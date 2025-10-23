Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani”
Gândul, 23 octombrie 2025 11:50
Făcând o comparație cu noul Șef al Statului Major Francez, care spune că trebuie să ne pregătim pentru o confrutare cu Rusia, Nicușor Dan este întrebat ce face el în acest sens, având în vedere că pregătește Strategia de Apărare a Țării. „Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, avem provocări pe […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
12:10
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism # Gândul
Cadavrele a doi tineri, de aproximativ 20 de ani, au fost descoperite într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au găsit în autoturism și un pistol. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim-procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat că pistolul era de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Cadavrele prezentau urme […]
12:10
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului # Gândul
Neclariăți în CV-ul prim-ministrului. Ilie Bolojan declară că a urmat între anii 1990-1993 cursurile Facultăţii de Matematică din cadrul Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), potrivit CV-ului publicat pe site-ul guvernamental. Problema este că în perioada respectivă durata studiilor era de 5 ani, arată Libertatea. Pe blogul personal şi pe site-ul Guvernului, Bolojan a scris […]
12:10
Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp din județul Bacău, trupul lui a fost învelit în haine șu pus în mai multe pungi. Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă el s-a născut sau nu viu și pentru a identifica persoana care l-a abandonat în acea zonă. Bebeluș mort, găsit pe un […]
12:10
Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună # Gândul
După tensiunile privind speculațiile referitoare la anulărea summitului planificat la Budapesta, sancțiunile economice împotriva Rusiei, livrările de rachete Tomahawk, reacția oficialilor ruși nu a întârziat să apară. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat, joi, că deciziile luate de SUA sunt „un act de război împotriva Rusiei”. „Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. […]
12:00
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei # Gândul
Polițiștii Capitalei au descins joi dimineață în 35 de locații din București și din 8 județe, într-un amplu dosar penal privind spălarea banilor și delapidarea unei sume de peste 35 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni dintr-un credit bancar garantat de stat obținut de o firmă care ar fi folosit un lanț […]
12:00
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. Ce rămâne după explozia care a ucis trei persoane nevinovate # Gândul
Tragedia de la „blocul groazei” din Rahova – în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața – a deschis o nouă Cutie a Pandorei cu privire la siguranța unor blocuri din București. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de […]
Acum o oră
11:50
Jobul de viitor cu un salariu de 12.000 de lei. A devenit tot mai popular în rândul tinerilor # Gândul
Tot mai mulți tineri români își îndreaptă atenția către domenii care până de curând erau considerate monotone, dar stabile, cum ar fi contabilitatea. Într-o perioadă în care profesiilor creative sau cele din IT au dominat, cifrele arată o revenire surprinzătoare: tot mai mulți absolvenți de facultate aleg meserii administrative și financiare, atrași de siguranța locului […]
11:50
Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani” # Gândul
Făcând o comparație cu noul Șef al Statului Major Francez, care spune că trebuie să ne pregătim pentru o confrutare cu Rusia, Nicușor Dan este întrebat ce face el în acest sens, având în vedere că pregătește Strategia de Apărare a Țării. „Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, avem provocări pe […]
11:40
FOTO. Andreea Ibacka, despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral. ”El le spune ceva o SINGURĂ dată și ascultă” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu Cabral, în vârstă de 48 de ani. Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit […]
11:40
Nicușor Dan anunță că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca Uniunea să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu fondurile înghețate ale Rusiei # Gândul
Nicușor Dan a anunțat, joi, că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca Uniunea să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu fondurile înghețate ale Rusiei. Urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentur Ucraina și e o […]
11:30
Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el # Gândul
Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putu ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat. Accident aviatic în județul Vaslui, […]
11:30
Matei Albulescu, la ProMotor în „Podcast cu Prioritate” #84. Cum a făcut trecerea de la poziția de director la Porsche la cea de instructor moto # Gândul
ProMotor dă drumul unui nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, ajuns deja la numărul 84. Luni, de la ora 12:00, pe canalul YouTube ProMotor România, Luci Popa îl are invitat pe Matei Albulescu, un personaj care a transformat motociclismul din pasiune într-un mod de viață. Podcastul, realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador, promite o […]
Acum 2 ore
11:20
Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin” # Gândul
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru pentru negocieri cu Rusia, însă afirmă că nu va ceda din teritoriile țării. Liderul de la Kiev a reiterat că termenii negocierilor nu vor implica cedări teritoriale. Volodimir Zelenski participă joi la reuniunea Consiliului European de la Burexelles, unde a fost primit de președintele Consiliului, Antonio […]
11:20
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii # Gândul
Una dintre țările vizitate de tot mai mulți români a înăsprit legislația care reglementează țigările electronice. În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie pentru acest stat. Pedepsele sunt foarte mari și se aplică inclusiv pentru consum sau posesie. Avertismentul MAE pentru românii care merg în Singapore MAE informează cetățenii români […]
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Donald Trump a pierdut războiul din Ucraina.
