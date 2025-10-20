Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

18:30

E sezonul verzei, astfel că gospodarii merg la piață, ca să cumpere pentru murat. Doar că prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența. De le un leu pe kilogram, cu cât se vindea anul trecut din poarta fermei, acum prețul pornește de la 1,2 lei și poate ajunge […]