Google şi-a anunţat angajaţii să rămână acasă, după ce ploșnițele au invadat luxosul sediu din New York
Adevarul.ro, 21 octombrie 2025 17:30
Sediul Google din cartierul Chelsea, New York, evaluat la peste 2 miliarde de dolari, a fost evacuat temporar după descoperirea unei invazii de ploșnițe.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
17:30
Miliardarul rus ce deține Telegram face o ofertă hoților ce au furat bijuteriile coroanei Franței. Se oferă să le cumpere pentru Luvrul din Abu Dhabi # Adevarul.ro
După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, fondatorul Telegram, Pavel Durov, 41 de ani, aflat în autoexil și anchetat de autoritățile franceze, propune o soluție „salvatoare”: să cumpere bijuteriile furate și să le returneze, dar nu în Franța. Ci în Emiratele Arabe Unite.
17:30
Google şi-a anunţat angajaţii să rămână acasă, după ce ploșnițele au invadat luxosul sediu din New York # Adevarul.ro
Sediul Google din cartierul Chelsea, New York, evaluat la peste 2 miliarde de dolari, a fost evacuat temporar după descoperirea unei invazii de ploșnițe.
17:30
Ungaria prelungește cu o jumătate de an starea de urgență ca urmare a războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Parlamentul ungar a aprobat marți, 21 octombrie, prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, potrivit EFE.
Acum 30 minute
17:15
„Trump a fost din nou jucat de Putin” . Un fost ambasador american avertizează: „Summitul de la Budapesta e o capcană” # Adevarul.ro
Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, avertizează că recentele eforturi ale Casei Albe de a media conflictul ruso-ucrainean riscă să eșueze, în absența unor măsuri ferme față de Moscova.
17:15
În mijlocul demonstrațiilor de forță ale Zapad 2025 - exercițiile militare comune bienale ale Rusiei și Belarusului - silueta deformată în mod comic a unui avion de vânătoare parțial dezumflat a fost observată lângă o pistă, relatează TVP World.
17:15
Procurorii și judecătorii mai multor instanțe anunţă suspendarea protestelor după decizia CCR privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță suspendarea protestului cauzat de modificările legislative privind condițiile de pensionare a magistraților. Aceeași decizie a fost luată și de judecătorii Curții de Apel București, dar și de alte instanțe din țară.
17:15
Român recidivist, reacție surprinzătoare după ce a fost condamnat pentru a 24-a oară în Austria. Cum a fost prins # Adevarul.ro
Un român a fost condamnat pentru a 24-a oară, în Austria, după o nouă serie de furturi comise prin efracție.
17:15
Scandal în Coaliție din cauza pensiilor magistraților. PSD a părăsit ședința de la Guvern # Adevarul.ro
Tensiuni în Coaliție după ce premierul Ilie Bolojan a respins propunerea PSD privind formarea unui grup de lucru pentru o nouă lege a pensiilor magistraților. Social-democrații s-au ridicat de la masă și au părăsit ședința.
Acum o oră
17:00
Blocul distrus în explozia din Rahova va fi reconstruit. Ministerul Dezvoltării asigură finanțarea # Adevarul.ro
Blocul afectat de explozia din Rahova va fi reconstruit, a informat marți Ministerul Dezvoltării, precizând că a pus deja în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează programele de finanțare pentru consolidarea clădirilor.
17:00
Patrick Petre a plecat de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț, deși mai avea contract până în 2026. Mijlocașul a jucat 8 meciuri în acest sezon fără goluri sau assist-uri. Clubul îi urează succes în continuare.
16:45
Ironia deciziei CCR: judecătorii care au respins reforma indemnizațiilor magistraților, beneficiari ai unor pensii speciale uriașe # Adevarul.ro
Valuri de reacții au apărut după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, dar sunt tot mai multe voci care sesizează că, de fapt, judecătorii CCR nu au niciun interes să o declare constituțională nici pe fond.
16:45
FCSB și Universitatea Craiova își continuă parcursul european joi seară, 23 octombrie, iar UEFA a anunțat brigăzile de arbitri care vor oficia la meciurile celor două formații.
16:45
Un actor din Las Fierbinți s-a recăsătorit discret după 20 de ani de mariaj. Primele imagini de la nuntă # Adevarul.ro
Schimbare majoră în viața unui actor din popularul serial Las Fierbinți. După mai bine de 20 de ani de căsnicie și doi copii, actorul a divorțat de femeia alături de care a trăit o poveste discretă de iubire încă din facultate și s-a recăsătorit.