11:10
Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile # Gândul
Un elicopter care o transporta pe președinta Indiei Draupadi Murmu a rămas cu roțile blocate în asfaltul proaspăt turnat pe un heliport din statul indian Kerala. Conform rapoartelor din presa internațională, Murmu, aflată în prima sa vizită la templul Sabarimala, coborâse deja din elicopter și și-a continuat drumul. Poliția și pompierii au fost nevoiți să […]
11:10
Zelenski a răspuns dacă este dispus să facă concesii teritoriale Rusiei în schimbul păcii. Președintele Ucrainei a reiterat că niciun teritoriu nu va fi cedat rușilor. Volodimir Zelenski se află joi la Bruxelles, unde va participa la summitul european de toamnă, organizat sub egida Danemarcei, țara care deține în acest moment președinția rotativă, de șase […]
11:00
Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune # Gândul
Cursa pentru București intră în linie dreaptă. Guvernul are pe agenda ședinței de joi proiectul de hotărâre de guvern privind stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile la Capitală. Decizia a fost stabilită în ședința coaliției de marți. Pe lângă București, Guvernul decide și organizarea alegerilor, pe aceeași dată, și pentru funcția de președinte al […]
11:00
Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el # Gândul
Mircea Dinescu revine cu o nouă creaţie literară al cărei mesaj îi este adresat direct lui Nicuşor Dan. Poetul îi reproşează, în versuri, preşedintelui că este un „gardian firav” în lupta cu „profii de marxism” degizaţi în sfinţi care „se ung cu creme roz, put a tămâie” în timp ce „popa zice să votezi cu […]
11:00
În 2025, tot mai mulți salariați și angajatori se confruntă cu neclarități în privința ajutorului de înmormântare, adesea fiind confundat cu ajutorul de deces acordat de stat. Deși ambele ajutoare au același scop – acoperirea cheltuielilor de înmormântare – ele provin din surse diferite și sunt reglementate separat prin legislația muncii și cea a asigurărilor […]
10:50
UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă # Gândul
După ce președintele SUA, Donald Trump, a pus sancțiuni pe marile companii de petrol ale Rusiei, acum vine Uniunea Europeană și plusează. În aceeași zi, liderii de la Bruxelles au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului. Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene include […]
10:40
Dan Dungaciu: „Puterea din ROMÂNIA, la un pic de presiune, nu va avea unde să se plângă și va avea probleme foarte mari” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre ascensiunea lui Viktor Orbán pe scena europeană și mondială, subliniind relațiile apropiate ale acestuia cu președintele american Donald Trump. În acest context, Dungaciu avertizează că România riscă să devină dependentă de Ungaria, pierzându-și influența strategică în regiune. […]
10:40
Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună # Gândul
Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Ea vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren – pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro. În ce localitate […]
10:40
Gică Hagi ar avea în vedere să se mute din România, trag concluzia mai multe publicații din afara țării. „Regele” și-ar fi ales, deja, orașul în care vrea să locuiască pe mai departe și, deloc surprinzător, are legătură cu fotbalul. Dar și cu Turcia, acolo unde este idolatrizat de milioane de oameni. În ce oraș […]
10:40
Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70% # Gândul
Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, arată o analiză realizată pentru perioada 2019–2025. Practic, în majoritatea marilor orașe, prețurile locuințelor s-au dublat, forțând astfel românii care visau la achiziția unei case să amâne acest proces. În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune imposibilă” pentru […]
Acum 4 ore
10:20
Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat schimbări importante în Codul Rutier, ele vizează simplificarea modului de aplicare a sancțiunilor pentru parcarea neregulamentară. Începând cu 2025, amenda va fi dată direct proprietarului mașinii, fără puncte de penalizare și fără necesitatea identificării șoferului care a comis abaterea. Noua regulă va elimina birocrația, va scurta timpul de aplicare a […]
10:10
Dan Dungaciu: „Zelenski a INTERZIS legalizarea Bisericii Ortodoxe și închide licee cu predare în Limba Română” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum situația din Ucraina este una anti-românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Domnul Zeleski, din păcate, întărește această linie care este anti-românească, indiscutabil, prin interzicerea legalizării Bisericii Ortodoxe […]
