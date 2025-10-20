UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie
Gândul, 20 octombrie 2025 21:20
Noi state ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot deplin, o mișcare care ar putea facilita extinderea Blocului comunitar în pofida opoziției unor lideri precum premierl Ungariei, Viktor Orbán. Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre, potrivit […]
• • •
Acum 5 minute
21:30
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului, a declarat, luni Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas. „Încetarea focului a schimbat contextul, acest lucru este clar pentru toată lumea. Cu toate acestea, până când nu vom vedea schimbări tangibile și durabile pe teren, în special acordarea mai multor ajutoare Fâșiei Gaza, amenințarea […]
Acum 15 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
Într-un mesaj plin de greșeli de scriere, mâna dreaptă a lui Bolojan spune că vrea referendum ca să tranșeze problema pensiilor speciale # Gândul
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a gafat într-o postare pe Facebook, printr-un text plin de greșeli, prin care își exprima ideea de referendum în cazul pensiilor magistraților. Așa cum poate fi văzut în fotografia atașată mai jos, primarul Sectorului 6 a avut câteva scăpări în postarea sa. Este vorba despre litere greșite, sărite sau cuvântul „privilegilor” […]
Acum o oră
20:50
Bulgaria este pregătită să își deschidă spațiul aerian pentru președintele rus, Vladimir Putin, dacă acesta decide să călătorească la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a confirmat luni ministrul de Externe Georg Georgiev în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Georgiev a declarat că astfel de chestiuni logistice vor […]
20:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în această seară că „a luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”. El susține că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția […]
Acum 2 ore
20:30
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a putut să construiască rute ocolitoare. Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un […]
20:30
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:30
După ce a guvernul Bolojan, girat de Nicușor Dan a băgat economia în groapă, președintele vine cu soluții pentru salvarea economiei. Pentru cei mai mulți dintre cetățenii României, democrația nu mai funcționează în beneficiul lor, ci în ciuda lor. Președintele crede că problema principală a României este evaziunea fiscală, asta după ce Guvernul Bolojan a […]
20:20
Coreea de Sud își intensifică măsurile de securitate în orașul Gyeongju din sud-estul țării, care va găzdui săptămâna viitoare summitul anual al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Până la 18.500 de ofițeri de poliție, echipe de SWAT și personal al gărzii de coastă, precum și vehicul blindate și elicoptere, vor fi mobilizate în timp ce liderii […]
20:20
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a putut să construiască rute ocolitoare. Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un […]
20:10
Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul român, va avea parte de o înmormântare demnă, în Italia, în ciuda condiției de vulnerabilitate socială. De altfel, modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni. Prin urmare, Veronica Abaza, românca ucisă în Italia la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântată în cimitirul Farello […]
20:10
Șeful statului consideră că în trecut nu s-a respectat legea și că de acum încolo vrea să lucrurile să fie clar stabilite cu privire la activitatea Parchetului și a SRI-ului. Nicușor Dan a declarat, luni, la Antena 1,că trebuie făcută o separare foarte bună între ce este Parchet, judecător și ofițer de informație. „Rolul […]
20:00
„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI. Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani. „Ultima […]
19:50
Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile. Iată cine riscă să rămână fără nimic și ce trebuie să știe proprietarii, după explozia din Rahova. Explozia din Rahova a lăsat zeci de familii în fața unei realități crunte: asigurarea obligatorie PAD nu te ptrotejează în totalitate. Unii deja încasează despăgubirile, în timp ce alții se confruntă […]
19:50
Deși este în funcție de doar câteva luni, Nicușor Dan pare să fi prins gustul puterii. Șeful statului a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că își dorește un al doilea mandat, explicând că marile schimbări în societate nu se pot face într-un singur ciclu de guvernare. „E devreme, dar în principiu îmi doresc. Sunt […]
19:40
Nicușor Dan anunță că declarația șefului fiscului a fost una deplasată, dar susține că ANAF-ul ar putea să performeze, fiind convins de faptul că la ministerul Finanțelor există voință. „Asta a fost o declarație total …”, a declarat Nicușor Dan, despre șeful ANAF care a scăaot porumbelul. „Bineînțeles că parte din TVA care nu […]
Acum 4 ore
19:30
Oana Roman a oferit detalii despre viața sa sentimentală. Aceasta a mărturisit că își dorește să fie mai atentă înainte de a intra într-o relație. Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a […]
