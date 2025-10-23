Bolojan a stat ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului
Gândul, 23 octombrie 2025 13:50
Premierul Ilie Bolojan a dat astăzi o hotărâre de Guvern, aflată pe agenda confidențială a ședinței, prin care a schimbat destinația vilei din strada Nikolai Gogol, fosta reședință a lui Traian Băsescu, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Potrivit surselor Gândul, premierul a locuit până acum în vila din strada Gogol, deși aceasta avea destinația pentru […]
Anul acesta, candidații care nu au studii superioare, în special muncitorii calificați și necalificați, au înregistrat peste 6 milioane de aplicări, arată unele date de pe platformele de recrutare. Volumul are de aplicări îi plasează pe primul loc în topul celor mai activi candidați de anul acesta. „Dacă specialiștii, angajații cu nivel mare de senioritate […]
Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer # Gândul
Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligența artificială. Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane și este de 13.000 de ori mai rapid decât […]
Tragedie la frontiera Rusiei cu Kazahstan. 12 oameni au murit în urma unei explozii dintr-o fabrică de muniții din Rusia # Gândul
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi 5, transmite agenția de presă de stat TASS. Informaţia a fost transmisă pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. Acesta nu a precizat ce produce fabrica, dar mai multe surse locale spun că […]
CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A # Gândul
Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere(CNAIR) a desemnat joi câştigătorul licitaţiei pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe podul Giurgiu -Ruse. Câștigătorul pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului de la Ruse, pe sensul dinspre România, este firma ALTIMATE S.A. Contractul, atribuit prin licitaţie, are o valoare […]
Moment istoric la Vatican: Familia regală britanică se roagă alături Papa, pentru prima dată în ultimii 500 de ani # Gândul
Regele Charles a devenit, astăzi, primul monarh britanic, din ultimii 500 de ani, care s-a rugat în public alături de un papă, în cadrul unei vizite de stat istorice. Monarhul, Regina Camilla și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină. Potrivit Sky News, este prima dată când un rege și pontiful s-au unit într-un […]
FOTO. Simona Gherghe, despre CARIERA în televiziune. ”Avem cu toții zile mai bune, zile mai proaste” # Gândul
Simona Gherghe a făcut declarații despre cariera sa în televiziune. Aceasta are aproape 24 de ani de când apare pe micile ecrane. Simona Gherghe are o carieră de invidiat, fiind prezentă de mulți ani pe micile ecrane. În prezent, ac easta moderează show-ul matrimonial ”Mireasa”, de la Antena 1. Vedeta vorbit despre profesia sa într-un […]
Pe măsură ce 2025 se apropie de final, astrele se aliniază spectaculos pe plan financiar. Energia planetelor vine cu noi șanse de câștig, proiecte profitabile și schimbări majore pentru unele zodii. Unele luni ale anului se dovedesc decisive, mai ales pentru cei care au muncit din greu și au investit timp și răbdare în carieră. […]
Nu doar că progresismul dispare din statut, dar și din organigramă. Stoiciu, pusă vice peste noapte, DISPARE din conducerea PSD # Gândul
După modificarea cheie din statutul partidului care vizează renunțarea la doctrina progresistă – care a contribuit la prăbușirea în sondaje – , PSD trece la nivelul următor, anunțând o altă schimbare radicală. Victoria Stoiciu, figură marcantă din aripa progresistă a formațiunii social-democrate, nu va mai face parte din organigramă. După ce a decis o modificare […]
Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia # Gândul
Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat. UPDATE 2: Victima accidentului aviatic de […]
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor # Gândul
O serie de previziuni atribuite clarvăzătoarei bulgare Baba Vanga atrag din nou atenția. Din câte se pare, ea ar fi „văzut” pentru anul viitor mai multe pericole, inclusiv un posibil conflict armat de proporții, o criză financiară. Chiar și o tensiunile legate de dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea fi o problemă pentru omenire. Posibil conflict […]
FOTO. Câți BANI cere Victor Yila să cânte la o petrecere de Revelion. Suma este considerabilă # Gândul
Victor Yila a spus care este tariful său pentru a cânta la o petrecere de Revelion. Suma este una substanțială. Victor Yila s-a născut în Congo, dar este stabilit în România de foarte mulți ani. Este căsătorit cu o româncă și are două fete. Victor Yila este actor, cântăreț, dar și profesor de franceză […]
Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inspectat miercuri avioanele de vânătoare Gripen, pe care vrea să le cumpere cu banii Uniunii Europene. Suedia s-a angajat să ofere Ucrainei o flotă de avioane de luptă Gripen. Intenția liderului de la Kiev este de a cumpăra 150 de avioane, iar primele aeronave vor fi primite în 2026. Ucraina […]
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane # Gândul
Tragedia de la „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a deschis o nouă Cutie a Pandorei cu privire la siguranța unor blocuri din București. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de […]
COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei conspiraționiste că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre tânăra supraviețuitoare de la COLECTIV și blocul blestemat. „România stă pe un butoi de pulbere” # Gândul
În spatele tragediei din Rahova s-ar afla o coincidență sinistră, care a stat la baza teoriei conspiraționiste că în blocul din Rahova ar fi fost pusă o bombă. Adina Apostol are o poveste incredibilă, relatată de Euronews România: a trecut prin cele mai mari tragedii legate de explozii din ultimul deceniu: Colectiv și Explozia din […]
Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală # Gândul
La patru zile după furtul bijuteriilor Coroanei franceze de la Muzeul Luvru, noi probleme legate de sistemul de securitate al celebrului palat ies la iveală. Potrivit datelor publicate de WSJ, în zona în care hoții au parcat o macara, montată pe un camion, pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere — […]
Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului # Gândul
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, s-a arătat deranjat de reproșurile cetățenilor care i-au pus întrebări despre dezvăluirile făcute de Recorder – în legătură cu drumurile construite în Sectorul 3 peste magistrale de gaz. Edilul le-a reproșat că aceștia au venit cu „temă”, cerând Transgaz să închidă drumurile dacă există pericol, potrivit unei filmări distribuite pe […]
ChatGPT și alți boți de AI nu vor mai putea funcționa pe WhatsApp. Meta a decis să schimbe termenii de funcționare ai platformei. Măsura va intra în vigoare începând cu ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de OpenAI, compania care deține platforma ChatGPT. Meta, care este ea însăși o companie de AI, a schimbat regulile […]
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism # Gândul
Cadavrele a doi tineri, de aproximativ 20 de ani, au fost descoperite într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au găsit în autoturism și un pistol. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că pistolul era de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Cadavrele prezentau urme […]
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului # Gândul
Neclariăți în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea. Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris […]
Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp din județul Bacău, trupul lui a fost învelit în haine șu pus în mai multe pungi. Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă el s-a născut sau nu viu și pentru a identifica persoana care l-a abandonat în acea zonă. Bebeluș mort, găsit pe un […]
Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună # Gândul
După tensiunile privind speculațiile referitoare la anulărea summitului planificat la Budapesta, sancțiunile economice împotriva Rusiei, livrările de rachete Tomahawk, reacția oficialilor ruși nu a întârziat să apară. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat, joi, că deciziile luate de SUA sunt „un act de război împotriva Rusiei”. „Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. […]
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei # Gândul
Polițiștii Capitalei au descins joi dimineață în 35 de locații din București și din 8 județe, într-un amplu dosar penal privind spălarea banilor și delapidarea unei sume de peste 35 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni dintr-un credit bancar garantat de stat obținut de o firmă care ar fi folosit un lanț […]
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. Ce rămâne după explozia care a ucis trei persoane nevinovate # Gândul
Tragedia de la „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a deschis o nouă Cutie a Pandorei cu privire la siguranța unor blocuri din București. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de […]
Jobul de viitor cu un salariu de 12.000 de lei. A devenit tot mai popular în rândul tinerilor # Gândul
Tot mai mulți tineri români își îndreaptă atenția către domenii care până de curând erau considerate monotone, dar stabile, cum ar fi contabilitatea. Într-o perioadă în care profesiilor creative sau cele din IT au dominat, cifrele arată o revenire surprinzătoare: tot mai mulți absolvenți de facultate aleg meserii administrative și financiare, atrași de siguranța locului […]
Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani” # Gândul
Făcând o comparație cu noul Șef al Statului Major Francez, care spune că trebuie să ne pregătim pentru o confrutare cu Rusia, Nicușor Dan este întrebat ce face el în acest sens, având în vedere că pregătește Strategia de Apărare a Țării. „Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, avem provocări pe […]
FOTO. Andreea Ibacka, despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral. ”El le spune ceva o SINGURĂ dată și ascultă” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral, în vârstă de 48 de ani. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit […]
Nicușor Dan anunță că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca Uniunea să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu fondurile înghețate ale Rusiei # Gândul
Nicușor Dan a anunțat, joi, că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca Uniunea să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu fondurile înghețate ale Rusiei. Urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentur Ucraina și e o […]
Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el # Gândul
Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putu ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat. Accident aviatic în județul Vaslui, […]
Matei Albulescu, la ProMotor în „Podcast cu Prioritate” #84. Cum a făcut trecerea de la poziția de director la Porsche la cea de instructor moto # Gândul
ProMotor dă drumul unui nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, ajuns deja la numărul 84. Luni, de la ora 12:00, pe canalul YouTube ProMotor România, Luci Popa îl are invitat pe Matei Albulescu, un personaj care a transformat motociclismul din pasiune într-un mod de viață. Podcastul, realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador, promite o […]
Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin” # Gândul
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru pentru negocieri cu Rusia, însă afirmă că nu va ceda din teritoriile țării. Liderul de la Kiev a reiterat că termenii negocierilor nu vor implica cedări teritoriale. Volodimir Zelenski participă joi la reuniunea Consiliului European de la Burexelles, unde a fost primit de președintele Consiliului, Antonio […]
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii # Gândul
Una dintre țările vizitate de tot mai mulți români a înăsprit legislația care reglementează țigările electronice. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru acest stat. Pedepsele sunt foarte mari și se aplică inclusiv pentru consum sau posesie. Avertismentul MAE pentru românii care merg în Singapore MAE informează cetățenii români […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Donald Trump a pierdut războiul din Ucraina.
Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile # Gândul
Un elicopter care o transporta pe președinta Indiei Draupadi Murmu a rămas cu roțile blocate în asfaltul proaspăt turnat pe un heliport din statul indian Kerala. Conform rapoartelor din presa internațională, Murmu, aflată în prima sa vizită la templul Sabarimala, coborâse deja din elicopter și și-a continuat drumul. Poliția și pompierii au fost nevoiți să […]
Zelenski a răspuns dacă este dispus să facă concesii teritoriale Rusiei în schimbul păcii. Președintele Ucrainei a reiterat că niciun teritoriu nu va fi cedat rușilor. Volodimir Zelenski se află joi la Bruxelles, unde va participa la summitul european de toamnă, organizat sub egida Danemarcei, țara care deține în acest moment președinția rotativă, de șase […]
Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune # Gândul
Cursa pentru București intră în linie dreaptă. Guvernul are pe agenda ședinței de joi proiectul de hotărâre de guvern privind stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile la Capitală. Decizia a fost stabilită în ședința coaliției de marți. Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al […]
Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el # Gândul
Mircea Dinescu revine cu o nouă creaţie literară al cărei mesaj îi este adresat direct lui Nicuşor Dan. Poetul îi reproşează, în versuri, preşedintelui că este un „gardian firav” în lupta cu „profii de marxism” degizaţi în sfinţi care „se ung cu creme roz, put a tămâie” în timp ce „popa zice să votezi cu […]
În 2025, tot mai mulți salariați și angajatori se confruntă cu neclarități în privința ajutorului de înmormântare, adesea fiind confundat cu ajutorul de deces acordat de stat. Deși ambele ajutoare au același scop – acoperirea cheltuielilor de înmormântare – ele provin din surse diferite și sunt reglementate separat prin legislația muncii și cea a asigurărilor […]
UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă # Gândul
După ce președintele SUA, Donald Trump, a pus sancțiuni pe marile companii de petrol ale Rusiei, acum vine Uniunea Europeană și plusează. În aceeași zi, liderii de la Bruxelles au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului. Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene include […]
Dan Dungaciu: „Puterea din ROMÂNIA, la un pic de presiune, nu va avea unde să se plângă și va avea probleme foarte mari” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre ascensiunea lui Viktor Orbán pe scena europeană și mondială, subliniind relațiile apropiate ale acestuia cu președintele american Donald Trump. În acest context, Dungaciu avertizează că România riscă să devină dependentă de Ungaria, pierzându-și influența strategică în regiune. […]
Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună # Gândul
Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Ea vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren – pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro. În ce localitate […]
Gică Hagi ar avea în vedere să se mute din România, trag concluzia mai multe publicații din afara țării. „Regele” și-ar fi ales, deja, orașul în care vrea să locuiască pe mai departe și, deloc surprinzător, are legătură cu fotbalul. Dar și cu Turcia, acolo unde este idolatrizat de milioane de oameni. În ce oraș […]
Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70% # Gândul
Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, arată o analiză realizată pentru perioada 2019–2025. Practic, în majoritatea marilor orașe, prețurile locuințelor s-au dublat, forțând astfel românii care visau la achiziția unei case să amâne acest proces. În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune imposibilă” pentru […]
Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat schimbări importante în Codul Rutier, ele vizează simplificarea modului de aplicare a sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară. Începând cu 2025, amenda va fi dată direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare și fără necesitatea identificării șoferului care a comis abaterea. Noua regulă va elimina birocrația, va scurta timpul de aplicare a […]
Dan Dungaciu: „Zelenski a INTERZIS legalizarea Bisericii Ortodoxe și închide licee cu predare în Limba Română” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum situația din Ucraina este una anti-românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Domnul Zeleski, din păcate, întărește această linie care este anti-românească, indiscutabil, prin interzicerea legalizării Bisericii Ortodoxe […]
Cine este MEDICUL care ar putea conduce Spitalul Militar din Capitală? Are grad de general și experiență de peste 3 decenii în medicina militară # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, urmează să anunțe în orele următoare numele noului comandant interimar al Spitalului Militar Central din București, după retragerea din activitate a generalului Florentina Ioniță, pusă sub acuzare de procurorii militari ai DNA. Surse din MApN au declarat pentru Mediafax că favorita ministrului pentru funcția de comandant este un general de brigadă […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.338. Zelenski cumpără 150 de avioane de vânătoare Gripen cu bani rusești # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 23 octombrie 2025, în a 1.338-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ucraina ar putea cumpăra până la 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, plătite din active rusești înghețate. Cele două state au semnat, miercuri, un acord în aacest sens, informează The Guardian. […]
O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a vărsat resturi de cafea într-un canal de pe stradă, în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat […]
