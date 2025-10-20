CFR Cluj, în criză în Superliga de fotbal, SCHIMBĂ președintele! Se desparte de Cristi Balaj, vine Iuliu Mureșan
Gândul, 20 octombrie 2025 17:50
CFR Cluj a anunțat oficial că Iuliu Mureşan revine în Gruia după 7 ani, perioadă în care a lipsit din fotbalul de înalt performanță. A mai trecut, e adevărat, o scurtă perioadă, pe la Dinamo. În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei în prima […]
• • •
Acum 10 minute
18:20
Ce înseamnă decizia CCR dată azi în cazul „reformei” pensiilor magistraților. Care e explicația motivelor „extrinseci” care au stat la baza respingerii. Cum ar putea suna motivarea CCR # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut un prim proiect pe care a cerut avizul CSM pe reforma pensiilor magistraților. CSM rămăsese în termen pentru acordarea acelui aviz pe proiectul de lege inițial, însă premierul Bolojan a adoptat în ședința de Guvern un al doilea proiect de lege (varianta maximală a reformei pensiilor magistraților) pentru care nici […]
18:20
China cere din nou REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă. Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, […]
Acum 30 minute
18:10
Israelul acuză grupul Hamas de încălcarea armistițiului. „TERORIȘTII au traversat deliberat Linia Galbenă” # Gândul
Guvernul Israelului a acuzat, luni, mișcarea islamistă Hamas de continuarea ”deliberată” a acțiunilor prin care încalcă Acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza. ”Hamas încalcă deliberat armistițiul. Teroriștii Hamas au traversat deliberat Linia Galbenă la periferia estică a orașului Gaza, fiind o amenințare pentru trupele israeliene”, a transmis Ministerul israelian de Externe, citat de […]
18:10
Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a anunțat în exclusivitate în urmă cu două zile # Gândul
După o zi de luni cu valuri de respingeri la Curtea Constituțională, marți urmează o ședință tensionată și în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a precizat luni seara că data propusă de PSD pentru alegerile locale este 30 noiembrie, discuție care va fi tranșată marți în coaliție. Rămâne de văzut dacă data de 30 noiembrie […]
18:10
Marile întrebări fără răspuns în cazul blocului GROAZEI din Rahova. Cristoiu: „Avem o mare ciudățenie, ceva nu se leagă” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, gazetarul Ion Cristoiu, au analizat implicațiile profunde ale tragediei din cartierul Rahova. Cel mai evident semn al incompetenței și lipsei de strategie a autorităților provine din faptul că, la 4 zile de la deflagrație, încă nu s-a stabilit cine a […]
18:00
Gafă uriașă făcută de Hidroelectrica. Amenda colosală primită de companie din cauza facturii unui client # Gândul
Hidroelectrica a primit o amendă colosală de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane. Astfel, Hidroelectrica a fost amendată în baza regulammentului GDPR de protecție a datelor cu caracter personal. Operatorul a fost sancționat […]
18:00
Sorin Grindeanu, reacția momentului: Bolojan nu trebuie să își dea demisia din cauza deciziei CCR # Gândul
Curtea Constituțională a României a admis, astăzi, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la 1 septembrie. Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după decizia CCR. Premierul Ilie Bolojan a […]
Acum o oră
17:50
17:40
Adina Buzatu este în culmea fericirii. Fiica sa, Sara, a fost cerută în căsătorie. Cele două au oferit detalii despre eveniment. Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara. Sara a fost cerută în căsătorie de curând Adina Buzatu […]
17:40
Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor # Gândul
5,8 miliarde de recipiente din plastic, sticlă sau metal au fost returnate de la lansarea sistemului de returnare și garanție. Jumătate au fost returnate numai în primele luni ale anului 2025. 2024 a fost primul an din istoria României în care n-au fost importate PET-uri datorită reciclării. Autoritățile fac eforturi pentru a extinde sistemul și […]
17:40
Firma bănuită de desigilarea ROBINETULUI UCIGAȘ din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz # Gândul
ANAF anunță că a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz (Ampropertyconstruct SRL), firma despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, la instalația de gaz a blocului din Rahova care a explodat săptămâna trecută. Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost […]
17:30
Nicușor Dan, PRIMA reacție după decizia CCR. Președintele insistă în continuare cu reformarea pensiilor: „Va fi redactat un nou text legislativ” # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a postat pe pagina sa de facebook o primă reacție după decizia CCR cu privire la reformarea pensiilor magistraților. Decizia Curții Constituționale a stârnit un val de reacții, atât pe scena politică, cât și în peisajul justiției din României. Reamintim că CCR a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea […]
17:30
CFR Călători, îngropată în DATORII de sute de milioane de lei. Circulația trenurilor va fi blocată din această noapte # Gândul
