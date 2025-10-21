Tensiuni politice în Lituania. Ministrul Apărării își anunță demisia, pe fondul discuţiilor legate de bugetul armatei

19:45

BMW M4 CS VR46 este unul din cele mai exclusive coupe-uri sportive de pe planetă. Modelul a fost lansat în acest an în două versiuni, “Sport” şi “Style” de câte 46 de exemplare fiecare, pentru a marca aniversarea de 46 de ani a lui Valentino Rossi, multiplul campion mondial Moto GP şi acum pilot BMW