19:20
Nicușor Dan a avansat, luni seara, un nou termen de rezolvare a pensiilor magistraților, respectiv anul 2025. Șeful statului a declarat la Antena 1 că este un moment emoțional. „Ce e important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliție de guvernare. CCR a găsit o problemă si respectăm deciziile”. Nicușor […]
19:20
Racul este cel de-al patrulea semn zodiacal din astrologia occidentală. Între 22 iunie și 22 iulie, anual, Soarele tranzitează sub cea de-a patra constelație zodiacală de la începutul solstițiului de vară în Emisfera Nordică. Este patronată de Lună și este semn de apă, la fel ca Peștii și Scorpion. În artă, este ilustrat ca un […]
19:20
Ediția de luni a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache a abordat pe larg, alături de invitatul său Ion Cristoiu, cel mai arzător subiect al zilei: respingerea pe bandă rulantă, de către CCR, a reformelor propuse de guvernul Bolojan. În viziunea lui Cristoiu, premierul ar trebui să își dea demisia de onoare într-un context politic […]
19:20
După mai mulți ani cu ierni blânde și temperaturi peste media normal, Crăciunul 2025 înseamnă o revenire la atmosfera autentică de sărbătoare. Astfel, meteorologii prognozează o lună decembrie rece, cu ninsori, episode de ploaie înghețată și valori negative în majoritatea regiunilor din țară. Așadar, România se pregătește de un Crăciun adevărat de iarnă. Luna decembrie […]
19:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu consideră că există motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în urma deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze după decizia CCR, șeful statului a răspuns ferm: „Nu, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință […]
19:20
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu premierul australian, Anthony Albanese, în sensul intensificării accesului la minerale rare, în contextul eforturilor Washingtonului de reducere a dependenței de rețelele chineze de aprovizionare. Știre în curs de actualizare
19:00
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a explicat de ce partidele suveraniste din România nu au șanse reale să acceadă la guvernare, deși domină detașat în cele mai recente sondaje de opinie. Studiu de caz: Diana Șoșoacă. Desantul Dianei Șoșoacă la Moscova, la gala […]
19:00
Sunt noi actualizări în Codul Rutier 2025, în ce privește siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer ce circulă pe drumurile publice din România. Chiar dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unei mașini de serviciu. este deci important să știi ce trebuie să ai în mașină, în mod obligatoriu, atât în […]
19:00
Liderii Partidului Comunist din China se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului. Aceștia sunt așteptați să acorde prioritate creșterii investițiilor în industria prelucrătoare avansată, potrivit Financial Times. Aproximativ în fiecare an, cel mai înalt organism politic al țării, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, […]
19:00
Judecătorii comunică public în această seară motivele pentru care modificările legea privind statutul procurorilor și judecătorilor au fost declarate neconstituționale de către CCR. CCR: Guvernul trebuia să aștepte și să respecte avizul CSM Așa cum Gândul a anunțat de aseară, Constituțională confirmă că proiectul de lege privind pensionarea magistraților pentru care a insistat Ilie Bolojan […]
19:00
Statele Unite și Rusia trebuie să intensifice contactele diplomatice pentru a rezolva conflictul din Ucraina printr-o modalitate ”durabilă”, anunță Administrația Donald Trump, după discuția telefonică pe care secretarul de Stat Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:50
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă. Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, […]
18:40
CRBL, în vârstă de 47 de ani, a dezvășlit care este relația din prezent cu fiica sa, Alessia, după ce el a divorțat de soție. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei […]
18:30
Meteorologii au prognozat creșterea valorilor termice la finalul lunii octombrie. S-ar putea înregistra temperaturi urcate până la 26 de grade Celsius în unele zone, în data de 25 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea se va răci ulterior și a semnalat precipitații pe arii extinse între 25 și 29 octombrie. Ce regiuni vor […]
18:30
E sezonul verzei, astfel că gospodarii merg la piață, ca să cumpere pentru murat. Doar că prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența. De le un leu pe kilogram, cu cât se vindea anul trecut din poarta fermei, acum prețul pornește de la 1,2 lei și poate ajunge […]
18:30
Australia și-a exprimat îngrijorările cu privire la exercițiile militare ale Chinei, denunțând manevrele unei aeronave care a lansat rachete de semnalizare „în imediată apropiere” de avionul său de patrulare, deasupra Mării Chinei de Sud. Guvernul australian a transmis că manevrele Beijingului sunt „nesigure și neprofesioniste”, desfășurând operațiuni în apropiere de propriile sale aeronave militare. Personalul […]
18:30