16:45
Şefa Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță-Radu, trecută în rezervă în plin scandal de corupție # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Militar Central, vizată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu.
16:45
Aliații europeni se grăbesc să consolideze poziția Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin. Nici nu vor să audă de cedare de teritorii # Adevarul.ro
Aliații Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția Kievului înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și dictatorul rus Vladimir Putin, temându-se că ar putea ajunge la o înțelegere neprofitabilă care ar slăbi întreaga Europă, relatează Politico.
16:45
Șeful parlamentarilor CDU/CSU critică slăbiciunea Europei în fața marilor crize mondiale. Într-un interviu pentru DW, politicianul afirmă că doar SUA pot aduce pacea, inclusiv în Ucraina, dar crede că UE se poate întări.
Acum 2 ore
16:30
Defecțiunea globală a infrastructurii Amazon evidențiază vulnerabilitatea dependenței de giganții tehnologici americani, spun experții.
16:15
Polonia îl avertizează pe Putin: dacă zboară spre Budapesta prin spațiul nostru aerian, l-am putea livra la Haga # Adevarul.ro
Marți, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm președintelui rus Vladimir Putin: dacă intenționează să ajungă în Ungaria pentru un posibil summit cu Donald Trump, Polonia nu garantează că nu va pune în aplicare mandatul internațional de arestare emis pe numel
16:15
Bologna vine fără antrenor în meciul cu FCSB. Boala cu care se confruntă Vincenzo Italiano # Adevarul.ro
Tehnicianul Vincenzo Italiano, în vârstă de 47 de ani, va lipsi de pe bancă în duelul cu FCSB după ce a fost diagnosticat cu o pneumonie de origine bacteriană. Oficialii clubului au precizat că boala nu este asociată cu COVID-19.
16:15
Un fost judecător al CRR crede că pensia sa „de doar 10.000 de euro” nu este prea mare: „ce atâta tam-tam” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce a declarat că pensia sa de 10.000 de euro nu este foarte mare.
16:15
Unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului mondial, mormântul faraonului Tutankhamon, situat în Valea Regilor, riscă să se prăbușească, avertizează cercetătorii de la Universitatea din Cairo.
16:15
Conducerea Salrom, vehementă după publicarea raportului despre dezastrul de la Salina Praid. Ministrul Economiei acuzat că oferă informații trunchiate # Adevarul.ro
Conducerea societăţii de stat consideră „denigratoare şi nefondate” afirmaţiile ministrului Economiei. La rândul său, Radu Miruţă,a cerut demisia conducerii şi a acţionat-o în instanţă.
16:00
Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis majorarea impozitelor pentru 16 proprietari de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare şi care pot pune viaţa oamenilor în pericol.
16:00
UE elaborează reguli care să permită statelor membre să abordeze și să rețină navele flotei fantomă a Rusiei # Adevarul.ro
SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă), divizia diplomatică a UE, își propune să consolideze drepturile de inspecție maritimă ale blocului comunitar, astfel încât statele membre să poată aborda și prelua controlul asupra petrolierelor suspectate că transportă petrol rusesc, scrie Kyiv Post.
16:00
Criză majoră în sectorul feroviar. Sindicaliștii fac apel la Guvern pentru intervenție de urgență: „Este nevoie de voință politică reală” # Adevarul.ro
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) trage un semnal de alarmă privind situația critică din transportul feroviar din România și cere intervenția de urgență a Guvernului.
15:45
Mașină lovită de un tren cu călători în județul Dâmbovița. Șoferul autoturismului a murit # Adevarul.ro
Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit o mașină, marți, în orașul Găești din județul Dâmbovița. Potrivit autorităților, șoferul autoturismului a murit în urma coliziunii.
15:45
Patru companii, amendate cu 2,3 milioane de lei petru că au trucat licitații organizate de CNAIR # Adevarul.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de CNAIR.
15:45
Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora, apoi a incendiat casa. Unde a avut loc crima șocantă # Adevarul.ro
Un bărbat de 25 de ani și-a ucis mama, mătușa și sora, apoi a incendiat casa în care se aflau victimele. Fratele său, minor, rănit și el, a scăpat cu viață.
15:45
Parlamentul European a aprobat, marți, 21 octombrie, o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, măsurile având ca scop creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente.
15:45
Antreprenorii propun îngheţarea salariului minim în 2026: Trei sferturi din firme nu pot crește salariile # Adevarul.ro
Întreprinderile mici și mijlocii din România - IMM România - propune înghețarea salariului minim pe economie și în 2026, argumentând că trei sferturi dintre antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu.
