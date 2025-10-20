După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia
Gândul, 20 octombrie 2025 16:20
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un romând din Iași, pe nume Adrian Nechita, a încercat să se întoarcă definitiv acasă, în țară. Dar, după numai 11 luni, el a revenit în Anglia, dezamăgit de realitatea din România. Originar din Iași, Adrian Nechita este stabilit, în prezent, în Birmingham, unde lucrează […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
16:20
SRI: ȘTIRILE FALSE privind explozia din Rahova fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată. Serviciul cere revizuirea legislaţiei # Gândul
Serviciul Român de Informaţii (SRI) anunţă că ştirile false răspândite în mediul online şi care au ca subiect explozia din blocul situat în cartierul Rahova din Bucureşti fac parte dintr-o „campanie de dezinformare coordonată”. Instituţia recomandă populaţiei să se informeze din surse oficiale şi, pe de altă parte, atrage atenţia asupra nevoii revizuirii legislaţiei privind […]
16:20
După 23 de ani petrecuți în diaspora, Adrian din Iași a revenit în România, dar a rezistat aici doar 11 luni. De ce s-a întors val-vârtej în Anglia # Gândul
După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un romând din Iași, pe nume Adrian Nechita, a încercat să se întoarcă definitiv acasă, în țară. Dar, după numai 11 luni, el a revenit în Anglia, dezamăgit de realitatea din România. Originar din Iași, Adrian Nechita este stabilit, în prezent, în Birmingham, unde lucrează […]
Acum 30 minute
16:10
Liderul AUR, George Simion, vine cu prima reacție după ce Curtea Constituțională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Cei 9 judecători ai CCR au admis astăzi, pe formă […]
16:10
O menajeră din Italia, considerată săracă, a lăsat moștenire o sumă uriașă unui cămin de bătrâni. Câți BANI avea, de fapt, femeia în cont # Gândul
Anna Maria Battistuzzi, o italiancă în vârstă de 79 de ani, a lăsat o moștenire de aproximativ un milion de euro Căminului de bătrâni Fenzi din Conegliano. Femeia lucrase ani la rând ca menajeră și era considerată o persoană săracă, tocmai de aceea toți cei care o cunoșteau au rămas surprinși de povestea sa, care […]
Acum o oră
16:00
Andrei Nicolescu e uimit după FAZA spectaculoasă de la Dinamo – Rapid: „Incredibil, nimeni nu se aștepta” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre faza care a schimbat traseul derby-ului cu Rapid. La 0-0, Koljic a scos de pe linia porții o minge șutată de Stoinov, dar atacantul echipei giuleștene a folosit procedeul „lovitura scorpionului”. Derby-ul a avut spectacol și în tribunele Arenei Naționale, unde cele două galerii s-au […]
15:50
Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!” # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, luni, că președintele SUA, Donald Trump, „visează” dacă crede că a distrus instalațiile nucleare ale Teheranului. „Este bine, continuați să visați”, a spus Ali Khamenei, referindu-se la afirmațiile repetate ale lui Trump conform cărora programul nuclear al Iranului a fost „distrus complet”. Statele Unite au bombardat, […]
15:50
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați # Gândul
Un avion de vânătoare israelian a efectuat, luni, un atac asupra unor combatanți islamiști care se apropiau de trupele israeliene, în sudul Fâșiei Gaza, în paralel cu raiduri aeriene asupra militanților Hezbollah, în sudul Libanului. Atacul aerian a avut loc la periferia orașului Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a comunicat armata israeliană, conform cotidianului […]
15:50
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. prezent în studioul emisiunii Ai Aflat!. marca Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, care ar fi cea mai adecvată poziție a premierului. Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, a […]
15:40
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri din viața sa. Artistul urmează să lanseze o carte cu experiențele sale de viață. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, […]
15:40
Când începe VACANȚA de iarnă, în anul școlar în 2025/2026. Elevii vor avea în total 19 zile libere # Gândul
Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare. Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri […]
