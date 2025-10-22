Sarmizegetusa Regia, în epoca marilor descoperiri. Capitala încă „virgină” din codrii seculari, păzită de românul de 107 ani
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025 05:15
O serie de imagini rare, realizate în anii '60, înfățișează Sarmizegetusa Regia într-una dintre perioadele cele mai prolifice ale cercetărilor arheologice, dar și a turismului. Călătorii ajunși aici descopereau templele abia scoase la iveală din mijlocul pădurilor seculare, dar și o lume arhaică.
• • •
Acum 5 minute
05:45
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile” # Adevarul.ro
O expresie de argou, aparent lipsită de sens a stârnit controverse în școlile din SUA. „6 - 7!” este rostită mecanic de nenumărați elevi, a devenit virală pe rețelele de socializare și îi intrigă pe profesori și părinți.
Acum o oră
05:15
Acum 2 ore
04:45
Cum a reușit un director din Caracal să transforme școala cu ajutorul comunității. Ninel Nicolae, premiat pentru antreprenoriat # Adevarul.ro
Iulian-Ninel Nicolae este unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, câștigând competiția pentru secțiunea Antreprenoriat. Conduce de patru ani o școală din Caracal căreia îi sunt subordonate alte șase structuri.
04:15
Rusia bombardează puternic linia frontului, punând presiune pe orașele din prima linie # Adevarul.ro
Kremlinul și-a intensificat atacurile aeriene cu drone și bombe ghidate, mărind performanța de luptă înaintea sezonului de iarnă, vulnerabil, notează analiștii.
Acum 4 ore
03:15
Rușii testează noi bombe ghidate cu rază lungă de acțiune în atacuri asupra zonelor civile # Adevarul.ro
Rusia a atacat în premieră un oraș din regiunea Harkov cu o nouă bombă ghidată cu o rază de 130 de kilometri, relatează presa ucraineană.
02:45
România va trebui să elaboreze un proiect de lege pentru transpunerea Directivei UE privind transparența salarială, termenul limită fiind 7 iunie 2026. O analiză comparativă a șapte state membre UE - Belgia, Finlanda, Irlanda, Suedia, Țările de Jos, Lituania și Polonia.
02:15
Recomandări pentru Black Friday. Ce trebuie să știe cumpărătorii și ce trebuie să facă retailerii # Adevarul.ro
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, poate da multe bătăi de cap atât cumpărătorilor, cât și retailerilor, aceștia din urmă riscând amenzi serioase și chiar sancțiuni în cazul în care nu respectă legislația în vigoare.
Acum 6 ore
01:15
Trucul simplu de mers pe jos, alternativa la cardio care îți transformă echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă trucul simplu de mers pe jos, alternativă la cardio, care îți îmbunătățește echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi. Începe astăzi și simte diferența în corp și minte!
00:45
Examenul național de Bacalaureat va debuta la începutul lunii iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Adevăratele emoții pentru absolvenții clasei a XII-a vor începe însă pe 29 iunie, odată cu probele scrise. Ca în fiecare an, proba de Limba și Literatura Română va fi prima.
00:30
Prima ipoteză oficială despre obiectul misterios care a lovit un avion Boeing la 11.000 de metri altitudine, ducând la rănirea unui pilot şi aterizarea forţată a aeronavei # Adevarul.ro
Apar primele declaraţii privind incidentul aviatic de duminică, în care un Boeing a fost lovit la 11.000 de metri de un obiect necunoscut. Cioburile parbrizului l-au rănit pe pilot, iar avionul a aterizat forţat la în Salt Lake City.
00:15
22 octombrie: Accident spectaculos într-o gară din Paris, în 1895. Un tren a deraiat și a ieșit prin fațada clădirii # Adevarul.ro
În ziua de 22 octombrie s-a „Păianjenul Negru”, portarul sovietic Lev Iașin, iar, la Paris, a avut loc un accident spectaculos în gara din vestul capitalei. Un tren a deraiat de pe șine, a trecut de linie și a ieșit prin fațada gării.
00:15
A murit Roberto Cejas, suporterul care l-a purtat pe brațe pe Diego Maradona la titlul mondial din 1986 # Adevarul.ro
Fanul care l-a ridicat pe Maradona în aer după triumful din Mexic '86 a decedat luni, la vârsta de 68 de ani.