Acum 4 ore
15:30
Transelectrica dă startul construcției a douã linii electrice aeriene de 400 kV care consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova # Adevarul.ro
Transelectrica a demarat marți două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aerianã 400 kV Gãdãlin – Suceava și Linia Electricã Aerianã 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bãlți (MD), pe teritoriul României.
15:30
Când se scot firele după implantul dentar? Mulți pacienți se întreabă asta chiar înainte de procedura propriu-zisă. Perioada de vindecare are un rol important în succesul planului de tratament, iar această perioadă implică și scoaterea firelor de sutură.
15:30
Cea mai mare rafinărie din Ungaria, cuprinsă de flăcări. Compania ia în calcul să recurgă la rezervele strategice # Adevarul.ro
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat autoritățile.
15:15
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ce au mai decis liderii coaliției # Adevarul.ro
Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate pe 7 decembrie.
15:15
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. „Aștept să dezvoltăm în continuare această relație specială” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți, 21 octombrie, pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului.
15:00
CSM a salutat decizia CCR care a declarat neconstituțională legea privind pensiile de serviciu.
15:00
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș, dificilă # Adevarul.ro
Grupul rus de asalt care a împușcat mortal civili neînarmați în orașul asediat Pokrovsk, după ce s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, a fost lichidat, a anunțat luni Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
15:00
Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării
15:00
Cum se prezintă Volvo EX90 Ultra Twin Performance după Eurocharge 2025, un test maraton de 4.635 km.
14:45
Fostul jucător al CFR-ului își cere drepturile la FIFA: Varga, acuzat că nu a plătit un milion de euro # Adevarul.ro
Alessandro Micai dă CFR Cluj în judecată la FIFA. Portarul italian cere aproape 1 milion de euro.
14:45
Aproape 13.000 de posturi ar urma să fie desființate prin reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul este finalizat # Adevarul.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Proiectul vizează desființarea a 12.794 de posturi ocupate.
14:30
Unificarea Capitalei. Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe vrea să renunțăm la sectoare și la județul Ilfov # Adevarul.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe cere Guvernului un referendum pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. El spune că Bucureștiul trebuie să aibă „un singur primar și o singură Capitală”, acuzând risipa și haosul din administrațiile locale.
14:30
Bătaie în stradă și autoturism avariat la Galați. Doi bărbați au fost arestați de polițiști în urma conflictului # Adevarul.ro
Doi bărbați au fost arestați preventiv la Galați, după o încăierare în stradă. O mașină a fost avariată.
14:15
Care este starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Tânăra de 17 ani care a căzut două etaje este operată la coloană # Adevarul.ro
Locatarii răniți în urma exploziei care a avut loc pe 17 octombrie în cartierul Rahova, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca vor fi externaţi la finalul săptămânii.
14:15
Prețul aurului și-a reluat marți ascensiunea, depășind din nou 600 lei pe gram, după ce vineri înregistrase recordul de 606 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
14:15
Fiul lui Cristiano Ronaldo arde etapele: a fost chemat pentru prima dată la naționala Under-16 a Portugaliei # Adevarul.ro
Cristiano Jr. este băiatul pe care starul portughez Cristiano Ronaldo îl are cu o mamă surogat.
14:15
Locatarii evacuați din blocul din Caracal rămân fără gaze până în noiembrie. Trebuie să plătească pentru verificarea instalațiilor # Adevarul.ro
Zeci de locuitori din Caracal au rămas fără gaze după o scurgere care a dus la evacuarea unui bloc întreg. Deși alimentarea a fost oprită preventiv, oamenii nu pot relua folosirea instalațiilor până la verificări plătite din buzunar, posibile abia în noiembrie.
14:00
Escrocherie cu Ferrari: români implicați în furtul unui bolid din Italia. Au folosit cecuri false și bănci fictive # Adevarul.ro
Un italian a rămas fără un Ferrari, în valoare de 165.000 de euro, după ce a căzut victimă unei escrocherii bine puse la punct.
14:00
Scandalul meciurilor aranjate zguduie din nou lumea sportului. Cinci persoane au fost puse sub acuzare în Franța pentru implicarea într-o rețea internațională suspectată că a aranjat zeci de meciuri din circuitul profesionist de tenis, pentru profituri care s-ar ridica la sute de mii de euro.
13:45
Ultimatum pentru CFR: ministrul Transporturilor amenință cu demiteri dacă haosul trenurilor continuă. Lista trenurilor suspendate # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cere CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR SA) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale, avertizând că, în cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, va solicita luarea de măsuri împotriva ambelor companii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.