Acum 2 ore
15:30
„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român”. Ce au făcut Florica și Nelu, în Anglia, i-a ȘOCAT pe vecini # Gândul
Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri depărtare de satul natal din Ardeal, fix în inima Angliei, o familie de români a reușit să ducă mai departe spiritul vieții de la țară. Florica și Nelu Coste trăiesc de peste 20 de ani în Birmingham și spun că nici distanța și nici măcar stilul britanic nu […]
15:30
Orașul din România în care autoritățile le oferă un AJUTOR de 125 de lei pensionarilor și persoanelor defavorizate, cu ocazia Crăciunului # Gândul
Pensionarii și persoanele cu venituri mici din orașul Năvodari, județul Constanța, ar putea primi un ajutor financiar de 125 de lei, înainte de Crăciun. Autoritățile locale au anunțat perioada în care se pot depune cererile, dar și condițiile de eligibilitate pentru cei care vor să beneficieze de acest sprijin social. Astfel, Primăria orașului Năvodari, din […]
15:30
Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate # Gândul
Un raport preliminar al Curții de Conturi din Franța, pe care presa din Hexagon a putut să-l consulte parțial, dezvăluie deficiențe în securitatea Muzeului Luvru, instituție care a fost ținta unui jaf de proporții duminică. Cei patru suspecți, care au furat mai multe bijuterii de patrimoniu, au folosit un motostivuitor în plină zi pentru a […]
15:30
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # Gândul
În Sectorul 3, edilul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea ce expune zona la risc de fisuri și explozii. Drumurile deservesc ansambluri imobiliare construite recent, iar Primăria este acum dată în judecată pentru încălcarea legislației. La ordinul lui […]
15:30
“Marea Reformă” a lui Bolojan a picat la CCR. Premierul a anunțat că DEMISIONEAZĂ într-o astfel de situație. Își va ține Ilie Bolojan cuvântul dat sau România va fi condusă de un premier fără ONOARE? # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale au decis că proiectul de lege privind statutul judecătorilor și procurorilor, promovat insistent de premierul Ilie Bolojan, este neconstituțional. Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția de guvernământ și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie prevedea pensionarea oamenilor din Justiție la vârsta de 65 de ani, cu 70% […]
15:30
Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz rusesc” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că tragedia din Rahova confirmă starea de neputință a autorităților în fața dezastrelor. Decidenții se vor ascunde, ca de fiecare dată, în spatele unei anchete anunțate cu surle și trâmbițe, care cel mai probabil nu va duce nicăieri. Mai mult, vor pasa […]
15:20
Cum a fost SANCȚIONATĂ o doctoriță care nu a depistat Sindromul Down la un făt, încă de la prima ecografie de sarcină a mamei # Gândul
O doctoriță din Franța a fost obligată să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro unui cuplu, fiind acuzată că nu a reușit să depisteze Sindromul Down la copilul lor încă din timpul sarcinii. Copilul a fost diagnosticat cu Sindrom Down la naștere, deși semnele, spun experții, puteau fi observate încă de la prima ecografie […]
15:10
Orice informație pe care o primești este probabil exagerată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 21 octombrie 2025. Berbec Un prieten apropiat ar putea să-ți transmită niște bârfe aparent inofensive, dar totuși neadevărate. Nu accepta nimic din ce auzi astăzi până nu verifici singur faptele. Orice informație pe care o primești este […]
15:10
RUSIA își extinde cooperarea strategică cu IRANUL în toate domeniile. Kremlinul denunță „presiunea excesivă” a Occidentului # Gândul
Rusia a anunțat că depune eforturi pentru a-și consolida relațiile bilaterale cu Iranul, în contextul în care ambele țări se confruntă cu presiunile statelor occidentale. Moscova are relații strânse cu Teheranul și a condamnat bombardamentele israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, care au avut scopul de a opri programul nuclear al Iranului. Statele occidentale […]
15:00
Guvernul Bolojan se înglodează în datorii. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei în ultima săptămână # Gândul