10:00
Cine este MEDICUL care ar putea conduce Spitalul Militar din Capitală? Are grad de general și experiență de peste 3 decenii în medicina militară # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, urmează să anunțe în orele următoare numele noului comandant interimar al Spitalului Militar Central din București, după retragerea din activitate a generalului Florentina Ioniță, pusă sub acuzare de procurorii militari ai DNA. Surse din MApN au declarat pentru Mediafax că favorita ministrului pentru funcția de comandant este un general de brigadă […]
10:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.338. Zelenski cumpără 150 de avioane de vânătoare Gripen cu bani rusești # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 23 octombrie 2025, în a 1.338-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ucraina ar putea cumpăra până la 150 de avioane de vânătoare Gripen din Suedia, plătite din active rusești înghețate. Cele două state au semnat, miercuri, un acord în aacest sens, informează The Guardian. […]
10:00
O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a vărsat resturi de cafea într-un canal de pe stradă, în timp ce se grăbea să ajungă la serviciu. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat […]
09:40
Dan Dungaciu: „România va fi în voia sorții. Nu există o gândire la nivel național legată de viitorul României” # Gândul
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a analizat scena politică și strategică din România, afirmând că țara se află într-un moment de vulnerabilitate profundă. Potrivit acestuia, lipsa unei viziuni coerente și a unei gândiri strategice la nivel național a transformat România într-un stat aflat […]
09:40
Tabel ELECTROCASNICE| TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar, pentru fiecare în parte # Gândul
Facturile la energie electrică sunt în octombrie 2025 o preocupare majoră pentru mulți români, mai ales în sezonul rececând costurile sunt ceva mai ridicate. Gândul vă prezintă un top 10 al celor mai mari consumatori de curent dintr-un apartament obișnuit de 2-3 camere, locuit de 2-3 persoane, alături de costul lunar estimat pentru fiecare aparat. […]
09:40
Vicepremierul Bulgariei critică România pentru că blochează construirea podurilor peste Dunăre. „Ei nu sunt pregătiți nici să semneze un acord” # Gândul
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România miercuri pentru ”obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie publicația Dunav Most, citată de Rador. În timpul unei vizite efectuate la Ruse, miercuri, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de noi poduri și legături de […]
09:40
Astăzi, vremea continuă să se încălzească. Vom avea maxime de la 16 grade în depresiuni, până la 24-25 de grade în vestul și în sudul țării. În Dobrogea și Bărăgan va fi ceață sau nebulozitate joasă la început de zi. Apoi soarele se arată și se face mai cald decât miercuri. Vântul devine ceva mai […]
09:30
Salariile mai mari decât în țările de origine și stabilitatea locurilor de muncă au transformat România într-o destinație tot mai căutată pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene. Mii de bărbați din Asia și Africa au venit la noi în țară în căutarea unui trai mai bun, scrie CANCAN.RO. Printre cei care muncesc în România sunt […]
09:30
După cinci ani în care a muncit în Germania, cu carte de muncă, un român încasează pensie, o sumă ce poate fi considerată pentru unii ca fiind foarte mică. Un român care a lucrat timp de cinci ani în Germania, cu carte de muncă, are dreptul la pensie din partea statului. Pensia pe care o […]
09:20
Începe dimineața de joi cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Bunele maniere fac toți banii”. Bunele maniere fac toți banii! Două tipe stau de vorbă. – Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la munte. – Ce drăguț! – Daaa! Și, când am născut al doilea copil, mi-a dăruit o casă […]
09:20
Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre campania europenilor împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Să tot spui că Trump nu înțelege ce se întâmplă acolo, că pe el nu-l informează nimeni, că […]
09:10
S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ # Gândul
