrâni. Câți BANI avea, de fapt, femeia în cont # Gândul
Anna Maria Battistuzzi, o italiancă în vârstă de 79 de ani, a lăsat o moștenire de aproximativ un milion de euro Căminului de bătrâni Fenzi din Conegliano. Femeia lucrase ani la rând ca menajeră și era considerată o persoană săracă, tocmai de aceea toți cei care o cunoșteau au rămas surprinși de povestea sa, care […]