Ce face statul când are nevoie de bani pentru bugetul țării? Ia cu împrumut de la cetățeni. Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,2 miliarde de lei de la populație prin emiterea titlurilor de stat FIDELIS în perioada 10-17 octombrie. Confrom instituțiiei, au fost înregistrate 21.067 de ordine de subscriere din partea investitorilor. Cea mai recentă ediție […]
14:50
Amplu dosar de CORUPȚIE la MAI, cadre universitare trimise în judecată. Cât era șpaga la examene și lucrări de licență # Gândul
O amplă rețea de corupție în cadrul MAI a fost destructurată, procurorii probând darea și luarea de mită pentru promovarea unor examene. Astfel, 13 persoane, printre care profesori și studenți MAI, au fost trimise în judecată pentru luare și dare de mită. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, sub coordonarea procurorilor Parchetului […]
14:40
FOTO. Cea mai SCUMPĂ piesă vestimentară din garderoba Alinei Pușcaș. ”Este vorba de o rochie” # Gândul
Vedeta de televiziune Alina Pușcaș, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit cât costă cea mai scumpă piesă vestimentară din garderoba sa. Alina Pușcaș a mărturisit, pentru click.ro, că nu obișnuiește să arunce cu banii pe haine. Vedeta a afirmat că mai degrabă ar investi bani în poșete și încălțăminte. De asemenea, prezentatoarea TV […]
14:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), solicită înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru investigrarea circumstanțelor, cauzelor și responsabilităților legate de explozia care s-a produs în imobilul din Calea Rahovei. Reprezentații partidului cer Parlamentului să investigheze cum s-a produs evenimentul tragic de la imobilul din cartierul Calea Rahovei din Capitală. De asemenea, AUR vrea ca responsabilii […]
14:40
Cu propriul guvern pe un butoi de pulbere, Nicușor Dan se întâlnește cu un comisar european să discute de „amenințări hibride” # Gândul
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfăşoară în primul său an de mandat. Cei doi au discutat în special despre apărarea granițelor Uniunii Europene […]
Acum 4 ore
14:30
EXPLOZIE la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost proiectat de suflul deflagrației. Intervenție în desfășurare a pompierilor # Gândul
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, luni după-amiază, în incinta rafinăriei Lukoil din Ploieşti, care în această perioadă se află în revizie. ISU a intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism […]
14:20
Tot ce trebuie să știi despre Târgurile de CRĂCIUN 2025. Când se aprind luminile de sărbătoare în Craiova și ce surpize îi așteaptă pe vizitatori # Gândul
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, administrațiile locale din marile orașe ale României încep să se pregătească de perioada sărbătorilor de iarnă. Târgurile de Crăciun sunt, deja, o tradiție îndrăgită deopotrivă de localnici și turiști. Anul acesta, startul pentru sărbătorile sezonului de iarnă se va da în a doua jumătate a lunii noiembrie. Cum […]
14:10
O descoperire uimitoare șochează întreaga lume creștină. O pâine arsă, veche de aproximativ 1.200 de ani, care poartă imaginea lui Iisus Hristos a fost descoperită de arheologi în situl Topraktepe din sudul Turciei, fostul oraș antic Eirenopolis. Specialiștii cred că această descoperire poate ajuta la înțelegerea ritualurilor creștine din acea perioadă. Pâinea arsă datează din […]
14:10
Se pun în vânzare bilete la meciul de fotbal Bosnia – România din 15 noiembrie! Ce prețuri au tichetele # Gândul
Bosnia – România e un meci decisiv pentru ocuparea locul 2 în grupa de calificare pentru CM 2026. Elevii lui Mircea Lucescu, în cazul unei victorii, pot obține, prin jocul rezultatelor, statutul de cap de serie la „barajele” programate în martie 2026. Se pun în vânzare bilete la meciul de fotbal Bosnia – România din […]
14:10
EXCLUSIV DINAMO și EXCLUSIV RAPID, ediție specială după derby cu Marius Niculae și Mihai Iosif # Gândul
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid va fi comentat, luni, de la ora 18, într-o ediție specială dedicată partidei de pe Arena Națională. Pentru prima oară, producțiile săptămânale dedicate fanilor dinamoviști și giuleșteni de la ProSport, EXCLUSIV DINAMO și EXCLUSIV RAPID, se vor uni în același studio, într-o producție comună. Amfitrioni vor fi jurnaliștii Ovidiu Ionescu […]
14:00
Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant” # Gândul
