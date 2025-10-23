Orașele în care prețurile apartamentelor s-au dublat în câțiva ani. În București s-au scumpit cu 70%

02:15

O rocă spațială descoperită de oamenii de știință de la Universitatea din Hawaii este de fapt o cvasi-lună. Ce înseamnă asta? Corpul ceresc, denumit acum 2025 PN7, se deplasează aproape perfect sincronizat cu Pământul. Și face asta de aproximativ 60 de ani, cred cei de la NASA.