00:15
Magia Orionidelor 2025. Cum să-ți formulezi dorințele sub ploaia de stele. Semnificația momentului # Adevarul.ro
Orionide 2025: ploaia de meteori care îți luminează cerul și inspiră dorințe și reflecție personală. Află cum să te conectezi cu frumusețea nopților de octombrie și să folosești momentul pentru claritate și intenții conștiente.
00:00
Liga Campionilor: Man a strălucit cu o dublă în poarta campioanei Italiei. Chivu, traseu perfect în primele trei etape # Adevarul.ro
Românii au avut o seară excelentă în Liga Campionilor la fotbal.
00:00
Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne” # Adevarul.ro
Potrivit unei noi decizii în Coaliție, alegerile din București ar urma să fie organizate pe 7 decembrie. Prezența ar putea fi una scăzută, în lipsa unei mize reale și a unui candidat puternic din partea opoziției, susțin analiștii politici.
00:00
Un polițist SAS din Iași este anchetat după ce logodnica l-a acuzat că a bătut-o crunt. „Mă târam, încercam să ies din casă, dar mă trăgea înapoi” versus „Parcă era posedată” # Adevarul.ro
Un polițist din trupele speciale ale Poliției Iași, cercetat după ce logodnica sa l-a acuzat că ar fi bătut-o până şi-a pierdut cunoştinţa, se justifică afirmând că a ea declanşat conflictul şi că nu a lovit-o, doar s-a „apărat”, în timp ce femeia se comporta de parcă „era posedată”.
Acum 8 ore
23:45
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome # Adevarul.ro
Una dintre cele mai delicioase preparate de post este fără îndoială zacusca. În satele din nordul Moldovei, gospodinele au grijă să umple cămara cu borcane de zacuscă, făcută musai tradițional, după o rețetă moștenită din generație în generație. În plus, mai au câteva secrete bine păzite.
23:30
CFR Cluj l-a făcut pachet pe Mandorlini și l-a trimis înapoi în Italia. „Bursucul”, gata de a 5-a revenire # Adevarul.ro
Andrea Mandorlini, 65 de ani, a fost dat afară, marți seară, de la CFR Cluj, a informat clubul într-un comunicat.
23:00
De la „gemul bunicii” la „mă doare-n cot de deficit”, România plătește scump declarațiile iresponsabile # Adevarul.ro
De la „mă doare-n cot de deficit” la „gemul bunicii în vizorul ANAF”, politicienii români transformă economia într-un spectacol populist. Mihnea Predeteanu avertizează că acest limbaj relaxat subminează credibilitatea României în fața Comisiei Europene și a piețelor financiare.
23:00
Explozia din Rahova: experții INSEMEX indică o posibilă fisurare a conductei de gaze care alimenta blocul din cauza unui scurtcircuit # Adevarul.ro
Specialiștii INSEMEX au formulat prima ipoteză privind explozia din cartierul Rahova: conducta de gaze care alimenta blocul ar fi fost fisurată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric subteran, ceea ce ar fi dus la acumularea de gaz.
22:30
Guvernul a decis demiterea conducerii Societății Naționale a Sării (Salrom) după ce Corpul de Control al Prim-Ministrului a constatat grave deficiențe în gestionarea situației de la Salina Praid, unde riscurile de inundare au fost subevaluate și ignorate de responsabili.
22:30
Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă cu trei etaje, construită într-un copac. Cum arată locuința de lux # Adevarul.ro
Miliardarul Todd Graves și-a construit o casă în valoare de 400.000 de dolari într-un copac, transformând un proiect din copilărie într-un refugiu creativ, cu trei etaje, dotat cu bar, vitralii și vedere panoramică, care a atras mai multe vedete, printre care Snoop Dogg.
22:30
Autoritățile franceze au dezvăluit valoarea „bijuteriilor Coroanei” Franței furate din Muzeul Luvru: 88 de milioane de euro # Adevarul.ro
Procurorii din Paris au anunțat valoarea oficială a celor opt 1„bijuterii ale Coroanei” Franței, furate în timpul unui jaf spectaculos comis duminică, 19 octombrie, la Muzeul Luvru.