Economia Chinei a crescut cu 4,8% în al treilea trimestru al acestui an față de perioada similară a anului precedent, cel mai lent ritm dintr-un an, dar în conformitate cu așteptările analiștilor, în ciuda scăderii continue a pieței imobiliare. Investițiile în active fixe, care includ proprietățile imobiliare, s-au contractat în mod neașteptat cu 0,5% în […]
14:00
Ionuț Lupescu, fostă glorie a lui Dinamo, a fost la derby și a explicat de ce echipa sa de suflet a pierdut în fața Rapidului, 0-2. „Kaiserul” crede că 4-5 jucători din echipa lui Zeljko Kopic nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Acesta a fost întrebat și despre parcursul FCSB în campionat și a trimis […]
14:00
GESTUL făcut de un bărbat după o ceartă cu soția, în timp ce ea conducea mașina în care se aflau și copiii lor. „Regretă răul pe care l-a făcut” # Gândul
Un bărbat francez, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare de către tribunalul judiciar din Laval, vineri, fiind acuzat de violențe comise asupra familiei sale. Printre altele, el ar fi provocat un accident rutier, după o ceartă cu soția, în timp ce în mașină se […]
13:50
Gândul publică SCRISOAREA unui primar disperat. Bolojan, acuzat că FURĂ bucuria Crăciunului: copiii noștri nu sunt diferiți de cei din marile orașe # Gândul
„Copiii noștri nu sunt diferiți de cei din marile orașe ”. Acesta este mesajul primarului Cristian Merișanu din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. Textul a fost transmis de primar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România, în care este și premierul Ilie Bolojan. Primarul Cristian Merișanu a transmis o scrisoare disperată adresată premierului Ilie Bolojan, în care […]
13:40
FOTO. Experiența EMOȚIONANTĂ a lui Carmen Tănase cu o femeie fără adăpost. ”Mare poveste de viață” # Gândul
Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a povestit despre o întâmplare pe care a trăit-o cu o femeie fără adăpost. Prezentă la podcastul realizat de Jorge, Carmen Tănase a povestit despre o întâmplare care a marcat-o foarte mult. Actrița a dezvăluit cât de mult a impresionat-o povestea unei femei fără adăpost […]
13:40
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie anunță că a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor. Potrivit sursei citate, un val de aer polar s-a abătut peste România, temperaturile coborând cu câteva grade sub pragul de îngheț. Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat o valoare de minus 9,2 grade Celsius în timpul măsurătorii de […]
13:40
Bucureștenii din 250 de blocuri, afectați de remedierea avariilor pe conductele rețelei termice. Finalizarea lucrărilor s-ar putea prelungi # Gândul
Toamna se face resimțită cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal, mulți bucureșteni întrebându-se pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifer. Însă, unii locuitori ai Capitalei mai au de așteptat. Astfel, Termoenergetica anunţă lucrări de remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală. Măsura afectează […]
13:40
Bolojan, întrevedere cu comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Pe agendă: Migrația ilegală și securitatea Mării Negre # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit luni, 20 octombrie, la Palatul Victoria, pe comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la București, care face parte din turul de capitale europene pe care comisarul îl desfășoară în primul său an de mandat, transmite Palatul Victoria. Potrivit sursei citate, vizita s-a […]
13:30
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?” # Gândul
În timp ce ițele anchetei din „blocul groazei” din Rahova rămân la fel de încurcate și cu multe semne de întrebare – instituțiile statului pasând, în spiritul bunei tradiții, vina dintr-o „ogradă” în alta – politicienii fac ce știu ei mai bine. Mai exact, par să exploateze, în numele „solidarității” puternic clamate pe rețelele de […]
13:10
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia # Gândul
O șoferiță din Skt. Pölten, capitala statului federal Austria Inferioară, a avut câștig de cauză în instanță, acum, după ce anul trecut, în luna mai, a fost amendată și i s-a suspendat permisul după ce poliția a suspectat că ar fi condus sub influența drogurilor. În acel moment, ea purta un plasture cu fentanil prescris […]
12:50
Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie # Gândul
