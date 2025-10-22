Netanyahu califică drept „aberații” afirmațiile că Israelul este un „stat client” al SUA. Răspunsul lui JD Vance

15:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre discuţiile din coaliţie privind un grup de lucru pe pensiile magistraţilor, că nu a primit de la partenerii din coaliţie decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei de marți seară. El a arătat că a înţeles pe surse că şi dacă proiectul ar fi trecut, pe formă, la Curtea Constituţională, ar fi picat pe fond şi a menţionat că trebuie luat de la zero.