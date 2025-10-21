Întâlnirea de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost anulată
Adevarul.ro, 21 octombrie 2025 20:30
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov.
Siegfried Muresan (PNL): „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declartat marți seara, după tensiunile din Coaliție pe tema reformei pensiilor speciale, picată ieri la CCR, în urma cărora Grindeanu a părăsit ședința, că „dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru”.
Grindeanu îl avertizează pe Bolojan, după ce PSD a plecat din ședința de Guvern: „Va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți un avertisment către premierul Ilie Bolojan în privința reformelor din Justiție.
Mihai Fifor îl atacă dur pe Bolojan: „PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, explicat marți seara de ce nu s-a ajuns la niciun acord în Coaliție, precizând că PSD a întrerupt discuțiile „în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă”.
Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European care se desfășoară joi, la Bruxelles.
Două exemplare ale unuia din cele mai exclusive coupe de pe planetă au fost livrate în România # Adevarul.ro
BMW M4 CS VR46 este unul din cele mai exclusive coupe-uri sportive de pe planetă. Modelul a fost lansat în acest an în două versiuni, “Sport” şi “Style” de câte 46 de exemplare fiecare, pentru a marca aniversarea de 46 de ani a lui Valentino Rossi, multiplul campion mondial Moto GP şi acum pilot BMW
Prințul William vrea să-i lase fără titluri regale pe Harry și Meghan, folosindu-l pe Prințul Andrew ca model # Adevarul.ro
Prințul William se pregătește să declanșeze un conflict major în familia regală britanică și să îi lase definitiv fără privilegii regale pe Prințul Harry și Meghan Markle.
Fetiță de 6 ani din Constanţa, transportată cu elicopterul SMURD la spital, după ce părinţii au tratat-o cu o soluție antiparazitară # Adevarul.ro
O fetiță de șase ani din Runcu, județul Constanța, a fost transportată de urgență la spital după ce părinții au tratat-o cu o soluție antiparazitară, provocând o intoxicație. Polițiștii cercetează circumstanțele incidentului.
Cursă de mașini pe o stradă din Craiova, terminată cu trei răniți și mai multe mașini avariate # Adevarul.ro
Doi tineri, de 19 ani și, respectiv, 23 ani, care se întreceau cu mașinile pe o stradă din Craiova, au fost implicați într-un accident soldat cu trei răniți și cel puțin cinci autoturisme avariate. O tânără de 18 ani, aflată și aceasta la volan, le-a întrerupt fără să vrea întrecerea.
Boala Lyme face ravagii în Cehia, unde s-a înregistrat un număr record de îmbolnăviri. Riscul rămâne crescut și în România # Adevarul.ro
Cehia se confruntă în 2025 cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme de la începutul înregistrărilor oficiale. Specialiștii avertizează că și România rămâne vulnerabilă, după ce, în 2023, au fost raportate peste 1.200 de cazuri.
Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu.
Fără referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, a decis coaliția de guvernare. Ciprian Ciucu: „Soluția va trebui să fie constituțională și politică” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, 21 octombrie, că partidele din Coaliția de guvernare au decis să renunțe la organizarea unui nou referendum privind pensiile speciale, considerat inițial o posibilă soluție pentru deblocarea relației tensionate cu CCR.
Bucureștiul, fără sectoare. Reorganizarea Capitalei reaprinde disputa dintre viziune și populism. Cum s-ar putea aplica propunerea # Adevarul.ro
Propunerea de a desființa sectoarele și de a transforma Bucureștiul într-o singură administrație ridică întrebări despre eficiență, viziune și realism politic. Analiștii spun că ideea are tentă electorală și nu poate fi aplicată fără o regândire completă a orașului.
Liberalii se reunesc în ședință după decizia CCR și în plin conflict cu PSD. Ciprian Ciucu va susține declarații la ora 19:00 # Adevarul.ro
Liberalii se reunesc, marți seară, în ședința Biroului Executiv, la o zi după decizia CCR privind pensiile magistraților și în plin conflict politic cu PSD. Pe agendă se află și strategia PNL pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei.
Scandal în Corbeanca după ce primarul a dat aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor. Ce îi nemulțumește pe localnici # Adevarul.ro
Primăria Corbeanca, județul Ilfov, a aplicat aproape 1.800 de amenzi locuitorilor pentru lipsa asigurării obligatorii a locuinței, o premieră la nivel național. Unii dintre localnici reclamă, însă, că au fost sancționați deși au poliță activă.
Un bloc a luat foc după ce o locatară a încercat să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O mamă a murit în timp ce încerca să-și salveze copilul # Adevarul.ro
O mamă a murit în timp încercând să-și salveze copilul dintr-un incendiu. Flăcările au izbucnit după ce o vecină a încercat să omoare un gândac cu un aruncător de flăcări improvizat.
