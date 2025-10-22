Un bebeluș a fost găsit mort, într-un sac de gunoi, la marginea unui câmp din Bacău

17:15

Preţurile orezului au scăzut cu 35% într-un an, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2017 (aproximativ 360 dolari pe tonă), în urma ridicării restricţiilor de export impuse de India, arată o analiză de piață, subliniind că Asia deține aproape 90% din producţia şi consumul global.