22:00
O cometă rară trece în apropiere de Pământ. Cum să o vedeți în această seară, pentru ultima dată în 1.300 de ani # Adevarul.ro
Cea mai luminoasă cometă vizibilă pe cerul emisferei nordice în 2025 va putea fi văzută chiar în aceste zile. Cometa C/2025 A6 (Lemmon) se apropie de Pământ și poate fi observată pe cer în această săptămână, fiind ultima ocazie de a o vedea pentru următorii 1.300 de ani.
Acum 12 ore
21:45
Tensiuni politice în Lituania. Ministrul Apărării își anunță demisia, pe fondul discuţiilor legate de bugetul armatei # Adevarul.ro
Ministrul Apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a anunțat, marți, că intenționează să demisioneze, după ce a pierdut sprijinul prim-ministrului și al liderului partidului, în contextul disputelor legate de bugetul Apărării pentru 2026.
21:30
Ucraina suplimentează bugetul armatei. Legea marțială, prelungită până în februarie 2026 # Adevarul.ro
Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, 21 octombrie, o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii martiale şi a mobilizării generale, relatează agențiile Reuters şi DPA.
21:30
Netanyahu și-a concediat consilierul pentru securitate națională pe fondul disputelor privind războiul din Gaza # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis marți, 21 octombrie, pe Tzachi Hanegbi din funcția de consilier pentru securitate națională și șef al Consiliului Național de Securitate (Malal).
21:15
Oficial ucrainean: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei, la întâlnirea de la Casa Albă. „Țara voastră va îngheța și va fi distrusă" # Adevarul.ro
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, oficialii ucraineni susținând că președintele american a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas către Rusia.
21:00
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva” # Adevarul.ro
O femeie a acuzat că fiica ei, în vârstă de 18 ani, ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment organizat aseară, 20 octombrie, la un pub din București.
20:30
Siegfried Muresan (PNL): „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declartat marți seara, după tensiunile din Coaliție pe tema reformei pensiilor speciale, picată ieri la CCR, în urma cărora Grindeanu a părăsit ședința, că „dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru”.
20:30
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov.
20:15
Grindeanu îl avertizează pe Bolojan, după ce PSD a plecat din ședința de Guvern: „Va trebui să suporte consecințele politice ale propriilor decizii” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți un avertisment către premierul Ilie Bolojan în privința reformelor din Justiție.
20:15
Mihai Fifor îl atacă dur pe Bolojan: „PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, explicat marți seara de ce nu s-a ajuns la niciun acord în Coaliție, precizând că PSD a întrerupt discuțiile „în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă”.
20:00
Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European care se desfășoară joi, la Bruxelles.
19:45
Două exemplare ale unuia din cele mai exclusive coupe de pe planetă au fost livrate în România # Adevarul.ro
BMW M4 CS VR46 este unul din cele mai exclusive coupe-uri sportive de pe planetă. Modelul a fost lansat în acest an în două versiuni, “Sport” şi “Style” de câte 46 de exemplare fiecare, pentru a marca aniversarea de 46 de ani a lui Valentino Rossi, multiplul campion mondial Moto GP şi acum pilot BMW
19:45
Prințul William vrea să-i lase fără titluri regale pe Harry și Meghan, folosindu-l pe Prințul Andrew ca model # Adevarul.ro
Prințul William se pregătește să declanșeze un conflict major în familia regală britanică și să îi lase definitiv fără privilegii regale pe Prințul Harry și Meghan Markle.
19:45
Fetiță de 6 ani din Constanţa, transportată cu elicopterul SMURD la spital, după ce părinţii au tratat-o cu o soluție antiparazitară # Adevarul.ro
O fetiță de șase ani din Runcu, județul Constanța, a fost transportată de urgență la spital după ce părinții au tratat-o cu o soluție antiparazitară, provocând o intoxicație. Polițiștii cercetează circumstanțele incidentului.
19:30
Cursă de mașini pe o stradă din Craiova, terminată cu trei răniți și mai multe mașini avariate # Adevarul.ro
Doi tineri, de 19 ani și, respectiv, 23 ani, care se întreceau cu mașinile pe o stradă din Craiova, au fost implicați într-un accident soldat cu trei răniți și cel puțin cinci autoturisme avariate. O tânără de 18 ani, aflată și aceasta la volan, le-a întrerupt fără să vrea întrecerea.