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este considerat Ocrotitorul Bucureştilor. Moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală, iar credincioșii se pot ruga pentru sănătate și bunăstare. Viața lui a fost un exemplu de smerenie și bunătate, trăind după învățăturile Sfinților Părinți. Când a trăit Dimitrie cel Nou „Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în […]
12:50
Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat într-o postare pe pagina peronală de Facebook că Polonia a atins un nou record al producției industriale. Creșterea din septembrie este de +7,4% și reprezintă cel mai înalt nivel din istoria țării. Ponderea industriei în PIB-ul Poloniei a scăzut la 22% în 2024. Acest lucru arată o reducere ușoară a […]
12:40
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat cum își gestionează banii. ”Nu sunt zgârcită, dar sunt cumpătată”, a afirmat vedeta. Andreea Marin a fost prezent la podcastul realizat de Mihai Morar la Chișinău, unde a dezbătut mai multe teme. Printre altele, vedeta a vorbit și despre cum are grijă de finanțele sale. […]
Acum 6 ore
12:30
Gâlceava salariului minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan # Gândul
Un nou scandal încinge spiritele în coaliție. De data aceasta, divergențele sunt cauzate de subiectul creșterii salariului minim pe economie. PSD cere creșterea salariului minim, în schimb, PNL, USR și UDMR se opun acestei măsuri. Coaliția analizează mai multe variante a creșterii salariului minim. Sursele Gândul indică minim 3 scenarii de lucru la Guvern: 47% […]
12:20
O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia # Gândul
O turistă din București, în vârstă de 29 de ani, a murit – weekend-ul trecut – în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului, după ce a alunecat și a căzut de pe munte. Astfel, polițiștii din cadrul Poliției orașului Zărnești, județul Brașov, fac cercetări într-un dosar penal, pe care l-au deschis după ce, sâmbătă, […]
12:10
Criza demografică se adâncește în România. Tot mai mulți români aleg să plece DEFINITIV din țară. „DESTINAȚIILE” preferate # Gândul
România se confruntă cu o nouă criză demografică, pe fondul scăderii dramatice a numărului de români care se întorc acasă. După o scurtă perioadă de echilibru, fluxul migrațional s-a inversat, iar numărul celor care pleacă definitiv în străinătate depășește tot mai mult pe cel al celor care revin în țară. Fenomenul „exodului” tinerilor din anii […]
12:10
Militari români se află în prezent în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, unde participă la operațiuni militare comune alături de forțe provenite din alte patru state membre NATO și partenere, anunță forțele ruse prin intermediul TASS. TASS este agenția de presă a statului rus, „portavocea” Kremlinului. Cetățeni din mai multe țări europene, precum și din Columbia și […]
12:10
Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg # Gândul
Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, visează să se întoarcă acasă. Chiar dacă apreciază Luxemburgul pentru organizare și calitatea vieții, Kovesi a recunoscut că îi lipsesc lucruri esențiale din România. ”Îmi lipsesc multe legat de România – familia, prietenii, obiceiurile, mersul la biserică. Avem două magazine românești aici, din când în când mai mergem […]
12:00
Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii # Gândul
A fost derby total între Dinamo și Rapid, cu goluri, cartonașe, dar mai ales spectacol total în tribune. Cele două galerii s-au duelat nu numai verbal, ci și în mesaje care au „mușcat” din adversari. Rapidiștii au cumpărat toate cele 7000 de bilete puse la dispoziție de clubul gazdă, dar au ocupat o bună parte […]
11:50
Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români # Gândul
Cristian Socol, profesor universitar, absolvenit al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice, a prezentat argumente pentru care salariul minim în România trebuie crescut în 2026, recizând că blocarea acestuia înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români. Socol afirmă, conform Mediafax, că nicio țară din UE nu îngheață salariul minim în 2026. „În […]
11:40
Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineața, la ora 3:35, în Muntenia, județul Brăila, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor orașe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.