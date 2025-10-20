Amplu dosar de CORUPȚIE la MAI, cadre universitare trimise în judecată. Cât era șpaga la examene și lucrări de licență

15:10

Orice informație pe care o primești este probabil exagerată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 21 octombrie 2025. Berbec Un prieten apropiat ar putea să-ți transmită niște bârfe aparent inofensive, dar totuși neadevărate. Nu accepta nimic din ce auzi astăzi până nu verifici singur faptele. Orice informație pe care o primești este […]