Incidentul petrecut în noaptea de miercuri spre joi la Ambasada Rusiei din București are în prim-plan un renumit medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta instituției diplomatice. Testele antidrog au indicat prezența a două substanțe interzise, benzodiazepină și amfetamină. Bărbatul care […]
09:10
Liceele tehnologice din Ilfov pregătesc noi generații de tineri pentru piața muncii, oferind companiilor specialiștii de care au nevoie. În campusurile liceelor tehnologice din Ilfov, tinerii beneficiază de ateliere moderne și de spațiul necesar pentru a învăța practic aceste meserii – un atu important pentru viitorul lor și pentru dezvoltarea economică a județului. Reprezentanții Consiliului […]
09:10
Val de ironii și glume la adresa ANAF. A fost scos la licitație un pat de lemn: „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?” # Gândul
Un val de glume și ironii au apărut în mediul online. ANAF a scos la licitație un pat de lemn, iar anunțul a fost distribuit pe Facebook, internauții nu au întârziat să reacționeze imediat și au lăsat glume în comentarii cu privire la produsul vândut. ANAF a scos la licitație un pat de lemn ANAF […]
09:10
Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?” # Gândul
Petrişor Peiu(AUR) rezumă evenimentele din ultima perioadă, la care Guvernul a fost parte a situaţiei, şi subliniază rolul pe care Executivul ar fi trebuit să-l aibă în tranşarea evenimentelor. Senatorul AUR face o analiză la zi, într-o postare pe facebook, a situaţiilor care s-au succedat în ultima perioadă şi despre care arată că abordarea guvernanţilor […]
09:00
Acești pensionari din România vor primi PENSII mai mari începând cu 4 noiembrie 2025. Cine se încadrează # Gândul
Chiar dacă vor veni cu o întârziere de câteva zile, pentru acești pensionari luna noiembrie aduce bani mai mulți. Iată cine se încadrează și va beneficia de măriri, începând cu data de 4 a lunii următoare. Este vorba despre persoanele care beneficiază de recalcularea pensiilor și de plata unor restanțe aferente ultimelor 13 luni. Întârziere […]
08:50
Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții în județul Brașov într-un dosar legat de potențiale fapte de corupție petrecute în instituție. Perchezițiile au loc în 18 locații din județul Brașov iar vizată ar fi conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, arată surse judiciare. Știre în curs de actualizare
08:50
Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE # Gândul
Nicuşor Dan este prezent, joi, la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles. Pe agenda evenimentului sunt inserate discuţii legate de situaţiile din zonele în care există conflict armat. Temele principale de discuţie, de pe agenda Consiliului Europei, rămân situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la […]
08:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 23 octombrie 2025, Dan Dungaciu a oferit o analiză profundă a discursului recent al președintelui Donald Trump, evidențiind cât de șocant a fost acesta atât pentru stabilimentul politic american, cât și pentru opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că acest discurs a fost […]
08:40
Incident periculos la AMBASADA Rusiei la București. Un bărbat drogat cu permisul suspendat a încercat să intre cu mașina în poarta clădirii # Gândul
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în noaptea de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15, când un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto […]
08:40
Ciolacu e hotărât să ceară sprijinul colegilor de partid din teritoriu. Fostul premier candidează la şefia CJ Buzău # Gândul
La începutul lunii octombrie, Gândul scria că Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Acesta a revenit cu certitudinea că, nu numai că va candida, dar este hotărât să ceară şi votul organizaţiei PSD Buzău. Miercuri, fostul premier a declarat celor de la G4Media.ro că le va cere sprijinul colegilor din organizaţia de partid […]
08:40
O pensionară din Iași a primit o amendă după 5 ani. A rămas șocată când a văzut ce a primit în cutia poștală # Gândul
Gabriela Bâzgă, o pensionară din Iași, a povestit ce a pățit din cauza unei amenzi pe care a primit-o în anul 2020, pe motiv că nu purta masca de protecție în timpul pandemiei de Covid-19. Gabrela Bâzgă, o femeie în vârstă de 70 de ani, povestește că a fost amendată pe nedrept, în anul 2020. […]
08:30
FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League # Gândul
FCSB – Bologna, din etapa 3 a Europa League se joacă joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Bologna, după spusele lui Gigi Becali: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.