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a atacat dur Curtea Constituțională, despre care a scris că „face țăndări dreptatea în societatea românească”. Sub titlul „Rușii luau pâinea de […]
18:20
Premierul Ilie Bolojan a avut un prim proiect pe care a cerut avizul CSM pe reforma pensiilor magistraților. CSM rămăsese în termen pentru acordarea acelui aviz pe proiectul de lege inițial, însă premierul Bolojan a adoptat în ședința de Guvern un al doilea proiect de lege (varianta maximală a reformei pensiilor magistraților) pentru care nici […]
18:20
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă. Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, […]
18:10
Guvernul Israelului a acuzat, luni, mișcarea islamistă Hamas de continuarea ”deliberată” a acțiunilor prin care încalcă Acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza. ”Hamas încalcă deliberat armistițiul. Teroriștii Hamas au traversat deliberat Linia Galbenă la periferia estică a orașului Gaza, fiind o amenințare pentru trupele israeliene”, a transmis Ministerul israelian de Externe, citat de […]
18:10
După o zi de luni cu valuri de respingeri la Curtea Constituțională, marți urmează o ședință tensionată și în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a precizat luni seara că data propusă de PSD pentru alegerile locale este 30 noiembrie, discuție care va fi tranșată marți în coaliție. Rămâne de văzut dacă data de 30 noiembrie […]
18:10
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul și invitatul său, gazetarul Ion Cristoiu, au analizat implicațiile profunde ale tragediei din cartierul Rahova. Cel mai evident semn al incompetenței și lipsei de strategie a autorităților provine din faptul că, la 4 zile de la deflagrație, încă nu s-a stabilit cine a […]
18:00
Hidroelectrica a primit o amendă colosală de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane. Astfel, Hidroelectrica a fost amendată în baza regulammentului GDPR de protecție a datelor cu caracter personal. Operatorul a fost sancționat […]
18:00
Curtea Constituțională a României a admis, astăzi, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la 1 septembrie. Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după decizia CCR. Premierul Ilie Bolojan a […]
17:50
CFR Cluj a anunțat oficial că Iuliu Mureşan revine în Gruia după 7 ani, perioadă în care a lipsit din fotbalul de înalt performanță. A mai trecut, e adevărat, o scurtă perioadă, pe la Dinamo. În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureşan a contribuit atât la promovarea echipei în prima […]
17:40
Adina Buzatu este în culmea fericirii. Fiica sa, Sara, a fost cerută în căsătorie. Cele două au oferit detalii despre eveniment. Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara. Sara a fost cerută în căsătorie de curând Adina Buzatu […]
17:40
5,8 miliarde de recipiente din plastic, sticlă sau metal au fost returnate de la lansarea sistemului de returnare și garanție. Jumătate au fost returnate numai în primele luni ale anului 2025. 2024 a fost primul an din istoria României în care n-au fost importate PET-uri datorită reciclării. Autoritățile fac eforturi pentru a extinde sistemul și […]
17:40
ANAF anunță că a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz (Ampropertyconstruct SRL), firma despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, la instalația de gaz a blocului din Rahova care a explodat săptămâna trecută. Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost […]
Acum 6 ore
17:30
Nicușor Dan, președintele României, a postat pe pagina sa de facebook o primă reacție după decizia CCR cu privire la reformarea pensiilor magistraților. Decizia Curții Constituționale a stârnit un val de reacții, atât pe scena politică, cât și în peisajul justiției din României. Reamintim că CCR a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea […]
17:30
Peste 30 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate începând din această noapte. Măsura vine după ce compania de stat nu a plătit la timp banii pe care îi datorează pentru folosirea infrastructurii feroviare, potrivit ecomedia. CFR Infrastructură, compania care administrează liniile de cale ferată, a anunțat că oprește temporar circulația mai multor trenuri CFR […]
17:20
E criză mare de șoferi profesioniști în România. Aceștia sunt căutați nu numai de companiile de transport și logistică pentru curse interne și internaționale, ci și de către firmele din domeniul producției, pentru transport local și manipularea mărfii. Astfel, tot mai multe firme de la noi angajează conducători auto in India. Țara noastră se confruntă […]
17:20
Au trecut deja 4 zile de la explozia imobilului din cartierul Rahova care a zguduit întreaga țară. Odată cu trecerea timpului se adâncește și misterul sigiliului rupt de la locul exploziei. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un […]
17:00
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat special pe jurnalistul Ion Cristoiu, a abordat reacția inadecvată și tardivă a lui Nicușor Dan în cazul tragediei de la Rahova. Șeful statului a avut o poziție abia la 12 ore de la momentul exploziei care a furat vieți în același sector […]