19:15
Boala Lyme face ravagii în Cehia, unde s-a înregistrat un număr record de îmbolnăviri. Riscul rămâne crescut și în România # Adevarul.ro
Cehia se confruntă în 2025 cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme de la începutul înregistrărilor oficiale. Specialiștii avertizează că și România rămâne vulnerabilă, după ce, în 2023, au fost raportate peste 1.200 de cazuri.
19:00
Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu.
19:00
Fără referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, a decis coaliția de guvernare. Ciprian Ciucu: „Soluția va trebui să fie constituțională și politică” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat marți, 21 octombrie, că partidele din Coaliția de guvernare au decis să renunțe la organizarea unui nou referendum privind pensiile speciale, considerat inițial o posibilă soluție pentru deblocarea relației tensionate cu CCR.
18:45
Bucureștiul, fără sectoare. Reorganizarea Capitalei reaprinde disputa dintre viziune și populism. Cum s-ar putea aplica propunerea # Adevarul.ro
Propunerea de a desființa sectoarele și de a transforma Bucureștiul într-o singură administrație ridică întrebări despre eficiență, viziune și realism politic. Analiștii spun că ideea are tentă electorală și nu poate fi aplicată fără o regândire completă a orașului.
18:45
Liberalii se reunesc în ședință după decizia CCR și în plin conflict cu PSD. Ciprian Ciucu va susține declarații la ora 19:00 # Adevarul.ro
Liberalii se reunesc, marți seară, în ședința Biroului Executiv, la o zi după decizia CCR privind pensiile magistraților și în plin conflict politic cu PSD. Pe agendă se află și strategia PNL pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei.
18:30
Scandal în Corbeanca după ce primarul a dat aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor. Ce îi nemulțumește pe localnici # Adevarul.ro
Primăria Corbeanca, județul Ilfov, a aplicat aproape 1.800 de amenzi locuitorilor pentru lipsa asigurării obligatorii a locuinței, o premieră la nivel național. Unii dintre localnici reclamă, însă, că au fost sancționați deși au poliță activă.
18:15
Un bloc a luat foc după ce o locatară a încercat să ardă un gândac cu o brichetă și un spray. O mamă a murit în timp ce încerca să-și salveze copilul # Adevarul.ro
O mamă a murit în timp încercând să-și salveze copilul dintr-un incendiu. Flăcările au izbucnit după ce o vecină a încercat să omoare un gândac cu un aruncător de flăcări improvizat.
18:15
Profesoară obligată de instanță să plătească despăgubiri unui elev pe care l-a lovit. Cât o costă pumnul dat în timpul orelor # Adevarul.ro
O profesoară de biologie din județul Iași a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri morale unui elev, după ce l-ar fi lovit în timpul unei ore de curs.
18:00
Trei noi căi de acces spre Greenfield. Dezvoltatorul Impact anunță că așteaptă autorizațiile # Adevarul.ro
Dezvoltatorul Impact Development a anunțat, marți, că este în așteptarea autorizațiilor de construire pentru trei noi căi de acces către cartierul Greenfield Băneasa. Compania susține că lucrările vor începe imediat ce documentele necesare vor fi obținute.
17:45
Șantierul naval din Tulcea a lansat la apă o navă gigant de 230 de milioane de euro: este cea mai modernă construită vreodată în România # Adevarul.ro
Industria navală românească a înregistrat o performanță istorică. Șantierul naval Vard din Tulcea a lansat marți, 21 octombrie, cea mai complexă și modernă navă construită vreodată în România.
17:45
Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM) derulează Proiectul FORMACTIV – Formare și muncă activă, prin care se acordă beneficii pentru angajatori și oportunități pentru șomeri cu vârsta de peste 30 de ani.
17:30
Miliardarul rus ce deține Telegram face o ofertă hoților ce au furat bijuteriile coroanei Franței. Se oferă să le cumpere pentru Luvrul din Abu Dhabi # Adevarul.ro
După jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, fondatorul Telegram, Pavel Durov, 41 de ani, aflat în autoexil și anchetat de autoritățile franceze, propune o soluție „salvatoare”: să cumpere bijuteriile furate și să le returneze, dar nu în Franța. Ci în Emiratele Arabe Unite.
