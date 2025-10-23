NASA confirmă: Pământul are mai multe „Luni” decât credeam

O rocă spațială descoperită de oamenii de știință de la Universitatea din Hawaii este de fapt o cvasi-lună. Ce înseamnă asta? Corpul ceresc, denumit acum 2025 PN7, se deplasează aproape perfect sincronizat cu Pământul. Și face asta de aproximativ 60 de ani, cred cei de la NASA.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro