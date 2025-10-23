Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani”

10:40

Gică Hagi ar avea în vedere să se mute din România, trag concluzia mai multe publicații din afara țării. „Regele” și-ar fi ales, deja, orașul în care vrea să locuiască pe mai departe și, deloc surprinzător, are legătură cu fotbalul. Dar și cu Turcia, acolo unde este idolatrizat de milioane de oameni. În ce oraș […]