Profesoară obligată de instanță să plătească despăgubiri unui elev pe care l-a lovit. Cât o costă pumnul dat în timpul orelor # Adevarul.ro
O profesoară de biologie din județul Iași a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri morale unui elev, după ce l-ar fi lovit în timpul unei ore de curs.
Trei noi căi de acces spre Greenfield. Dezvoltatorul Impact anunță că așteaptă autorizațiile # Adevarul.ro
Dezvoltatorul Impact Development a anunțat, marți, că este în așteptarea autorizațiilor de construire pentru trei noi căi de acces către cartierul Greenfield Băneasa. Compania susține că lucrările vor începe imediat ce documentele necesare vor fi obținute.
Șantierul naval din Tulcea a lansat la apă o navă gigant de 230 de milioane de euro: este cea mai modernă construită vreodată în România # Adevarul.ro
Industria navală românească a înregistrat o performanță istorică. Șantierul naval Vard din Tulcea a lansat marți, 21 octombrie, cea mai complexă și modernă navă construită vreodată în România.
Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) derulează Proiectul FORMACTIV – Formare și muncă activă, prin care se acordă beneficii pentru angajatori și oportunități pentru șomeri cu vârsta de peste 30 de ani.
Miliardarul rus ce deține Telegram face o ofertă hoților ce au furat bijuteriile coroanei Franței. Se oferă să le cumpere pentru Luvrul din Abu Dhabi # Adevarul.ro
După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, fondatorul Telegram, Pavel Durov, 41 de ani, aflat în autoexil și anchetat de autoritățile franceze, propune o soluție „salvatoare”: să cumpere bijuteriile furate și să le returneze, dar nu în Franța. Ci în Emiratele Arabe Unite.
Google şi-a anunţat angajaţii să rămână acasă, după ce ploșnițele au invadat luxosul sediu din New York # Adevarul.ro
Sediul Google din cartierul Chelsea, New York, evaluat la peste 2 miliarde de dolari, a fost evacuat temporar după descoperirea unei invazii de ploșnițe.
Ungaria prelungește cu o jumătate de an starea de urgență ca urmare a războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Parlamentul ungar a aprobat marți, 21 octombrie, prelungirea cu încă șase luni a stării de urgență ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, potrivit EFE.
„Trump a fost din nou jucat de Putin” . Un fost ambasador american avertizează: „Summitul de la Budapesta e o capcană” # Adevarul.ro
Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, avertizează că recentele eforturi ale Casei Albe de a media conflictul ruso-ucrainean riscă să eșueze, în absența unor măsuri ferme față de Moscova.
În mijlocul demonstrațiilor de forță ale Zapad 2025 - exercițiile militare comune bienale ale Rusiei și Belarusului - silueta deformată în mod comic a unui avion de vânătoare parțial dezumflat a fost observată lângă o pistă, relatează TVP World.
Procurorii și judecătorii mai multor instanțe anunţă suspendarea protestelor după decizia CCR privind pensiile speciale # Adevarul.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță suspendarea protestului cauzat de modificările legislative privind condițiile de pensionare a magistraților. Aceeași decizie a fost luată și de judecătorii Curții de Apel București, dar și de alte instanțe din țară.
Român recidivist, reacție surprinzătoare după ce a fost condamnat pentru a 24-a oară în Austria. Cum a fost prins # Adevarul.ro
Un român a fost condamnat pentru a 24-a oară, în Austria, după o nouă serie de furturi comise prin efracție.
Scandal în Coaliție din cauza pensiilor magistraților. PSD a părăsit ședința de la Guvern # Adevarul.ro
Tensiuni în Coaliție după ce premierul Ilie Bolojan a respins propunerea PSD privind formarea unui grup de lucru pentru o nouă lege a pensiilor magistraților. Social-democrații s-au ridicat de la masă și au părăsit ședința.
Blocul distrus în explozia din Rahova va fi reconstruit. Ministerul Dezvoltării asigură finanțarea # Adevarul.ro
Blocul afectat de explozia din Rahova va fi reconstruit, a informat marți Ministerul Dezvoltării, precizând că a pus deja în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează programele de finanțare pentru consolidarea clădirilor.
Patrick Petre a plecat de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț, deși mai avea contract până în 2026. Mijlocașul a jucat 8 meciuri în acest sezon fără goluri sau assist-uri. Clubul îi urează succes în continuare.
Ironia deciziei CCR: judecătorii care au respins reforma indemnizațiilor magistraților, beneficiari ai unor pensii speciale uriașe # Adevarul.ro
Valuri de reacții au apărut după ce CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată pe motive de formă, dar sunt tot mai multe voci care sesizează că, de fapt, judecătorii CCR nu au niciun interes să o declare constituțională nici pe fond.
FCSB și Universitatea Craiova își continuă parcursul european joi seară, 23 octombrie, iar UEFA a anunțat brigăzile de arbitri care vor oficia la meciurile celor două formații.
