Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna

Pensionarii și persoanele cu venituri mici din orașul Năvodari, județul Constanța, ar putea primi un ajutor financiar de 125 de lei, înainte de Crăciun. Autoritățile locale au anunțat perioada în care se pot depune cererile, dar și condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să beneficieze de acest sprijin social. Astfel, Primăria orașului Năvodari, din […]