Peste 30 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate începând din această noapte. Măsura vine după ce compania de stat nu a plătit la timp banii pe care îi datorează pentru folosirea infrastructurii feroviare, potrivit ecomedia. CFR Infrastructură, compania care administrează liniile de cale ferată, a anunțat că oprește temporar circulația mai multor trenuri CFR […]
Acum 2 ore
17:20
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi # Gândul
E criză mare de șoferi profesioniști în România. Aceștia sunt căutați nu numai de companiile de transport și logistică pentru curse interne și internaționale, ci și de către firmele din domeniul producției, pentru transport local și manipularea mărfii. Astfel, tot mai multe firme de la noi angajează conducători auto in India. Țara noastră se confruntă […]
17:20
La 4 zile de la explozie, NU se știe cine a rupt sigiliul. Ultimele ipoteze ale anchetatorilor. Degringolada pornirii și opririi gazului # Gândul
Au trecut deja 4 zile de la explozia imobilului din cartierul Rahova care a zguduit întreaga țară. Odată cu trecerea timpului se adâncește și misterul sigiliului rupt de la locul exploziei. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un […]
17:00
Președinte în pragul crizei de nervi. Cristoiu: „Nicușor Dan să se trateze, cred că a clacat” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul Ion Cristoiu, a abordat reacția inadecvată și tardivă a lui Nicușor Dan în cazul tragediei de la Rahova. Șeful statului a avut o poziție abia la 12 ore de la momentul exploziei care a furat vieți în același sector […]
17:00
CNAIR închide Transfăgărășanul și Transalpina. Decizia care îi afectează pe toți ȘOFERII din zona montană # Gândul
CNAIR a închis de luni, 20 octombrie, circulația pe sectoarele înalte ale Transfăgărășanului și Transalpinei, din cauza condițiilor meteo severe. Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor crescute de avalanșă, viscol și polei. CNAIR a anunțat că traficul a fost închis pe Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, și […]
16:50
Bătaia între designerul Adrian Oianu și un administrator de târg. Scena violentă a apărut pe pagina de Facebook a USR. Clotilde Armand este și ea implicată. Ce a declarat designerul în EXCLUSIVITATE pentru Gândul # Gândul
Adrian Oianu, designer și prim-vicepreședinte al filialei Partidului Ecologist Român Sectorul 1, a povestit, într-o intervenție pentru Gândul că a fost bruscat, atât el, cât și soția sa de către administratorul Târgului de la Agronomie. Întreaga scenă care a degenerat rapid într-un scandal a fost filmată, iar Adrian Oianu a mărturisit că îl va acționa […]
16:50
FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat” # Gândul
Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, luni, că vizita președintelui rus, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, ar fi relevantă doar în contextul în care ar conduce la o „încetare a focului” în Ucraina. Întâlnirea dintre cei doi președinți este „utilă”, dar „să fim clari, […]
16:50
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață # Gândul
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce pace și liniște în viața nativilor din horoscop. Fenomenul de la finalul acestei luni produce deci o resetare cosmică și vine cu schimbări semnificative. Luna octombrie 2025 se finalizează cu un fenomen astrologic care va avea impact asupra oamenilo. Luna Nouă în Balanță, care are loc mâine, 21 […]
16:40
Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, a vorbit deschis despre perioadele dificile prn care a trecut de-a lungul anilor. Anca Serea este cunoscută publicului larg ca prezentatoare de televiziune. Însă, cu ani în urmă, aceasta a lucrat ca model. Aceasta a participat și a câștigat, în 1999, concursul Elite Model Look. Vedeta […]
16:40
Reacția lui Victor Ponta după decizia CCR privind pensiile magistraților: România are mare nevoie de reforme, dar nu „hei-rup” # Gândul
După ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților, fostul premier Victor Ponta a reacționat, avertizând că România traversează „o criză economică și socială profundă, iar de astăzi și o criză instituțională”. Victor Ponta a declarat că țara are mare nevoie de reforme, însă acestea trebuie făcute de profesioniști — oameni competenți, cu […]
16:40
Consiliul Uniunii Europene aprobă planul de interzicere COMPLETĂ a importului de gaz rusesc # Gândul
Consiliul Uniunii Europene a aprobat planul de interzicere completă a importului de gaze naturale din Rusia, atât prin conducte, cât și sub forma gazelor naturale lichefiate. Interdicția completă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028, se arată într-un comunicat oficial al Consiliului Uniunii. Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au susținut luni propunerile de […]
16:40
Statele UE au stabilit TERMENUL opririi importurilor de gaze din Rusia. Decizia finală va fi luată prin negocieri cu Parlamentul European # Gândul