Un actor din Las Fierbinți s-a recăsătorit discret după 20 de ani de mariaj. Primele imagini de la nuntă # Adevarul.ro
Schimbare majoră în viața unui actor din popularul serial Las Fierbinți. După mai bine de 20 de ani de căsnicie și doi copii, actorul a divorțat de femeia alături de care a trăit o poveste discretă de iubire încă din facultate și s-a recăsătorit.
Şefa Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță-Radu, trecută în rezervă în plin scandal de corupție # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul de trecere în rezervă a generalului Florentina Ioniță-Radu, directoarea Spitalului Militar Central, vizată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu.
Aliații europeni se grăbesc să consolideze poziția Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin. Nici nu vor să audă de cedare de teritorii # Adevarul.ro
Aliații Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția Kievului înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și dictatorul rus Vladimir Putin, temându-se că ar putea ajunge la o înțelegere neprofitabilă care ar slăbi întreaga Europă, relatează Politico.
Șeful parlamentarilor CDU/CSU critică slăbiciunea Europei în fața marilor crize mondiale. Într-un interviu pentru DW, politicianul afirmă că doar SUA pot aduce pacea, inclusiv în Ucraina, dar crede că UE se poate întări.
Defecțiunea globală a infrastructurii Amazon evidențiază vulnerabilitatea dependenței de giganții tehnologici americani, spun experții.
Polonia îl avertizează pe Putin: dacă zboară spre Budapesta prin spațiul nostru aerian, l-am putea livra la Haga # Adevarul.ro
Marți, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a transmis un avertisment ferm președintelui rus Vladimir Putin: dacă intenționează să ajungă în Ungaria pentru un posibil summit cu Donald Trump, Polonia nu garantează că nu va pune în aplicare mandatul internațional de arestare emis pe numel
Bologna vine fără antrenor în meciul cu FCSB. Boala cu care se confruntă Vincenzo Italiano # Adevarul.ro
Tehnicianul Vincenzo Italiano, în vârstă de 47 de ani, va lipsi de pe bancă în duelul cu FCSB după ce a fost diagnosticat cu o pneumonie de origine bacteriană. Oficialii clubului au precizat că boala nu este asociată cu COVID-19.
Un fost judecător al CRR crede că pensia sa „de doar 10.000 de euro” nu este prea mare: „ce atâta tam-tam” # Adevarul.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce a declarat că pensia sa de 10.000 de euro nu este foarte mare.
Unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului mondial, mormântul faraonului Tutankhamon, situat în Valea Regilor, riscă să se prăbușească, avertizează cercetătorii de la Universitatea din Cairo.
Conducerea Salrom, vehementă după publicarea raportului despre dezastrul de la Salina Praid. Ministrul Economiei acuzat că oferă informații trunchiate # Adevarul.ro
Conducerea societăţii de stat consideră „denigratoare şi nefondate” afirmaţiile ministrului Economiei. La rândul său, Radu Miruţă,a cerut demisia conducerii şi a acţionat-o în instanţă.
Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis majorarea impozitelor pentru 16 proprietari de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare şi care pot pune viaţa oamenilor în pericol.
UE elaborează reguli care să permită statelor membre să abordeze și să rețină navele flotei fantomă a Rusiei # Adevarul.ro
SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă), divizia diplomatică a UE, își propune să consolideze drepturile de inspecție maritimă ale blocului comunitar, astfel încât statele membre să poată aborda și prelua controlul asupra petrolierelor suspectate că transportă petrol rusesc, scrie Kyiv Post.
Criză majoră în sectorul feroviar. Sindicaliștii fac apel la Guvern pentru intervenție de urgență: „Este nevoie de voință politică reală” # Adevarul.ro
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) trage un semnal de alarmă privind situația critică din transportul feroviar din România și cere intervenția de urgență a Guvernului.
Mașină lovită de un tren cu călători în județul Dâmbovița. Șoferul autoturismului a murit # Adevarul.ro
Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit o mașină, marți, în orașul Găești din județul Dâmbovița. Potrivit autorităților, șoferul autoturismului a murit în urma coliziunii.
Patru companii, amendate cu 2,3 milioane de lei petru că au trucat licitații organizate de CNAIR # Adevarul.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de CNAIR.
Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora, apoi a incendiat casa. Unde a avut loc crima șocantă # Adevarul.ro
Un bărbat de 25 de ani și-a ucis mama, mătușa și sora, apoi a incendiat casa în care se aflau victimele. Fratele său, minor, rănit și el, a scăpat cu viață.
Parlamentul European a aprobat, marți, 21 octombrie, o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, măsurile având ca scop creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente.
Antreprenorii propun îngheţarea salariului minim în 2026: Trei sferturi din firme nu pot crește salariile # Adevarul.ro
Întreprinderile mici și mijlocii din România - IMM România - propune înghețarea salariului minim pe economie și în 2026, argumentând că trei sferturi dintre antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu.