Consiliul Uniunii Europene și-a stabilit, luni, poziția de negociere în privința reglementărilor de oprire etapizată a importurilor de gaze naturale din Rusia, în contextul noilor ambiții stabilite din cauza invaziei ruse în Ucraina și a obiectivelor de neutralitate climatică. ”Consiliul UE a stabilit astăzi poziția de negociere asupra proiectelor reglementărilor de renunțare la importurile de […]
Acum 4 ore
16:20
SRI: ȘTIRILE FALSE privind explozia din Rahova fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul cere revizuirea legislaţiei # Gândul
Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind […]
16:20
După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia # Gândul
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un romând din Iași, pe nume Adrian Nechita, a încercat să se întoarcă definitiv acasă, în țară. Dar, după numai 11 luni, el a revenit în Anglia, dezamăgit de realitatea din România. Originar din Iași, Adrian Nechita este stabilit, în prezent, în Birmingham, unde lucrează […]
16:10
Liderul AUR, George Simion, vine cu prima reacție după ce Curtea Constituțională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Cei 9 judecători ai CCR au admis astăzi, pe formă […]
16:10
O menajeră din Italia, considerată săracă, a lăsat moștenire o sumă uriașă unui cămin de bătrâni. Câți BANI avea, de fapt, femeia în cont # Gândul
Anna Maria Battistuzzi, o italiancă în vârstă de 79 de ani, a lăsat o moștenire de aproximativ un milion de euro Căminului de bătrâni Fenzi din Conegliano. Femeia lucrase ani la rând ca menajeră și era considerată o persoană săracă, tocmai de aceea toți cei care o cunoșteau au rămas surprinși de povestea sa, care […]
16:00
Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre faza care a schimbat traseul derby-ului cu Rapid. La 0-0, Koljic a scos de pe linia porții o minge șutată de Stoinov, dar atacantul echipei giuleștene a folosit procedeul „lovitura scorpionului”. Derby-ul a avut spectacol și în tribunele Arenei Naționale, unde cele două galerii s-au […]
15:50
Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!” # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, luni, că președintele SUA, Donald Trump, „visează” dacă crede că a distrus instalațiile nucleare ale Teheranului. „Este bine, continuați să visați”, a spus Ali Khamenei, referindu-se la afirmațiile repetate ale lui Trump conform cărora programul nuclear al Iranului a fost „distrus complet”. Statele Unite au bombardat, […]
15:50
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați # Gândul
Un avion de vânătoare israelian a efectuat, luni, un atac asupra unor combatanți islamiști care se apropiau de trupele israeliene, în sudul Fâșiei Gaza, în paralel cu raiduri aeriene asupra militanților Hezbollah, în sudul Libanului. Atacul aerian a avut loc la periferia orașului Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a comunicat armata israeliană, conform cotidianului […]
15:50
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. prezent în studioul emisiunii Ai Aflat!. marca Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, care ar fi cea mai adecvată poziție a premierului. Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, a […]
15:40
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri din viața sa. Artistul urmează să lanseze o carte cu experiențele sale de viață. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, […]
15:40
Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere # Gândul
Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare. Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri […]
15:30
„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini # Gândul
Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri depărtare de satul natal din Ardeal, fix în inima Angliei, o familie de români a reușit să ducă mai departe spiritul vieții de la țară. Florica și Nelu Coste trăiesc de peste 20 de ani în Birmingham și spun că nici distanța și nici măcar stilul britanic nu […]
15:30
Orașul din România în care autoritățile le oferă un AJUTOR de 125 de lei pensionarilor și persoanelor defavorizate, cu ocazia Crăciunului # Gândul
Pensionarii și persoanele cu venituri mici din orașul Năvodari, județul Constanța, ar putea primi un ajutor financiar de 125 de lei, înainte de Crăciun. Autoritățile locale au anunțat perioada în care se pot depune cererile, dar și condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să beneficieze de acest sprijin social. Astfel, Primăria orașului Năvodari, din […]
15:30
Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate # Gândul
Un raport preliminar al Curții de Conturi din Franța, pe care presa din Hexagon a putut să-l consulte parțial, dezvăluie deficiențe în securitatea Muzeului Luvru, instituție care a fost ținta unui jaf de proporții duminică. Cei patru suspecți, care au furat mai multe bijuterii de patrimoniu, au folosit un motostivuitor în plină zi pentru a […]
15:30
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # Gândul
În Sectorul 3, edilul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea ce expune zona la risc de fisuri și explozii. Drumurile deservesc ansambluri imobiliare construite recent, iar Primăria este acum dată în judecată pentru încălcarea legislației. La ordinul lui […]
15:30
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE? # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale au decis că proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor, promovat insistent de premierul Ilie Bolojan, este neconstituțional. Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția de guvernământ și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie prevedea pensionarea oamenilor din Justiție la vârsta de 65 de ani, cu 70% […]
15:30
Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz rusesc” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că tragedia din Rahova confirmă starea de neputință a autorităților în fața dezastrelor. Decidenții se vor ascunde, ca de fiecare dată, în spatele unei anchete anunțate cu surle și trâmbițe, care cel mai probabil nu va duce nicăieri. Mai mult, vor pasa […]
15:20
Cum a fost SANCȚIONATĂ o doctoriță care nu a depistat Sindromul Down la un făt, încă de la prima ecografie de sarcină a mamei # Gândul
O doctoriță din Franța a fost obligată să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro unui cuplu, fiind acuzată că nu a reușit să depisteze Sindromul Down la copilul lor încă din timpul sarcinii. Copilul a fost diagnosticat cu Sindrom Down la naștere, deși semnele, spun experții, puteau fi observate încă de la prima ecografie […]
15:10
Orice informație pe care o primești este probabil exagerată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 21 octombrie 2025. Berbec Un prieten apropiat ar putea să-ți transmită niște bârfe aparent inofensive, dar totuși neadevărate. Nu accepta nimic din ce auzi astăzi până nu verifici singur faptele. Orice informație pe care o primești este […]
15:10
RUSIA își extinde cooperarea strategică cu IRANUL în toate domeniile. Kremlinul denunță „presiunea excesivă” a Occidentului # Gândul
Rusia a anunțat că depune eforturi pentru a-și consolida relațiile bilaterale cu Iranul, în contextul în care ambele țări se confruntă cu presiunile statelor occidentale. Moscova are relații strânse cu Teheranul și a condamnat bombardamentele israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, care au avut scopul de a opri programul nuclear al Iranului. Statele occidentale […]
15:00
Guvernul Bolojan se înglodează în datorii. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei în ultima săptămână # Gândul
Ce face statul când are nevoie de bani pentru bugetul țării? Ia cu împrumut de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație prin emiterea titlurilor de stat FIDELIS în perioada 10-17 octombrie. Confrom instituțiiei, au fost înregistrate 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Cea mai recentă ediție […]
14:50
Amplu dosar de CORUPȚIE la MAI, cadre universitare trimise în judecată. Cât era șpaga la examene și lucrări de licență # Gândul
O amplă rețea de corupție în cadrul MAI a fost destructurată, procurorii probând darea și luarea de mită pentru promovarea unor examene. Astfel, 13 persoane, printre care profesori și studenți MAI, au fost trimise în judecată pentru luare și dare de mită. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, sub coordonarea procurorilor Parchetului […]
14:40
FOTO. Cea mai SCUMPĂ piesă vestimentară din garderoba Alinei Pușcaș. ”Este vorba de o rochie” # Gândul
Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit cât costă cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba sa. Alina Pușcaș a mărturisit, pentru click.ro, că nu obișnuiește să arunce cu banii pe haine. Vedeta a afirmat că mai degrabă ar investi bani în poșete și încălțăminte. De asemenea, prezentatoarea TV […]
14:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), solicită înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru investigrarea circumstanțelor, cauzelor și responsabilităților legate de explozia care s-a produs în imobilul din Calea Rahovei. Reprezentații partidului cer Parlamentului să investigheze cum s-a produs evenimentul tragic de la imobilul din cartierul Calea Rahovei din Capitală. De asemenea, AUR vrea ca responsabilii […]
14:40
Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride” # Gândul
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Cei doi au discutat în special despre apărarea granițelor Uniunii Europene […]
14:30
EXPLOZIE la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost proiectat de suflul deflagrației. Intervenție în desfășurare a pompierilor # Gândul
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie. ISU a intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism […]
Acum 6 ore
14:20
Tot ce trebuie să știi despre Târgurile de CRĂCIUN 2025. Când se aprind luminile de sărbătoare în Craiova și ce surpize îi așteaptă pe vizitatori # Gândul
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, administrațiile locale din marile orașe ale României încep să se pregătească de perioada sărbătorilor de iarnă. Târgurile de Crăciun sunt, deja, o tradiție îndrăgită deopotrivă de localnici și turiști. Anul acesta, startul pentru sărbătorile sezonului de iarnă se va da în a doua jumătate a lunii noiembrie. Cum […]
